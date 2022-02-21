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протест (5753) Россия (91205) Ахеджакова (9)

"Вы будете прокляты поколениями!": Конгресс интеллигенции РФ обнародовал открытое письмо разжигателям войны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российский Конгресс интеллигенции (сообщество деятелей культуры и искусства, ученых и правозащитников) обнародовал коллективное обращение с протестом против вторжения России в Украину. В письме, которое уже подписали более 130 человек, говорится об исторической ответственности властей РФ за разжигание "большой войны с Украиной".

Как информирует Цензор.НЕТ, текст опубликован на сайте принадлежащей "Газпрому" радиостанции "Эхо Москвы".

"В течение последних недель главной темой оставалась война. О категорическом неприятии войны, об ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума.

Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле.

Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной", - говорится в обращении.

При этом указывается, что "официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году. В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитник Пономарев об обращении к Путину против войны с Украиной: "Большинство россиян разделяют нашу точку зрения"

"Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России.

И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки", - подчеркивают авторы обращения.

Отмечается также, что Конгресс интеллигенции продолжает сбор подписей.

Публикуем полный список подписантов:

  1. Лев Пономарев, правозащитник
  2. Леонид Гозман, политик
  3. Валерий Борщев, правозащитник
  4. Светлана Ганнушкина, правозащитник
  5. Дмитрий Быков, писатель
  6. Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ,
  7. Гарри Бардин, режиссер
  8. Андрей Смирнов, режиссер
  9. Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР
  10. Андрей Макаревич, музыкант
  11. Алина Витухновская, политик, писатель
  12. Вероника Долина, поэт
  13. Амнуэль Григорий, кинорежиссёр, продюсер, политик, публицист
  14. Борис Вишневский, политик, депутат ЗАКСа СПб, зампред партии "ЯБЛОКО"
  15. Лев Шлосберг, политик, член Федерального политкомитета партии "Яблоко"
  16. Лев Гудков, социолог
  17. Ксения Ларина, журналист
  18. Алексей Цветков, поэт
  19. Андрей Пионтковский, политолог, публицист
  20. Николай Розанов, член-корреспондент РАН
  21. Александр Зорин, Поэт. Член СП с 1979 г.
  22. Нина Катерли, писатель
  23. Борис Соколов, историк, писатель
  24. Татьяна Вольтская, Поэт, журналист
  25. Евгений Савостьянов, пенсионер
  26. Андрей Нечаев, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива"
  27. Михаил Шнейдер, заместитель Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС)
  28. Илья Гинзбург, профессор, научный сотрудник
  29. Астраханцева Светлана Николаевна, правозащитник
  30. Игорь Чубайс, историк,
  31. Александр Заславский, рок-музыкант
  32. Андрей Збарский, редактор,
  33. Елена Фанайлова, поэт, журналист
  34. Александр Белавин, физик
  35. Ольга Варшавер, переводчик
  36. Яков Фельдман, учитель
  37. Виктор Юнак, писатель, журналист, к. ф. н.
  38. Наталья Скороход, профессор РГИСИ
  39. Елена Караваева, пенсионер
  40. Александр Мусин, доктор исторических наук, археолог
  41. Марина Бородицкая, Писатель
  42. Александр Давыдов, Писатель
  43. Анна Ожиганова, старший научный сотрудник ИЭА РАН
  44. Виталий Диксон, писатель
  45. Валерия Приходкина, правозащитник
  46. Оболонский Александр, доктор наук
  47. Александр Нежный, Писатель
  48. Алексей Васильев, Преподаватель, исследователь
  49. Демин Александр Алексеевич, правозащитник
  50. Наталья Тумашкова, Психолог/психодраматерапевт
  51. Владимир Залищак , Депутат
  52. Сергей Митрофанов, публицист
  53. Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга
  54. Виктор Юкнечев, Журналист
  55. Виктор Николаев, Режиссёр-педагог
  56. Елена Эфрос, гражданский активист
  57. Алексей Курсиш, Председатель Профсоюза "СОЛИДАРНОСТЬ"
  58. Татьяна Дорутина, Правозащитница
  59. Мария Дмитриева, Учёный, к.т.н.
  60. Наталья Мавлевич, переводчик, член Гильдии Мастера литературного перевода
  61. Юлия Гусева, переводчик
  62. Алина Гладышева, Психолог, историк
  63. Татьяна Макарова, Искусствовед. Пенсионер
  64. Борис Ротенштейн, режиссер
  65. Владимир Гришкевич, Пенсионер
  66. Мария Кулланда, историк
  67. Дарья Зуева, Психолог
  68. Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед
  69. Юрий Гиммельфарб, независимый журналист
  70. Елена Фанайлова, поэт, журналист
  71. Людмила Евдокимова, филолог
  72. Сарыгин Юрий Николаевич, пенсионер
  73. Ефим Хазанов, академик РАН
  74. Нина Дымшиц, киновед
  75. Карина Сухорукова, научный работник
  76. Сергей Дмитриев, китаист, преподаватель
  77. Олег Мотков, преподаватель вуза
  78. Шелике Георгий, Переводчик
  79. Константин Азадовский, филолог
  80. Александр Гурьянов, историк
  81. Витольд Абанькин, бывший политзаключенный,правозащитник
  82. Ирина Крайнева, Историк
  83. Владимир Шавловский, пенсионер
  84. Михаил Лаврёнов, писатель
  85. Станислав Станских, конституционалист
  86. Валентин Скворцов, Профессор МГУ
  87. Nadege Kouleikina, assistant sociale
  88. Татьяна Бонч, Осмоловская, Филолог, писатель
  89. Наталья Пахсарьян, профессор МГУ
  90. Марина Татаринова, музыкант
  91. Татьяна Янкелевич Боннэр, Правозащитник
  92. Елена Букварева, Доктор биологических наук, Москва
  93. Олег Еланчик, гражданин
  94. Константин Исааков, тревел-журналист
  95. Елена Селезнева, врач, член саратовского отделения общества "Мемориал"
  96. Николай Прокудин, писатель
  97. Валерий Отставных, режиссер-документалист, журналист, религиовед
  98. Сергей Кривенко, правозащитник
  99. Елена Мовчан, Переводчик
  100. Валерий Мастюк, историк
  101. Алексей Благовидов, Эксперт по сохранению биологического разнообразия, к.б.н.
  102. Тимофей Соловьёв, Поэт
  103. Валерий Дымшиц, переводчик
  104. Юрий Вешнинский, кандидат культурологии
  105. Анатолий Вершик, математик, член европейской академии.
  106. Вадим Громов, учёный
  107. Юрий Кузнецов, Музыкант, педагог
  108. Валентин Михайлов, депутат 1 Думы, доктор ист.наук
  109. Андрей Анзимиров , писатель и правозащитник
  110. Владимир Дворкин , Phd
  111. Мининков Николай, историк
  112. Катя-Анна Тагути, Художник, член МОСХа
  113. Абаренков Василий Игоревич, Программист
  114. Романенко Татьяна Гаврииловна, журналист
  115. Никита Соколов, историк
  116. Лариса Фефилова, юрист
  117. Гульнара Юнусова, переводчик, сотрудник благотворительного фонда
  118. Сергей Луценко, супервайзер анимации
  119. Михаил Лашкевич, физик, научный сотрудник ИТФ РАН
  120. Ivanov Maxim, entrepreneur
  121. Елена Мариничева, переводчик
  122. Евгений. Асс, архитектор
  123. Марина Ефремова, библиограф
  124. Степан Сидоров, Сценотехник-конструктор
  125. Любарова Айна Борисовна, Преподаватель, переводчик.
  126. Ирина Ситкова, режиссер
  127. Михаил Ривес, преподаватель
  128. Игорь Пущин, к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН
  129. Михаил Фейгельман, Профессор физики
  130. Меркулов Дмитрий, Инженер
  131. Марина Климова, театральный художник, дизайнер
  132. Владимир Кирсанов, пенсионер, научный сотрудник
  133. Егдже Велкаяйев, фрилансер, литератор

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+69
"який вже підписали понад 130 людей"

Небагато на РФ людей лишилося...
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21.02.2022 14:21
+58
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0


Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
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21.02.2022 14:20
+25
навесят на етих достойних людей ярлик "нацпредатель" или "5я колонна" и изведут. Так всегда било в Говняшке, стране подлецов и изуверов.
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21.02.2022 14:36
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https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0


Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
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21.02.2022 14:20 Ответить
Не в кацапстані.
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21.02.2022 14:26 Ответить
І там те ж. Приклад Німеччини тому підтвердження.
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21.02.2022 14:40 Ответить
Гідні представники великого російського народу!
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21.02.2022 14:46 Ответить
"великийросійськийнарод" йде ***** разом з тобою.
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21.02.2022 14:51 Ответить
навесят на етих достойних людей ярлик "нацпредатель" или "5я колонна" и изведут. Так всегда било в Говняшке, стране подлецов и изуверов.
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21.02.2022 14:36 Ответить
Есть такой риск... И риск большой. Тем больше уважения к подписантам, что подписи поставили сейчас, а не потом.
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21.02.2022 14:42 Ответить
Уже ненавижу.
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21.02.2022 15:37 Ответить
"який вже підписали понад 130 людей"

Небагато на РФ людей лишилося...
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21.02.2022 14:21 Ответить
Тай серед тих - половина "не русскіе"
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21.02.2022 14:23 Ответить
А ти "русских" бачив у військах які оточили Україну? Родичі зятя живуть на Гомельщині так казали: "Славян нет - одни кавказцы и азиаты!"
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21.02.2022 14:36 Ответить
А слов"яни-це поляки українці білоруси литовці...Яким тут боком монголоїдні угрофіни?
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21.02.2022 16:41 Ответить
Ти "лапки" бачив? Я привів чужі слова за які відповідальності не несу!
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21.02.2022 17:09 Ответить
Про "хороших росіян" котрі десь там є.

Послухайте...

Україна не є благочинна інституція з пошуку перлів в діжці гівна...
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21.02.2022 14:25 Ответить
Та то таке... Наш Майдан теж з десятка студентів розпочинався... А диванних героїв у кожної нації завжди є купа!
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21.02.2022 14:45 Ответить
Ну я быв сказал что ето не мало для росийской интелигенции которая есть на Рашке. Вы же не путайте интелигенцию с росийским быдлом и гопниками типо скобеевой и жириновского
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21.02.2022 14:48 Ответить
Отальные уехали в США и Израиль Сотня пенсионеров евреев либеральных на всю москву набралась...
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21.02.2022 15:10 Ответить
цікаво, це звалище тєл - до... чи після..?

IrisFlo❄️🌨️@KonkordiyaGrey · 16 ч

У наступ.
Белгородська область Мордора

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21.02.2022 14:21 Ответить
це вони намагаються уявити як їхні трупи штабелями перед спаленням поскидають на купу
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21.02.2022 16:43 Ответить
" Глас вопиющего во пустинє". Все мокші чудово розуміють,але підтримають Путлєра. А Фулє? Нація рабів.
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21.02.2022 14:21 Ответить
Дуже класний ролик про Україну зняв Кац, рекомендую:

https://www.youtube.com/watch?v=0ASUyATFJ8k


Украина: битва за Европу | Крым, Донбасс, ЕС, война и реформы
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21.02.2022 14:22 Ответить
Вони вже сторіччями як прокляті. І те, що там є 140 притомних на десятки мільйони ублюдків тому доказ.
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21.02.2022 14:25 Ответить
одна мільйонна
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21.02.2022 14:26 Ответить
тут свои орки пожалуйста сайт пропаганді русского мира и всем пофиг --- https://kremenchug.ua/forum/politics-and-economics/topic-11927-page-11.html#post483835
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21.02.2022 14:26 Ответить
Одна подпись на миллион голов. Примерно такая арифметика получается.))
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21.02.2022 14:26 Ответить
Они бутылки будут кошмарить своими анусами,максимум.
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21.02.2022 14:40 Ответить
Ну так нагадаємо як зустрічали чеченців махновці! Після того що вони у складі військ Денікіна творили в українських селах їх перестали брать в полон - частіше всього рубали ******* на шмаття В результаті рештки "Дикої дивізії" знялися з фронту і повернулися додому Та й зараз на Донбасі з ними наші хлопці не сильно церемонилися - після перших серйозних "замісів" кавказці в основному повтікали додому! Кавказець добре воює лише захищаючи свій дім А в Україні у нього одна "мотивація" - нахАпать і втекти!
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21.02.2022 14:52 Ответить
Кажись без кровищи уже никак...
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21.02.2022 14:27 Ответить
в списке больше половины евреи и вот когда последние уедут останется одна ватная гопота адепты дедываевали и бояры
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21.02.2022 14:28 Ответить
Иван Петров d4225322а ти випадково не кацап
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21.02.2022 14:33 Ответить

- А шо, Василь Иванович, люди гутарять шо ты яврей?
-Василий Иванович Чапаев (поправляя пенсне) Видите ли Пётр....
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21.02.2022 15:26 Ответить
Как и самый адекватный на мой взгляд кацапский политик Каспаров, тоже не очень руцкий
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21.02.2022 14:31 Ответить
А где "бутерброд" и надежда офисного планктона товарищ навальный?
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21.02.2022 14:28 Ответить
А ты не знал ? В тюрьме.
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21.02.2022 14:36 Ответить
на консервации
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21.02.2022 14:46 Ответить
Героический поступок!
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21.02.2022 14:28 Ответить
Число 2....Символ полярности, противоположности, разделения единства на мужское и
женское начала (ян и инь), число два является также символом
сексуальности. О Два воплощает двойственность божественной власти:
созидательность и разрушение (Шива). О Два - это амбивалентность,
дуализм, символизируемые андрогином (который сочетает в себе мужские и
женские признаки) или животным, например, улиткой, имеющей и мужской и
женский половые органы.
О Динамичное и подвижное, присутствующее в снах, по мнению Л.
Пакета,- это число разъединения, разделения, разложения, содержащее в
себе «фермент» разлуки..

Раздел Украины....22.02.2022 - начало войны против Украины
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21.02.2022 14:30 Ответить
проблема в том, что Путину и его окружению все равно! им главное самим руки нагреть и померятся кто самый крутой. Живут одним днем и больше их ничего не волнует. Это можно исправить уже только смертью
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21.02.2022 14:30 Ответить
Ну да, одним днём.
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21.02.2022 15:05 Ответить
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
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21.02.2022 14:31 Ответить
Путин и его кукловоды.
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21.02.2022 14:35 Ответить
Вассермана на фото не хватает, одессит который.
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21.02.2022 14:52 Ответить
він фотографує.
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21.02.2022 15:37 Ответить
Если проанализировать кто в России сетует за войну и кто в олигархах, то все сходится. Россияне должны сами вычистить эту нечисть, и война закончится.
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21.02.2022 16:03 Ответить
Всех в ГУЛАГ за длинный язык. Вот и весь эффект.
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21.02.2022 14:42 Ответить
Прикольный ракурс, менты держат плакат с призывом путена не лезть в Украину
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21.02.2022 14:45 Ответить
Я теж спочатку "купився"
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21.02.2022 14:54 Ответить
Комичный ракурс. Это задержание Пономарёва за одиночный пикет. Сам Пономарёв за плакатом.
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21.02.2022 15:29 Ответить
всі нормальні, хороші, добрі, чи як їх там ще називають, москалі знаходяться на глибині мінімум 2 метри
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21.02.2022 14:49 Ответить
Мої улюблені акторки - Лія Ахеджакова і Наталья Фатєєва. І все. Ні одного актора. Від Азеджакової чогось подібного чекав. Іатєєва приємно здивувала. Люблю фільми з її участю. Вона грала розумних, характерних героїнь. Все таки дало я взнаки навчання у Харківському національному університеті ім. Котляревського. Саме у 50-60 роки у середовищі харківської інтелігенції зростали проукраїнськіинастрої. Та й народилася Фатєєва у нашому Харкові. Але на відміну від багатьох, народжених в Україні вона пам'ятає свою Батьківщину. Чого не скажеш про Лоліту, чи хоча б про молоду Лорак.
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21.02.2022 14:57 Ответить
Странно что в списке нет Басилашвили.
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21.02.2022 15:05 Ответить
Возраст, болезни. В списке вообще очень возрастные люди, или кому за 45. Среднего поколения "артистиков" нашарашевских нет. От слова совсем. Они прикормлены и устроены.
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21.02.2022 15:15 Ответить
Сподіваюся, що буде. Аби здоров'я дозволило.
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21.02.2022 15:38 Ответить
Бабло, вы что, лолиту только от нафталина отмыли и воскрешают на тв, лорачка бабло на приватах и госконцертах типа музтв косит. Если они и подобные им подпишут - сразу забвение и исключение из комсомольского списка, а чем харчеватся ? Их же нигде окромя параши и не слушают/смотрят, такие "таланты " пропадату
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21.02.2022 15:07 Ответить
130 человек не густо.. я помню как останавливали войну во Вьетнаме - американские улицы были заполнены пацифистами.. Неужели для этого нужен поток гробов в Расеющку?
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21.02.2022 15:02 Ответить
Кремлевский карлик из 140милионов сделал стадо если всего 130 человек подписали письмо.
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21.02.2022 15:49 Ответить
133 особи!

