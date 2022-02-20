Тимошенко поддержала заявления Зеленского в Мюнхене: Необходимо потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном на фейсбук-странице.

"И не только потому, что в сегодняшней речи президент наконец-то сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я и команда "Батькивщины": и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и относительно целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнерами и, в конечном счете, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами.

А потому, что сегодня у нас нет другого выбора, как забыть старые обиды, прекратить взаимобоязнь и стать бок о бок ради спасения Украины. Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость", - говорится в заявлении Тимошенко.

Читайте также: В ОП сообщили детали встреч Зеленского в Мюнхене. ФОТОрепортаж

Политик отметила, что "Украина сегодня защищает не только свою независимость – мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых до сих пор история не знала".

"В беде находят настоящих друзей. В бурные времена закаляются сильнейшие нации. А темнее всего бывает перед рассветом. На нашей стороне правда. А значит, за нами и победа", - резюмировала Тимошенко.

Читайте также: Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО