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Новости Политика Украины
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Лихтенштейн (30) Кулеба Дмитрий (2619) Крымская платформа (305)

К "Крымской платформе" присоединился Лихтенштейн, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К

Лихтенштейн стал еще одним государством, решившим приобщиться к работе "Крымской платформы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал в воскресенье во время стрима в фейсбуке.

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к "Крымской платформе". Это государство не участвовало в учредительном саммите "Крымской платформы", но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям", - сказал Кулеба.

Он добавил, что "такие вещи нам нужны. Они показывают, что мы не живем сегодняшним днем, что мы думаем о стратегии, о перспективе, и наши партнеры вместе с нами в этом".

Читайте также: Доволен, как эволюционирует "Крымская платформа". Она является огромным раздражителем для России, - Кулеба
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Топ комментарии
+7
Хренасе, платформа не трісне?
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20.02.2022 14:35
+6
Чим більше країн тим краще,один голос легко не почути а коли буде сотні то інша справа.
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20.02.2022 14:42
+4
що комар, то й сила
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20.02.2022 14:37
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Хренасе, платформа не трісне?
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20.02.2022 14:35 Ответить
що комар, то й сила
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20.02.2022 14:37 Ответить
ирония не уместна, - Лихтештейн, как и Швейцария, финансовая резиденция для многих олигархов, в том числе и запоребриковых.
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20.02.2022 15:01 Ответить
Ну да, і вони відмовляться заробляти на кацапських крадених грошах, правильно?
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20.02.2022 15:20 Ответить
Жду присоединение Андорры и Сан-Марино, если они еще не присоединились.
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20.02.2022 14:35 Ответить
Чим більше країн тим краще,один голос легко не почути а коли буде сотні то інша справа.
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20.02.2022 14:42 Ответить
Это имитация бурной деятельности.
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20.02.2022 14:43 Ответить
Исландия с населением в 150 тыс. человек (на то время) смогла поставить в позу СССР, США и Британию. А потом еще и добилась изменений в морское право.
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20.02.2022 14:46 Ответить
Поподробнее, можно?
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20.02.2022 15:31 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Cod_Wars
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20.02.2022 15:33 Ответить
Про совок и США, на википедии не рассказано.
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20.02.2022 15:54 Ответить
While Iceland came closest to withdrawing from NATO and expelling US forces in the Second Cod War, Iceland actually took the most serious action in all of the Cod Wars in the Third Cod War by ending diplomatic relations with the United Kingdom on 19 February 1976.[5] Although the Icelandic government was firmly pro-Western, the government linked Iceland's NATO membership with the outcomes of the fishery dispute. If a favourable outcome could not be reached, Iceland implied that it would withdraw from NATO. However, the government never explicitly linked the US Defence Agreement to the outcome of the dispute.
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20.02.2022 15:57 Ответить
Ну ладно, про США, одно слово.
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20.02.2022 16:00 Ответить
В статье из Вики, почему то не вспомнили о том что в Исландии могли появиться базы совка, после того как она бы вышла из НАТО.
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20.02.2022 15:59 Ответить
Хо-Ро-Шо ...
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20.02.2022 14:45 Ответить
Как это сейчас охрененно важно. А может отрапортуете о снабжении армии? О производстве ракет для сдерживания агрессии *****? О финансировании и снабжении теробороны?
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20.02.2022 14:46 Ответить
Это ж дипломат, как показывает результат его деятельности, - отличный дипломат. Ставь вопрос Резникову по снабжению армии, или бубачке с шмыгальом.
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20.02.2022 14:48 Ответить
Дипломатия не витает в вакууме. Он представитель зеленой власти и еще с неделю назад это вот чмо заявляло на весь мир ка оно "устало от действий партнеров и союзников". Когда их постоянно тыкали носом в факти приготовлений ***** к агрессии. Если бы и не это зеленное чмо в том числе и не его действия, мы бы сегодня вообще не обсуждали бы этот треш.
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20.02.2022 14:55 Ответить
Пруф можо?
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20.02.2022 14:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM&t=772s
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20.02.2022 14:58 Ответить
+, тоді на рахунок 2-го пункту з вами погоджуюсь
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20.02.2022 15:17 Ответить
Вам какую новость не скажи, вы всем недовольны!
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20.02.2022 15:41 Ответить
Трудно будет победить кацапов с такой солидарностью Европы. Как будто за ноздри их кто то тащит.
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20.02.2022 14:47 Ответить
Так было всегда. Франция из которой совок сделал победительницу во второй мировой войне и такая же центристская Германия. Даже во времена Холодной войны Франция умудрялась выходить из НАТО. Они просто окончательно привыкли жить в НАТО и вокруг НАТО и понятия не имеют что такое жить по соседству с мордором.
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20.02.2022 14:55 Ответить
было бы больше толку если бы марс присоединился..
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20.02.2022 14:52 Ответить
прямь стало легче
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20.02.2022 14:54 Ответить
любой голос, даже самый тихий, в поддержку Украины - приветствуется.
спасибо.
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20.02.2022 15:03 Ответить
И вольный город Баден-Баден. 😁

Ну теперь-то дело в шляпе.
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20.02.2022 15:11 Ответить
Если кому-то впадло искать эту страну на карте, в кратце расскажу о ней. С одной стороны она граничит со Швейцарией, с другой - с Австрией, и немного с Германией на севере. В длину эта страна где-то 35-40 км, в ширину - 10-15. Тут так все дорого, что местным не трудно ездить/ходить в Швейцарию за едой. А в целом, мне Лихтенштейн понравился, для тихой старости какому-то миллионеру в самый раз.
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20.02.2022 15:34 Ответить
На жаль, поки від цієї "платформи" за півроку ніякої користі..чекаю, коли нарешті, завдяки активним діям її членів буде спільний потужний натиск на Ху@ла і почнуть визволяти заарештованих киримли. Я думаю, що ціль її створення була саме така, а не повернення Криму в Україну (чесно).
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20.02.2022 16:59 Ответить
ядерная держава, как-никак.
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21.02.2022 19:15 Ответить
 
 