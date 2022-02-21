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Генконсульство РФ в Одесі призупинило запис на прийом

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Генконсульство РФ в Одесі призупинило запис на прийом

Генеральне консульство Російської Федерації в Одесі призупинило запис на прийом у зв'язку з оптимізацією штату, яка обумовлена діями Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це йдеться у повідомленні дипломатичного представництва, розміщеному на його сайті.

"У зв'язку з оптимізацією штату Генерального консульства Росії в Одесі, обумовленого аналогічними діями низки західних країн, запис за новими заявками на прийом зупиняється до розміщення окремого оголошення", - йдеться у повідомленні.

При цьому вказується, що прийом відвідувачів, що вже записалися, буде здійснюватися.

Аналогічне повідомлення розміщено і на сайті Генерального консульства РФ у Харкові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ оптимізує штати представництв в Україні через побоювання провокацій, - Захарова

Раніше стало відомо, що російська сторона вирішила скоротити чисельність працівників у дипмісіях в Україні. 12 лютого офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що на Заході, ймовірно, "знають про якісь силові акції, що готуються в Україні і, які здатні суттєво ускладнити ситуацію у сфері безпеки".

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, у свою чергу, заявив про можливі провокації з боку західних країн. Наприкінці січня він заявив, що РФ подумає про запобіжні заходи щодо своїх дипломатів в Україні.
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Топ коментарі
+22
В Одесі є консульство Кацалапії? o-O
А нах воно там взагалі?
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21.02.2022 13:16
+8
Какой дурень туда ходит? А,ну да. Ватомордые.
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21.02.2022 13:26
+6
Щоб його там ніколи і не було, смердюча установа ворога
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21.02.2022 13:23
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В Одесі є консульство Кацалапії? o-O
А нах воно там взагалі?
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21.02.2022 13:16 Відповісти
ватные свинособаки там будут прятаться
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21.02.2022 13:20 Відповісти
УмнО. Так намного проще чем ловить их по городу.
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21.02.2022 13:21 Відповісти
два консульства в Киеве, по одному в Харькове, Одессе, Львове и еще почетное консульство в Чернигове. как-то так...
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21.02.2022 13:23 Відповісти
Прасците, а щито такое "почетное консульство"?..
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21.02.2022 13:24 Відповісти
То же самое, что "россияне - братский народ"
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21.02.2022 13:42 Відповісти
сам не знаю как сочетается паРаша и почет. так, что извините, ответить не могу.
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21.02.2022 13:42 Відповісти
а ще в Одесі багато нерухомості належить кацапам. десяток років тому, покупка кацапами квартир в Одесі була масовим явищем
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21.02.2022 13:49 Відповісти
Штаб маскальских шпионов.
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21.02.2022 14:14 Відповісти
боже! как печально... не успею на прием
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21.02.2022 13:18 Відповісти
А что там принимают то?
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21.02.2022 13:20 Відповісти
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21.02.2022 14:11 Відповісти
горе то ко-ко................ кацапня смердючая! вали из Украины!!!
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21.02.2022 13:19 Відповісти
Ну и славненько! Теперь будет легче доехать к Армянскому Центу и ресторану на Гагаринском плато
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21.02.2022 13:20 Відповісти
Ватники намастили лижі здриснути в лаптєрейх поки ***** не напало.
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21.02.2022 13:21 Відповісти
👍
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21.02.2022 13:24 Відповісти
Щоб його там ніколи і не було, смердюча установа ворога
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21.02.2022 13:23 Відповісти
Какой дурень туда ходит? А,ну да. Ватомордые.
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21.02.2022 13:26 Відповісти
За методичками.
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21.02.2022 13:30 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЕГО ЗАКРЫТЬ !!!
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21.02.2022 13:33 Відповісти
Треба взагалі позакривати всі консульства, це розсадники гру та фесебе, та закрити і посольство і закінчити з ними всі відносини!!!!!! Користі з них ні якої!!!!!!
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21.02.2022 13:41 Відповісти
В разі вторгнення взяти мокшан у заручники)
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21.02.2022 13:51 Відповісти
В Харкові перед консульством московії зробили правильний мурал.

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21.02.2022 14:00 Відповісти
Варто зважити, що кацапи можуть влаштувати теракт в якомусь зі своїх консульств в якості привода для початку агресії.
З огляду на події 2 квітня, одеське консульство в цьому плані їм підходить якнайкраще.
Тож, подібні дії з боку Росії повинні як мінімум насторожити, а ймовірність таких терактів варто заздалегідь враховувати
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21.02.2022 14:04 Відповісти
Слышал один работник консульства РФ в Одессе снимал квартиру в центре и после выезда в кацапию решил мебель и обстановочку из квартиры умыкнуть. Благо бдительные соседи вовремя позвонили хозяевам квартиры и мародерство удалось пресечь.
Они все там ворьё конченое...
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21.02.2022 14:23 Відповісти
 
 