УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13983 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
35 207 72
протест (2247) Росія (47133) Ахеджакова (11)

"Ви будете прокляті поколіннями!": Конгрес інтелігенції РФ оприлюднив відкритий лист розпалювачам війни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російський Конгрес інтелігенції (спільнота діячів культури та мистецтва, вчених та правозахисників) оприлюднив колективне звернення з протестом проти вторгнення Росії в Україну. У листі, який вже підписали понад 130 людей, йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання "великої війни з Україною".

Як інформує Цензор.НЕТ, текст опублікований на сайті радіостанції "Ехо Москви", що належить Газпрому.

"Упродовж останніх тижнів головною темою залишалася війна. Про категоричне неприйняття війни, про її згубність для країни публічно висловлювалися різні люди в Росії. Від інтелігенції до відставних генерал-полковників та експертів Валдайського форуму.

Різними голосами звучала одна емоція – жах від самої думки щодо можливості нового витка війни між Росією та Україною. Жах викликаний розумінням того, що це може статися насправді.

Незважаючи на страшну ціну, яку, безперечно, заплатять за цю війну і Україна, і Росія, керівництво РФ продовжує свою згубну політику, як мінімум, не скорочуючи, а як максимум – нарощуючи концентрацію військ на кордонах з Україною", - йдеться у зверненні.

При цьому вказується, що "офіційна риторика Росії дозволяє припустити, що початку вторгнення будь-якої миті може бути сфабрикований привід, аж до використання прямих провокацій, як це було зроблено Гітлером перед вторгненням до Польщі 1939 року. У цьому випадку Україну так чи інакше буде звинувачено в агресії, а дії Росії будуть представлені як вимушена відповідь на цю агресію в ім'я захисту своєї країни та мирних громадян".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисник Пономарьов про звернення до Путіна проти війни з Україною: "Більшість росіян поділяють нашу точку зору"

"Але Історію не обдуриш. Підпал Рейхстагу було викрито. Почнеться війна чи ні, нині залежить лише від рішень та дій політичного керівництва Росії.

І якщо спалахне велика війна, ви, її розпалювачі, будете названі поіменно. Ви будете прокляті поколінням нинішнім та майбутнім. А хтось із вас доживе і до трибуналу на вашу честь. Тих, хто виступає проти війни, не зможуть розділити ні ідеологічні розбіжності, ні поліцейські кийки", - підкреслюють автори звернення.

Зазначаєтьсятакож, що Конгрес інтелігенції продовжує збирання підписів.

Повний список підписантів публікуємо мовою оригіналу:

  1. Лев Пономарев, правозащитник
  2. Леонид Гозман, политик
  3. Валерий Борщев, правозащитник
  4. Светлана Ганнушкина, правозащитник
  5. Дмитрий Быков, писатель
  6. Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ,
  7. Гарри Бардин, режиссер
  8. Андрей Смирнов, режиссер
  9. Наталья Фатеева, актриса, народная артистка РСФСР
  10. Андрей Макаревич, музыкант
  11. Алина Витухновская, политик, писатель
  12. Вероника Долина, поэт
  13. Амнуэль Григорий, кинорежиссёр, продюсер, политик, публицист
  14. Борис Вишневский, политик, депутат ЗАКСа СПб, зампред партии "ЯБЛОКО"
  15. Лев Шлосберг, политик, член Федерального политкомитета партии "Яблоко"
  16. Лев Гудков, социолог
  17. Ксения Ларина, журналист
  18. Алексей Цветков, поэт
  19. Андрей Пионтковский, политолог, публицист
  20. Николай Розанов, член-корреспондент РАН
  21. Александр Зорин, Поэт. Член СП с 1979 г.
  22. Нина Катерли, писатель
  23. Борис Соколов, историк, писатель
  24. Татьяна Вольтская, Поэт, журналист
  25. Евгений Савостьянов, пенсионер
  26. Андрей Нечаев, профессор, председатель партии "Гражданская инициатива"
  27. Михаил Шнейдер, заместитель Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС)
  28. Илья Гинзбург, профессор, научный сотрудник
  29. Астраханцева Светлана Николаевна, правозащитник
  30. Игорь Чубайс, историк,
  31. Александр Заславский, рок-музыкант
  32. Андрей Збарский, редактор,
  33. Елена Фанайлова, поэт, журналист
  34. Александр Белавин, физик
  35. Ольга Варшавер, переводчик
  36. Яков Фельдман, учитель
  37. Виктор Юнак, писатель, журналист, к. ф. н.
  38. Наталья Скороход, профессор РГИСИ
  39. Елена Караваева, пенсионер
  40. Александр Мусин, доктор исторических наук, археолог
  41. Марина Бородицкая, Писатель
  42. Александр Давыдов, Писатель
  43. Анна Ожиганова, старший научный сотрудник ИЭА РАН
  44. Виталий Диксон, писатель
  45. Валерия Приходкина, правозащитник
  46. Оболонский Александр, доктор наук
  47. Александр Нежный, Писатель
  48. Алексей Васильев, Преподаватель, исследователь
  49. Демин Александр Алексеевич, правозащитник
  50. Наталья Тумашкова, Психолог/психодраматерапевт
  51. Владимир Залищак , Депутат
  52. Сергей Митрофанов, публицист
  53. Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга
  54. Виктор Юкнечев, Журналист
  55. Виктор Николаев, Режиссёр-педагог
  56. Елена Эфрос, гражданский активист
  57. Алексей Курсиш, Председатель Профсоюза "СОЛИДАРНОСТЬ"
  58. Татьяна Дорутина, Правозащитница
  59. Мария Дмитриева, Учёный, к.т.н.
  60. Наталья Мавлевич, переводчик, член Гильдии Мастера литературного перевода
  61. Юлия Гусева, переводчик
  62. Алина Гладышева, Психолог, историк
  63. Татьяна Макарова, Искусствовед. Пенсионер
  64. Борис Ротенштейн, режиссер
  65. Владимир Гришкевич, Пенсионер
  66. Мария Кулланда, историк
  67. Дарья Зуева, Психолог
  68. Ирина Глушкова, д.и.н., востоковед
  69. Юрий Гиммельфарб, независимый журналист
  70. Елена Фанайлова, поэт, журналист
  71. Людмила Евдокимова, филолог
  72. Сарыгин Юрий Николаевич, пенсионер
  73. Ефим Хазанов, академик РАН
  74. Нина Дымшиц, киновед
  75. Карина Сухорукова, научный работник
  76. Сергей Дмитриев, китаист, преподаватель
  77. Олег Мотков, преподаватель вуза
  78. Шелике Георгий, Переводчик
  79. Константин Азадовский, филолог
  80. Александр Гурьянов, историк
  81. Витольд Абанькин, бывший политзаключенный,правозащитник
  82. Ирина Крайнева, Историк
  83. Владимир Шавловский, пенсионер
  84. Михаил Лаврёнов, писатель
  85. Станислав Станских, конституционалист
  86. Валентин Скворцов, Профессор МГУ
  87. Nadege Kouleikina, assistant sociale
  88. Татьяна Бонч, Осмоловская, Филолог, писатель
  89. Наталья Пахсарьян, профессор МГУ
  90. Марина Татаринова, музыкант
  91. Татьяна Янкелевич Боннэр, Правозащитник
  92. Елена Букварева, Доктор биологических наук, Москва
  93. Олег Еланчик, гражданин
  94. Константин Исааков, тревел-журналист
  95. Елена Селезнева, врач, член саратовского отделения общества "Мемориал"
  96. Николай Прокудин, писатель
  97. Валерий Отставных, режиссер-документалист, журналист, религиовед
  98. Сергей Кривенко, правозащитник
  99. Елена Мовчан, Переводчик
  100. Валерий Мастюк, историк
  101. Алексей Благовидов, Эксперт по сохранению биологического разнообразия, к.б.н.
  102. Тимофей Соловьёв, Поэт
  103. Валерий Дымшиц, переводчик
  104. Юрий Вешнинский, кандидат культурологии
  105. Анатолий Вершик, математик, член европейской академии.
  106. Вадим Громов, учёный
  107. Юрий Кузнецов, Музыкант, педагог
  108. Валентин Михайлов, депутат 1 Думы, доктор ист.наук
  109. Андрей Анзимиров , писатель и правозащитник
  110. Владимир Дворкин , Phd
  111. Мининков Николай, историк
  112. Катя-Анна Тагути, Художник, член МОСХа
  113. Абаренков Василий Игоревич, Программист
  114. Романенко Татьяна Гаврииловна, журналист
  115. Никита Соколов, историк
  116. Лариса Фефилова, юрист
  117. Гульнара Юнусова, переводчик, сотрудник благотворительного фонда
  118. Сергей Луценко, супервайзер анимации
  119. Михаил Лашкевич, физик, научный сотрудник ИТФ РАН
  120. Ivanov Maxim, entrepreneur
  121. Елена Мариничева, переводчик
  122. Евгений. Асс, архитектор
  123. Марина Ефремова, библиограф
  124. Степан Сидоров, Сценотехник-конструктор
  125. Любарова Айна Борисовна, Преподаватель, переводчик.
  126. Ирина Ситкова, режиссер
  127. Михаил Ривес, преподаватель
  128. Игорь Пущин, к.б.н., ст.н.с. ННЦМБ ДВО РАН
  129. Михаил Фейгельман, Профессор физики
  130. Меркулов Дмитрий, Инженер
  131. Марина Климова, театральный художник, дизайнер
  132. Владимир Кирсанов, пенсионер, научный сотрудник
  133. Егдже Велкаяйев, фрилансер, литератор
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+69
"який вже підписали понад 130 людей"