Один на мільйон.
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21.02.2022 15:05 Ответить
Побольше конечно. Многие сидят по тюрьмам и в опросах не участвуют. Но в любом случае, 1 на тысячу это предел. Что говорит об успехах соловьевщины на ниве засырания мозга глубинного народа.
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21.02.2022 15:17 Ответить
Благодарность и уважение людям не побоявшимся выступить против фашистского руководства мацковии! Прогресс есть....Если в 1968 г против нападения на Чехословакию выступили аж ВОСЕМЬ человек , то в 2022 таких уже СТО ТРИДЦАТЬ ! Правда опять этнических славян меньшинство !?? Возникает вопрос ,- Сколько лет понадобится для того чтобы поумнеть большинству этого народца??
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21.02.2022 15:16 Ответить
Сябры странно,шо то молчат.Где Нобелевская Алексиевич с подобной инициативой?Или сябров всё устраивает,шо вытворяет их картофельный папа?
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21.02.2022 15:19 Ответить
Алексиевич в германии прячется.
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21.02.2022 15:28 Ответить
сябры уже не сябры, а стадо белоруССов
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21.02.2022 18:17 Ответить
По идее теперь должны пройти митинги под лозунгами вроде: "Не читал но осуждаю! Отщепенцев к ответу! Пусть покаятся!"
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21.02.2022 15:40 Ответить
Це ще мигдалювання, можна сказати. Недозволена м'якість! Спочатку - всіх підарешт і допитати, хто завербував їх і кого завербували вони. А потім гучне уголівне діло - "раскрыт масштабный многотысячный сионобиндеровский заговор! по заданию укропской разведки и их американских приспешников гнилая интеллигенция планировала сорвать прирастание россии исконными землями и саботировать нашу русскую священную отечественную войну на Украине! готовили покушение на путина и Майдан на красной площади! никакой пощады национал-предателям, их семьям и соседям!!!111!1"
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21.02.2022 21:12 Ответить
Велика подяка цим людям!Всім разом і кожному окремо! 133 це тільки початок,далі буде більше
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21.02.2022 15:45 Ответить
Спасибо!
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21.02.2022 15:49 Ответить
Прикро, що в списку немає Ігоря Крутого, Кирила Туриченка, Меладзе (хоча б одного)... Скільки їх, тих, хто кормиться з рук путіна, забули своє коріння???
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21.02.2022 17:04 Ответить
Наивные люди, которых власть не трогает, чтобы показать существование оппозиции. Они ничего сделать не могут, только по-говорить. Но даже на это требуется недюжинное мужество в современной РФии.
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21.02.2022 17:18 Ответить
 
 