Пєсков про можливу силову допомогу "Л/ДНР": "Без коментарів"
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати можливість силової допомоги Росії Донбасу у разі звернення ватажків "Л/ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
Він також додав, що відсутність зниження напруженості викликає у Кремля серйозне занепокоєння.
"Без коментарів", – заявив представник Кремля про можливість силової допомоги.
Топ коментарі
+18 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар21.02.2022 11:09
+15 jklpqrs
показати весь коментар21.02.2022 11:08
+14 дератизатор
показати весь коментар21.02.2022 11:10
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Будь ласка, зачекайте...
Наряду с матрёшками, паклей и наклейками на бампер "Абама - чмо!"...
А зараз там гітлєр-рюгенд наче з добровольців зберають.
Чоловіків старше 55 років в папалченіє зберають (теж типу добровільно ?)
Щось їм уже там не радісно ?
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Россияне в растерянности: почему никто не защищает русскоязычных от 11 миллионов саксаульных мигрантов в РФ, зато Донбасс всяким Симоньян с Соловьевыми уперся?
Почему здоровые бабы с Донбасса, имея российские паспорта в карманах, не ищут в РФ работу, а выселяют российских студентов из ростовских общежитий, требуя себе из койко-места, потому что эти бабы - "эвакуированные беженки"?
Почему российкие налогоплаельшики выкашляли на донецких "беженцев" 5 миллиардов рублей УЖЕ, хотя тех ПОКА НИКТО НЕ БОМБИЛ?
И за чьи интересы кадровые российкие должны будут возвращаться 200-ми?
За интересы Царева с его фаллоимитаторами?
Или за интересы Болотова (покойного официально), Плотницкого (покойного неофициально) или Пасечика (пока жив)?
Многие патриоты российские тогда даже не поняли, а кого, собственно, им показали.
Если в Чечне можно погладить дорожное покрытие и потрогать руками вентиль газовый, удовлетворенно вздохнуть и сказать, что хоть в моей российкой деревне грязь непролазная стоит даже в самую засуху, а газ из баллонов (когда привезут), ну хоть в Чечне все есть, и балгорастворение даже в самом далеком горном ауле.
То что можно "потрогать руками" в ЛДНР и вздохнуть удовлетворенно, что не зря помогает россиянин аборигенам ОРДЛО?
Потрогать дорожное покрытие, разбитое в в хлам?
Или посмотреть на столбы, к которым крепились трамвайные провода, свинченные на цветмет?
Или подойти к закрытому зданию знаменитого Метро в Луганске, которое так и стоит 8 лет, как его обдроченцы разгромили?
За что платить то российкому налогоплательщику?
И российский налогоплательщик злится, и на предложение помочь "беженцам" дулю показывает, а на упоминание "записаться в добровольцы" выражается непечатно.