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Необхідно провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання українських снарядів на територію Росії, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна закликає провести міжнародне розслідування нібито обстрілів території Російської Федерації. Напередодні низка російських ЗМІ повідомили, що обстріли нібито велися з боку України.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні під час онлайнбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вчора заявив і підтверджую, Україна закликає провести неупереджене міжнародне розслідування нібито попадання нібито українських снарядів на територію Росії... Нам нічого приховувати, ми знаємо, що ніяких подібних обстрілів Україна не здійснювала. Якщо Росії теж нема чого приховувати, то вона повинна підтримати проведення незалежного розслідування", - зазначив український міністр.
Топ коментарі
+7 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар20.02.2022 14:54
+7 Игорь Бех
показати весь коментар20.02.2022 15:25
+5 Verter_98
показати весь коментар20.02.2022 14:56
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Будь ласка, зачекайте...
Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?
Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
который поясняет кто этим должен заниматься
Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского немедленно отозвать и уволить посла в Великобритании Вадима Пристайко из-за его заявления о возможном отказе от членства Украины в НАТО. Об этом пятый президент заявил во время согласительного совета.
Так что этот смайлик возвращаю вам
Как курсантов артелеристов
Обучали на реальных стрельбах по Украине
Надо напомнить -- а то память короткая
Я думаю курсанты понимали куда стреляли
А разведке надо было добыть их имена --опубликовать
кульоба навіщо ти це піднімаєш?
Про це з тимчасово окупованих територій повідомило джерело Obozrevatel, також є підтвердження від Денисової:
"Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram написала, що таким чином окупанти порушують права місцевих мешканців, які буквально опинилися в заручниках у незаконних збройних формувань."
Пам'ятаєте історію/істерію про "зняли у Нацгвардію прямо з потяга?" Ну ось воно і є, тільки у реальному житті.
Росіяни рано чи пізно будуть змушені піти з Донбасу. Тільки залишать по собі руїни і випалену землю. - Тамара Горіха Зерня https://t.me/nuts_roses/537
Сам реактор пошкодити можна тільки атомним вибухом. Там метри бетону і металу в захисній оболонці. Обстріл може пошкодити тільки інфраструктуру і реактор доведеться заглушити. Власне це і буде метою імовірної атаки.
сотни военных спутников
и они давно прекрасно отличают
когда включается свет в окне
и когда выпускается снаряд из ствола...
а главное - откуда !
но, кацап ни у чом не признается
патамуша
пис дливый кацап
ниучомневиноватый
уже восемь лет
Яркий пример -- Катынь , где были расстреляны тысячи польских военных.
Virf я не в коем не защищаю рашу ,но вы должны писать грамотно и ссылаться на цифры корректно , то есть не в смысле российский народ а их армия а также сепары и наёмники
то есть например у нас есть опзж (жопа) они халуи кремля имеющие украинское гражданство , но это же не означает , что народ Украины такой весь
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.