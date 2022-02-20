УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12341 відвідувач онлайн
Новини Політика України
3 256 31
Ліхтенштейн (19) Кулеба Дмитро (3151) Кримська платформа (314)

До Кримської платформи приєднався Ліхтенштейн, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До Кримської платформи приєднався Ліхтенштейн, - Кулеба

Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав у неділю під час стріму в фейсбуці.

"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль", - сказав Кулеба.

Він додав, що "такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задоволений, як еволюціонує "Кримська платформа". Вона є величезним дратівником для Росії, - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Хренасе, платформа не трісне?
показати весь коментар
20.02.2022 14:35
+6
Чим більше країн тим краще,один голос легко не почути а коли буде сотні то інша справа.
показати весь коментар
20.02.2022 14:42
+4
що комар, то й сила
показати весь коментар
20.02.2022 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хренасе, платформа не трісне?
показати весь коментар
20.02.2022 14:35 Відповісти
що комар, то й сила
показати весь коментар
20.02.2022 14:37 Відповісти
ирония не уместна, - Лихтештейн, как и Швейцария, финансовая резиденция для многих олигархов, в том числе и запоребриковых.
показати весь коментар
20.02.2022 15:01 Відповісти
Ну да, і вони відмовляться заробляти на кацапських крадених грошах, правильно?
показати весь коментар
20.02.2022 15:20 Відповісти
Жду присоединение Андорры и Сан-Марино, если они еще не присоединились.
показати весь коментар
20.02.2022 14:35 Відповісти
Чим більше країн тим краще,один голос легко не почути а коли буде сотні то інша справа.
показати весь коментар
20.02.2022 14:42 Відповісти
Это имитация бурной деятельности.
показати весь коментар
20.02.2022 14:43 Відповісти
Исландия с населением в 150 тыс. человек (на то время) смогла поставить в позу СССР, США и Британию. А потом еще и добилась изменений в морское право.
показати весь коментар
20.02.2022 14:46 Відповісти
Поподробнее, можно?
показати весь коментар
20.02.2022 15:31 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Cod_Wars
показати весь коментар
20.02.2022 15:33 Відповісти
Про совок и США, на википедии не рассказано.
показати весь коментар
20.02.2022 15:54 Відповісти
While Iceland came closest to withdrawing from NATO and expelling US forces in the Second Cod War, Iceland actually took the most serious action in all of the Cod Wars in the Third Cod War by ending diplomatic relations with the United Kingdom on 19 February 1976.[5] Although the Icelandic government was firmly pro-Western, the government linked Iceland's NATO membership with the outcomes of the fishery dispute. If a favourable outcome could not be reached, Iceland implied that it would withdraw from NATO. However, the government never explicitly linked the US Defence Agreement to the outcome of the dispute.
показати весь коментар
20.02.2022 15:57 Відповісти
Ну ладно, про США, одно слово.
показати весь коментар
20.02.2022 16:00 Відповісти
В статье из Вики, почему то не вспомнили о том что в Исландии могли появиться базы совка, после того как она бы вышла из НАТО.
показати весь коментар
20.02.2022 15:59 Відповісти
Хо-Ро-Шо ...
показати весь коментар
20.02.2022 14:45 Відповісти
Как это сейчас охрененно важно. А может отрапортуете о снабжении армии? О производстве ракет для сдерживания агрессии *****? О финансировании и снабжении теробороны?
показати весь коментар
20.02.2022 14:46 Відповісти
Это ж дипломат, как показывает результат его деятельности, - отличный дипломат. Ставь вопрос Резникову по снабжению армии, или бубачке с шмыгальом.
показати весь коментар
20.02.2022 14:48 Відповісти
Дипломатия не витает в вакууме. Он представитель зеленой власти и еще с неделю назад это вот чмо заявляло на весь мир ка оно "устало от действий партнеров и союзников". Когда их постоянно тыкали носом в факти приготовлений ***** к агрессии. Если бы и не это зеленное чмо в том числе и не его действия, мы бы сегодня вообще не обсуждали бы этот треш.
показати весь коментар
20.02.2022 14:55 Відповісти
Пруф можо?
показати весь коментар
20.02.2022 14:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM&t=772s
показати весь коментар
20.02.2022 14:58 Відповісти
+, тоді на рахунок 2-го пункту з вами погоджуюсь
показати весь коментар
20.02.2022 15:17 Відповісти
Вам какую новость не скажи, вы всем недовольны!
показати весь коментар
20.02.2022 15:41 Відповісти
Трудно будет победить кацапов с такой солидарностью Европы. Как будто за ноздри их кто то тащит.
показати весь коментар
20.02.2022 14:47 Відповісти
Так было всегда. Франция из которой совок сделал победительницу во второй мировой войне и такая же центристская Германия. Даже во времена Холодной войны Франция умудрялась выходить из НАТО. Они просто окончательно привыкли жить в НАТО и вокруг НАТО и понятия не имеют что такое жить по соседству с мордором.
показати весь коментар
20.02.2022 14:55 Відповісти
было бы больше толку если бы марс присоединился..
показати весь коментар
20.02.2022 14:52 Відповісти
прямь стало легче
показати весь коментар
20.02.2022 14:54 Відповісти
любой голос, даже самый тихий, в поддержку Украины - приветствуется.
спасибо.
показати весь коментар
20.02.2022 15:03 Відповісти
И вольный город Баден-Баден. 😁

Ну теперь-то дело в шляпе.
показати весь коментар
20.02.2022 15:11 Відповісти
Если кому-то впадло искать эту страну на карте, в кратце расскажу о ней. С одной стороны она граничит со Швейцарией, с другой - с Австрией, и немного с Германией на севере. В длину эта страна где-то 35-40 км, в ширину - 10-15. Тут так все дорого, что местным не трудно ездить/ходить в Швейцарию за едой. А в целом, мне Лихтенштейн понравился, для тихой старости какому-то миллионеру в самый раз.
показати весь коментар
20.02.2022 15:34 Відповісти
На жаль, поки від цієї "платформи" за півроку ніякої користі..чекаю, коли нарешті, завдяки активним діям її членів буде спільний потужний натиск на Ху@ла і почнуть визволяти заарештованих киримли. Я думаю, що ціль її створення була саме така, а не повернення Криму в Україну (чесно).
показати весь коментар
20.02.2022 16:59 Відповісти
ядерная держава, как-никак.
показати весь коментар
21.02.2022 19:15 Відповісти
 
 