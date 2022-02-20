РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5686 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
5 931 16
ОБСЕ (4790) Польша (7457)

По требованию Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

По требованию Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ

По требованию Украины Польша инициирует проведение спецзаседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter постоянного представителя Польши в ОБСЕ Адама Халачинского.

"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ", – пишет Халачинский.

Халачинский отметил, что пригласил на спецзаседание представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

Читайте также: Украинская ГТС могла бы легко заменить оба "Северных потока", - премьер-министр Польши Моравецкий
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?… Что-то заткнулись эти специалисты художественного свиста.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:41
+4
показать весь комментарий
20.02.2022 20:38
+4
чому ООС, а не війна? (с)
Вопрос не в аббревиатуре, а где подевалась эта фауна, которая хотела "войны"?
показать весь комментарий
20.02.2022 20:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.02.2022 20:38 Ответить
АТО давно закінчилось ? цей дурачок знає який рік наразі?
показать весь комментарий
20.02.2022 20:39 Ответить
А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?… Что-то заткнулись эти специалисты художественного свиста.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:41 Ответить
слишком быстро я ответил... Проверил его подписчиков, там весь состав ольгино
показать весь комментарий
20.02.2022 20:43 Ответить
чому ООС, а не війна? (с)
Вопрос не в аббревиатуре, а где подевалась эта фауна, которая хотела "войны"?
показать весь комментарий
20.02.2022 20:42 Ответить
Скрипін досі з лохів збирає донати на власне хвайпожерство та гонить на Пороха і вимагає тепер від ЗЕвлади, щоб той оголосив стан війни з крисією..тобто майже нічого не змінилося.
показать весь комментарий
20.02.2022 20:45 Ответить
Помню я этих медиабл@дей с их "Секретные тюрьмы ЦРУ\СБУ", "Бедных мальчиков паслали на смерть" и прочими фекалиями.
показать весь комментарий
20.02.2022 21:21 Ответить
то ж були "стандарти БіБіСі" від Насті Сцанко.
показать весь комментарий
20.02.2022 21:46 Ответить
Та мы знаем ,что они там озаботятся.
показать весь комментарий
20.02.2022 22:57 Ответить
***** продолжает нагнетать и повышать ставки. Из свежих новостей.

".... Более 10 кораблей ВМФ России ***** прошли под Крымским мостом и вошли в Азовское море, в том числе большие десантные корабли...."
показать весь комментарий
20.02.2022 20:40 Ответить
"Extraordinary"? Urgent or even emergency not "extraordinary" but what do I know..
показать весь комментарий
20.02.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 20:44 Ответить
показать весь комментарий
20.02.2022 20:45 Ответить
"Yevhenii"? Why not Yevhen!?
показать весь комментарий
20.02.2022 20:48 Ответить
основним закаперщиком обяви війни була бабушка української корупції. Ранше вона скакала проти Томосу, української мови, хотіла створити кААліцию з Путеном за половими ознаками. Шас вони після фіаско формули штанмаєра придумали нову відвязку (сам Штан після повторного обрання презом послав увсю цю шушеру на ....)- Будапешт. Єлдак сказав, що відкличуть підпис Кравчука, а коли -взнаємо із Дзеркала тижня. Хоча для супостата сам Будапешт - це лише прикриття згоди Кравчука на передачу рейху ЯЗ. Одним словом, Бабетта з Єрмаком "йдуть на війну"
показать весь комментарий
20.02.2022 21:43 Ответить
Бабетта Косата в лютому 14-го року вимагала від РНБО, щоб .."нє один танк не вийшов з ангару..", а винним в здачі Криму зробили Турчинова, який тоді хотів вести ВС.
показать весь комментарий
21.02.2022 01:33 Ответить
 
 