Песков о возможной силовой помощи "Л/ДНР": "Без комментариев"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России Донбассу в случае обращения главарей "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Он также добавил, что отсутствие снижения напряженности вызывает у Кремля серьезную обеспокоенность.

"Без комментариев", - заявил представитель Кремля о возможности силовой помощи.

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