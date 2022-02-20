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Зростання вогневої активності військ РФ фіксується по усій лінії розмежування, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зростання вогневої активності військ РФ фіксується по усій лінії розмежування, - Монастирський

Зростання вогневої активності ворога фіксується по усій лінії розмежування. З початку року встановлено 160 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, з них 120 припадають на останні кілька діб.

Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

За його словами, підрозділи відомств, що входять до Міністерства внутрішніх справ, відповідають не лише за процесуальну фіксацію обстрілів, а й за ліквідацію наслідків цих ворожих дій.

"Після того як фіксується обстріл, представники Національної поліції порушують кримінальне провадження за фактом терористичного акту та порушення законів та звичаїв війни (258 та 438 статті Кримінального кодексу України). Останнім часом відкрито десятки таких проваджень і далі їхнє розслідування переходить за підслідністю до СБУ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ДСНС забезпечує евакуацію мирного населення у разі виникнення небезпеки. Також піротехніки ДСНС перевіряють місцевість на предмет залишення снарядів, що не розірвалися та загалом на безпечність проведення відновлювальних робіт.

Говорячи про ситуацію на лінії розмежування загалом, Денис Монастирський зазначив: "На сьогодні ми лише захищаємося. Наші сили, наші військові повні рішучості, але ми розуміємо, що захист - це головне, на що нам треба розраховувати".

Читайте також: Глава МВС Монастирський та група іноземних журналістів потрапили під обстріл російських окупантів на Донбасі

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
линию, которую вы передвинули в глубь Украины для уступок оккупанту
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20.02.2022 16:13
+9
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20.02.2022 16:41
+8
Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0
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20.02.2022 16:14
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линию, которую вы передвинули в глубь Украины для уступок оккупанту
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20.02.2022 16:13 Відповісти
ну шо моняштырский
нема ума - стройТЕ дороги !
или тихесенько ... в ліс
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20.02.2022 16:15 Відповісти
Штаны уже постирал после вчерашнего???
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20.02.2022 16:18 Відповісти
Ну хорошо каким боком мент Монастырский к строительству дорог, давайте туда в эту компанию ещё Кулебу ,Резникова и Залужного, ну это же не серьёзно и по ребячески даже при неуважении вами сегодняшней власти , как говорит народная мудрость борщ от повара, здоровье от врача, образование от учителя
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20.02.2022 16:51 Відповісти
..чувак с хронической слепотой комментирует обстановку на фронте.. для надежности еще шуфрича опубликуйте.
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20.02.2022 16:22 Відповісти
Т.е. шашлыки уже не?
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20.02.2022 16:22 Відповісти
У Зельки запасной мангал во Львове...
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20.02.2022 16:52 Відповісти
Сверху дана команда прозревать: вчера - Арахамло, сегодня - Монастырь.....
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20.02.2022 16:23 Відповісти
Как попали под арт. обстрелы - так сразу прозрели
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20.02.2022 16:32 Відповісти
Агрохімія другий день обсцикається з переляку.
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20.02.2022 17:37 Відповісти
У лапатнага сцаря снова васпалілісь красниє лініі от стрінгав...
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20.02.2022 16:27 Відповісти
....якого хєра воно там їздило?
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20.02.2022 16:28 Відповісти
Проверял - знают его в лицо подчинённые или нет, как Гогинарколашвили !
Ну, а может курьером был вместо последнего....
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20.02.2022 16:30 Відповісти
у цього Монастирського в Києві поліція вже на виклики 102 не реагує - можна хоч цілий день туди телефонувати, але ніхто на виклик не приїздить..
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20.02.2022 16:34 Відповісти
А, що? Байрактари не можна застосовувати? Договорняк?
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20.02.2022 16:35 Відповісти
На каждый выстрел отвечать СТОРИЦЕЙ ,только так поставим на место !
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20.02.2022 16:36 Відповісти
А может это провокации? Или разведка США нагнетает обстановку?
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20.02.2022 16:40 Відповісти
Хуже... "Это Порошенко снова решил нажиться на войне..."
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20.02.2022 16:48 Відповісти
Стреляет украденными снарядами?
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20.02.2022 16:56 Відповісти
"Может даже на лету крадьот стрєляны"...
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20.02.2022 17:00 Відповісти
Ловкость рук...
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20.02.2022 17:15 Відповісти
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20.02.2022 16:41 Відповісти
В законодательстве РФ есть закон про участников боевых действий. Там список намного больше. С 1917 по 2013 год Москва учувствовала то ли в 72, то ли в 77 военных конфликтах.
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20.02.2022 16:58 Відповісти
Вы не правильно понимаете, как сказал грязный ершик:"параша ведёт миролюбивую политику и не собирается ни на кого нападать.
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20.02.2022 17:06 Відповісти
Ладно, смотрите и просвещайтесь.

ПОЛНЫЙ СПИСОК БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА УЧАВСТИЕ МОСКВА. Плюс Украина.
Впервые за историю боевых действий Москвы, в 2014 году в Украине начали ******* русских так, что в моргах Ростовской области давали взятки от 400 баксов, что бы положить тушку ихтамнета в холодильник, поэтому в июне потери засекрктили (что бы не портить сказку про непобедимых русских) и поэтому в Украине не воевали.
Раздел I / КонсультантПлюс (consultant.ru)
Раздел III / КонсультантПлюс (consultant.ru)
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20.02.2022 17:14 Відповісти
Мы и так в кольце . это не новость .. Как стояла Тварь по всей линии так и стоит дальше....
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20.02.2022 16:50 Відповісти
А вот если бы, как говорит Зеленский, РФ не передвигала бы свои государственные границы в глубь Украины, то никто бы не стрелял бы на Донбассе.
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20.02.2022 17:01 Відповісти
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20.02.2022 17:01 Відповісти
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20.02.2022 17:01 Відповісти
ВСУ стреляют только в ответ, иногда отвечая через 5 минут, иногда - через 5 лет, иногда - авансом.
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20.02.2022 17:03 Відповісти
монастырский а почему в Киеве и Харькове проходят митинги против фашисмапротив войны с братский кацапским народом?
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20.02.2022 17:10 Відповісти
***** А ЯК ЖЕ ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТИ? А В ЖОПУ ***** ПОЗАГЛЯДАТИ, А СОЙТІСЬ ПОСЄРЄДІНЄ? ЩО ЛОХИ ЗЇЛИ ДИБІЛИ ***... АБО ЗРАДНИКИ... НУ ЯКЩО ХЛОПЦЯМ ПОДОБАЄТЬСЯ НЕ ВІДПОВІДАТИ НА 156 ТЬ ПРОВОКАЦІЙ З ВАЖКОЇ ЗБРОЇ НУ .... ЗЕМЛЯ ЇМ ПУХОМ
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20.02.2022 20:37 Відповісти
 
 