"Ви будете прокляті поколіннями!": Конгрес інтелігенції РФ оприлюднив відкритий лист розпалювачам війни

Російський Конгрес інтелігенції (спільнота діячів культури та мистецтва, вчених та правозахисників) оприлюднив колективне звернення з протестом проти вторгнення Росії в Україну. У листі, який вже підписали понад 130 людей, йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання "великої війни з Україною".

Як інформує Цензор.НЕТ, текст опублікований на сайті радіостанції "Ехо Москви", що належить Газпрому.

"Упродовж останніх тижнів головною темою залишалася війна. Про категоричне неприйняття війни, про її згубність для країни публічно висловлювалися різні люди в Росії. Від інтелігенції до відставних генерал-полковників та експертів Валдайського форуму.

Різними голосами звучала одна емоція – жах від самої думки щодо можливості нового витка війни між Росією та Україною. Жах викликаний розумінням того, що це може статися насправді.

Незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво РФ продовжує свою згубну політику, як мінімум, не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною", - йдеться у зверненні.

При цьому вказується, що "офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикований привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі 1939 року. У цьому випадку Україну так чи інакше буде звинувачено в агресії, а дії Росії будуть представлені як вимушена відповідь на цю агресію в ім'я захисту своєї країни та мирних громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисник Пономарьов про звернення до Путіна проти війни з Україною: "Більшість росіян поділяють нашу точку зору"

"Але Історію не обдуриш. Підпал Рейхстагу було викрито. Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії.

І якщо спалахне велика війна, ви, її розпалювачі, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки", - підкреслюють автори звернення.

Зазначаєтьсятакож, що Конгрес інтелігенції продовжує збирання підписів.

Повний список підписантів публікуємо мовою оригіналу: