Рост огневой активности войск РФ фиксируется по всей линии разграничения, - Монастырский

Рост огневой активности врага фиксируется по всей линии разграничения. С начала года установлено 160 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, из них 120 приходятся на последние несколько суток.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

По его словам, подразделения ведомств, входящих в Министерство внутренних дел, отвечают не только за процессуальную фиксацию обстрелов, но и ликвидацию последствий этих вражеских действий.

"После того, как фиксируется обстрел, представители Национальной полиции возбуждают уголовное производство по факту террористического акта и нарушения законов и обычаев войны (258 и 438 статьи Уголовного кодекса Украины). В последнее время открыты десятки таких производств и далее их расследование переходит к подследственности в СБУ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ГСЧС обеспечивает эвакуацию мирного населения в случае возникновения опасности. Также пиротехники ГСЧС проверяют местность на предмет оставшихся неразорвавшихся снарядов и в целом на безопасность проведения восстановительных работ.

Говоря о ситуации на линии разграничения в целом, Денис Монастырский отметил: "На сегодняшний день мы только защищаемся. Наши силы, наши военные полны решимости, но мы понимаем, что защита - это главное, на что нам нужно рассчитывать".

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