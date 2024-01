На вимогу України Польща скликає спецзасідання ОБСЄ

На вимогу України Польща ініціює проведення спецзасідання ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), щоб обговорити загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter постійного представника Польщі в ОБСЄ Адама Халачинського.

"На вимогу України Польща скличе позачергове засідання постійної ради ОБСЄ", - пише Халачинський.

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd