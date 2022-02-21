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Пєсков про можливу силову допомогу "Л/ДНР": "Без коментарів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пєсков про можливу силову допомогу

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати можливість силової допомоги Росії Донбасу у разі звернення ватажків "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

Він також додав, що відсутність зниження напруженості викликає у Кремля серйозне занепокоєння.

"Без коментарів", – заявив представник Кремля про можливість силової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін сьогодні проведе "велике" засідання Ради безпеки Росії, - Пєсков
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Топ коментарі
+18
а зараз хто "допомагає", Нубіру?
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21.02.2022 11:09
+15
Доцю выгонят из Франции. Абидна будет за папашу-то...
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21.02.2022 11:08
+14
Говорящая жопа хочет сказать, что до этого они туда онучи и пельмени возили?
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21.02.2022 11:10
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Сцикло
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21.02.2022 11:08 Відповісти
еще какое протекло из залило.. что он вам скажет прямо да мы оккупанты у них же на патефоне одна пластинка...... мы не сторона вообще нигде и никак....вот только трупы все из России валяются и выявляются после нас*там*нет...
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21.02.2022 11:53 Відповісти
Доцю выгонят из Франции. Абидна будет за папашу-то...
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21.02.2022 11:08 Відповісти
а зараз хто "допомагає", Нубіру?
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21.02.2022 11:09 Відповісти
Вони не допомогають - вони - керують.
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21.02.2022 11:16 Відповісти
вони навіть не "керують", це вони й є
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21.02.2022 11:19 Відповісти
Нахрена слушать. У него ж язык с Путинской опы не вылазит. Что оно может комментировать?
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21.02.2022 11:09 Відповісти
мразь
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21.02.2022 11:09 Відповісти
Доречі, агенти правого сектора встановили місце проживання його доці в Парижі
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21.02.2022 11:10 Відповісти
Говорящая жопа хочет сказать, что до этого они туда онучи и пельмени возили?
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21.02.2022 11:10 Відповісти
Посмотрел я что такое онучи - простигосподи.
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21.02.2022 11:25 Відповісти
Первостепенное этно-стратегическое сырьё!
Наряду с матрёшками, паклей и наклейками на бампер "Абама - чмо!"...
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21.02.2022 11:35 Відповісти
Під час неразбєріхи є шанс вдбити в мухосранців південь Донецької області.Там же немає міських агломерацій. Полк Азов плюс Білецький. Це завжди перемога.
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21.02.2022 11:10 Відповісти
Тоді Рашка заверещить про "грубое нарушение Минска" Україною і підпише визнання ЛДНР. А вже на наступний день там буде їхній офіційний "миротворческий контингент". Нам точно цього треба?
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21.02.2022 11:50 Відповісти
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21.02.2022 11:12 Відповісти
Где ЗАЯВЛЕНИЕ МИД, О НАСИЛЬСТВЕННОМ ВЫСЕЛЕНИИ ЛЮДЕЙ?
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21.02.2022 11:12 Відповісти
А колись в ДНР так радісно кричали Пуцін ввєді !!!
А зараз там гітлєр-рюгенд наче з добровольців зберають.
Чоловіків старше 55 років в папалченіє зберають (теж типу добровільно ?)

