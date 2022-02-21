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В "ДНР" объявили режим чрезвычайной ситуации "государственного уровня" из-за якобы прекращения питьевого водоснабжения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В так называемой "ДНР" объявили чрезвычайную ситуацию "государственного уровня" из-за прекращения питьевого водоснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Без воды в "республике" осталось более 21 тысячи жителей Докучаевска и Оленовки, а также более 50 социальных объектов, включая больницы", - говорится в сообщении.
Журналисты издания "Сегодня" пообщались с жителями оккупированного Донецка.
По их словам, в городе вода в кранах есть.
"Вода в кранах есть. Давление в трубах маленькое. Незыблемое правило – 25 больших бутылок воды в запасе. И так с 2014 года, раз в неделю выливаем старую и набираем свежую", - рассказал житель оккупированного Донецка.
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Не надо заморачиваться путь лнднр решает проблему