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Путін сьогодні проведе "велике" засідання Ради безпеки Росії, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Росії Володимир Путін у понеділок проведе засідання Ради безпеки РФ.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Незабаром, буквально через 10-15 хвилин, президент Путін збере засідання Ради безпеки Росії", - сказав представник Кремля.
Він уточнив, що йдеться про "велике" засідання, а не про більш регулярні наради президента з постійними членами РБ РФ. За його словами, на заході очікується виступ Путіна, можливі доповіді та інші учасники.
Відповідаючи на уточнююче питання, Пєсков повідомив, що це "не регулярне" засідання Ради безпеки. При цьому представник Кремля не відповів на запитання щодо теми заходу.
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-Снова дралась во дворе?
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Вырасту - выучусь на моряка.
Я уже в ванной плавала!
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- Мама, а вырасту я когда?
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-Мама, а в летчики примут меня?
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Ты же из каждого, сатана,
Душу сумеешь вытрясти!
-Мама, а правда будет войнв
И я не успею вырасти?
Р.Рождественский.
@VALMICHEL7
·
10 ч
- Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
- Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
- Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
Одеса-Анекдоти®
@uanews3
·
18 ч
Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
(члены) могем-могем!
(*****) давайте!
(члены) а может не надо?
(*****) как не надо мы же могем!
(члены) но мы то могем, но и нас тоже могут...
- Ну, что, пацаны? Продолжим "быковать" (с опасностью "схлопотать по рылу"), или придётся "обосраться"?...
-Що таке?!
-Песков сообщает,що Пуйло сегодня сядет по-большому....
-Ну,що поробиш праця у глашатая Пескова така.Оглашать,що робить царь
Вывезли людей, минируй спокойно... Теперь люди стали возвращаться...
«Киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, они публично многократно об этом заявляли. Цель сегодняшнего заседания совбеза - определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет. Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе, в частности», - заявил глава государства.