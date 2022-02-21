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В "ДНР" объявили режим чрезвычайной ситуации "государственного уровня" из-за якобы прекращения питьевого водоснабжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В

В так называемой "ДНР" объявили чрезвычайную ситуацию "государственного уровня" из-за прекращения питьевого водоснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Без воды в "республике" осталось более 21 тысячи жителей Докучаевска и Оленовки, а также более 50 социальных объектов, включая больницы", - говорится в сообщении.

Журналисты издания "Сегодня" пообщались с жителями оккупированного Донецка.

По их словам, в городе вода в кранах есть.

"Вода в кранах есть. Давление в трубах маленькое. Незыблемое правило – 25 больших бутылок воды в запасе. И так с 2014 года, раз в неделю выливаем старую и набираем свежую", - рассказал житель оккупированного Донецка.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Якби в Україні була б хоча б одна ядерна ракета, вони б вже кричали, що до них вона прилетіла.
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21.02.2022 12:59
+14
скоро и электрики не будет...
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21.02.2022 12:58
+11
А зачем стреляли по водопроводу? Ну теперь мочу пейте. Или идите на Рашку у китайцев озеро Байкал отбивать
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21.02.2022 13:08
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скоро и электрики не будет...
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21.02.2022 12:58 Ответить
Після 12 години 22 лютого все в них наладиться. Слява Путєну,Госдуме и Раде Хведерации!
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21.02.2022 13:00 Ответить
В Донецке включали сирены, но ночные клубы продолжали работать.
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21.02.2022 13:45 Ответить
Якби в Україні була б хоча б одна ядерна ракета, вони б вже кричали, що до них вона прилетіла.
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21.02.2022 12:59 Ответить
Там в поселках всегда была проблема с водой. Надо было еще при Брежневе режим НС вводить.
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21.02.2022 13:00 Ответить
Так були ж ще "крепкіє хозяйственнікі",частина з них зараз ростовську водичку попивають.
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21.02.2022 13:56 Ответить
Что, не в тот водогон пальнули, или лужа кормовая пересохла?
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21.02.2022 13:00 Ответить
Я бы вам одно снега завез, прошлогоднего!!! А все остальное отключил нахер!!!
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21.02.2022 13:00 Ответить
Сніг бажано жовтого кольору!
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21.02.2022 13:03 Ответить
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21.02.2022 13:01 Ответить
ну шо, пора запускати операцію "кусь шакала" ?
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21.02.2022 13:03 Ответить
Они и так не моются и поезда в те края самые вонючие ходили. А что сейчас будет - страшно представить.
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21.02.2022 13:03 Ответить
Москаль допоможе їм налагодити водопостачання. Геннадій Москаль.
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21.02.2022 13:04 Ответить
Х-йло и так и эдак,а никто не покупается...осталось у@бать по этим ДЫРам,ядерной ракетой и обвинить Украину.
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21.02.2022 13:08 Ответить
А зачем стреляли по водопроводу? Ну теперь мочу пейте. Или идите на Рашку у китайцев озеро Байкал отбивать
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21.02.2022 13:08 Ответить
Какого,какого уровня???Эти недоумки реально считают свою клоаку государством? Или бухая по кабакам сами ржут?
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21.02.2022 13:08 Ответить
Ето у вас не воды нету. Ето у вас рузкиймир гуляет
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21.02.2022 13:10 Ответить
Так вы ж всех женщин и детей эвакуировали, какая такая опасность? Мужики воду не пьют, только водку. Свет им не нужен, морды друг другу отполировать и в темноте можно. Уколоться или задуть косяка тоже в темноте можно. Та все у них там бамбас!!!
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21.02.2022 13:13 Ответить
Баб с детворой эвакуировали,? Дырляндии грозит волна гомосексуализма и скотоложества.Ужасть,что деется-то!
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21.02.2022 13:34 Ответить
Росія нині веде дуже потужну інформаційну кампанію проти України.
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21.02.2022 13:40 Ответить
Если в результате обстрела пропало водоснабжение
Кому нужна вода тот ремонтирует - под контролем
Не надо заморачиваться путь лнднр решает проблему
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21.02.2022 14:46 Ответить
"Нехай п*ють мочу." Г.Г. Москаль.
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21.02.2022 15:09 Ответить
 
 