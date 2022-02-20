РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12753 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 969 34
война (46506) МВД (9218) обстрел (20060) Донбасс (26944) наемники РФ (2002) Монастырский (332)

Рост огневой активности войск РФ фиксируется по всей линии разграничения, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рост огневой активности войск РФ фиксируется по всей линии разграничения, - Монастырский

Рост огневой активности врага фиксируется по всей линии разграничения. С начала года установлено 160 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск, из них 120 приходятся на последние несколько суток.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

По его словам, подразделения ведомств, входящих в Министерство внутренних дел, отвечают не только за процессуальную фиксацию обстрелов, но и ликвидацию последствий этих вражеских действий.

"После того, как фиксируется обстрел, представители Национальной полиции возбуждают уголовное производство по факту террористического акта и нарушения законов и обычаев войны (258 и 438 статьи Уголовного кодекса Украины). В последнее время открыты десятки таких производств и далее их расследование переходит к подследственности в СБУ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ГСЧС обеспечивает эвакуацию мирного населения в случае возникновения опасности. Также пиротехники ГСЧС проверяют местность на предмет оставшихся неразорвавшихся снарядов и в целом на безопасность проведения восстановительных работ.

Говоря о ситуации на линии разграничения в целом, Денис Монастырский отметил: "На сегодняшний день мы только защищаемся. Наши силы, наши военные полны решимости, но мы понимаем, что защита - это главное, на что нам нужно рассчитывать".

Читайте также: Глава МВД Монастырский и группа иностранных журналистов попали под обстрел российских оккупантов на Донбассе
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
линию, которую вы передвинули в глубь Украины для уступок оккупанту
показать весь комментарий
20.02.2022 16:13
+9
показать весь комментарий
20.02.2022 16:41
+8
Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0
показать весь комментарий
20.02.2022 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
линию, которую вы передвинули в глубь Украины для уступок оккупанту
показать весь комментарий
20.02.2022 16:13 Ответить
ну шо моняштырский
нема ума - стройТЕ дороги !
или тихесенько ... в ліс
показать весь комментарий
20.02.2022 16:15 Ответить
Штаны уже постирал после вчерашнего???
показать весь комментарий
20.02.2022 16:18 Ответить
Ну хорошо каким боком мент Монастырский к строительству дорог, давайте туда в эту компанию ещё Кулебу ,Резникова и Залужного, ну это же не серьёзно и по ребячески даже при неуважении вами сегодняшней власти , как говорит народная мудрость борщ от повара, здоровье от врача, образование от учителя
показать весь комментарий
20.02.2022 16:51 Ответить
..чувак с хронической слепотой комментирует обстановку на фронте.. для надежности еще шуфрича опубликуйте.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:22 Ответить
Т.е. шашлыки уже не?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:22 Ответить
У Зельки запасной мангал во Львове...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:52 Ответить
Сверху дана команда прозревать: вчера - Арахамло, сегодня - Монастырь.....
показать весь комментарий
20.02.2022 16:23 Ответить
Как попали под арт. обстрелы - так сразу прозрели
показать весь комментарий
20.02.2022 16:32 Ответить
Агрохімія другий день обсцикається з переляку.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:37 Ответить
У лапатнага сцаря снова васпалілісь красниє лініі от стрінгав...
показать весь комментарий
20.02.2022 16:27 Ответить
....якого хєра воно там їздило?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:28 Ответить
Проверял - знают его в лицо подчинённые или нет, как Гогинарколашвили !
Ну, а может курьером был вместо последнего....
показать весь комментарий
20.02.2022 16:30 Ответить
у цього Монастирського в Києві поліція вже на виклики 102 не реагує - можна хоч цілий день туди телефонувати, але ніхто на виклик не приїздить..
показать весь комментарий
20.02.2022 16:34 Ответить
А, що? Байрактари не можна застосовувати? Договорняк?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:35 Ответить
На каждый выстрел отвечать СТОРИЦЕЙ ,только так поставим на место !
показать весь комментарий
20.02.2022 16:36 Ответить
А может это провокации? Или разведка США нагнетает обстановку?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:40 Ответить
Хуже... "Это Порошенко снова решил нажиться на войне..."
показать весь комментарий
20.02.2022 16:48 Ответить
Стреляет украденными снарядами?
показать весь комментарий
20.02.2022 16:56 Ответить
"Может даже на лету крадьот стрєляны"...
показать весь комментарий
20.02.2022 17:00 Ответить
Ловкость рук...
показать весь комментарий
20.02.2022 17:15 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 16:41 Ответить
В законодательстве РФ есть закон про участников боевых действий. Там список намного больше. С 1917 по 2013 год Москва учувствовала то ли в 72, то ли в 77 военных конфликтах.
показать весь комментарий
20.02.2022 16:58 Ответить
Вы не правильно понимаете, как сказал грязный ершик:"параша ведёт миролюбивую политику и не собирается ни на кого нападать.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:06 Ответить
Ладно, смотрите и просвещайтесь.

ПОЛНЫЙ СПИСОК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАВСТИЕ МОСКВА. Плюс Украина.
Впервые за историю боевых действий Москвы, в 2014 году в Украине начали ******* русских так, что в моргах Ростовской области давали взятки от 400 баксов, что бы положить тушку ихтамнета в холодильник, поэтому в июне потери засекрктили (что бы не портить сказку про непобедимых русских) и поэтому в Украине не воевали.
Раздел I / КонсультантПлюс (consultant.ru)
Раздел III / КонсультантПлюс (consultant.ru)
показать весь комментарий
20.02.2022 17:14 Ответить
Мы и так в кольце . это не новость .. Как стояла Тварь по всей линии так и стоит дальше....
показать весь комментарий
20.02.2022 16:50 Ответить
А вот если бы, как говорит Зеленский, РФ не передвигала бы свои государственные границы в глубь Украины, то никто бы не стрелял бы на Донбассе.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:01 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 17:01 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 17:01 Ответить
ВСУ стреляют только в ответ, иногда отвечая через 5 минут, иногда - через 5 лет, иногда - авансом.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:03 Ответить
монастырский а почему в Киеве и Харькове проходят митинги против фашисмапротив войны с братский кацапским народом?
показать весь комментарий
20.02.2022 17:10 Ответить
***** А ЯК ЖЕ ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТИ? А В ЖОПУ ***** ПОЗАГЛЯДАТИ, А СОЙТІСЬ ПОСЄРЄДІНЄ? ЩО ЛОХИ ЗЇЛИ ДИБІЛИ ***... АБО ЗРАДНИКИ... НУ ЯКЩО ХЛОПЦЯМ ПОДОБАЄТЬСЯ НЕ ВІДПОВІДАТИ НА 156 ТЬ ПРОВОКАЦІЙ З ВАЖКОЇ ЗБРОЇ НУ .... ЗЕМЛЯ ЇМ ПУХОМ
показать весь комментарий
20.02.2022 20:37 Ответить
 
 