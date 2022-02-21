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Росія розгорнула 75% збройних сил проти України, - розвідка США

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Росія розгорнула 75% збройних сил проти України, - розвідка США

Російська Федерація націлила проти України 75% своїх звичайних збройних сил - йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це у коментарі CNN заявив чиновник США, безпосередньо знайомий із розвідкою.

Він зазначив, що зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним, і це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу.

За його словами, йдеться про близько 120 із приблизно 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Хоча ця цифра становить 75% основних бойових одиниць Росії, це менше половини всього особового складу російської армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ймовірності бліцкригу для захоплення всієї України немає, - Бутусов. КАРТА+ВІДЕО

За даними посадовців США, російські війська у поєднанні з підконтрольними РФ силами в ОРДЛО можуть сягати 190 000 людей, розгорнутих довкола України.

Близько 35 із 50 відомих дивізіонів ППО розгорнуто проти України. Крім того, за оцінками США, близько 500 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників перебувають у межах досяжності України, а також 50 середніх та важких бомбардувальників.

Зазначається, що зараз російські сили значно перевершують за чисельністю українські збройні сили. При цьому також CNN зазначає, що не може незалежно перевірити розвіддані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани, - CBS News

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+71
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20.02.2022 21:26
+62
Китай, ти чув? нікого нема вдома
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20.02.2022 21:27
+39
в Украине находится 15 ядерных энергоблоков в рабочем состоянии!
Бомбардировщики, говорите... Может западу стоило бы задуматься над тем, чем бомбардировки территории Украины могут закончится для ВСЕЙ планеты??! ))) и обьявить безполётную зону?! нет?
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20.02.2022 21:31
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А наші атакувать окупантів будуть чи тільки оборонятись. Шо ми тут гинуть будемо а кацапи в паРаші будуть продовжувать жити як ні чого не сталос
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20.02.2022 22:14 Відповісти
только в случае рашисткого наступления.
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20.02.2022 22:22 Відповісти
Китайцы начали потирать потные ладошки…
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20.02.2022 22:22 Відповісти
Путин с Китаем уже все перетер. Подарил 4.7 км территории, чтоб не ударили в спину.
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20.02.2022 22:30 Відповісти
китай он мудрый
он и от подарка не откажется
и в спину ударит
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20.02.2022 22:35 Відповісти
я так понял,что 200 тысяч это всё что с горем пополам наскребла вторая армия мира?
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20.02.2022 22:24 Відповісти
Больше желающих сдохнуть за "величие" нет.
А чтобы нарожать новых, у алкашей должен стоять.
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20.02.2022 22:28 Відповісти
чтобы нарожать
будуть викопувать ...
"нарожоных раннее"
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20.02.2022 22:34 Відповісти
Жесть. Якась болотяна некромантія виходить. "Армія Пітьми 2", блін...
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26.02.2022 23:06 Відповісти
22 утром попрут, нужно мобилизацию проводить уже вчера
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20.02.2022 22:25 Відповісти
Западным разведкам надо не причитать, а дать рекомендацию закрыть небо над Украиной. И не будет никакой войны.
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20.02.2022 22:26 Відповісти
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20.02.2022 22:31 Відповісти
кацапі чогось завжди забувають що вони ж теж не залізні ...
тому що
"хлопок" над Київом
може одразу спричинити
"хлопок"... над Москва - Сіті
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20.02.2022 22:31 Відповісти
Не нужно сейчас вести такие разговоры, Путин только и ждёт такого рода высказываний с нашей стороны. Вон, уже и в Ростовской области взорвали свою будку. Ему нужен повод для агрессии.
Хотя, если бы москвичи понимали, что они могут получить ответочку, то уже гораздо лучше бы понимали беспокойство данной ситуацией Киевлян. Это поспососбствовало бы развитию антивоенного движения в России!
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21.02.2022 13:59 Відповісти
https://twitter.com/qwest__/status/1495420421142941696?t=R3yMo_vRf15kfjCZOezi5w&s=19


Обратите внимание, это эфир от 27.12.21.
Послушайте что он говорит - про 22 февраля, 4 утра

