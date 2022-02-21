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Генконсульство РФ в Одессе приостановило запись на прием

Новости Цензор.НЕТ Общество

Генконсульство РФ в Одессе приостановило запись на прием

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе приостановило запись на прием в связи с оптимизацией штата, обусловленной действиями Запада.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, размещенном на его сайте.

"В связи с оптимизацией штата Генерального консульства России в Одессе, обусловленного аналогичными действиями ряда западных страны, запись по новым заявкам на прием приостанавливается до размещения отдельного объявления", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что прием уже записавшихся посетителей будет осуществляться.

Аналогичное сообщение размещено и на сайте Генерального консульства РФ в Харькове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова

Ранее стало известно, что российская сторона решила снизить численность работников в дипмиссиях в Украине. 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на Западе, вероятно, "знают о каких-то готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о возможных провокациях со стороны западных стран. В конце января он заявил, что РФ подумает о мерах предосторожности относительно своих дипломатов в Украине.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
В Одесі є консульство Кацалапії? o-O
А нах воно там взагалі?
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21.02.2022 13:16
+8
Какой дурень туда ходит? А,ну да. Ватомордые.
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21.02.2022 13:26
+6
Щоб його там ніколи і не було, смердюча установа ворога
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21.02.2022 13:23
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В Одесі є консульство Кацалапії? o-O
А нах воно там взагалі?
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21.02.2022 13:16 Ответить
ватные свинособаки там будут прятаться
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21.02.2022 13:20 Ответить
УмнО. Так намного проще чем ловить их по городу.
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21.02.2022 13:21 Ответить
два консульства в Киеве, по одному в Харькове, Одессе, Львове и еще почетное консульство в Чернигове. как-то так...
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21.02.2022 13:23 Ответить
Прасците, а щито такое "почетное консульство"?..
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21.02.2022 13:24 Ответить
То же самое, что "россияне - братский народ"
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21.02.2022 13:42 Ответить
сам не знаю как сочетается паРаша и почет. так, что извините, ответить не могу.
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21.02.2022 13:42 Ответить
а ще в Одесі багато нерухомості належить кацапам. десяток років тому, покупка кацапами квартир в Одесі була масовим явищем
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21.02.2022 13:49 Ответить
Штаб маскальских шпионов.
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21.02.2022 14:14 Ответить
боже! как печально... не успею на прием
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21.02.2022 13:18 Ответить
А что там принимают то?
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21.02.2022 13:20 Ответить
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21.02.2022 14:11 Ответить
горе то ко-ко................ кацапня смердючая! вали из Украины!!!
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21.02.2022 13:19 Ответить
Ну и славненько! Теперь будет легче доехать к Армянскому Центу и ресторану на Гагаринском плато
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21.02.2022 13:20 Ответить
Ватники намастили лижі здриснути в лаптєрейх поки ***** не напало.
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21.02.2022 13:21 Ответить
👍
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21.02.2022 13:24 Ответить
Щоб його там ніколи і не було, смердюча установа ворога
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21.02.2022 13:23 Ответить
Какой дурень туда ходит? А,ну да. Ватомордые.
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21.02.2022 13:26 Ответить
За методичками.
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21.02.2022 13:30 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕГО ЗАКРЫТЬ !!!
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21.02.2022 13:33 Ответить
Треба взагалі позакривати всі консульства, це розсадники гру та фесебе, та закрити і посольство і закінчити з ними всі відносини!!!!!! Користі з них ні якої!!!!!!
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21.02.2022 13:41 Ответить
В разі вторгнення взяти мокшан у заручники)
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21.02.2022 13:51 Ответить
В Харкові перед консульством московії зробили правильний мурал.

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21.02.2022 14:00 Ответить
Варто зважити, що кацапи можуть влаштувати теракт в якомусь зі своїх консульств в якості привода для початку агресії.
З огляду на події 2 квітня, одеське консульство в цьому плані їм підходить якнайкраще.
Тож, подібні дії з боку Росії повинні як мінімум насторожити, а ймовірність таких терактів варто заздалегідь враховувати
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21.02.2022 14:04 Ответить
Слышал один работник консульства РФ в Одессе снимал квартиру в центре и после выезда в кацапию решил мебель и обстановочку из квартиры умыкнуть. Благо бдительные соседи вовремя позвонили хозяевам квартиры и мародерство удалось пресечь.
Они все там ворьё конченое...
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21.02.2022 14:23 Ответить
 
 