Щось їм уже там не радісно ?
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21.02.2022 11:14 Відповісти
А то ихтаманетАаа
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21.02.2022 11:15 Відповісти
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21.02.2022 11:17 Відповісти
Этот гроб стоит как годовой бюджет лугандона.
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21.02.2022 14:03 Відповісти
Обычный чёрный пакет)
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21.02.2022 14:03 Відповісти
А гум конвоями вы туда им одни одеяла поставляли!!! Если бы вы ублюдки козломордые свой пятак туда не всунули, уже бы через месяц эта вся кодла на коленях приползла просится обратно!!! Так нет же, вам ублюдочным самим не живется, и другим не даете!!! Уже весь мир ****... и все вам похеру. Как вы спать ложитесь и не боитесь не проснутся??
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21.02.2022 11:18 Відповісти
Даже оно уже не знает,что брехать.
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21.02.2022 11:20 Відповісти
Точно. Видимо так за яйца схватили, что кровь от мозга отлила.
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21.02.2022 11:26 Відповісти
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
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21.02.2022 11:20 Відповісти
Московити ніколи не були людьми (почитайте згадки всіх, хто з давніх часів відвідував цих андрофагів) і вже ніколи не стануть.
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21.02.2022 11:23 Відповісти
Песков идиот ...
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21.02.2022 11:23 Відповісти
Очень, очень низок накал патриотизма в РФ сейчас в отношении защиты прав русскоязычных на Донбассе.
Россияне в растерянности: почему никто не защищает русскоязычных от 11 миллионов саксаульных мигрантов в РФ, зато Донбасс всяким Симоньян с Соловьевыми уперся?
Почему здоровые бабы с Донбасса, имея российские паспорта в карманах, не ищут в РФ работу, а выселяют российских студентов из ростовских общежитий, требуя себе из койко-места, потому что эти бабы - "эвакуированные беженки"?
Почему российкие налогоплаельшики выкашляли на донецких "беженцев" 5 миллиардов рублей УЖЕ, хотя тех ПОКА НИКТО НЕ БОМБИЛ?
И за чьи интересы кадровые российкие должны будут возвращаться 200-ми?
За интересы Царева с его фаллоимитаторами?
Или за интересы Болотова (покойного официально), Плотницкого (покойного неофициально) или Пасечика (пока жив)?
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21.02.2022 11:25 Відповісти
Правду написал. Сестра в Калининграде живет, общались по вайберу, сказала удали все сообщения. Многие там реально против этой хйни, но боятся! Там же сибирь большая, всем умным места хватит… а то и просто в подвалах фсб исчезнуть можно… боятся люди там, концлагерь блин
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21.02.2022 11:32 Відповісти
Там за "минирование" здания в компьютерной игре майнкрафт 5 лет колонии дают.
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21.02.2022 11:37 Відповісти
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21.02.2022 11:27 Відповісти
Это внучка певца Серова, наверное?))))
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21.02.2022 11:33 Відповісти
Почти
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21.02.2022 11:33 Відповісти
Эта фотография была приколом удачным.
Многие патриоты российские тогда даже не поняли, а кого, собственно, им показали.
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21.02.2022 11:38 Відповісти
Да и сейчас поведутся.
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21.02.2022 12:47 Відповісти
Действительно, что тут можно комментировать. Уже 8 лет как всем там заправляют. Журналист, наверное, из комы только недавно видать вышел
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21.02.2022 11:28 Відповісти
Таки да, нелепый вопрос.....
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21.02.2022 11:33 Відповісти
И самое главное: россиянам совершенно непонятно, а куда пошли все деньги, которые вливали в ЛДНР (хоть и неофициально)?
Если в Чечне можно погладить дорожное покрытие и потрогать руками вентиль газовый, удовлетворенно вздохнуть и сказать, что хоть в моей российкой деревне грязь непролазная стоит даже в самую засуху, а газ из баллонов (когда привезут), ну хоть в Чечне все есть, и балгорастворение даже в самом далеком горном ауле.
То что можно "потрогать руками" в ЛДНР и вздохнуть удовлетворенно, что не зря помогает россиянин аборигенам ОРДЛО?
Потрогать дорожное покрытие, разбитое в в хлам?
Или посмотреть на столбы, к которым крепились трамвайные провода, свинченные на цветмет?
Или подойти к закрытому зданию знаменитого Метро в Луганске, которое так и стоит 8 лет, как его обдроченцы разгромили?
За что платить то российкому налогоплательщику?
И российский налогоплательщик злится, и на предложение помочь "беженцам" дулю показывает, а на упоминание "записаться в добровольцы" выражается непечатно.
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21.02.2022 11:35 Відповісти
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21.02.2022 11:55 Відповісти
 
 