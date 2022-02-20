Необходимо провести беспристрастное международное расследование якобы попадания украинских снарядов на территорию России, - Кулеба

Украина призывает провести международное расследование якобы обстрелов территории Российской Федерации. Накануне некоторые российские СМИ сообщили, что обстрелы якобы велись со стороны Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести беспристрастное международное расследование попадания якобы украинских снарядов на территорию России... Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования", - отметил украинский министр.

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