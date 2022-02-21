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Шольц и Путин сегодня проведут телефонный разговор
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам спикера правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обострение конфликта между Россией и Украиной привело к "чрезвычайно опасной ситуации".
"Канцлер Германии Олаф Шольц поговорит с президентом России Владимиром Путиным по телефону в понедельник", - говорится в сообщении.
Санкции против России будут введены после нарушения территориальной целостности Украины, сказал Хебештрайт, добавив, что западные партнеры будут решать, что квалифицировать как нарушение территориальной целостности.
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