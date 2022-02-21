УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3670 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
27 218 51
Пєсков (1443) Путін (21421) Росія (47133)

Путін сьогодні проведе "велике" засідання Ради безпеки Росії, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін сьогодні проведе

Президент Росії Володимир Путін у понеділок проведе засідання Ради безпеки РФ.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Незабаром, буквально через 10-15 хвилин, президент Путін збере засідання Ради безпеки Росії", - сказав представник Кремля.

Він уточнив, що йдеться про "велике" засідання, а не про більш регулярні наради президента з постійними членами РБ РФ. За його словами, на заході очікується виступ Путіна, можливі доповіді та інші учасники.

Відповідаючи на уточнююче питання, Пєсков повідомив, що це "не регулярне" засідання Ради безпеки. При цьому представник Кремля не відповів на запитання щодо теми заходу.

Також читайте: Імовірності реалізації сценарію повномасштабного вторгнення РФ в Україну немає, - Волкер

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
показати весь коментар
21.02.2022 10:59
+20
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
10 ч



- Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
- Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
- Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
показати весь коментар
21.02.2022 10:56
+19




Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
18 ч



Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
показати весь коментар
21.02.2022 11:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заразіть його там коронавірусом !!!!
показати весь коментар
21.02.2022 10:55 Відповісти
Визнають те, що явне для світу 8 років. Закричать .Слава нєзавісімуму Луганьдону!!!
показати весь коментар
21.02.2022 11:01 Відповісти
как же они все успеют сдать анализ кала???? вот Х..ло маладца создает проблемы потом нагинает весь земной шарик решать созданные по тупости мозга дебильности и сумасшествия проблемы...
показати весь коментар
21.02.2022 11:05 Відповісти
Подслушанный разговор:

-Снова дралась во дворе?

-Ага! Мама, но я не плакала!

Вырасту - выучусь на моряка.

Я уже в ванной плавала!

-Боже, не девочка, а беда!

Сил моих больше нету

- Мама, а вырасту я когда?

- Вырастешь! Ешь котлету.

- Мама, купим живого коня?

-Коня! Да что же это делается?

-Мама, а в летчики примут меня?

- Примут. Куда они денутся!

Ты же из каждого, сатана,

Душу сумеешь вытрясти!

-Мама, а правда будет войнв

И я не успею вырасти?

Р.Рождественский.
показати весь коментар
21.02.2022 10:56 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
10 ч



- Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
- Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
- Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
показати весь коментар
21.02.2022 10:56 Відповісти
Большое это в смысле на расстоянии в 5 метров от своих подсосов шмойгу и писькова?
показати весь коментар
21.02.2022 10:56 Відповісти
О, пришло время одобрять вторжение. В прошлый раз все единогласно за пару минут проголосовали
показати весь коментар
21.02.2022 10:57 Відповісти
Я так понимаю, у всех маленьких Вов ВЕЛИКИЕ комплексы...
показати весь коментар
21.02.2022 10:58 Відповісти
У всіх маленьких Вов мініатюрні піпіски...
показати весь коментар
21.02.2022 11:03 Відповісти
Там солдатікам жерти нема шо... На підлозі сплять... Собєратєль знайшовся!
показати весь коментар
21.02.2022 10:58 Відповісти
козлячий фюхрер готовится официально объявить войну.
показати весь коментар
21.02.2022 10:59 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 10:59 Відповісти
Варавской сходняк
показати весь коментар
21.02.2022 11:02 Відповісти
Чіста по пацанячі пєрєтєрєть тєму надо - Лавров.
показати весь коментар
21.02.2022 13:33 Відповісти
В выгребной яме сегодня поднимется пена...
показати весь коментар
21.02.2022 11:05 Відповісти
дай Бог последнее...
показати весь коментар
21.02.2022 11:05 Відповісти
Да пусть уже **** одобряют вторжение,а то уже надоело жить в этой непонятке и с постоянным шантажом
показати весь коментар
21.02.2022 11:06 Відповісти
1000% И **** уже кулемет ждёт
показати весь коментар
21.02.2022 15:40 Відповісти




Одеса-Анекдоти®


@uanews3

·
18 ч



Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
показати весь коментар
21.02.2022 11:07 Відповісти
Все равно тебя не слышат. Они только могут в вконтакте залипать и тиктоке
показати весь коментар
21.02.2022 12:56 Відповісти
А хто їх рабокацапов питає? Швабру в ср@ку й у атаку, заградотряди як дідиваєвалі ніхто не скасовував....
показати весь коментар
21.02.2022 13:34 Відповісти
будет как-то так : хунта устроила геноцид рюцких макак в лугандоне. Надо макак признавать и вводить туда.
показати весь коментар
21.02.2022 11:07 Відповісти
(*****) Могем?

(члены) могем-могем!

(*****) давайте!

(члены) а может не надо?

(*****) как не надо мы же могем!

