По требованию Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ

По требованию Украины Польша инициирует проведение спецзаседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter постоянного представителя Польши в ОБСЕ Адама Халачинского.

"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ", – пишет Халачинский.

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd