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Франція (1964) евакуація (1920)

Франція радить своїм громадянам покинути Україну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Франція радить своїм громадянам покинути Україну

Міністерство закордонних справ Франції рекомендувало своїм громадянам, які не мають вагомих підстав перебування в Україні, покинути країну.

Про це йдеться в оіційному повідомленні відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"В умовах напруженості, що виникла через зосередження російських військ біля кордонів України та порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на сході країни, рекомендується проявляти підвищену пильність і не відвідувати прикордонні райони на півночі та сході країни.

Громадянам Франції в Харківській, Луганській та Донецькій областях, а також як запобіжний захід у Дніпровській області, наполегливо рекомендується залишити ці райони без зволікань", - сказано у повідомленні.

Також рекомендується всім громадянам Франції, чиє перебування в Україні не має вагомих підстав, покинути країну. Міністерство також рекомендує громадянам відкласти усі поїздки в Україну.

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французы в Украине нанец-то узнали, что такое жить среди белого культурного населения, в значительно бОльшей безопасности, нежели на родине, несмотря на войну! так они и уедут - держите карман шире
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20.02.2022 14:20 Відповісти
Українці повинні добре запам'ятати хто та як діяв щоб коли прийшов час подякувати відповідно як дякують ізраїльтяни Моссадом пособникам третього рейху.
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20.02.2022 14:22 Відповісти
Макрон понял что пациент безнадежен.
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20.02.2022 14:23 Відповісти
а как же нефть/газ, дружба, жвачка, балалайка?
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20.02.2022 14:39 Відповісти
Втікають жабоїди , втікають, ********* 😡
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20.02.2022 16:01 Відповісти
 
 