Зростання вогневої активності військ РФ фіксується по усій лінії розмежування, - Монастирський

Зростання вогневої активності ворога фіксується по усій лінії розмежування. З початку року встановлено 160 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, з них 120 припадають на останні кілька діб.

Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За його словами, підрозділи відомств, що входять до Міністерства внутрішніх справ, відповідають не лише за процесуальну фіксацію обстрілів, а й за ліквідацію наслідків цих ворожих дій.

"Після того як фіксується обстріл, представники Національної поліції порушують кримінальне провадження за фактом терористичного акту та порушення законів та звичаїв війни (258 та 438 статті Кримінального кодексу України). Останнім часом відкрито десятки таких проваджень і далі їхнє розслідування переходить за підслідністю до СБУ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ДСНС забезпечує евакуацію мирного населення у разі виникнення небезпеки. Також піротехніки ДСНС перевіряють місцевість на предмет залишення снарядів, що не розірвалися та загалом на безпечність проведення відновлювальних робіт.

Говорячи про ситуацію на лінії розмежування загалом, Денис Монастирський зазначив: "На сьогодні ми лише захищаємося. Наші сили, наші військові повні рішучості, але ми розуміємо, що захист - це головне, на що нам треба розраховувати".

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