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Варшава готова надати Україні додаткове оборонне озброєння, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Варшава готова надати Україні додаткове оборонне озброєння, - Моравецький

Польща готова зробити додаткові поставки військової допомоги в Україну.

Про розповів ЗМІ в рамках Мюнхенської безпекової конференції глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми готові здійснити поставки в Україну додаткового оборонного озброєння для захисту території, міст, людей від російської агресії", - зазначив Моравецький.

Він додав, що розмовляв про це кілька днів тому у Брюсселі. На його переконання, ця допомога має бути якомога ефективнішою, оскільки західні партнери ще декілька тижнів тому вели себе не до кінця одностайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не має довіряти Росії, яка не виконує жодних обіцянок і прагне лише односторонньої переваги, - Моравецький

На його переконання, зараз уже всі розуміють загрозу з боку Росії.

"Зараз чітко видно, що це не лише економічна атака на Україну, фінансова та енергетична петля, що стискає горло Україні, а це також і загроза військового наступу, що ще донедавна здавалося чимось неймовірним", - наголосив Моравецький.

Польща раніше задекларувала поставку в Україну боєприпасів, переносних зенітно-ракетних комплексів, дронів, мінометів та гранатометів.

Нагадаємо, з боку збройних формувань РФ з початку доби 19 лютого було зафіксовано 101 порушення режиму тиші, з яких 88 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям, а четверо - поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Спасибі Польщі за допомогу Україні.
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20.02.2022 03:28
+6
Привезите хотя бы то, что пообещали... Перуны ждем
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20.02.2022 01:49
+6
Так, ПЗРК. Це якраз те, що вкрай необхідно.
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20.02.2022 01:50
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Привезите хотя бы то, что пообещали... Перуны ждем
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20.02.2022 01:49 Відповісти
Так, ПЗРК. Це якраз те, що вкрай необхідно.
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20.02.2022 01:50 Відповісти
Спасибі Польщі за допомогу Україні.
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20.02.2022 03:28 Відповісти
🇵🇱💙💛
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20.02.2022 05:36 Відповісти
та давайте все в хату, хлопці прийдуть і розберуть і розберуться..
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20.02.2022 06:36 Відповісти
Добродєтєлі а шо в замін ми поляжем за вашу свободу
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20.02.2022 07:44 Відповісти
Ты не поляжешь, мокша дырявая, бо уже присела...на швабру
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20.02.2022 07:51 Відповісти
Ортаназія - це коли світ позбавить паРашу життя на прохання його офіційних опікунів НАТО, ЕС і члени ООН.
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20.02.2022 07:52 Відповісти
Полякам-черговий респект...
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20.02.2022 08:22 Відповісти
Поважаю поляків! Добрі сусіди, допомогають боротися з фашистами. Дали українцям польські паспорти і тепер, ще й захищають своїх громадян. Ніякого порівняння з Угорщиною і Ізраілем. Ті роздали паспорти і тепер на боці фашистів. Зброю Україні не надають, в НАТО не пускають і не дають захистити своїх же громадян. Ви ж їх зробили своїми громадянами, їх повинні захищати всі крім вас? Тепер Угорщина, Ізраіль підтримує фашистів і вони разом будуть проти України? Вам тут що території треба, а ваші громадяни пофіг?
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20.02.2022 08:30 Відповісти
Дронів- камікадзе, будь ласка. Бо їх у нас як не було так і нема. Тільки розмови
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20.02.2022 08:37 Відповісти
Де ж ті польські Перуни і Громи? Не доїхали?
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20.02.2022 10:49 Відповісти
 
 