"Ви будете прокляті поколіннями!": Конгрес інтелігенції РФ оприлюднив відкритий лист розпалювачам війни
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Російський Конгрес інтелігенції (спільнота діячів культури та мистецтва, вчених та правозахисників) оприлюднив колективне звернення з протестом проти вторгнення Росії в Україну. У листі, який вже підписали понад 130 людей, йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання "великої війни з Україною".
Як інформує Цензор.НЕТ, текст опублікований на сайті радіостанції "Ехо Москви", що належить Газпрому.
"Упродовж останніх тижнів головною темою залишалася війна. Про категоричне неприйняття війни, про її згубність для країни публічно висловлювалися різні люди в Росії. Від інтелігенції до відставних генерал-полковників та експертів Валдайського форуму.
Різними голосами звучала одна емоція – жах від самої думки щодо можливості нового витка війни між Росією та Україною. Жах викликаний розумінням того, що це може статися насправді.
Незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво РФ продовжує свою згубну політику, як мінімум, не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною", - йдеться у зверненні.
При цьому вказується, що "офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикований привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі 1939 року. У цьому випадку Україну так чи інакше буде звинувачено в агресії, а дії Росії будуть представлені як вимушена відповідь на цю агресію в ім'я захисту своєї країни та мирних громадян".
"Але Історію не обдуриш. Підпал Рейхстагу було викрито. Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії.
І якщо спалахне велика війна, ви, її розпалювачі, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки", - підкреслюють автори звернення.
Зазначаєтьсятакож, що Конгрес інтелігенції продовжує збирання підписів.
Повний список підписантів публікуємо мовою оригіналу:
- Лев Пономарев, правозащитник
- Леонид Гозман, политик
- Валерий Борщев, правозащитник
- Светлана Ганнушкина, правозащитник
- Дмитрий Быков, писатель
- Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ,
- Гарри Бардин, режиссер
- Андрей Смирнов, режиссер
- Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР
- Андрей Макаревич, музыкант
- Алина Витухновская, политик, писатель
- Вероника Долина, поэт
- Амнуэль Григорий, кинорежиссёр, продюсер, политик, публицист
- Борис Вишневский, политик, депутат ЗАКСа СПб, зампред партии "ЯБЛОКО"
- Лев Шлосберг, политик, член Федерального политкомитета партии "Яблоко"
- Лев Гудков, социолог
- Ксения Ларина, журналист
- Алексей Цветков, поэт
- Андрей Пионтковский, политолог, публицист
- Николай Розанов, член-корреспондент РАН
- Александр Зорин, Поэт. Член СП с 1979 г.
- Нина Катерли, писатель
- Борис Соколов, историк, писатель
- Татьяна Вольтская, Поэт, журналист
- Евгений Савостьянов, пенсионер
- Андрей Нечаев, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива"
- Михаил Шнейдер, заместитель Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС)
- Илья Гинзбург, профессор, научный сотрудник
- Астраханцева Светлана Николаевна, правозащитник
- Игорь Чубайс, историк,
- Александр Заславский, рок-музыкант
- Андрей Збарский, редактор,
- Елена Фанайлова, поэт, журналист
- Александр Белавин, физик
- Ольга Варшавер, переводчик
- Яков Фельдман, учитель
- Виктор Юнак, писатель, журналист, к. ф. н.
- Наталья Скороход, профессор РГИСИ
- Елена Караваева, пенсионер
- Александр Мусин, доктор исторических наук, археолог
- Марина Бородицкая, Писатель
- Александр Давыдов, Писатель
- Анна Ожиганова, старший научный сотрудник ИЭА РАН
- Виталий Диксон, писатель
- Валерия Приходкина, правозащитник
- Оболонский Александр, доктор наук
- Александр Нежный, Писатель
- Алексей Васильев, Преподаватель, исследователь
- Демин Александр Алексеевич, правозащитник
- Наталья Тумашкова, Психолог/психодраматерапевт
- Владимир Залищак , Депутат
- Сергей Митрофанов, публицист
- Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга
- Виктор Юкнечев, Журналист
- Виктор Николаев, Режиссёр-педагог
- Елена Эфрос, гражданский активист
- Алексей Курсиш, Председатель Профсоюза "СОЛИДАРНОСТЬ"
- Татьяна Дорутина, Правозащитница
- Мария Дмитриева, Учёный, к.т.н.
