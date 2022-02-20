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Необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання українських снарядів на територію Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання українських снарядів на територію Росії, - Кулеба

Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито обстрілів території Російської Федерації. Напередодні низка російських ЗМІ повідомили, що обстріли нібито велися з боку України.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні під час онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ. 

"Я вчора заявив і підтверджую, Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання нібито українських снарядів на територію Росії... Нам нічого приховувати, ми знаємо, що ніяких подібних обстрілів Україна не здійснювала. Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування", - зазначив український міністр.

Читайте також: Штаб ООС називає фейком публікації в російських ЗМІ про причетність ЗСУ до прильоту снаряда в Ростовську область РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
нафіга виправдовуватися при очевидному фейку? Хтось притомний повірив в це?
кульоба навіщо ти це піднімаєш?
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20.02.2022 14:54
+7
Ты не прав. Кулеба очень умно поймал кацапов. Они сами подняли шум,вот и есть повод уличить их во лжи на мировом уровне с расследованием той же международной комиссии. А сделать это кстати несложно. Я специально измерил расстояние между Широкино и Безыменным(не знаю точно где наши,но беру с запасом) до кацапской границы. И оно равно - 28 км по прямой. А САУ стреляют до 20 км. Так,что ложь на лицо. Лично я считаю,что нужно надоедливо кричать об этой проверки информации с экспертами.Даже если кацапы будут от этого увиливать.
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20.02.2022 15:25
+5
действительно его идея идиотская.

Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?

Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
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20.02.2022 14:56
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Головне , щоб мухосранці встигли ломи поховати якими ямку довбали.
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20.02.2022 14:49 Відповісти
покольку настолько идиотом как Кулеба быть невозможно - следовательно он предатель.
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20.02.2022 14:50 Відповісти
действительно его идея идиотская.

Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?

Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
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20.02.2022 14:56 Відповісти
Ты не прав. Кулеба очень умно поймал кацапов. Они сами подняли шум,вот и есть повод уличить их во лжи на мировом уровне с расследованием той же международной комиссии. А сделать это кстати несложно. Я специально измерил расстояние между Широкино и Безыменным(не знаю точно где наши,но беру с запасом) до кацапской границы. И оно равно - 28 км по прямой. А САУ стреляют до 20 км. Так,что ложь на лицо. Лично я считаю,что нужно надоедливо кричать об этой проверки информации с экспертами.Даже если кацапы будут от этого увиливать.
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20.02.2022 15:25 Відповісти
Это было в другом месте. Недалеко от Луганска. И до наших позиций оттуда 7 км.
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20.02.2022 15:55 Відповісти
Он как раз далеко не идиот и самый сильный в команде его уважает как европейская так и американская элита и даже многие порохоботы относятся к нему лояльно ,он поставил в "угол" уже не одного так называемого про российского дипломата, включая лошадь ,короче поинтересуйся в гугл как устроен и по каким критериям и правилам должен работать МИД демократической страны
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20.02.2022 15:39 Відповісти
Особенно ,когда Кулеба заявил ,что они устали от помощи партнёров И не уволил Дристайко после заявы ,что могли бы отказаться от НАТО, при поддержке населения 64
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20.02.2022 15:54 Відповісти
Он то есть Кулеба не имеет такого полномочия увольнять , дальше цитата из инета 5 президента
который поясняет кто этим должен заниматься

Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского немедленно отозвать и уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко из-за его заявления о возможном отказе от членства Украины в НАТО. Об этом пятый президент заявил во время согласительного совета.
Так что этот смайлик возвращаю вам
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20.02.2022 16:05 Відповісти
Забыли россияне
Как курсантов артелеристов
Обучали на реальных стрельбах по Украине
Надо напомнить -- а то память короткая
Я думаю курсанты понимали куда стреляли
А разведке надо было добыть их имена --опубликовать
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20.02.2022 14:53 Відповісти
нафіга виправдовуватися при очевидному фейку? Хтось притомний повірив в це?
кульоба навіщо ти це піднімаєш?
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20.02.2022 14:54 Відповісти
Не будьте ідіотами, серйозно сприймати парашу можна тільки при відсутності мозку повністю.
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20.02.2022 14:56 Відповісти
...У Донецьку окупаційні власті розпочали примусову мобілізацію місцевих жителів шляхом облав. Блокують під'їзди будинків і виводять у примусовому порядку чоловіків з квартир, одночасно переглядаючи смартфони на предмет проукраїнських дописів чи контактів.
Про це з тимчасово окупованих територій повідомило джерело Obozrevatel, також є підтвердження від Денисової:

"Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram написала, що таким чином окупанти порушують права місцевих мешканців, які буквально опинилися в заручниках у незаконних збройних формувань."

Пам'ятаєте історію/істерію про "зняли у Нацгвардію прямо з потяга?" Ну ось воно і є, тільки у реальному житті.

Росіяни рано чи пізно будуть змушені піти з Донбасу. Тільки залишать по собі руїни і випалену землю. - Тамара Горіха Зерня https://t.me/nuts_roses/537
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20.02.2022 14:56 Відповісти
Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні (АЕС в тому числi).
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20.02.2022 14:57 Відповісти
АЕС бомбардувати будуть,чи що? Це масове самогубство?
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20.02.2022 15:15 Відповісти
тут у всіх невірне уявлення про АЕС.

Сам реактор пошкодити можна тільки атомним вибухом. Там метри бетону і металу в захисній оболонці. Обстріл може пошкодити тільки інфраструктуру і реактор доведеться заглушити. Власне це і буде метою імовірної атаки.
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20.02.2022 15:50 Відповісти
До чого тут сам реактор? Розбити систему охолодження бомбою чи снарядом ... і "аста лавіста,бебі". Це і є "інфраструктура". А не їдальня чи гараж. Фукусіму-1 забули після цунамі? Невірне уявлення,пл'ять.
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20.02.2022 16:06 Відповісти
Дуже слушна заява.Кулеба один здається з міністрів що на своєму місці.
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20.02.2022 14:59 Відповісти
уверен , что за этими районами следят
сотни военных спутников
и они давно прекрасно отличают
когда включается свет в окне
и когда выпускается снаряд из ствола...
а главное - откуда !
но, кацап ни у чом не признается
патамуша
пис дливый кацап
ниучомневиноватый
уже восемь лет
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20.02.2022 15:06 Відповісти
Кулеба, ты дурачок? какое расследование?, кацапы и так прекрасно знают, придумали себе снаряд и кичатся... они в поиске украинской "Майнилы"... любые "расследования" бесперспективны. Ждем "Майнилу"....
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20.02.2022 15:10 Відповісти
Не дождемся. Ничего оригинальнее этого они не придумают. Придется лезть тупо.
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20.02.2022 15:17 Відповісти
изучи майнильский "инцидент" прежде чем писать подобную чухню. загляни в инет.
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20.02.2022 15:27 Відповісти
И что там было Панас? Просвети. Только не надо про то,что ты не гугл. Не хочешь? Ну и заткнись.
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20.02.2022 15:41 Відповісти
Всему своё время когда нибудь рано или поздно будет большой суд где нибудь например в Гааге после развала проигрыша или чего нибудь подобного для раши и её царя ,генералов и ордловских сепаров, все эти зафиксированные на международном уровне подобные материалы и доказательства не пустое место и там будут играть роль и не маленькую, так как раше в конце концов нужно будет выплачивать контрибуцию и отдавать территории Украине там же и будет решён сразу затяжной вопрос по MH17 ,типа как немцы однажды имели уже плачевный опыт в Нюрбергском процессе
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20.02.2022 15:52 Відповісти
Россия имеет " опыт" проведения таких международных расследований.
Яркий пример -- Катынь , где были расстреляны тысячи польских военных.
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20.02.2022 15:21 Відповісти
Кулєбі подобається прикидатися ідіотом! 😊Все правильно. Начальство в особі Зєлєнского повинно відчувати себе мудрішим. Все згідно кацапських наратив: "ПОДЧИНЕННЫЙ ПЕРЕД ЛИЦОМ НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВИД ЛИХОЙ И ПРИДУРКОВАТЫЙ, ДАБЫ РАЗУМЕНИЕМ СВОИМ НЕ СМУЩАТЬ НАЧАЛЬСТВО». Указ датирован 9 декабря 1709 года."
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20.02.2022 15:22 Відповісти
А ТО, ЧТО УКРАИНУ СВОИМИ СНАРЯДАМИ УЖЕ 8 ЛЕТ ПЕРЕПАХИВАЮТ РАШИСТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ТО ЭТО ЧТО, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ??? КОГДА ЖЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ОБЪЯВЯТ РАССЛЕДОВАНИЕ??? У НАС 15 000 ЧЕЛОВЕК УКРАИНЦЕВ ПОГИБЛО ИЗ ЗА ВОЙНЫ С РФ И ЧТО??? КТО ТО РФ ЗА ЭТО ОСУДИЛ??? ИЛИ НАКАЗАЛ???
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20.02.2022 15:34 Відповісти
При этом Зеленский заявил ,что он НЕ ЗНАЕТ ,ЧЕГО ХОЧЕТ ПУТЛЕР , что российский народ не будет воевать против украинцев ! Российский народ уже убил 15 000 000
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20.02.2022 16:02 Відповісти
15 000 000 это 15 лимонов почти треть погибших второй мировой
Virf я не в коем не защищаю рашу ,но вы должны писать грамотно и ссылаться на цифры корректно , то есть не в смысле российский народ а их армия а также сепары и наёмники
то есть например у нас есть опзж (жопа) они халуи кремля имеющие украинское гражданство , но это же не означает , что народ Украины такой весь
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20.02.2022 16:31 Відповісти
Vika извиняюсь за Virf
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20.02.2022 16:33 Відповісти
А щей вкрай потрібні міжнародні слідаки у станиці Луганський, хай проведуть слідство по факту влучання 122 мм снаряду у дитячий садочок, коли в ньому були диточки.
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20.02.2022 15:52 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 23:15 Відповісти
 
 