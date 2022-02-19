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Літак з канадською зброєю прибув в Україну. ФОТО

Україна отримала від Канади гвинтівки, кулемети з оптичними прицілами, прилади нічного бачення та спостереження, військову техніку.

Про це повідомив Резніков в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Аніта Ананд (міністр національної оборони Канади. - Ред.) окреме дякую вам", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував постачання Києву летального озброєння на суму CAD7,8 млн, або $6,1 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада відправить до України партію стрілецької зброї 21 лютого, - міністр оборони Ананд

Літак з канадською зброєю прибув в Україну 01
Літак з канадською зброєю прибув в Україну 02

Автор: 

Канада (2191) зброя (7460) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+112
Радійте рузькі мамки, ці подарунки для ваших виродків-200
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19.02.2022 22:58
+55
Чем больше привезут,тем лучше.
Канада лучший друг Украины уже давно.
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19.02.2022 22:58
+54
Дякуєм!
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19.02.2022 23:00
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Спасибо КАНАДА!
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19.02.2022 23:31 Відповісти
Пристайков в Україні не робить.
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19.02.2022 23:56 Відповісти
Поступила очень хорошая новость , это словами секретаря дбк то есть *****, в кратце они готовы ввести миротворцев на Домбасс если захочет Украина и ООН нам надо не профукать и сказать , что с нашей стороны вводятся голубые каски и пускай ******* как хотят, наши военные не гибнут наступления не будет,минские соглашения некто выполнять не будет, мирное население без обстрелов . А прийдтёт момент и мы заберём своё https://www.ukr.net/news/details/main/89906922.html
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19.02.2022 23:43 Відповісти
Ха ха, так голубі каски будуть расєйськими. Вони потім і будуть обстрілювати ВСУ. На миротворців з інших країн, не прорасєйських, русня не погодиться.
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19.02.2022 23:57 Відповісти
Нет голубые каски будут не российские, на домбассе будут российские ,а у нас международные. И вы почитайте что будет если они их обстреляли.
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20.02.2022 00:15 Відповісти
Руснє на донбасі миротворці оон потрібні менше за всіх інших, бо обстріли веде саме русня. Тому аони завжди цю ідею і відкидали. Бо варто руснє перестати обстрілювати позиції всу і буде тиша. Я думаю що це черговий піар та пил в очі про нібито миролюбну русню, яка хоче принести мир на донбас. Я їм особисто не вірю, але навіть такі розмови кращі за війну.
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20.02.2022 00:36 Відповісти
Они сами это предлагают, но чтобы это решение воплотилось им нужно согласие Украины США Великобритания, чтобы санкций полезных не ввели, а мы можем ставить свои условия.
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20.02.2022 00:21 Відповісти
Про що ви взагалі пишете?
Вони пропонують офіційно ввести війська ОДКБ, а ще отримати на це згоду ООН, та України!
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20.02.2022 00:36 Відповісти
Чтобы было наше согласие мы ставим условие ,так понятно
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20.02.2022 00:51 Відповісти
Они же не ставят перед фактом. ***** не тот и вазелин в росси возможно не выпускают.
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20.02.2022 00:53 Відповісти
Дякуємо нашим братам із Канади 👍🏼💪🙏🏼
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19.02.2022 23:45 Відповісти
my tax monies are well spent, Slava Ukraini!
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20.02.2022 00:00 Відповісти
ready to pay more...
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20.02.2022 00:18 Відповісти
Скоро ты завизжишь, когда к тебе придут, мразь.
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20.02.2022 02:58 Відповісти
Vot i otlycno.Otlycnyje pulimioti polucili oni belgijskije no delajut Kanade,vse Nato strani imejet takyje vydymo ne zria
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20.02.2022 00:08 Відповісти
Слава Уэйну Грецки!
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20.02.2022 00:10 Відповісти
в каком моменте тебе хлопать, ідіот?
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20.02.2022 00:22 Відповісти
Когда дилдо из своей жопы вытащишь, дебил.
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20.02.2022 09:43 Відповісти
Вейн Грецький - канадець українського походження.
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20.02.2022 16:41 Відповісти
не там ловите і не тих...
в опі не пробували половити? - там зрадник зрадником поґоняе
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20.02.2022 00:13 Відповісти
Дякуємо Канаді за допомогу в боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками.
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20.02.2022 00:21 Відповісти
Дай бог чтоб оружие пригодилось и помогло утилизовать максимальное количество орков. Да здравствует украинский чернозём
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20.02.2022 01:17 Відповісти
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20.02.2022 02:19 Відповісти
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20.02.2022 02:21 Відповісти
- Встречай Украина асвабадителей ат "бандер"! Вы рады, "хахлы"?!
- "Так-та-так!" - відповів кулемет щирою українською мовою.....
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20.02.2022 06:22 Відповісти
На суму 180 млн гривень. Багато. Але це всього 600м об'їзної Києва)
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20.02.2022 07:47 Відповісти
Нарешті і ці розщедрились. Бо як тікати з Київа до Львова - то перші, а як надіслати допомогу - так останні.

Доречі! А де наша діаспора в Канаді? Чому на Цензорі майже немає адекватних українців з Канади? Є лише рускагаварящіє тролі під канадійським vpn та божевільна відьма трампістка-антиваксеруха? Невже вам байдуже, що у нас відбувається? Заходьте іноді на Цензор та підтримуйте своїх колишніх співвітчизників.
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20.02.2022 11:11 Відповісти
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