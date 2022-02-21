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Песков о возможной силовой помощи "Л/ДНР": "Без комментариев"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков о возможной силовой помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность силовой помощи России Донбассу в случае обращения главарей "Л/ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Он также добавил, что отсутствие снижения напряженности вызывает у Кремля серьезную обеспокоенность.

"Без комментариев", - заявил представитель Кремля о возможности силовой помощи.

Также читайте: Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
а зараз хто "допомагає", Нубіру?
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21.02.2022 11:09
+15
Доцю выгонят из Франции. Абидна будет за папашу-то...
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21.02.2022 11:08
+14
Говорящая жопа хочет сказать, что до этого они туда онучи и пельмени возили?
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21.02.2022 11:10
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Сцикло
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21.02.2022 11:08 Ответить
еще какое протекло из залило.. что он вам скажет прямо да мы оккупанты у них же на патефоне одна пластинка...... мы не сторона вообще нигде и никак....вот только трупы все из России валяются и выявляются после нас*там*нет...
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21.02.2022 11:53 Ответить
Доцю выгонят из Франции. Абидна будет за папашу-то...
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21.02.2022 11:08 Ответить
а зараз хто "допомагає", Нубіру?
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21.02.2022 11:09 Ответить
Вони не допомогають - вони - керують.
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21.02.2022 11:16 Ответить
вони навіть не "керують", це вони й є
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21.02.2022 11:19 Ответить
Нахрена слушать. У него ж язык с Путинской опы не вылазит. Что оно может комментировать?
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21.02.2022 11:09 Ответить
мразь
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21.02.2022 11:09 Ответить
Доречі, агенти правого сектора встановили місце проживання його доці в Парижі
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21.02.2022 11:10 Ответить
Говорящая жопа хочет сказать, что до этого они туда онучи и пельмени возили?
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21.02.2022 11:10 Ответить
Посмотрел я что такое онучи - простигосподи.
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21.02.2022 11:25 Ответить
Первостепенное этно-стратегическое сырьё!
Наряду с матрёшками, паклей и наклейками на бампер "Абама - чмо!"...
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21.02.2022 11:35 Ответить
Під час неразбєріхи є шанс вдбити в мухосранців південь Донецької області.Там же немає міських агломерацій. Полк Азов плюс Білецький. Це завжди перемога.
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21.02.2022 11:10 Ответить
Тоді Рашка заверещить про "грубое нарушение Минска" Україною і підпише визнання ЛДНР. А вже на наступний день там буде їхній офіційний "миротворческий контингент". Нам точно цього треба?
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21.02.2022 11:50 Ответить
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21.02.2022 11:12 Ответить
Где ЗАЯВЛЕНИЕ МИД, О НАСИЛЬСТВЕННОМ ВЫСЕЛЕНИИ ЛЮДЕЙ?
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21.02.2022 11:12 Ответить
А колись в ДНР так радісно кричали Пуцін ввєді !!!
А зараз там гітлєр-рюгенд наче з добровольців зберають.
Чоловіків старше 55 років в папалченіє зберають (теж типу добровільно ?)

Щось їм уже там не радісно ?
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21.02.2022 11:14 Ответить
А то ихтаманетАаа
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21.02.2022 11:15 Ответить
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21.02.2022 11:17 Ответить
Этот гроб стоит как годовой бюджет лугандона.
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21.02.2022 14:03 Ответить
Обычный чёрный пакет)
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21.02.2022 14:03 Ответить
А гум конвоями вы туда им одни одеяла поставляли!!! Если бы вы ублюдки козломордые свой пятак туда не всунули, уже бы через месяц эта вся кодла на коленях приползла просится обратно!!! Так нет же, вам ублюдочным самим не живется, и другим не даете!!! Уже весь мир ****... и все вам похеру. Как вы спать ложитесь и не боитесь не проснутся??
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21.02.2022 11:18 Ответить
Даже оно уже не знает,что брехать.
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21.02.2022 11:20 Ответить
Точно. Видимо так за яйца схватили, что кровь от мозга отлила.
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21.02.2022 11:26 Ответить
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
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21.02.2022 11:20 Ответить
Московити ніколи не були людьми (почитайте згадки всіх, хто з давніх часів відвідував цих андрофагів) і вже ніколи не стануть.
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21.02.2022 11:23 Ответить
Песков идиот ...
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21.02.2022 11:23 Ответить
Очень, очень низок накал патриотизма в РФ сейчас в отношении защиты прав русскоязычных на Донбассе.
Россияне в растерянности: почему никто не защищает русскоязычных от 11 миллионов саксаульных мигрантов в РФ, зато Донбасс всяким Симоньян с Соловьевыми уперся?
Почему здоровые бабы с Донбасса, имея российские паспорта в карманах, не ищут в РФ работу, а выселяют российских студентов из ростовских общежитий, требуя себе из койко-места, потому что эти бабы - "эвакуированные беженки"?
Почему российкие налогоплаельшики выкашляли на донецких "беженцев" 5 миллиардов рублей УЖЕ, хотя тех ПОКА НИКТО НЕ БОМБИЛ?
И за чьи интересы кадровые российкие должны будут возвращаться 200-ми?
За интересы Царева с его фаллоимитаторами?
Или за интересы Болотова (покойного официально), Плотницкого (покойного неофициально) или Пасечика (пока жив)?
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21.02.2022 11:25 Ответить
Правду написал. Сестра в Калининграде живет, общались по вайберу, сказала удали все сообщения. Многие там реально против этой хйни, но боятся! Там же сибирь большая, всем умным места хватит… а то и просто в подвалах фсб исчезнуть можно… боятся люди там, концлагерь блин
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21.02.2022 11:32 Ответить
Там за "минирование" здания в компьютерной игре майнкрафт 5 лет колонии дают.
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21.02.2022 11:37 Ответить
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21.02.2022 11:27 Ответить
Это внучка певца Серова, наверное?))))
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21.02.2022 11:33 Ответить
Почти
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21.02.2022 11:33 Ответить
Эта фотография была приколом удачным.
Многие патриоты российские тогда даже не поняли, а кого, собственно, им показали.
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21.02.2022 11:38 Ответить
Да и сейчас поведутся.
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21.02.2022 12:47 Ответить
Действительно, что тут можно комментировать. Уже 8 лет как всем там заправляют. Журналист, наверное, из комы только недавно видать вышел
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21.02.2022 11:28 Ответить
Таки да, нелепый вопрос.....
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21.02.2022 11:33 Ответить
И самое главное: россиянам совершенно непонятно, а куда пошли все деньги, которые вливали в ЛДНР (хоть и неофициально)?
Если в Чечне можно погладить дорожное покрытие и потрогать руками вентиль газовый, удовлетворенно вздохнуть и сказать, что хоть в моей российкой деревне грязь непролазная стоит даже в самую засуху, а газ из баллонов (когда привезут), ну хоть в Чечне все есть, и балгорастворение даже в самом далеком горном ауле.
То что можно "потрогать руками" в ЛДНР и вздохнуть удовлетворенно, что не зря помогает россиянин аборигенам ОРДЛО?
Потрогать дорожное покрытие, разбитое в в хлам?
Или посмотреть на столбы, к которым крепились трамвайные провода, свинченные на цветмет?
Или подойти к закрытому зданию знаменитого Метро в Луганске, которое так и стоит 8 лет, как его обдроченцы разгромили?
За что платить то российкому налогоплательщику?
И российский налогоплательщик злится, и на предложение помочь "беженцам" дулю показывает, а на упоминание "записаться в добровольцы" выражается непечатно.
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21.02.2022 11:35 Ответить
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21.02.2022 11:55 Ответить
 
 