Вероятности реализации сценария полномасштабного вторжения РФ в Украину нет, - Волкер
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер не считает, что Российская Федерация пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.
Экс-спецпредставитель Госдепа в эфире канала "Украина 24" сказал, что не видит вероятности реализации худшего сценария по отношению к нашему государству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"...я не ожидаю худшего возможного сценария (полномасштабное вторжение РФ в Украину – Ред.)... я не думаю, что есть вероятность его реализации...", – заявил собеседник.
По мнению Волкера, президент России Владимир Путин не изменит того, что украинцы чувствуют себя европейцами.
"...Я считаю, что украинцы знают хорошо..., что значит быть украинцем. Владимир Путин это не изменит. Они знают в сердце, что они европейцы, и Владимир Путин с этим сделать ничего не может. То есть, что бы там в военном плане ни происходило, страна все равно в конечном счете выиграет...", – утверждал бывший спецпредставитель Госдепа.
Пожалуйста, подождите...
"Центр «Миротворець» повністю підтверджує слова Президента США Дж.Байдена про те, що оперативно-диверсійні групи ФСБ рф вже знаходяться на території України і активно працюють, реалізуючи своє завдання - захоплення влади та здійснення державного перевороту на фоні військової агресії росії.
Починаючи з літа 2021 року Центром «Миротворець» разом з партнерами здійснювався комплекс заходів щодо отримання інформації про 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф (далі 9 управління) основним напрямком діяльності якого є Україна. Основне завдання цього управління полягає в організації приведення до влади в Україні проросійських маріонеток, використовуючи інформаційно-психологічні та фізичні заходи впливу на населення нашої країни."
За твердженнями керівників 9 управління, за останні 2,5 роки їм вдалося повністю відновити та розширити агентурну мережу в Україні по всіх важливих для них напрямках.
На сьогоднішній день отримано інформацію про кадровий склад співробітників 9 управління з установчими даними та їхніми обличчями, а головне - інформацію про їхніх агентів в спецслужбах, правоохоронних та інших силових органах України, органах Державної влади і місцевого самоврядування, а також з числа кримінальних «авторитетів».
Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України.
Керівний склад 9 управління:
https://myrotvorets.news/terminove-povidomlennia/
"73%" зробили це разом із ними.
А озвучують інформацію можливо з тих же міркувань, що і західні союзники України озвучують в ЗМІ дані про накопичення військ ерефії на кордонах України.
Тому що зелена влада бреше що все Ок.
Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України.
Тому що зелена влада бреше що все Ок."
Арахаміє звинувачує західних політиків і ЗМІ в нагнітанні істерії.
Вся зелена влада, на чолі із Зєлєю, переконують, що путін не нападе.
"Российский народ не пойдет войной против украинского - Зеленский"
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/19/7324635/
Особа такого рангу має розуміти в якій формі доносити інформацію плебсу.
Я маю з розумінням ставитись до всіх неадекватних заяв сочинської зайди?
Навіть про можливість подачи води в Крим з України?
Тільки й робите, що виправдовуєте лайнюків.
Погодьтесь, виглядає фантастично.
Дайте людское ПВО, шоб у мразей отбилось любое желание даже попробовать!
у пункті 2 Меморандуму підтвердили їхні зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України;
- у пункті 3 Меморандуму підтвердили їхні зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва у Європі утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги-"ватан" навіть коли ставить запитання все одно видає себе .
В Афгане товарищ Тараки захватил власть, а товарищ Амин вбил товарища Тараки. Группа Альфа утилизировала товарища Амина и поставила на его место товарища Кармаля, только ненадолго, потому что товарищ Ббрак кармаль бежал в ССС, где и помер. На место товарища Кармаля заступил товарищ Наджубылла, которого повесили.
Теперь в Афгане заправляют талибанцы в тапках.
Вопрос: оно вс это в Афгане было надо?
Ради прихода к власти вот этит вот в пижамах и тапках?
А эвакуированные беженцы" из ЛДНР вызывают у меня стойкую ассоиацию с лагерями палесов Саброй и Шатилой в Ливане.
Резня палестинких беженцев случилась в тех лагерях, резня массовая, причем зарезали палестинцев христиане Ливана.
А зарезали палестинцев за то, что ООП ливанского президента-христаинина убила, и еще больше 20 человек.
Это как же надо было достать христиан, чтобы они такое устроили.
Легко довести совсеменного человека до людоедства или требуется приложить усилия?
Нашій еліті, дають кредити і закривають очі на корупцію а ще до конфлікту вимагали боротьбу з корупцією і навіть на половину з того що тепер дають наші навіть не мріяли.....
А вже навіть йде мова про ще більшу фінансову підтримку...
А їм і не потрібно захвачувати міста згадайте операцію в Грузії там він досягнув всіх цілей без цього...
Але друге питання всі гроші Путіна і його холуїв в Англійських банках, діти всі на заході.... Якби був серйозний кризис відносин почався б якись рух в тому напрямку...
Тому нічого не буде в глобальному плані максимум загострення на Донбасі і йдуть торги і тиск на українську владу щоб здатись ...... і признати ЛДНР автономією і з витікаючим з цього крахом нашої економіки і приходом на виборах проросійського управління....