(члены) но мы то могем, но и нас тоже могут...
показати весь коментар
21.02.2022 11:09 Відповісти
Сборище гнид и подонков,которых давно черти в аду заждались.
показати весь коментар
21.02.2022 11:11 Відповісти
"Велике засідання Ради Безпеки" Путін:
- Ну, что, пацаны? Продолжим "быковать" (с опасностью "схлопотать по рылу"), или придётся "обосраться"?...
показати весь коментар
21.02.2022 11:16 Відповісти
Було б добре, щоб на це збіговисько ядерку кинули.
показати весь коментар
21.02.2022 11:17 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 11:18 Відповісти
Будут решать что с лугандоном делать? И как Украину заставить луганду поить и кормить?А шо там делать - стену и ров и пошли все на йух!
показати весь коментар
21.02.2022 11:23 Відповісти
пряма трансляція із залу засідання Ради безпеки Росії

показати весь коментар
21.02.2022 11:25 Відповісти
а й дійсно, ***** передбачає такий сценарій і вирішив піти на упередження от тільки толку від цього все одно не буде, його вже всі послали накуй черга за його найближчим оточенням і хенералами.
показати весь коментар
21.02.2022 12:07 Відповісти
Просто якби захід тимчасово заморозив всі рахунки, нерухомість найближчого оточення ***** і всі їх бізнесові операції за кордоном, через два дні винесли б його вперед ногами і запихнули в кремлівську стіну
показати весь коментар
21.02.2022 12:50 Відповісти
Заседай не заседай а пора уже и в Рай ...
показати весь коментар
21.02.2022 11:25 Відповісти
Дебилам неймётся
показати весь коментар
21.02.2022 11:30 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 11:31 Відповісти
Артист погорелово театра плять
показати весь коментар
21.02.2022 11:40 Відповісти
Потомушо гандон))
показати весь коментар
21.02.2022 15:34 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2022 11:39 Відповісти
ПУТИН И ВСЕ ЕГО БЛИЗКИЕ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ГОЛОВАМИ ПЕРЕД НАРОДАМИ !!!
показати весь коментар
21.02.2022 12:10 Відповісти
Китайцы построили действительно великую стену, англичане - флот, Рим - великую империю, а России гордится нечем, поэтому она проведет обычное совещание, и тоже назвала его великим совещанием.
показати весь коментар
21.02.2022 12:29 Відповісти
Все Вовки любят делать вавки.
показати весь коментар
21.02.2022 12:29 Відповісти
На нём они решат, что надо идти и (защищать )Донецк…
показати весь коментар
21.02.2022 12:40 Відповісти
Чули куме?
-Що таке?!
-Песков сообщает,що Пуйло сегодня сядет по-большому....
-Ну,що поробиш праця у глашатая Пескова така.Оглашать,що робить царь
показати весь коментар
21.02.2022 13:00 Відповісти
Краще б ***** просто здох...
показати весь коментар
21.02.2022 14:55 Відповісти
є маленька надія що знайдеться хтось з оточення ПТН ПНХ , що не захоче втрачати награбоване через старого обіратєля ємель руских (тьфу на нього тричі) і просто вставить кулькову ручку йому в око
показати весь коментар
21.02.2022 15:06 Відповісти
Смешного мало. Если кто забыл, в 2014 году, кажется в феврале, Госдумой России была принята единогласно доктрина применения военной силы против Украины. Тогда Путин получив на это разрешение или добро, притормозил. Исходя из того что сейчас Россия уже достаточно сделала лживой инфы против Украины своему тупому "народишку", что мы уже бомбим их территории, весь этот сходняк будет точкой в решении о масштабной агрессии ("защищать Россию") принятой доктрины в 2014. Насчет беженцев и подорванного сарая на каком-то там посту - это для картинки тупому русському народу и бялярюсським овечкам, но на недели подорвут какой-нибудь жилой дом, как в 90 е на ул Гурьянова в Москве и началась Чеченская война, так взлетит или в Белгороде или в Ростове. Но более вероятно что в Белгороде или где близко к границе. Я лично так думаю, война начнется 4 марта 2022 года+- день.
показати весь коментар
21.02.2022 15:35 Відповісти
Забыл конкретизировать "полномасштабная война" и "может быть в Донецке"
показати весь коментар
21.02.2022 15:37 Відповісти
ОНИ ВСЕ ПОПАДУТ ВРАЙ !)
показати весь коментар
21.02.2022 15:42 Відповісти
Не удивлюсь, что подорвут жилые дома в Новотсоссии уже сегодня.
Вывезли людей, минируй спокойно... Теперь люди стали возвращаться...
показати весь коментар
21.02.2022 15:57 Відповісти
17:02. MK.ru. Путин попросил Совбез рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР

«Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, они публично многократно об этом заявляли. Цель сегодняшнего заседания совбеза - определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет. Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе, в частности», - заявил глава государства.
показати весь коментар
21.02.2022 16:13 Відповісти
 
 