- Наталья Мавлевич, переводчик, член Гильдии Мастера литературного перевода
- Юлия Гусева, переводчик
- Алина Гладышева, Психолог, историк
- Татьяна Макарова, Искусствовед. Пенсионер
- Борис Ротенштейн, режиссер
- Владимир Гришкевич, Пенсионер
- Мария Кулланда, историк
- Дарья Зуева, Психолог
- Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед
- Юрий Гиммельфарб, независимый журналист
- Елена Фанайлова, поэт, журналист
- Людмила Евдокимова, филолог
- Сарыгин Юрий Николаевич, пенсионер
- Ефим Хазанов, академик РАН
- Нина Дымшиц, киновед
- Карина Сухорукова, научный работник
- Сергей Дмитриев, китаист, преподаватель
- Олег Мотков, преподаватель вуза
- Шелике Георгий, Переводчик
- Константин Азадовский, филолог
- Александр Гурьянов, историк
- Витольд Абанькин, бывший политзаключенный,правозащитник
- Ирина Крайнева, Историк
- Владимир Шавловский, пенсионер
- Михаил Лаврёнов, писатель
- Станислав Станских, конституционалист
- Валентин Скворцов, Профессор МГУ
- Nadege Kouleikina, assistant sociale
- Татьяна Бонч, Осмоловская, Филолог, писатель
- Наталья Пахсарьян, профессор МГУ
- Марина Татаринова, музыкант
- Татьяна Янкелевич Боннэр, Правозащитник
- Елена Букварева, Доктор биологических наук, Москва
- Олег Еланчик, гражданин
- Константин Исааков, тревел-журналист
- Елена Селезнева, врач, член саратовского отделения общества "Мемориал"
- Николай Прокудин, писатель
- Валерий Отставных, режиссер-документалист, журналист, религиовед
- Сергей Кривенко, правозащитник
- Елена Мовчан, Переводчик
- Валерий Мастюк, историк
- Алексей Благовидов, Эксперт по сохранению биологического разнообразия, к.б.н.
- Тимофей Соловьёв, Поэт
- Валерий Дымшиц, переводчик
- Юрий Вешнинский, кандидат культурологии
- Анатолий Вершик, математик, член европейской академии.
- Вадим Громов, учёный
- Юрий Кузнецов, Музыкант, педагог
- Валентин Михайлов, депутат 1 Думы, доктор ист.наук
- Андрей Анзимиров , писатель и правозащитник
- Владимир Дворкин , Phd
- Мининков Николай, историк
- Катя-Анна Тагути, Художник, член МОСХа
- Абаренков Василий Игоревич, Программист
- Романенко Татьяна Гаврииловна, журналист
- Никита Соколов, историк
- Лариса Фефилова, юрист
- Гульнара Юнусова, переводчик, сотрудник благотворительного фонда
- Сергей Луценко, супервайзер анимации
- Михаил Лашкевич, физик, научный сотрудник ИТФ РАН
- Ivanov Maxim, entrepreneur
- Елена Мариничева, переводчик
- Евгений. Асс, архитектор
- Марина Ефремова, библиограф
- Степан Сидоров, Сценотехник-конструктор
- Любарова Айна Борисовна, Преподаватель, переводчик.
- Ирина Ситкова, режиссер
- Михаил Ривес, преподаватель
- Игорь Пущин, к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН
- Михаил Фейгельман, Профессор физики
- Меркулов Дмитрий, Инженер
- Марина Климова, театральный художник, дизайнер
- Владимир Кирсанов, пенсионер, научный сотрудник
- Егдже Велкаяйев, фрилансер, литератор
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