Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совбеза РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В скором времени, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление Путина, возможные доклады и другие участники.

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Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "нерегулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.