РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12916 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 005 33
взрыв (6094) война (46506) граница (4722) провокация (1443) Россия (91190) Кулеба Дмитрий (2619)

Необходимо провести беспристрастное международное расследование якобы попадания украинских снарядов на территорию России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Необходимо провести беспристрастное международное расследование якобы попадания украинских снарядов на территорию России, - Кулеба

Украина призывает провести международное расследование якобы обстрелов территории Российской Федерации. Накануне некоторые российские СМИ сообщили, что обстрелы якобы велись со стороны Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести беспристрастное международное расследование попадания якобы украинских снарядов на территорию России... Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования", - отметил украинский министр.

Смотрите также: Штаб ООС называет фейком публикации в российских СМИ о причастности ВСУ к прилету снаряда в Ростовскую область РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
нафіга виправдовуватися при очевидному фейку? Хтось притомний повірив в це?
кульоба навіщо ти це піднімаєш?
показать весь комментарий
20.02.2022 14:54
+7
Ты не прав. Кулеба очень умно поймал кацапов. Они сами подняли шум,вот и есть повод уличить их во лжи на мировом уровне с расследованием той же международной комиссии. А сделать это кстати несложно. Я специально измерил расстояние между Широкино и Безыменным(не знаю точно где наши,но беру с запасом) до кацапской границы. И оно равно - 28 км по прямой. А САУ стреляют до 20 км. Так,что ложь на лицо. Лично я считаю,что нужно надоедливо кричать об этой проверки информации с экспертами.Даже если кацапы будут от этого увиливать.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:25
+5
действительно его идея идиотская.

Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?

Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
показать весь комментарий
20.02.2022 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне , щоб мухосранці встигли ломи поховати якими ямку довбали.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:49 Ответить
покольку настолько идиотом как Кулеба быть невозможно - следовательно он предатель.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:50 Ответить
действительно его идея идиотская.

Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?

Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
показать весь комментарий
20.02.2022 14:56 Ответить
Ты не прав. Кулеба очень умно поймал кацапов. Они сами подняли шум,вот и есть повод уличить их во лжи на мировом уровне с расследованием той же международной комиссии. А сделать это кстати несложно. Я специально измерил расстояние между Широкино и Безыменным(не знаю точно где наши,но беру с запасом) до кацапской границы. И оно равно - 28 км по прямой. А САУ стреляют до 20 км. Так,что ложь на лицо. Лично я считаю,что нужно надоедливо кричать об этой проверки информации с экспертами.Даже если кацапы будут от этого увиливать.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:25 Ответить
Это было в другом месте. Недалеко от Луганска. И до наших позиций оттуда 7 км.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:55 Ответить
Он как раз далеко не идиот и самый сильный в команде его уважает как европейская так и американская элита и даже многие порохоботы относятся к нему лояльно ,он поставил в "угол" уже не одного так называемого про российского дипломата, включая лошадь ,короче поинтересуйся в гугл как устроен и по каким критериям и правилам должен работать МИД демократической страны
показать весь комментарий
20.02.2022 15:39 Ответить
Особенно ,когда Кулеба заявил ,что они устали от помощи партнёров И не уволил Дристайко после заявы ,что могли бы отказаться от НАТО, при поддержке населения 64
показать весь комментарий
20.02.2022 15:54 Ответить
Он то есть Кулеба не имеет такого полномочия увольнять , дальше цитата из инета 5 президента
который поясняет кто этим должен заниматься

Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского немедленно отозвать и уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко из-за его заявления о возможном отказе от членства Украины в НАТО. Об этом пятый президент заявил во время согласительного совета.
Так что этот смайлик возвращаю вам
показать весь комментарий
20.02.2022 16:05 Ответить
Забыли россияне
Как курсантов артелеристов
Обучали на реальных стрельбах по Украине
Надо напомнить -- а то память короткая
Я думаю курсанты понимали куда стреляли
А разведке надо было добыть их имена --опубликовать
показать весь комментарий
20.02.2022 14:53 Ответить
нафіга виправдовуватися при очевидному фейку? Хтось притомний повірив в це?
кульоба навіщо ти це піднімаєш?
показать весь комментарий
20.02.2022 14:54 Ответить
Не будьте ідіотами, серйозно сприймати парашу можна тільки при відсутності мозку повністю.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:56 Ответить
...У Донецьку окупаційні власті розпочали примусову мобілізацію місцевих жителів шляхом облав. Блокують під'їзди будинків і виводять у примусовому порядку чоловіків з квартир, одночасно переглядаючи смартфони на предмет проукраїнських дописів чи контактів.
Про це з тимчасово окупованих територій повідомило джерело Obozrevatel, також є підтвердження від Денисової:

"Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram написала, що таким чином окупанти порушують права місцевих мешканців, які буквально опинилися в заручниках у незаконних збройних формувань."

Пам'ятаєте історію/істерію про "зняли у Нацгвардію прямо з потяга?" Ну ось воно і є, тільки у реальному житті.

