Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины, - разведка США
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Российская Федерация нацелила против Украины 75% своих обычных вооруженных сил - говорится об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом в комментарии CNN заявил чиновник США, непосредственно знакомый с разведкой.
Он отметил, что сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины очень необычное, и это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению.
По его словам, речь идет об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп, расположенных в пределах 60 км от Украины. Хотя эта цифра составляет 75% основных боевых единиц России, это меньше половины всего личного состава русской армии.
По данным чиновников США, российские войска в сочетании с подконтрольными РФ силами в ОРДЛО могут достигать 190 000 человек, развернутых вокруг Украины.
Около 35 из 50 известных дивизионов ПВО развернуто против Украины. Кроме того, по оценкам США, около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков находятся в пределах досягаемости Украины, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.
В настоящее время российские силы значительно превосходят по численности украинские вооруженные силы. При этом CNN отмечает, что не может независимо проверить разведданные.
Пожалуйста, подождите...
он и от подарка не откажется
и в спину ударит
А чтобы нарожать новых, у алкашей должен стоять.
будуть викопувать ...
"нарожоных раннее"
тому що
"хлопок" над Київом
може одразу спричинити
"хлопок"... над Москва - Сіті
Хотя, если бы москвичи понимали, что они могут получить ответочку, то уже гораздо лучше бы понимали беспокойство данной ситуацией Киевлян. Это поспососбствовало бы развитию антивоенного движения в России!
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
наши пушки в жопу запихнуты, вот где наши пушки.
150 000 - 190 000 войск РФ это основные силы РФ
Не сможет РФ этими силами взять Украину (для того что б хотя б закрепится на востоке Украины нужно как минимум 500 000 войск)
Что же происходит?
США тактически видит преимущество Украины на 150 000 войском РФ, и желает что б украинцы разбили это войско
И вот когда Украина разобьет основные силы РФ и Путин останется у разбитого корыта только с ядерными боеголовками США вступит в игру и будет ставить Путина на колени.
Тобто після розгрому кацапської армії для України важливо ось що. Не тягнути гуму за хвіст і не чухати макітру (на жаль, це наша національна вада) - а рішуче контратакувати і хвацьким бліцкрігом довести до завершення справу Гудеріана, Гальдера, фон Клейста, Манштейна... ну ви зрозуміли, про що я
Момент удачный - весь мир против кремля.
Отдавая должное героизму наших воинов, все-таки понимаю, что эффективной ПВО и ПРО у нас нет. А, значит, нас ждет много жертв.
Видимо Запад посчитал, что вполне достаточно помогли вооружением, а если дать больше, то рашисты точно испугаются и не начнут наступление.
Главное, чтобы наступление началось, они засунули свою голову в петлю поглубже и ... кирдык башка рашен оккупантен.