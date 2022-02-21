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Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины, - разведка США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Россия развернула 75% вооруженных сил против Украины, - разведка США

Российская Федерация нацелила против Украины 75% своих обычных вооруженных сил - говорится об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом в комментарии CNN заявил чиновник США, непосредственно знакомый с разведкой.

Он отметил, что сосредоточение сил на расстоянии удара от Украины очень необычное, и это одна из причин, по которой США считают, что Россия готова к нападению.

По его словам, речь идет об около 120 из примерно 160 российских батальонных тактических групп, расположенных в пределах 60 км от Украины. Хотя эта цифра составляет 75% основных боевых единиц России, это меньше половины всего личного состава русской армии.

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По данным чиновников США, российские войска в сочетании с подконтрольными РФ силами в ОРДЛО могут достигать 190 000 человек, развернутых вокруг Украины.

Около 35 из 50 известных дивизионов ПВО развернуто против Украины. Кроме того, по оценкам США, около 500 истребителей и истребителей-бомбардировщиков находятся в пределах досягаемости Украины, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.

В настоящее время российские силы значительно превосходят по численности украинские вооруженные силы. При этом CNN отмечает, что не может независимо проверить разведданные.

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Топ комментарии
+71
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20.02.2022 21:26
+62
Китай, ти чув? нікого нема вдома
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20.02.2022 21:27
+39
в Украине находится 15 ядерных энергоблоков в рабочем состоянии!
Бомбардировщики, говорите... Может западу стоило бы задуматься над тем, чем бомбардировки территории Украины могут закончится для ВСЕЙ планеты??! ))) и обьявить безполётную зону?! нет?
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20.02.2022 21:31
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А наші атакувать окупантів будуть чи тільки оборонятись. Шо ми тут гинуть будемо а кацапи в паРаші будуть продовжувать жити як ні чого не сталос
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20.02.2022 22:14 Ответить
только в случае рашисткого наступления.
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20.02.2022 22:22 Ответить
Китайцы начали потирать потные ладошки…
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20.02.2022 22:22 Ответить
Путин с Китаем уже все перетер. Подарил 4.7 км территории, чтоб не ударили в спину.
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20.02.2022 22:30 Ответить
китай он мудрый
он и от подарка не откажется
и в спину ударит
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20.02.2022 22:35 Ответить
я так понял,что 200 тысяч это всё что с горем пополам наскребла вторая армия мира?
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20.02.2022 22:24 Ответить
Больше желающих сдохнуть за "величие" нет.
А чтобы нарожать новых, у алкашей должен стоять.
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20.02.2022 22:28 Ответить
чтобы нарожать
будуть викопувать ...
"нарожоных раннее"
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20.02.2022 22:34 Ответить
Жесть. Якась болотяна некромантія виходить. "Армія Пітьми 2", блін...
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26.02.2022 23:06 Ответить
22 утром попрут, нужно мобилизацию проводить уже вчера
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20.02.2022 22:25 Ответить
Западным разведкам надо не причитать, а дать рекомендацию закрыть небо над Украиной. И не будет никакой войны.
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20.02.2022 22:26 Ответить
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20.02.2022 22:31 Ответить
кацапі чогось завжди забувають що вони ж теж не залізні ...
тому що
"хлопок" над Київом
може одразу спричинити
"хлопок"... над Москва - Сіті
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20.02.2022 22:31 Ответить
Не нужно сейчас вести такие разговоры, Путин только и ждёт такого рода высказываний с нашей стороны. Вон, уже и в Ростовской области взорвали свою будку. Ему нужен повод для агрессии.
Хотя, если бы москвичи понимали, что они могут получить ответочку, то уже гораздо лучше бы понимали беспокойство данной ситуацией Киевлян. Это поспососбствовало бы развитию антивоенного движения в России!
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21.02.2022 13:59 Ответить
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 22:38 Ответить
Усвідомте наскільки росія опущена країна. Треба майже всю її армію щоб хоч щось зробити Україні. А тепер уявіть яка це опущена війна зібрали росіяни майже всю свою армію і нападають на країну у якої ввп в 10 раз менше і так далі згідно російської пропаганди.
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20.02.2022 22:39 Ответить
Ne nu jesli posmotretj na takoje, to tak i hochetsia skazatj, jesli chto to v takoje skoplenije azh prosit Tochku U , nu rodimaja, davai, vali po polnoi.
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20.02.2022 22:47 Ответить
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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20.02.2022 22:48 Ответить
кацапушки, бравы ребятушки, где же ваши пушки ?
наши пушки в жопу запихнуты, вот где наши пушки.
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20.02.2022 22:51 Ответить
ответ от Дальновидного

