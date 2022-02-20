Тимошенко поддержала заявления Зеленского в Мюнхене: Необходимо потребовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном на фейсбук-странице.
"И не только потому, что в сегодняшней речи президент наконец-то сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я и команда "Батькивщины": и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и относительно целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнерами и, в конечном счете, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами.
А потому, что сегодня у нас нет другого выбора, как забыть старые обиды, прекратить взаимобоязнь и стать бок о бок ради спасения Украины. Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость", - говорится в заявлении Тимошенко.
Политик отметила, что "Украина сегодня защищает не только свою независимость – мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых до сих пор история не знала".
"В беде находят настоящих друзей. В бурные времена закаляются сильнейшие нации. А темнее всего бывает перед рассветом. На нашей стороне правда. А значит, за нами и победа", - резюмировала Тимошенко.
Пожалуйста, подождите...
повылазила бабыйулина ботва---строчит явно один чел. под разными никами.