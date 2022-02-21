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Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совбеза РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"В скором времени, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля.
Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление Путина, возможные доклады и другие участники.
Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "нерегулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.
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-Мама, а правда будет войнв
И я не успею вырасти?
Р.Рождественский.
@VALMICHEL7
·
10 ч
- Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
- Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
- Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
Одеса-Анекдоти®
@uanews3
·
18 ч
Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
(члены) могем-могем!
(*****) давайте!
(члены) а может не надо?
(*****) как не надо мы же могем!
(члены) но мы то могем, но и нас тоже могут...
- Ну, что, пацаны? Продолжим "быковать" (с опасностью "схлопотать по рылу"), или придётся "обосраться"?...
-Що таке?!
-Песков сообщает,що Пуйло сегодня сядет по-большому....
-Ну,що поробиш праця у глашатая Пескова така.Оглашать,що робить царь
Вывезли людей, минируй спокойно... Теперь люди стали возвращаться...
«Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, они публично многократно об этом заявляли. Цель сегодняшнего заседания совбеза - определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет. Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе, в частности», - заявил глава государства.