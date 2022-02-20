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Тимошенко поддержала заявления Зеленского в Мюнхене: Необходимо потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тимошенко поддержала заявления Зеленского в Мюнхене: Необходимо потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном на фейсбук-странице.

"И не только потому, что в сегодняшней речи президент наконец-то сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я и команда "Батькивщины": и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и относительно целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнерами и, в конечном счете, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами.

А потому, что сегодня у нас нет другого выбора, как забыть старые обиды, прекратить взаимобоязнь и стать бок о бок ради спасения Украины. Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость", - говорится в заявлении Тимошенко.

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Политик отметила, что "Украина сегодня защищает не только свою независимость – мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых до сих пор история не знала".

"В беде находят настоящих друзей. В бурные времена закаляются сильнейшие нации. А темнее всего бывает перед рассветом. На нашей стороне правда. А значит, за нами и победа", - резюмировала Тимошенко.

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Топ комментарии
+43
это на та тварь, которая оставила нас без НАТО в свое время?
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20.02.2022 18:01
+29
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20.02.2022 18:02
+29
Шмеркель підтримала. А першою провоняла саме ТЮ.
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20.02.2022 18:10
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Страница 4 из 4
Столько сколько сделала Тимошенко за свое время в парламенте еще не сделал никто, должны проявлять уважение к этому человеку! А не обсырать ее в комментах!
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21.02.2022 10:20 Ответить
Тимошенко прекрасным премьером была, столько всего было, и ВВП высокий, и рабочее места были, и промышленность развевалась, и соц выплаты росли, и зп росла... короче не пересчитать всех заслуг! Она поддержала Зеленского потому что он наконец услышал что говорят люди и что говорит Юлия Владимировна!
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21.02.2022 10:28 Ответить
Да благодаря Тимошенко мы сейчас с вами можем покупать и продавать товары за границу, если бы не она то вы бы получали копейки за рождения ребенка, в свое время она подняла нашу страну экономически, а потом следующая власть начала разграбливать! Перестаньте верить в то что говорил Янукович и верить в всякую чушь!!!
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21.02.2022 10:31 Ответить
Тимошенко с самого начала говорила что наш формат это Будапешт, я надеюсь Зеленский послушает ее и в этот раз и обьединится!
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21.02.2022 10:33 Ответить
Тимошенко очень усилит нашу власть если Зеленский заключит с ней союз, это будет очень выгодно для слуг иметь такого мудрого и опытного политика!
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21.02.2022 10:34 Ответить
Ну вот же, я не понимаю почему Зеленский отнекивался сначала, а потом все таки послушал Юлию Владимировну... зачем это нужно было...
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21.02.2022 10:35 Ответить
Вот кто реально лидер! Надавила на Зеленского, добилась того что хочет народ, направила его на правильный путь, они обязаны заключить союз, если Вовка не хочет просрать Украину
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21.02.2022 10:37 Ответить
Тимошенко уже давно должна быть у власти, вот видите как получается, сначала ее не слушают, а потом до них доходит что она права! А все потому что у нее есть опыт в политике, а это на данный момент самое важное что может быть в политике, одного желания мало!
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21.02.2022 10:39 Ответить
Твоя косатая воровка НИКОГДА не будет у власти)))Пусть спасибо скажет, что подельницу лазаренко из Качановки выпустили.
повылазила бабыйулина ботва---строчит явно один чел. под разными никами.
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22.02.2022 01:58 Ответить
точно.
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21.02.2022 20:12 Ответить
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