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Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не вважає, що Російська Федерація піде на повномасштабне вторгнення в Україну.

Ексспецпредставник Держдепу в ефірі каналу "Україна 24" сказав, що не вбачає імовірність реалізації найгіршого сценарію щодо нашої держави, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"…я не очікую найгіршого можливого сценарію (повномасштабне вторгнення РФ в Україну. – Ред.)… я не думаю, що є імовірність його реалізації…", – заявив співбесідник.

На думку Волкера, президент Росії Володимир Путін не змінить того, що українці відчувають себе європейцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін знає, що НАТО не є загрозою для РФ, він намагається відбудувати Російську імперію на території колишнього СРСР, - Волкер

"…Я вважаю, що українці знають добре…, що значить бути українцем. Володимир Путін це не змінить. Вони знають в серці, що вони європейці, і Володимир Путін з цим зробити нічого не може. Тобто, що б там у військовому плані не відбувалося, країна все одно кінець кінцем виграє…", – стверджував колишній спецпредставник Держдепу.
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Топ коментарі
+34
Оце полякі меми роблять. Харош!
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21.02.2022 09:04
+8
На "блокирование" одного Харькова надо тысяч 70.***** просто скучно стало:все про него забыли,Украина не замерзла,развивается,в Карабахе отхватили,китайцы поджимают,Турция расширяет влияние в регионе....Сидел,как чмо.А тут теперь-в центре внимания:все уговаривают,кругом приглашают,к нему приезжают,по кацапо-тв сюжеты о его величии и вставании с колен.Его основной задачей было вернуться в центр внимания и закрепиться в Бульболяндии.Обе задачи он решил.Та и мы решили свою-нах его послали и затарились офигенной кучей оружия,которое до этого и не снилось.+альянс с Польшей и Британией.И все довольны)
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21.02.2022 09:43
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Оце полякі меми роблять. Харош!
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21.02.2022 09:04 Відповісти
Волкер - хочаб один адекватний чоловік - не може 150 000 ... захопити не те що 3 000 000 місто але и навіть 1000 000 чи місто з населенням в 500 000
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21.02.2022 09:10 Відповісти
На "блокирование" одного Харькова надо тысяч 70.***** просто скучно стало:все про него забыли,Украина не замерзла,развивается,в Карабахе отхватили,китайцы поджимают,Турция расширяет влияние в регионе....Сидел,как чмо.А тут теперь-в центре внимания:все уговаривают,кругом приглашают,к нему приезжают,по кацапо-тв сюжеты о его величии и вставании с колен.Его основной задачей было вернуться в центр внимания и закрепиться в Бульболяндии.Обе задачи он решил.Та и мы решили свою-нах его послали и затарились офигенной кучей оружия,которое до этого и не снилось.+альянс с Польшей и Британией.И все довольны)
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21.02.2022 09:43 Відповісти
Ескалація очевидна, почнуть з дамбасу, а потім на Харків спробують.
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21.02.2022 09:58 Відповісти
Волкер - один з найбільших американських яструбів. Наважився сказати те, що думає й більшість українців. Пуйло втратило час. Тепер Україну не взяти. Головне, не допустити можливості здачі інтересів України. Марші "НІ - капітуляції" дуже можуть допомогти владі відстояти інтереси України.
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21.02.2022 09:20 Відповісти
Антон Ге вже запропонував висунути Зелю на Нобелівську премію миру.
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21.02.2022 10:25 Відповісти
я думаю 150 тысяч современной армии!!! может захватить, но это не про российскую армию Слава Богу.
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21.02.2022 09:37 Відповісти
Даже несколько сот спецназа могут серьезно парализовать инфраструктуру целой страны. А вот оккупировать, тем более, нашу Украину, нужны миллионы
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21.02.2022 09:54 Відповісти
Волкер любит Украину. Ну хотя бы за то, что именно в Киеве ему помогли выбрать хорошую прическу
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21.02.2022 09:52 Відповісти
Населення Донецьку було десь один мільйон. Криму - 2,5. На їх захоплення не знадобилось навіть 10 тис.
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21.02.2022 09:54 Відповісти
А был захват?Тупо сдали
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21.02.2022 09:58 Відповісти
На разрушение СССР вообще ни одного солдата не понадобилось
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21.02.2022 09:59 Відповісти
Армія просто залишила Крим без жодного пострілу зеленожопим гопникам без розпізнавальних знаків
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21.02.2022 13:56 Відповісти
У пуйла є вже обкатані ним сценарії.

"Центр «Миротворець» повністю підтверджує слова Президента США Дж.Байдена про те, що оперативно-диверсійні групи ФСБ рф вже знаходяться на території України і активно працюють, реалізуючи своє завдання - захоплення влади та здійснення державного перевороту на фоні військової агресії росії.

Починаючи з літа 2021 року Центром «Миротворець» разом з партнерами здійснювався комплекс заходів щодо отримання інформації про 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ рф (далі 9 управління) основним напрямком діяльності якого є Україна. Основне завдання цього управління полягає в організації приведення до влади в Україні проросійських маріонеток, використовуючи інформаційно-психологічні та фізичні заходи впливу на населення нашої країни."
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21.02.2022 09:04 Відповісти
Співробітники цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи у містах України. Зокрема у м.Києві таких груп декілька. Деякі групи, які вже діють на території України, посилені спецпризначенцями ВДВ та ССО росії. Всі вони прибули на територію України під документами прикриття, частина з яких вже нам відома.

За твердженнями керівників 9 управління, за останні 2,5 роки їм вдалося повністю відновити та розширити агентурну мережу в Україні по всіх важливих для них напрямках.

На сьогоднішній день отримано інформацію про кадровий склад співробітників 9 управління з установчими даними та їхніми обличчями, а головне - інформацію про їхніх агентів в спецслужбах, правоохоронних та інших силових органах України, органах Державної влади і місцевого самоврядування, а також з числа кримінальних «авторитетів».
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21.02.2022 09:05 Відповісти
На даний момент співробітниками Центру «Миротворець» особовий склад 9 управління та їхня агентура вбиваються до Чистилища сайту «Миротворець» з установчими даними та фотографіями.

Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України.

Керівний склад 9 управління:

https://myrotvorets.news/terminove-povidomlennia/
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21.02.2022 09:05 Відповісти
Відновлення кремлівської агентури відбулось чи то за прямого сприяння, чи то з ігнорування загроз з боку окупанта Зеленським та Бакановим.

"73%" зробили це разом із ними.
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21.02.2022 09:08 Відповісти
СБУ "працює"
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21.02.2022 09:17 Відповісти
Я не розумію а чому ті списки вже не передані вдповідним службам та не відпрацьовуються? Чи треба попіаритись? Політики нагнати. Показати нікчемність влади. Чи що ще? Чи не занадто небезпечний такий підхід для сьогодення?
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21.02.2022 09:24 Відповісти
Чому ви вирішили що в "служби" не передали?
А озвучують інформацію можливо з тих же міркувань, що і західні союзники України озвучують в ЗМІ дані про накопичення військ ерефії на кордонах України.
Тому що зелена влада бреше що все Ок.
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21.02.2022 09:32 Відповісти
З цього:
Найближчим часом Центром будуть сформовані окремі списки, як 9 управління, так і їхньої агентури, які будуть викладені у публічний доступ для допомоги українським та іноземним спецслужбам, правоохоронним органам, і, що не менш важливо, громадянам України.
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21.02.2022 09:41 Відповісти
"озвучують інформацію можливо з тих же міркувань, що і західні союзники України озвучують в ЗМІ дані про накопичення військ ерефії на кордонах України.
Тому що зелена влада бреше що все Ок."
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21.02.2022 09:44 Відповісти
Цікавий такий підхід викривати диверсійну мережу всередині країни таким чином. Чи вони диверсантів попереджають, щоб ті встигли перегрупуватися і контр дії зробити? Західні союзники трохи іншу інформацію оприлюднюють. Щодо планів кацапів, які розвідка отримала. Це взагалі інше.
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Так може хоча б зараз, після майже трьох років активного повернення пуйловської агентури, яку не бачить Баканов, отримавши конкретні прізвища від Миротворця, Баканов займеться своїми прямими обов'язками, а не грабунком українців?

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21.02.2022 09:55 Відповісти
В мене особисто складаэться таке враження що власне до дійсно знешкодження ворожої агентури ця акція не має жодного стосунку. Якщо так робити то більше нашкодиш ніж допоможеш. Оприлюднивши конкретні прізвища вони автоматично попередили цих людей, що за ними будуть полювати. І в тих є час та змога або зникнути, або знешкодити всі докази їх підривної діяльності. Така собі ведмежа послуга нашій контррозвідці.
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21.02.2022 11:49 Відповісти
Ви довіряєте Буданову, який брехав що операції по вагнерівцях не було, і роками не проводить жодних серйозних операцій проти окупанта?
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21.02.2022 11:52 Відповісти
Не питання довіряю я Буданову чи ні. Я навіть не цікавився хто це такий. І вагнергейт мене зараз аж ніяк не хвилює. Прийде ще до нього час. Я не довіряю таким діям. Це дуже нагадує заказну акцію для того, щоб втопити політичного опонента. І аж ніяк не сприяє захисту країни. Чесно кажучи мене зараз бісить політична гризня коли ворог на наших кордонах. Зе чмо - добре, Баканов не такий - ок. Що далі? Інших зараз немає і не буде. Треба якось знаходити спільну мову і співпрацювати з діючою владою. Зараз неможна дозволити собі таку розкіш як політичні сварки. Бо можна дійти до того, що вже і сваритися ні за що буде. Є великий ризик країну втратити. Я памʼятаю як гарячі прихильники Петра за часів його президенства ********* казати "Не розхитуйте човен...", але зараз цим займаються самі наповну.
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21.02.2022 12:00 Відповісти
Якщо ви проти розхитування влади в складні моменти, то чому були за таке розхитування в ДОзеленські часи?
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21.02.2022 12:07 Відповісти
Якраз не було. Бо мантра що назвав вище своє робила. Навіть воєнний стан, що Петро запровадив всі прийняли хоча багато хто (і я в тому числі) не розуміли нагальності його впровадження на той момент.
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21.02.2022 12:10 Відповісти
Хіба зараз ситуація складніша?
Арахаміє звинувачує західних політиків і ЗМІ в нагнітанні істерії.
Вся зелена влада, на чолі із Зєлєю, переконують, що путін не нападе.

"Российский народ не пойдет войной против украинского - Зеленский"

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/19/7324635/
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21.02.2022 12:21 Відповісти
А хіба коли Петро військовий стан обʼявляв у нас на кордонах стояли 150 тис орків у повній бойовій готовності?
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21.02.2022 12:25 Відповісти
Так Зєля, Арахамія та інші з цієї шобли-бубли брешуть, що небезпеки немає?
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21.02.2022 12:35 Відповісти
Ніхто не каже що небезпеки немає. Якщо саме Ви так сприйняли їхні заяви, то це суто Ваша проблема. Кажуть, що загроза повномасштабного вторгнення мало ймовірна. Кажуть, що завтра чи післязавтра ймовірність вторгнення низька. Але ніхто її не виключає і не каже що небезпека минула. А Вам би було б краще, щоб паніку звели? Щоб люди почали товпитися в чергах к банкоматам, змітати товари з полиць маркетів, затарювати пальне та виїжджати з міст? Вам паніка потрібна?
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21.02.2022 13:50 Відповісти
Тобто, заява сочинської Абрахамії, що західні ЗМІ гірші за Скабєєву та Соловйова, які називають Україну нацистською та звинувачують українців у геноциді "нарота Донбасу", по-вашому, нормальна?

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21.02.2022 14:00 Відповісти
Не пересмикуйте. Ви добре знаєте чому була та заява. Арахмія звысно ще той крендель, але і Вам потрібно бути обʼєктивною. Це було сказано тому що нагнеталися сроки нападу кожного дня. Може воно і потрібно з точки зору ведення інформаційної війни з кацапами, але є побічний ефект у вигляді можливої паніки в самій Україні.
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21.02.2022 14:11 Відповісти
Нехай зелена, владна шишка Арахамія не пересмикує і не втирає лохторату про західні ЗМІ, гірші за Скабєєву та Соловйова.
Особа такого рангу має розуміти в якій формі доносити інформацію плебсу.
Я маю з розумінням ставитись до всіх неадекватних заяв сочинської зайди?
Навіть про можливість подачи води в Крим з України?
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21.02.2022 14:25 Відповісти
У Вас повне право ставитись як завгодно до кого завгодно. Аби Ваше ставлення тільки не затьмарювало Вам обʼєктивності.
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21.02.2022 14:39 Відповісти
Ви себе не обтяжуєте об'єктивністю.
Тільки й робите, що виправдовуєте лайнюків.
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21.02.2022 14:47 Відповісти
Чого б це? Претензій в мене до них вистачає. Але я намагаюся бути обʼєктивним. Якщо наприклад ніхто не казав, що небезпеки немає то я так і кажу.
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21.02.2022 15:07 Відповісти
Звичайно діверсанти ФСБ серед нас. Усі хто не в захваті від масла по 230, бензину по 35 та хлібу по 30 то агенти Кремля. Усі хто не розуміє, чьому з ( воюючій) країни експортували все зерно та метал, а також бабло до оффшрів, то є агенти Кремля, а хто не розуміє чьому Ахметов пинчук суркис та Коломойський купують віли та маетки у Швейцарії та Іспанії та навіщо головнокомандувачу оселя у Лондоні - той є антисеміт та фашист.
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21.02.2022 09:37 Відповісти
Миротворець відносить до кремлівської агентури саме кремлівську агентуру, а не незадоволених грабунком держави та їх особисто зеленою зграєю громадян.
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21.02.2022 09:47 Відповісти
Всі питання до зебілів. Сам то за кого голосував, за жопоблок?
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21.02.2022 11:27 Відповісти
Фейк, я в отличии от тебя имею в голове мозги и поэтому мне что вы порохоботы, что ваши друзья зебилы- одна помойка. И не голосую я уже лет 20 так как понимаю, что любой из предложенных тебе персонажей на выборах - это шестерка из колоды украинских олигархов Ахметова Пинчука Суркисов Фирташа и Коломойского. Другого в феодальной стране просто невозможно
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21.02.2022 15:28 Відповісти
Просто ти руснявая свинособака на прокорме у гебни, ето во-первих, а во-вторих в твоей Гомняшке голосуй-не голосуй а все равно получишь ...то что ви заслуживаете.
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21.02.2022 16:22 Відповісти
Яким чином, цікаво знати, диверсанти можуть захопити владу в країні? Окупують ОПу і будуть роздавати накпзи на виконання? Чи можливо за Донецьким сценарієм - Київські головні управління МВС та СБУ здадуть їм усю наявну зброю для захоплення Кабміну з ВР, звідки ті почнуть вимагати засідання ВР для оголошення скасування незалежності чи проведення референдуму?
Погодьтесь, виглядає фантастично.
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21.02.2022 14:07 Відповісти
https://forbes.ua/ru/inside/pochemu-putin-ne-vtorgnetsya-v-ukrainu-obyasnyaet-amerikanskiy-strateg-eks-konsultant-nato-18022022-3748
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21.02.2022 09:05 Відповісти
просто точка зору...
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21.02.2022 09:05 Відповісти
Не піде він далі, цинкових ящиків не хватить.
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21.02.2022 09:08 Відповісти
Та то понятно...
Дайте людское ПВО, шоб у мразей отбилось любое желание даже попробовать!
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21.02.2022 09:09 Відповісти
А хто тебе що повинен надати??? Та за яки заслуги???
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21.02.2022 09:39 Відповісти
Тобто, що б там у військовому плані не відбувалося, країна все одно кінець кінцем виграє…", Волкер також обкурився рашистською наркотою-(якщо навіть рашист окупує всю Україну ,то потім прийдеться довго довго чекати,шоб Україна виграла."Аамериканські і європейські аферисти наобіцявши Україні і її народу "золоті гори" про захист від агресії вмивають руки
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21.02.2022 09:17 Відповісти
Що хто кому обіцяв ватан? Казали дотримуйтесь правил цівілізованого світа, та забудьте про Козлостан, натомість совки як ти вибрали дешевого популіста "яка ризниця!"
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21.02.2022 11:35 Відповісти
"ватан" - читаєш все спочатку і по порядку - указу Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року.(рашист обібравіся бути правонаступником і правоприємником, що означає виконання указів совка.Друге-читаєш Гельсінський акт від 1 серпня 1975 року - котрий підписаний главами 35 держав (Брежнєв його мазанув) «Заключний акт Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі» і на сам кінець читаєш Будапештський папір -

у пункті 2 Меморандуму підтвердили їхні зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України;

- у пункті 3 Меморандуму підтвердили їхні зобов'язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва у Європі утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги-"ватан" навіть коли ставить запитання все одно видає себе .
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21.02.2022 12:37 Відповісти
то про які "золоті гори" тут ідеться?щось ти киздішь як кацап!
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21.02.2022 14:30 Відповісти
"золоті гори" в українському розумінні і в світовому теж,це те,що прописано в цих документах і виконуючи котрі ,був мир і спокій - це недоторканість границь держави Україна і не тільки України, матюки людину видають . Для миру в Європі,так чи інакше державам прийдеться вернутися до виконання того,що прописано в цих документах .(до цих"золотих гір")
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21.02.2022 16:39 Відповісти
До чого ці банальності? хто винен, що на момент підписання тих угод, в Україні був совковий, а не прозахідний през, який не знав чи не хотів знат як кацап'є свої обіцянки виконують?
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21.02.2022 16:46 Відповісти
це зовсім не банальності.По Твоєму банальність втрата Україною 7% окупованої території 15000 тисяч вбитими і біля 150000 тисяч рашистського війска кругом кордонів України.Коли ми говоримо про НАТО,і безпеку в Європі.то ми говоримо саме про це,але коли ми вклинюємо хто був през і який він ,тоді ми говоримо про зовсім інші речі.Турція і Греція мають спірні питання,але обоє в НАТО. Угорщина,Німеччина,Франція є в НАТО,хоч їхніх правителів московський окупант України купив із "білими шнурками" ,
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21.02.2022 17:08 Відповісти
ти кажеш банальні та очевидні речі, як справжній демагог. За історичну інфантильність доводиться платити, це аксіома. Не вистачило політичної волі у свій час відповзти якнайдалі від Мордора, потрапити під колективний захист цивілізованого світу, тепер за це розплачуємося. Хто тобі винен
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21.02.2022 19:15 Відповісти
не вже вам не хотілось після окупації Криму і Донбасу ********** кацапа за наміри повномасштабного вторненя ? а ми тільки захотіли в НАТО і ЄС а кацапи тут як тут використали Майдан і окупували Крим і Донбас. за наміри росіянців - за наші страхи . . . за кацапське майбутнє України - треба рішуче відповідати. .
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21.02.2022 09:21 Відповісти
Последние дни у меня четкое ошущение, что ЛДНР - это Афган, только в виде фарса.
В Афгане товарищ Тараки захватил власть, а товарищ Амин вбил товарища Тараки. Группа Альфа утилизировала товарища Амина и поставила на его место товарища Кармаля, только ненадолго, потому что товарищ Ббрак кармаль бежал в ССС, где и помер. На место товарища Кармаля заступил товарищ Наджубылла, которого повесили.
Теперь в Афгане заправляют талибанцы в тапках.
Вопрос: оно вс это в Афгане было надо?
Ради прихода к власти вот этит вот в пижамах и тапках?

А эвакуированные беженцы" из ЛДНР вызывают у меня стойкую ассоиацию с лагерями палесов Саброй и Шатилой в Ливане.
Резня палестинких беженцев случилась в тех лагерях, резня массовая, причем зарезали палестинцев христиане Ливана.
А зарезали палестинцев за то, что ООП ливанского президента-христаинина убила, и еще больше 20 человек.
Это как же надо было достать христиан, чтобы они такое устроили.
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21.02.2022 09:23 Відповісти
Довести христиан? Да как любых религиозников, легко! Крестовве походы вспомни. Или же резню в Тибете, устроенную буддистами(!) посмотри.
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21.02.2022 09:56 Відповісти
Так наши предки вообще каннибалами были.
Легко довести совсеменного человека до людоедства или требуется приложить усилия?
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21.02.2022 10:00 Відповісти
И что? Посмотри на тех же рпцшников, такие де воинственные и слепо агрессивные, как и 500 лет назад. Чем сильнее объект погрежен в религию, тем проще им манипулировать.
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21.02.2022 10:05 Відповісти
Украинцы могут временно проиграть, но никогда не смирятся с господством кацапов. Но биться необходимо сейчас, пока есть армия, помощь, уважение. Если мы этого лишимся, нашим детям будет сложнее победить.
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21.02.2022 09:25 Відповісти
Ну нарешті госдеп попускае.
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21.02.2022 09:27 Відповісти
Похоже он, Волкер уже не при власти. Если бы был при власти, говорил бы то же самое - Путин нападет если не завтра, то послезавтра. Очень выгодна Америке эта истерика.
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21.02.2022 09:34 Відповісти
А вона всім вигідна Амерам потрібна була корекція на маркети щоб збити стріймкий ріст інфляції, Ху...лу ріст цін на нафту і газ спасли економіку РФ...

Нашій еліті, дають кредити і закривають очі на корупцію а ще до конфлікту вимагали боротьбу з корупцією і навіть на половину з того що тепер дають наші навіть не мріяли.....
А вже навіть йде мова про ще більшу фінансову підтримку...
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21.02.2022 09:53 Відповісти
Если би не Америка, ви кацапи давно би превратили мир в кровавий хаос.
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21.02.2022 11:41 Відповісти
всем вигодно, всему цівілізованному миру и Україне в первую очередь! ета "истерика" спутала ***** и руснявим палачам, все карти.
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21.02.2022 11:39 Відповісти
В ближайшее время и узнаем я так думаю..!
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21.02.2022 09:34 Відповісти
Судячи із історії які армії рішали питання в Югославії Лівії Іраку, там достатній контингент для захвату, давайте признаємо чесно у нас немає ні одного складу з пальним і ************ який б витримав авіаудар чи удар крилатими ракетами, зараз самі міста не укріплють а всі частини на відкритій території.... У нас дуже довга прикордонна смуга з мордором...

А їм і не потрібно захвачувати міста згадайте операцію в Грузії там він досягнув всіх цілей без цього...

Але друге питання всі гроші Путіна і його холуїв в Англійських банках, діти всі на заході.... Якби був серйозний кризис відносин почався б якись рух в тому напрямку...

Тому нічого не буде в глобальному плані максимум загострення на Донбасі і йдуть торги і тиск на українську владу щоб здатись ...... і признати ЛДНР автономією і з витікаючим з цього крахом нашої економіки і приходом на виборах проросійського управління....
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21.02.2022 09:49 Відповісти
В принципі згоден, але якщо збережеться довготривала облога при пасивному спостереженню з боку Європи, то це теж не найкращий сценарій. Поступово запал європейців на впровадження санкцій згасне, Європа знову почне торгувати, запустять Північний потік, а ми лишимося зі 100 тис. військ на кордоні і нулем інвестицій. Європа - слабка ланка.
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21.02.2022 10:20 Відповісти
 
 