Скорее всего , потому его и заперли где-то.
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20.02.2022 22:38 Відповісти
Усвідомте наскільки росія опущена країна. Треба майже всю її армію щоб хоч щось зробити Україні. А тепер уявіть яка це опущена війна зібрали росіяни майже всю свою армію і нападають на країну у якої ввп в 10 раз менше і так далі згідно російської пропаганди.
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20.02.2022 22:39 Відповісти
Ne nu jesli posmotretj na takoje, to tak i hochetsia skazatj, jesli chto to v takoje skoplenije azh prosit Tochku U , nu rodimaja, davai, vali po polnoi.
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20.02.2022 22:47 Відповісти
150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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20.02.2022 22:48 Відповісти
кацапушки, бравы ребятушки, где же ваши пушки ?
наши пушки в жопу запихнуты, вот где наши пушки.
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20.02.2022 22:51 Відповісти
ответ от Дальновидного

150 000 - 190 000 войск РФ это основные силы РФ

Не сможет РФ этими силами взять Украину (для того что б хотя б закрепится на востоке Украины нужно как минимум 500 000 войск)

Что же происходит?
США тактически видит преимущество Украины на 150 000 войском РФ, и желает что б украинцы разбили это войско

И вот когда Украина разобьет основные силы РФ и Путин останется у разбитого корыта только с ядерными боеголовками США вступит в игру и будет ставить Путина на колени.
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20.02.2022 23:32 Відповісти
75%? О-го-го!
Тобто після розгрому кацапської армії для України важливо ось що. Не тягнути гуму за хвіст і не чухати макітру (на жаль, це наша національна вада) - а рішуче контратакувати і хвацьким бліцкрігом довести до завершення справу Гудеріана, Гальдера, фон Клейста, Манштейна... ну ви зрозуміли, про що я

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20.02.2022 23:40 Відповісти
ну чому навіть на таких картинках кремль і те капище сотонинське завжди майже цілі, від них мають залишитись воронки, щоб навіть потім не знайшли де було
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21.02.2022 07:57 Відповісти
Ніфіга скло червоне бити!Я його у віконце вбиральні , в садочку поставлю!!!!
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21.02.2022 09:38 Відповісти
А уявляєте, скільки з того шкла можна накрутити червоних ліхтарів?
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26.02.2022 23:12 Відповісти
Московиты прямо подставляются кавказцам для мести за всё хлрошее.
Момент удачный - весь мир против кремля.
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21.02.2022 00:34 Відповісти
Интересно. Для того, чтоб удержать захваченную территорию Украины этих сил явно будет мало. Но не случайно США и Британия, имеющие наиболее полную информацию, эвакуировали свои посольства из Киева. Да и олигархи с бизнесменами не просто так семьи вывезли. Значит, скорее всего, в планах кацев "грузинсктй вариант": ударами по скоплениям наших войск к чему-то принудить Киев.
Отдавая должное героизму наших воинов, все-таки понимаю, что эффективной ПВО и ПРО у нас нет. А, значит, нас ждет много жертв.
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21.02.2022 06:38 Відповісти
не переживай, амбиции этих свинособак руцких не так их возможностям соответствуют, как им хотелось бы
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21.02.2022 10:31 Відповісти
200 тыс это уже о чем-то
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21.02.2022 09:26 Відповісти
может напасть
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21.02.2022 09:27 Відповісти
Пра Китаю проводить учения на севере...
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21.02.2022 09:32 Відповісти
Дядюшка Си вошел в чат...
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21.02.2022 09:57 Відповісти
Что-то мне подсказывает что эта орда прибыла на постоянное место дислокации. Обратно домой на дальний восток им путь заказан. Там уже чужая территория по факту.
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21.02.2022 10:03 Відповісти
Что то я 5 дней не вижу самолетов из США и Великобритании.
Видимо Запад посчитал, что вполне достаточно помогли вооружением, а если дать больше, то рашисты точно испугаются и не начнут наступление.
Главное, чтобы наступление началось, они засунули свою голову в петлю поглубже и ... кирдык башка рашен оккупантен.
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21.02.2022 10:50 Відповісти
В четверг в Борисполе 1 точно садился
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21.02.2022 11:24 Відповісти
В КИЕВЕ ИХ НОЖИКАМИ ЗАШТРЫКАЕМ !)
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21.02.2022 11:56 Відповісти
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21.02.2022 11:58 Відповісти
Слушна нагода для Китаю повернути свою територіію до Уралу...
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21.02.2022 12:28 Відповісти
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