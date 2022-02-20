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До Кримської платформи приєднався Ліхтенштейн, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ліхтенштейн став ще однією державою, яка вирішила долучитись до роботи Кримської платформи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав у неділю під час стріму в фейсбуці.
"Дуже гарну новину повідомила мені колега з Ліхтенштейну. Вона офіційно підтвердила сьогодні на зустрічі, що Ліхтенштейн приєднується до Кримської платформи. Ця держава не брала участь в установчому саміті Кримської платформи, але сьогодні вона приєдналась до наших зусиль", - сказав Кулеба.
Він додав, що "такі речі нам потрібні. Вони показують, що ми не живемо сьогоднішнім днем, що ми думаємо про стратегію, про перспективу, і наші партнери разом з нами в цьому".
Топ коментарі
+7 буков
показати весь коментар20.02.2022 14:35
+6 Dima30
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+4 Dima30
показати весь коментар20.02.2022 14:37
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спасибо.
Ну теперь-то дело в шляпе.