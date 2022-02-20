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На вимогу України Польща скликає спецзасідання ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

На вимогу України Польща скликає спецзасідання ОБСЄ

На вимогу України Польща ініціює проведення спецзасідання ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter постійного представника Польщі в ОБСЄ Адама Халачинського.

"На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ", - пише Халачинський.

Халачинський відзначив, що запросив на спецзасідання представника чинного голови ОБСЄ в Україні Мікко Кіннунена й голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

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Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+18
А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?… Что-то заткнулись эти специалисты художественного свиста.
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20.02.2022 20:41
+4
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20.02.2022 20:38
+4
чому ООС, а не війна? (с)
Вопрос не в аббревиатуре, а где подевалась эта фауна, которая хотела "войны"?
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20.02.2022 20:42
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20.02.2022 20:38 Відповісти
АТО давно закінчилось ? цей дурачок знає який рік наразі?
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20.02.2022 20:39 Відповісти
А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?… Что-то заткнулись эти специалисты художественного свиста.
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20.02.2022 20:41 Відповісти
слишком быстро я ответил... Проверил его подписчиков, там весь состав ольгино
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20.02.2022 20:43 Відповісти
чому ООС, а не війна? (с)
Вопрос не в аббревиатуре, а где подевалась эта фауна, которая хотела "войны"?
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20.02.2022 20:42 Відповісти
Скрипін досі з лохів збирає донати на власне хвайпожерство та гонить на Пороха і вимагає тепер від ЗЕвлади, щоб той оголосив стан війни з крисією..тобто майже нічого не змінилося.
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20.02.2022 20:45 Відповісти
Помню я этих медиабл@дей с их "Секретные тюрьмы ЦРУ\СБУ", "Бедных мальчиков паслали на смерть" и прочими фекалиями.
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20.02.2022 21:21 Відповісти
то ж були "стандарти БіБіСі" від Насті Сцанко.
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20.02.2022 21:46 Відповісти
Та мы знаем ,что они там озаботятся.
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20.02.2022 22:57 Відповісти
***** продолжает нагнетать и повышать ставки. Из свежих новостей.

".... Более 10 кораблей ВМФ России ***** прошли под Крымским мостом и вошли в Азовское море, в том числе большие десантные корабли...."
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20.02.2022 20:40 Відповісти
"Extraordinary"? Urgent or even emergency not "extraordinary" but what do I know..
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20.02.2022 20:43 Відповісти
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20.02.2022 20:44 Відповісти
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20.02.2022 20:45 Відповісти
"Yevhenii"? Why not Yevhen!?
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20.02.2022 20:48 Відповісти
основним закаперщиком обяви війни була бабушка української корупції. Ранше вона скакала проти Томосу, української мови, хотіла створити кААліцию з Путеном за половими ознаками. Шас вони після фіаско формули штанмаєра придумали нову відвязку (сам Штан після повторного обрання презом послав увсю цю шушеру на ....)- Будапешт. Єлдак сказав, що відкличуть підпис Кравчука, а коли -взнаємо із Дзеркала тижня. Хоча для супостата сам Будапешт - це лише прикриття згоди Кравчука на передачу рейху ЯЗ. Одним словом, Бабетта з Єрмаком "йдуть на війну"
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20.02.2022 21:43 Відповісти
Бабетта Косата в лютому 14-го року вимагала від РНБО, щоб .."нє один танк не вийшов з ангару..", а винним в здачі Криму зробили Турчинова, який тоді хотів вести ВС.
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21.02.2022 01:33 Відповісти
 
 