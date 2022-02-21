Росія розгорнула 75% збройних сил проти України, - розвідка США
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Російська Федерація націлила проти України 75% своїх звичайних збройних сил - йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це у коментарі CNN заявив чиновник США, безпосередньо знайомий із розвідкою.
Він зазначив, що зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним, і це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу.
За його словами, йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Хоча ця цифра становить 75% основних бойових одиниць Росії, це менше половини всього особового складу російської армії.
За даними посадовців США, російські війська у поєднанні з підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 000 людей, розгорнутих довкола України.
Близько 35 із 50 відомих дивізіонів ППО розгорнуто проти України. Крім того, за оцінками США, близько 500 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників перебувають у межах досяжності України, а також 50 середніх та важких бомбардувальників.
Зазначається, що зараз російські сили значно перевершують за чисельністю українські збройні сили. При цьому також CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані.
Будь ласка, зачекайте...
он и от подарка не откажется
и в спину ударит
А чтобы нарожать новых, у алкашей должен стоять.
будуть викопувать ...
"нарожоных раннее"
тому що
"хлопок" над Київом
може одразу спричинити
"хлопок"... над Москва - Сіті
Хотя, если бы москвичи понимали, что они могут получить ответочку, то уже гораздо лучше бы понимали беспокойство данной ситуацией Киевлян. Это поспососбствовало бы развитию антивоенного движения в России!
Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра
Скорее всего , потому его и заперли где-то.
наши пушки в жопу запихнуты, вот где наши пушки.
150 000 - 190 000 войск РФ это основные силы РФ
Не сможет РФ этими силами взять Украину (для того что б хотя б закрепится на востоке Украины нужно как минимум 500 000 войск)
Что же происходит?
США тактически видит преимущество Украины на 150 000 войском РФ, и желает что б украинцы разбили это войско
И вот когда Украина разобьет основные силы РФ и Путин останется у разбитого корыта только с ядерными боеголовками США вступит в игру и будет ставить Путина на колени.
Тобто після розгрому кацапської армії для України важливо ось що. Не тягнути гуму за хвіст і не чухати макітру (на жаль, це наша національна вада) - а рішуче контратакувати і хвацьким бліцкрігом довести до завершення справу Гудеріана, Гальдера, фон Клейста, Манштейна... ну ви зрозуміли, про що я
Момент удачный - весь мир против кремля.
Отдавая должное героизму наших воинов, все-таки понимаю, что эффективной ПВО и ПРО у нас нет. А, значит, нас ждет много жертв.
Видимо Запад посчитал, что вполне достаточно помогли вооружением, а если дать больше, то рашисты точно испугаются и не начнут наступление.
Главное, чтобы наступление началось, они засунули свою голову в петлю поглубже и ... кирдык башка рашен оккупантен.