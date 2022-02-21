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Новости За рубежом
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Шольц и Путин сегодня проведут телефонный разговор

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шольц и Путин сегодня проведут телефонный разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам спикера правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обострение конфликта между Россией и Украиной привело к "чрезвычайно опасной ситуации".

"Канцлер Германии Олаф Шольц поговорит с президентом России Владимиром Путиным по телефону в понедельник", - говорится в сообщении.

Санкции против России будут введены после нарушения территориальной целостности Украины, сказал Хебештрайт, добавив, что западные партнеры будут решать, что квалифицировать как нарушение территориальной целостности.

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Автор: Наталя Джума
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Що відбувається, мене зараз за 15 хвилин засипали дзвінками та смс з московськими кодами, блокую, але поки що не відчипилися.
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21.02.2022 14:02 Ответить
обрюхатил какую-то кацапку и прячешся ?
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21.02.2022 14:12 Ответить
Была одна, Кабаевой звали, походу теперь ***** мстит.
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21.02.2022 14:15 Ответить
Мля, ну як тут не повірити тій божевільній що кричала, що путєн президент миру?))))
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21.02.2022 14:03 Ответить
Шістка німчура відзвітує своєму хазяїну.
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21.02.2022 14:06 Ответить
путин ***** агонизирует !
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21.02.2022 14:11 Ответить
Ага, два товарища и практически, единомышленника пожалуются друг другу, что Украина не поддается и на уступки не идет.
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21.02.2022 14:42 Ответить
- Алло! Олаф, где деньги?
- Алло, какие деньги?
- Из Фонда Национального Благосостояния.
- Вы ошиблись номером...
гудки
- Алло, где деньги?
- Какие, деньги?
..................
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21.02.2022 16:09 Ответить
 
 