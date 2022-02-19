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Літак з канадською зброєю прибув в Україну. ФОТО
Україна отримала від Канади гвинтівки, кулемети з оптичними прицілами, прилади нічного бачення та спостереження, військову техніку.
Про це повідомив Резніков в твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Зброя для Збройних сил України від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Аніта Ананд (міністр національної оборони Канади. - Ред.) окреме дякую вам", - написав він.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував постачання Києву летального озброєння на суму CAD7,8 млн, або $6,1 млн.
Топ коментарі
+112 Яукр
показати весь коментар19.02.2022 22:58
+55 Александр Петров #434213
показати весь коментар19.02.2022 22:58
+54 Наталья Негуляева #384260
показати весь коментар19.02.2022 23:00
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Вони пропонують офіційно ввести війська ОДКБ, а ще отримати на це згоду ООН, та України!
в опі не пробували половити? - там зрадник зрадником поґоняе
- "Так-та-так!" - відповів кулемет щирою українською мовою.....
Доречі! А де наша діаспора в Канаді? Чому на Цензорі майже немає адекватних українців з Канади? Є лише рускагаварящіє тролі під канадійським vpn та божевільна відьма трампістка-антиваксеруха? Невже вам байдуже, що у нас відбувається? Заходьте іноді на Цензор та підтримуйте своїх колишніх співвітчизників.