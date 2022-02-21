Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины, - разведка США

Российская Федерация нацелила против Украины 75% своих обычных вооруженных сил - говорится об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом в комментарии CNN заявил чиновник США, непосредственно знакомый с разведкой.

Он отметил, что сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины очень необычное, и это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению.

По его словам, речь идет об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп, расположенных в пределах 60 км от Украины. Хотя эта цифра составляет 75% основных боевых единиц России, это меньше половины всего личного состава русской армии.

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По данным чиновников США, российские войска в сочетании с подконтрольными РФ силами в ОРДЛО могут достигать 190 000 человек, развернутых вокруг Украины.

Около 35 из 50 известных дивизионов ПВО развернуто против Украины. Кроме того, по оценкам США, около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков находятся в пределах досягаемости Украины, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.

В настоящее время российские силы значительно превосходят по численности украинские вооруженные силы. При этом CNN отмечает, что не может независимо проверить разведданные.

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