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Шольц та Путін сьогодні проведуть телефонну розмову

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шольц та Путін сьогодні проведуть телефонну розмову

Канцлер Німечччини Олаф Шольц сьогодні проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами речника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта, загострення конфлікту між Росією та Україною призвело до "надзвичайно небезпечної ситуації".

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним телефоном у понеділок", - йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії будуть введені після порушення територіальної цілісності України, сказав Хебештрайт, додавши, що західні партнери вирішуватимуть, що кваліфікувати як порушення територіальної цілісності.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Що відбувається, мене зараз за 15 хвилин засипали дзвінками та смс з московськими кодами, блокую, але поки що не відчипилися.
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21.02.2022 14:02 Відповісти
обрюхатил какую-то кацапку и прячешся ?
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21.02.2022 14:12 Відповісти
Была одна, Кабаевой звали, походу теперь ***** мстит.
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21.02.2022 14:15 Відповісти
Мля, ну як тут не повірити тій божевільній що кричала, що путєн президент миру?))))
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21.02.2022 14:03 Відповісти
Шістка німчура відзвітує своєму хазяїну.
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21.02.2022 14:06 Відповісти
путин ***** агонизирует !
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21.02.2022 14:11 Відповісти
Ага, два товарища и практически, единомышленника пожалуются друг другу, что Украина не поддается и на уступки не идет.
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21.02.2022 14:42 Відповісти
- Алло! Олаф, где деньги?
- Алло, какие деньги?
- Из Фонда Национального Благосостояния.
- Вы ошиблись номером...
гудки
- Алло, где деньги?
- Какие, деньги?
..................
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21.02.2022 16:09 Відповісти
 
 