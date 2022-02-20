Варшава готова надати Україні додаткове оборонне озброєння, - Моравецький

Польща готова зробити додаткові поставки військової допомоги в Україну.

Про розповів ЗМІ в рамках Мюнхенської безпекової конференції глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові здійснити поставки в Україну додаткового оборонного озброєння для захисту території, міст, людей від російської агресії", - зазначив Моравецький.

Він додав, що розмовляв про це кілька днів тому у Брюсселі. На його переконання, ця допомога має бути якомога ефективнішою, оскільки західні партнери ще декілька тижнів тому вели себе не до кінця одностайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не має довіряти Росії, яка не виконує жодних обіцянок і прагне лише односторонньої переваги, - Моравецький

На його переконання, зараз уже всі розуміють загрозу з боку Росії.

"Зараз чітко видно, що це не лише економічна атака на Україну, фінансова та енергетична петля, що стискає горло Україні, а це також і загроза військового наступу, що ще донедавна здавалося чимось неймовірним", - наголосив Моравецький.

Польща раніше задекларувала поставку в Україну боєприпасів, переносних зенітно-ракетних комплексів, дронів, мінометів та гранатометів.

Нагадаємо, з боку збройних формувань РФ з початку доби 19 лютого було зафіксовано 101 порушення режиму тиші, з яких 88 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям, а четверо - поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак з канадською зброєю прибув в Україну. ФОТО