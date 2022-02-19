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Самолет с канадским оружием прибыл в Украину. ФОТО

Украина получила от Канады винтовки, пулеметы с оптическими прицелами, приборы ночного видения и наблюдения, военную технику.

Об этом сообщил Резников в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких канадских друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Анита Ананд (министр национальной обороны Канады). - Ред.) отдельное спасибо вам", - написал он.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал поставки Киеву летального вооружения на сумму CAD7,8 млн или $6,1 млн.

Читайте также: Канада отправит в Украину партию стрелкового оружия 21 февраля, - министр обороны Ананд

Самолет с канадским оружием прибыл в Украину 01
Самолет с канадским оружием прибыл в Украину 02

Канада (2078) оружие (10214) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+112
Радійте рузькі мамки, ці подарунки для ваших виродків-200
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19.02.2022 22:58
+55
Чем больше привезут,тем лучше.
Канада лучший друг Украины уже давно.
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19.02.2022 22:58
+54
Дякуєм!
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19.02.2022 23:00
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Спасибо КАНАДА!
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19.02.2022 23:31 Ответить
Пристайков в Україні не робить.
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19.02.2022 23:56 Ответить
Поступила очень хорошая новость , это словами секретаря дбк то есть *****, в кратце они готовы ввести миротворцев на Домбасс если захочет Украина и ООН нам надо не профукать и сказать , что с нашей стороны вводятся голубые каски и пускай ******* как хотят, наши военные не гибнут наступления не будет,минские соглашения некто выполнять не будет, мирное население без обстрелов . А прийдтёт момент и мы заберём своё https://www.ukr.net/news/details/main/89906922.html
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19.02.2022 23:43 Ответить
Ха ха, так голубі каски будуть расєйськими. Вони потім і будуть обстрілювати ВСУ. На миротворців з інших країн, не прорасєйських, русня не погодиться.
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19.02.2022 23:57 Ответить
Нет голубые каски будут не российские, на домбассе будут российские ,а у нас международные. И вы почитайте что будет если они их обстреляли.
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20.02.2022 00:15 Ответить
Руснє на донбасі миротворці оон потрібні менше за всіх інших, бо обстріли веде саме русня. Тому аони завжди цю ідею і відкидали. Бо варто руснє перестати обстрілювати позиції всу і буде тиша. Я думаю що це черговий піар та пил в очі про нібито миролюбну русню, яка хоче принести мир на донбас. Я їм особисто не вірю, але навіть такі розмови кращі за війну.
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20.02.2022 00:36 Ответить
Они сами это предлагают, но чтобы это решение воплотилось им нужно согласие Украины США Великобритания, чтобы санкций полезных не ввели, а мы можем ставить свои условия.
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20.02.2022 00:21 Ответить
Про що ви взагалі пишете?
Вони пропонують офіційно ввести війська ОДКБ, а ще отримати на це згоду ООН, та України!
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20.02.2022 00:36 Ответить
Чтобы было наше согласие мы ставим условие ,так понятно
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20.02.2022 00:51 Ответить
Они же не ставят перед фактом. ***** не тот и вазелин в росси возможно не выпускают.
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20.02.2022 00:53 Ответить
Дякуємо нашим братам із Канади 👍🏼💪🙏🏼
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19.02.2022 23:45 Ответить
my tax monies are well spent, Slava Ukraini!
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20.02.2022 00:00 Ответить
ready to pay more...
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20.02.2022 00:18 Ответить
Скоро ты завизжишь, когда к тебе придут, мразь.
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20.02.2022 02:58 Ответить
Vot i otlycno.Otlycnyje pulimioti polucili oni belgijskije no delajut Kanade,vse Nato strani imejet takyje vydymo ne zria
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20.02.2022 00:08 Ответить
Слава Уэйну Грецки!
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20.02.2022 00:10 Ответить
в каком моменте тебе хлопать, ідіот?
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20.02.2022 00:22 Ответить
Когда дилдо из своей жопы вытащишь, дебил.
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20.02.2022 09:43 Ответить
Вейн Грецький - канадець українського походження.
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20.02.2022 16:41 Ответить
не там ловите і не тих...
в опі не пробували половити? - там зрадник зрадником поґоняе
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20.02.2022 00:13 Ответить
Дякуємо Канаді за допомогу в боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками.
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20.02.2022 00:21 Ответить
Дай бог чтоб оружие пригодилось и помогло утилизовать максимальное количество орков. Да здравствует украинский чернозём
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20.02.2022 01:17 Ответить
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20.02.2022 02:19 Ответить
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20.02.2022 02:21 Ответить
- Встречай Украина асвабадителей ат "бандер"! Вы рады, "хахлы"?!
- "Так-та-так!" - відповів кулемет щирою українською мовою.....
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20.02.2022 06:22 Ответить
На суму 180 млн гривень. Багато. Але це всього 600м об'їзної Києва)
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20.02.2022 07:47 Ответить
Нарешті і ці розщедрились. Бо як тікати з Київа до Львова - то перші, а як надіслати допомогу - так останні.

Доречі! А де наша діаспора в Канаді? Чому на Цензорі майже немає адекватних українців з Канади? Є лише рускагаварящіє тролі під канадійським vpn та божевільна відьма трампістка-антиваксеруха? Невже вам байдуже, що у нас відбувається? Заходьте іноді на Цензор та підтримуйте своїх колишніх співвітчизників.
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20.02.2022 11:11 Ответить
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