Росіяни рано чи пізно будуть змушені піти з Донбасу. Тільки залишать по собі руїни і випалену землю. - Тамара Горіха Зерня https://t.me/nuts_roses/537
показать весь комментарий
20.02.2022 14:56 Ответить
Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні (АЕС в тому числi).
показать весь комментарий
20.02.2022 14:57 Ответить
АЕС бомбардувати будуть,чи що? Це масове самогубство?
показать весь комментарий
20.02.2022 15:15 Ответить
тут у всіх невірне уявлення про АЕС.

Сам реактор пошкодити можна тільки атомним вибухом. Там метри бетону і металу в захисній оболонці. Обстріл може пошкодити тільки інфраструктуру і реактор доведеться заглушити. Власне це і буде метою імовірної атаки.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:50 Ответить
До чого тут сам реактор? Розбити систему охолодження бомбою чи снарядом ... і "аста лавіста,бебі". Це і є "інфраструктура". А не їдальня чи гараж. Фукусіму-1 забули після цунамі? Невірне уявлення,пл'ять.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:06 Ответить
Дуже слушна заява.Кулеба один здається з міністрів що на своєму місці.
показать весь комментарий
20.02.2022 14:59 Ответить
уверен , что за этими районами следят
сотни военных спутников
и они давно прекрасно отличают
когда включается свет в окне
и когда выпускается снаряд из ствола...
а главное - откуда !
но, кацап ни у чом не признается
патамуша
пис дливый кацап
ниучомневиноватый
уже восемь лет
показать весь комментарий
20.02.2022 15:06 Ответить
Кулеба, ты дурачок? какое расследование?, кацапы и так прекрасно знают, придумали себе снаряд и кичатся... они в поиске украинской "Майнилы"... любые "расследования" бесперспективны. Ждем "Майнилу"....
показать весь комментарий
20.02.2022 15:10 Ответить
Не дождемся. Ничего оригинальнее этого они не придумают. Придется лезть тупо.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:17 Ответить
изучи майнильский "инцидент" прежде чем писать подобную чухню. загляни в инет.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:27 Ответить
И что там было Панас? Просвети. Только не надо про то,что ты не гугл. Не хочешь? Ну и заткнись.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:41 Ответить
Всему своё время когда нибудь рано или поздно будет большой суд где нибудь например в Гааге после развала проигрыша или чего нибудь подобного для раши и её царя ,генералов и ордловских сепаров, все эти зафиксированные на международном уровне подобные материалы и доказательства не пустое место и там будут играть роль и не маленькую, так как раше в конце концов нужно будет выплачивать контрибуцию и отдавать территории Украине там же и будет решён сразу затяжной вопрос по MH17 ,типа как немцы однажды имели уже плачевный опыт в Нюрбергском процессе
показать весь комментарий
20.02.2022 15:52 Ответить
Россия имеет " опыт" проведения таких международных расследований.
Яркий пример -- Катынь , где были расстреляны тысячи польских военных.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:21 Ответить
Кулєбі подобається прикидатися ідіотом! 😊Все правильно. Начальство в особі Зєлєнского повинно відчувати себе мудрішим. Все згідно кацапських наратив: "ПОДЧИНЕННЫЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВИД ЛИХОЙ И ПРИДУРКОВАТЫЙ, ДАБЫ РАЗУМЕНИЕМ СВОИМ НЕ СМУЩАТЬ НАЧАЛЬСТВО». Указ датирован 9 декабря 1709 года."
показать весь комментарий
20.02.2022 15:22 Ответить
А ТО, ЧТО УКРАИНУ СВОИМИ СНАРЯДАМИ УЖЕ 8 ЛЕТ ПЕРЕПАХИВАЮТ РАШИСТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ТО ЭТО ЧТО, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ??? КОГДА ЖЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ОБЪЯВЯТ РАССЛЕДОВАНИЕ??? У НАС 15 000 ЧЕЛОВЕК УКРАИНЦЕВ ПОГИБЛО ИЗ ЗА ВОЙНЫ С РФ И ЧТО??? КТО ТО РФ ЗА ЭТО ОСУДИЛ??? ИЛИ НАКАЗАЛ???
показать весь комментарий
20.02.2022 15:34 Ответить
При этом Зеленский заявил ,что он НЕ ЗНАЕТ ,ЧЕГО ХОЧЕТ ПУТЛЕР , что российский народ не будет воевать против украинцев ! Российский народ уже убил 15 000 000
показать весь комментарий
20.02.2022 16:02 Ответить
15 000 000 это 15 лимонов почти треть погибших второй мировой
Virf я не в коем не защищаю рашу ,но вы должны писать грамотно и ссылаться на цифры корректно , то есть не в смысле российский народ а их армия а также сепары и наёмники
то есть например у нас есть опзж (жопа) они халуи кремля имеющие украинское гражданство , но это же не означает , что народ Украины такой весь
показать весь комментарий
20.02.2022 16:31 Ответить
Vika извиняюсь за Virf
показать весь комментарий
20.02.2022 16:33 Ответить
А щей вкрай потрібні міжнародні слідаки у станиці Луганський, хай проведуть слідство по факту влучання 122 мм снаряду у дитячий садочок, коли в ньому були диточки.
показать весь комментарий
20.02.2022 15:52 Ответить
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
показать весь комментарий
20.02.2022 23:15 Ответить
 
 