150 000 - 190 000 войск РФ это основные силы РФ

Не сможет РФ этими силами взять Украину (для того что б хотя б закрепится на востоке Украины нужно как минимум 500 000 войск)

Что же происходит?
США тактически видит преимущество Украины на 150 000 войском РФ, и желает что б украинцы разбили это войско

И вот когда Украина разобьет основные силы РФ и Путин останется у разбитого корыта только с ядерными боеголовками США вступит в игру и будет ставить Путина на колени.
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20.02.2022 23:32 Ответить
75%? О-го-го!
Тобто після розгрому кацапської армії для України важливо ось що. Не тягнути гуму за хвіст і не чухати макітру (на жаль, це наша національна вада) - а рішуче контратакувати і хвацьким бліцкрігом довести до завершення справу Гудеріана, Гальдера, фон Клейста, Манштейна... ну ви зрозуміли, про що я

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20.02.2022 23:40 Ответить
ну чому навіть на таких картинках кремль і те капище сотонинське завжди майже цілі, від них мають залишитись воронки, щоб навіть потім не знайшли де було
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21.02.2022 07:57 Ответить
Ніфіга скло червоне бити!Я його у віконце вбиральні , в садочку поставлю!!!!
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21.02.2022 09:38 Ответить
А уявляєте, скільки з того шкла можна накрутити червоних ліхтарів?
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26.02.2022 23:12 Ответить
Московиты прямо подставляются кавказцам для мести за всё хлрошее.
Момент удачный - весь мир против кремля.
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21.02.2022 00:34 Ответить
Интересно. Для того, чтоб удержать захваченную территорию Украины этих сил явно будет мало. Но не случайно США и Британия, имеющие наиболее полную информацию, эвакуировали свои посольства из Киева. Да и олигархи с бизнесменами не просто так семьи вывезли. Значит, скорее всего, в планах кацев "грузинсктй вариант": ударами по скоплениям наших войск к чему-то принудить Киев.
Отдавая должное героизму наших воинов, все-таки понимаю, что эффективной ПВО и ПРО у нас нет. А, значит, нас ждет много жертв.
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21.02.2022 06:38 Ответить
не переживай, амбиции этих свинособак руцких не так их возможностям соответствуют, как им хотелось бы
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21.02.2022 10:31 Ответить
200 тыс это уже о чем-то
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21.02.2022 09:26 Ответить
может напасть
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21.02.2022 09:27 Ответить
Пра Китаю проводить учения на севере...
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21.02.2022 09:32 Ответить
Дядюшка Си вошел в чат...
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21.02.2022 09:57 Ответить
Что-то мне подсказывает что эта орда прибыла на постоянное место дислокации. Обратно домой на дальний восток им путь заказан. Там уже чужая территория по факту.
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21.02.2022 10:03 Ответить
Что то я 5 дней не вижу самолетов из США и Великобритании.
Видимо Запад посчитал, что вполне достаточно помогли вооружением, а если дать больше, то рашисты точно испугаются и не начнут наступление.
Главное, чтобы наступление началось, они засунули свою голову в петлю поглубже и ... кирдык башка рашен оккупантен.
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21.02.2022 10:50 Ответить
В четверг в Борисполе 1 точно садился
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21.02.2022 11:24 Ответить
В КИЕВЕ ИХ НОЖИКАМИ ЗАШТРЫКАЕМ !)
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21.02.2022 11:56 Ответить
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21.02.2022 11:58 Ответить
Слушна нагода для Китаю повернути свою територіію до Уралу...
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21.02.2022 12:28 Ответить
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