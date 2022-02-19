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Самолет с канадским оружием прибыл в Украину. ФОТО
Украина получила от Канады винтовки, пулеметы с оптическими прицелами, приборы ночного видения и наблюдения, военную технику.
Об этом сообщил Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких канадских друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Анита Ананд (министр национальной обороны Канады). - Ред.) отдельное спасибо вам", - написал он.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал поставки Киеву летального вооружения на сумму CAD7,8 млн или $6,1 млн.
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Вони пропонують офіційно ввести війська ОДКБ, а ще отримати на це згоду ООН, та України!
в опі не пробували половити? - там зрадник зрадником поґоняе
- "Так-та-так!" - відповів кулемет щирою українською мовою.....
Доречі! А де наша діаспора в Канаді? Чому на Цензорі майже немає адекватних українців з Канади? Є лише рускагаварящіє тролі під канадійським vpn та божевільна відьма трампістка-антиваксеруха? Невже вам байдуже, що у нас відбувається? Заходьте іноді на Цензор та підтримуйте своїх колишніх співвітчизників.