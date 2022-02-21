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Новости За рубежом
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Песков (1737) Путин (29846) Россия (91193)

Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин сегодня проведет

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совбеза РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В скором времени, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление Путина, возможные доклады и другие участники.

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Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "нерегулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+27
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21.02.2022 10:59
+20
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
10 ч



- Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
- Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
- Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
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21.02.2022 10:56
+19




Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
18 ч



Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
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21.02.2022 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Заразіть його там коронавірусом !!!!
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21.02.2022 10:55 Ответить
Визнають те, що явне для світу 8 років. Закричать .Слава нєзавісімуму Луганьдону!!!
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21.02.2022 11:01 Ответить
как же они все успеют сдать анализ кала???? вот Х..ло маладца создает проблемы потом нагинает весь земной шарик решать созданные по тупости мозга дебильности и сумасшествия проблемы...
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21.02.2022 11:05 Ответить
Подслушанный разговор:

-Снова дралась во дворе?

-Ага! Мама, но я не плакала!

Вырасту - выучусь на моряка.

Я уже в ванной плавала!

-Боже, не девочка, а беда!

Сил моих больше нету

- Мама, а вырасту я когда?

- Вырастешь! Ешь котлету.

- Мама, купим живого коня?

-Коня! Да что же это делается?

-Мама, а в летчики примут меня?

- Примут. Куда они денутся!

Ты же из каждого, сатана,

Душу сумеешь вытрясти!

-Мама, а правда будет войнв

И я не успею вырасти?

Р.Рождественский.
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21.02.2022 10:56 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
10 ч



- Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
- Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
- Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
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21.02.2022 10:56 Ответить
Большое это в смысле на расстоянии в 5 метров от своих подсосов шмойгу и писькова?
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21.02.2022 10:56 Ответить
О, пришло время одобрять вторжение. В прошлый раз все единогласно за пару минут проголосовали
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21.02.2022 10:57 Ответить
Я так понимаю, у всех маленьких Вов ВЕЛИКИЕ комплексы...
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21.02.2022 10:58 Ответить
У всіх маленьких Вов мініатюрні піпіски...
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21.02.2022 11:03 Ответить
Там солдатікам жерти нема шо... На підлозі сплять... Собєратєль знайшовся!
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21.02.2022 10:58 Ответить
козлячий фюхрер готовится официально объявить войну.
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21.02.2022 10:59 Ответить
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21.02.2022 10:59 Ответить
Варавской сходняк
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21.02.2022 11:02 Ответить
Чіста по пацанячі пєрєтєрєть тєму надо - Лавров.
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21.02.2022 13:33 Ответить
В выгребной яме сегодня поднимется пена...
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21.02.2022 11:05 Ответить
дай Бог последнее...
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21.02.2022 11:05 Ответить
Да пусть уже **** одобряют вторжение,а то уже надоело жить в этой непонятке и с постоянным шантажом
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21.02.2022 11:06 Ответить
1000% И **** уже кулемет ждёт
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21.02.2022 15:40 Ответить




Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
18 ч



Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
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21.02.2022 11:07 Ответить
Все равно тебя не слышат. Они только могут в вконтакте залипать и тиктоке
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21.02.2022 12:56 Ответить
А хто їх рабокацапов питає? Швабру в ср@ку й у атаку, заградотряди як дідиваєвалі ніхто не скасовував....
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21.02.2022 13:34 Ответить
будет как-то так : хунта устроила геноцид рюцких макак в лугандоне. Надо макак признавать и вводить туда.
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21.02.2022 11:07 Ответить
(*****) Могем?

(члены) могем-могем!

(*****) давайте!

(члены) а может не надо?

(*****) как не надо мы же могем!

(члены) но мы то могем, но и нас тоже могут...
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21.02.2022 11:09 Ответить
Сборище гнид и подонков,которых давно черти в аду заждались.
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21.02.2022 11:11 Ответить
"Велике засідання Ради Безпеки" Путін:
- Ну, что, пацаны? Продолжим "быковать" (с опасностью "схлопотать по рылу"), или придётся "обосраться"?...
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21.02.2022 11:16 Ответить
Було б добре, щоб на це збіговисько ядерку кинули.
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21.02.2022 11:17 Ответить
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21.02.2022 11:18 Ответить
Будут решать что с лугандоном делать? И как Украину заставить луганду поить и кормить?А шо там делать - стену и ров и пошли все на йух!
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21.02.2022 11:23 Ответить
пряма трансляція із залу засідання Ради безпеки Росії

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21.02.2022 11:25 Ответить
а й дійсно, ***** передбачає такий сценарій і вирішив піти на упередження от тільки толку від цього все одно не буде, його вже всі послали накуй черга за його найближчим оточенням і хенералами.
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21.02.2022 12:07 Ответить
Просто якби захід тимчасово заморозив всі рахунки, нерухомість найближчого оточення ***** і всі їх бізнесові операції за кордоном, через два дні винесли б його вперед ногами і запихнули в кремлівську стіну
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21.02.2022 12:50 Ответить
Заседай не заседай а пора уже и в Рай ...
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21.02.2022 11:25 Ответить
Дебилам неймётся
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21.02.2022 11:30 Ответить
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21.02.2022 11:31 Ответить
Артист погорелово театра плять
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21.02.2022 11:40 Ответить
Потомушо гандон))
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21.02.2022 15:34 Ответить
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21.02.2022 11:39 Ответить
ПУТИН И ВСЕ ЕГО БЛИЗКИЕ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ГОЛОВАМИ ПЕРЕД НАРОДАМИ !!!
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21.02.2022 12:10 Ответить
Китайцы построили действительно великую стену, англичане - флот, Рим - великую империю, а России гордится нечем, поэтому она проведет обычное совещание, и тоже назвала его великим совещанием.
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21.02.2022 12:29 Ответить
Все Вовки любят делать вавки.
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21.02.2022 12:29 Ответить
На нём они решат, что надо идти и (защищать )Донецк…
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21.02.2022 12:40 Ответить
Чули куме?
-Що таке?!
-Песков сообщает,що Пуйло сегодня сядет по-большому....
-Ну,що поробиш праця у глашатая Пескова така.Оглашать,що робить царь
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21.02.2022 13:00 Ответить
Краще б ***** просто здох...
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21.02.2022 14:55 Ответить
є маленька надія що знайдеться хтось з оточення ПТН ПНХ , що не захоче втрачати награбоване через старого обіратєля ємель руских (тьфу на нього тричі) і просто вставить кулькову ручку йому в око
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21.02.2022 15:06 Ответить
Смешного мало. Если кто забыл, в 2014 году, кажется в феврале, Госдумой России была принята единогласно доктрина применения военной силы против Украины. Тогда Путин получив на это разрешение или добро, притормозил. Исходя из того что сейчас Россия уже достаточно сделала лживой инфы против Украины своему тупому "народишку", что мы уже бомбим их территории, весь этот сходняк будет точкой в решении о масштабной агрессии ("защищать Россию") принятой доктрины в 2014. Насчет беженцев и подорванного сарая на каком-то там посту - это для картинки тупому русському народу и бялярюсським овечкам, но на недели подорвут какой-нибудь жилой дом, как в 90 е на ул Гурьянова в Москве и началась Чеченская война, так взлетит или в Белгороде или в Ростове. Но более вероятно что в Белгороде или где близко к границе. Я лично так думаю, война начнется 4 марта 2022 года+- день.
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21.02.2022 15:35 Ответить
Забыл конкретизировать "полномасштабная война" и "может быть в Донецке"
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21.02.2022 15:37 Ответить
ОНИ ВСЕ ПОПАДУТ ВРАЙ !)
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21.02.2022 15:42 Ответить
Не удивлюсь, что подорвут жилые дома в Новотсоссии уже сегодня.
Вывезли людей, минируй спокойно... Теперь люди стали возвращаться...
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21.02.2022 15:57 Ответить
17:02. MK.ru. Путин попросил Совбез рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР

«Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, они публично многократно об этом заявляли. Цель сегодняшнего заседания совбеза - определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет. Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе, в частности», - заявил глава государства.
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21.02.2022 16:13 Ответить
 
 