До Кримської платформи приєднався Ліхтенштейн, - Кулеба

Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав у неділю під час стріму в фейсбуці.

"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль", - сказав Кулеба.

Він додав, що "такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задоволений, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії, - Кулеба