Небагато на РФ людей лишилося...
показати весь коментар
21.02.2022 14:21
+58
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0


Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
показати весь коментар
21.02.2022 14:20
+25
навесят на етих достойних людей ярлик "нацпредатель" или "5я колонна" и изведут. Так всегда било в Говняшке, стране подлецов и изуверов.
показати весь коментар
21.02.2022 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=DJY_OC-2UW0


Немцов: Путина будут ненавидеть, как Гитлера
показати весь коментар
21.02.2022 14:20 Відповісти
Не в кацапстані.
показати весь коментар
21.02.2022 14:26 Відповісти
І там те ж. Приклад Німеччини тому підтвердження.
показати весь коментар
21.02.2022 14:40 Відповісти
Гідні представники великого російського народу!
показати весь коментар
21.02.2022 14:46 Відповісти
"великийросійськийнарод" йде ***** разом з тобою.
показати весь коментар
21.02.2022 14:51 Відповісти
навесят на етих достойних людей ярлик "нацпредатель" или "5я колонна" и изведут. Так всегда било в Говняшке, стране подлецов и изуверов.
показати весь коментар
21.02.2022 14:36 Відповісти
Есть такой риск... И риск большой. Тем больше уважения к подписантам, что подписи поставили сейчас, а не потом.
показати весь коментар
21.02.2022 14:42 Відповісти
Уже ненавижу.
показати весь коментар
21.02.2022 15:37 Відповісти
"який вже підписали понад 130 людей"

Небагато на РФ людей лишилося...
показати весь коментар
21.02.2022 14:21 Відповісти
Тай серед тих - половина "не русскіе"
показати весь коментар
21.02.2022 14:23 Відповісти
А ти "русских" бачив у військах які оточили Україну? Родичі зятя живуть на Гомельщині так казали: "Славян нет - одни кавказцы и азиаты!"
показати весь коментар
21.02.2022 14:36 Відповісти
А слов"яни-це поляки українці білоруси литовці...Яким тут боком монголоїдні угрофіни?
показати весь коментар
21.02.2022 16:41 Відповісти
Ти "лапки" бачив? Я привів чужі слова за які відповідальності не несу!
показати весь коментар
21.02.2022 17:09 Відповісти
Про "хороших росіян" котрі десь там є.

Послухайте...

Україна не є благочинна інституція з пошуку перлів в діжці гівна...
показати весь коментар
21.02.2022 14:25 Відповісти
Та то таке... Наш Майдан теж з десятка студентів розпочинався... А диванних героїв у кожної нації завжди є купа!
показати весь коментар
21.02.2022 14:45 Відповісти
Ну я быв сказал что ето не мало для росийской интелигенции которая есть на Рашке. Вы же не путайте интелигенцию с росийским быдлом и гопниками типо скобеевой и жириновского
показати весь коментар
21.02.2022 14:48 Відповісти
Отальные уехали в США и Израиль Сотня пенсионеров евреев либеральных на всю москву набралась...
показати весь коментар
21.02.2022 15:10 Відповісти
цікаво, це звалище тєл - до... чи після..?

IrisFlo❄️🌨️@KonkordiyaGrey · 16 ч

У наступ.
Белгородська область Мордора

показати весь коментар
21.02.2022 14:21 Відповісти
це вони намагаються уявити як їхні трупи штабелями перед спаленням поскидають на купу
показати весь коментар
21.02.2022 16:43 Відповісти
" Глас вопиющего во пустинє". Все мокші чудово розуміють,але підтримають Путлєра. А Фулє? Нація рабів.
показати весь коментар
21.02.2022 14:21 Відповісти
Дуже класний ролик про Україну зняв Кац, рекомендую:

https://www.youtube.com/watch?v=0ASUyATFJ8k


Украина: битва за Европу | Крым, Донбасс, ЕС, война и реформы
показати весь коментар
21.02.2022 14:22 Відповісти
Вони вже сторіччями як прокляті. І те, що там є 140 притомних на десятки мільйони ублюдків тому доказ.
показати весь коментар
21.02.2022 14:25 Відповісти
одна мільйонна
показати весь коментар
21.02.2022 14:26 Відповісти
тут свои орки пожалуйста сайт пропаганді русского мира и всем пофиг --- https://kremenchug.ua/forum/politics-and-economics/topic-11927-page-11.html#post483835
показати весь коментар
21.02.2022 14:26 Відповісти
Одна подпись на миллион голов. Примерно такая арифметика получается.))
показати весь коментар
21.02.2022 14:26 Відповісти
Они бутылки будут кошмарить своими анусами,максимум.
показати весь коментар
21.02.2022 14:40 Відповісти
Ну так нагадаємо як зустрічали чеченців махновці! Після того що вони у складі військ Денікіна творили в українських селах їх перестали брать в полон - частіше всього рубали ******* на шмаття В результаті рештки "Дикої дивізії" знялися з фронту і повернулися додому Та й зараз на Донбасі з ними наші хлопці не сильно церемонилися - після перших серйозних "замісів" кавказці в основному повтікали додому! Кавказець добре воює лише захищаючи свій дім А в Україні у нього одна "мотивація" - нахАпать і втекти!
показати весь коментар
21.02.2022 14:52 Відповісти
Кажись без кровищи уже никак...
показати весь коментар
21.02.2022 14:27 Відповісти
в списке больше половины евреи и вот когда последние уедут останется одна ватная гопота адепты дедываевали и бояры
показати весь коментар
21.02.2022 14:28 Відповісти
Иван Петров d4225322а ти випадково не кацап
показати весь коментар
21.02.2022 14:33 Відповісти

- А шо, Василь Иванович, люди гутарять шо ты яврей?
-Василий Иванович Чапаев (поправляя пенсне) Видите ли Пётр....
показати весь коментар
21.02.2022 15:26 Відповісти
Как и самый адекватный на мой взгляд кацапский политик Каспаров, тоже не очень руцкий
показати весь коментар
21.02.2022 14:31 Відповісти
А где "бутерброд" и надежда офисного планктона товарищ навальный?
показати весь коментар
21.02.2022 14:28 Відповісти
А ты не знал ? В тюрьме.
показати весь коментар
21.02.2022 14:36 Відповісти
на консервации
показати весь коментар
21.02.2022 14:46 Відповісти
Героический поступок!
показати весь коментар
21.02.2022 14:28 Відповісти
Число 2....Символ полярности, противоположности, разделения единства на мужское и
женское начала (ян и инь), число два является также символом
сексуальности. О Два воплощает двойственность божественной власти:
созидательность и разрушение (Шива). О Два - это амбивалентность,
дуализм, символизируемые андрогином (который сочетает в себе мужские и
женские признаки) или животным, например, улиткой, имеющей и мужской и
женский половые органы.
О Динамичное и подвижное, присутствующее в снах, по мнению Л.
Пакета,- это число разъединения, разделения, разложения, содержащее в
себе «фермент» разлуки..

Раздел Украины....22.02.2022 - начало войны против Украины
показати весь коментар
21.02.2022 14:30 Відповісти
проблема в том, что Путину и его окружению все равно! им главное самим руки нагреть и померятся кто самый крутой. Живут одним днем и больше их ничего не волнует. Это можно исправить уже только смертью
показати весь коментар
21.02.2022 14:30 Відповісти
Ну да, одним днём.
показати весь коментар
21.02.2022 15:05 Відповісти
Святитель Игнатий Брянчанинов - Россия может стать орудием Антихриста на Земле. Профессор Осипов - Пророчества о России (Видео)

Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
показати весь коментар
21.02.2022 14:31 Відповісти
Путин и его кукловоды.
показати весь коментар
21.02.2022 14:35 Відповісти
Вассермана на фото не хватает, одессит который.
показати весь коментар
21.02.2022 14:52 Відповісти
він фотографує.
показати весь коментар
21.02.2022 15:37 Відповісти
Если проанализировать кто в России сетует за войну и кто в олигархах, то все сходится. Россияне должны сами вычистить эту нечисть, и война закончится.
показати весь коментар
21.02.2022 16:03 Відповісти
Всех в ГУЛАГ за длинный язык. Вот и весь эффект.
показати весь коментар
21.02.2022 14:42 Відповісти
Прикольный ракурс, менты держат плакат с призывом путена не лезть в Украину
показати весь коментар
21.02.2022 14:45 Відповісти
Я теж спочатку "купився"
показати весь коментар
21.02.2022 14:54 Відповісти
Комичный ракурс. Это задержание Пономарёва за одиночный пикет. Сам Пономарёв за плакатом.
показати весь коментар
21.02.2022 15:29 Відповісти
всі нормальні, хороші, добрі, чи як їх там ще називають, москалі знаходяться на глибині мінімум 2 метри
показати весь коментар
21.02.2022 14:49 Відповісти
Мої улюблені акторки - Лія Ахеджакова і Наталья Фатєєва. І все. Ні одного актора. Від Азеджакової чогось подібного чекав. Іатєєва приємно здивувала. Люблю фільми з її участю. Вона грала розумних, характерних героїнь. Все таки дало я взнаки навчання у Харківському національному університеті ім. Котляревського. Саме у 50-60 роки у середовищі харківської інтелігенції зростали проукраїнськіинастрої. Та й народилася Фатєєва у нашому Харкові. Але на відміну від багатьох, народжених в Україні вона пам'ятає свою Батьківщину. Чого не скажеш про Лоліту, чи хоча б про молоду Лорак.
показати весь коментар
21.02.2022 14:57 Відповісти
Странно что в списке нет Басилашвили.
показати весь коментар
21.02.2022 15:05 Відповісти
Возраст, болезни. В списке вообще очень возрастные люди, или кому за 45. Среднего поколения "артистиков" нашарашевских нет. От слова совсем. Они прикормлены и устроены.
показати весь коментар
21.02.2022 15:15 Відповісти
Сподіваюся, що буде. Аби здоров'я дозволило.
показати весь коментар
21.02.2022 15:38 Відповісти
Бабло, вы что, лолиту только от нафталина отмыли и воскрешают на тв, лорачка бабло на приватах и госконцертах типа музтв косит. Если они и подобные им подпишут - сразу забвение и исключение из комсомольского списка, а чем харчеватся ? Их же нигде окромя параши и не слушают/смотрят, такие "таланты " пропадату
показати весь коментар
21.02.2022 15:07 Відповісти
130 человек не густо.. я помню как останавливали войну во Вьетнаме - американские улицы были заполнены пацифистами.. Неужели для этого нужен поток гробов в Расеющку?
показати весь коментар
21.02.2022 15:02 Відповісти
Кремлевский карлик из 140милионов сделал стадо если всего 130 человек подписали письмо.
показати весь коментар
21.02.2022 15:49 Відповісти
133 особи!

Один на мільйон.
показати весь коментар
21.02.2022 15:05 Відповісти
Побольше конечно. Многие сидят по тюрьмам и в опросах не участвуют. Но в любом случае, 1 на тысячу это предел. Что говорит об успехах соловьевщины на ниве засырания мозга глубинного народа.
показати весь коментар
21.02.2022 15:17 Відповісти
Благодарность и уважение людям не побоявшимся выступить против фашистского руководства мацковии! Прогресс есть....Если в 1968 г против нападения на Чехословакию выступили аж ВОСЕМЬ человек , то в 2022 таких уже СТО ТРИДЦАТЬ ! Правда опять этнических славян меньшинство !?? Возникает вопрос ,- Сколько лет понадобится для того чтобы поумнеть большинству этого народца??
показати весь коментар
21.02.2022 15:16 Відповісти
Сябры странно,шо то молчат.Где Нобелевская Алексиевич с подобной инициативой?Или сябров всё устраивает,шо вытворяет их картофельный папа?
показати весь коментар
21.02.2022 15:19 Відповісти
Алексиевич в германии прячется.
показати весь коментар
21.02.2022 15:28 Відповісти
сябры уже не сябры, а стадо белоруССов
показати весь коментар
21.02.2022 18:17 Відповісти
По идее теперь должны пройти митинги под лозунгами вроде: "Не читал но осуждаю! Отщепенцев к ответу! Пусть покаятся!"
показати весь коментар
21.02.2022 15:40 Відповісти
Це ще мигдалювання, можна сказати. Недозволена м'якість! Спочатку - всіх підарешт і допитати, хто завербував їх і кого завербували вони. А потім гучне уголівне діло - "раскрыт масштабный многотысячный сионобиндеровский заговор! по заданию укропской разведки и их американских приспешников гнилая интеллигенция планировала сорвать прирастание россии исконными землями и саботировать нашу русскую священную отечественную войну на Украине! готовили покушение на путина и Майдан на красной площади! никакой пощады национал-предателям, их семьям и соседям!!!111!1"
показати весь коментар
21.02.2022 21:12 Відповісти
Велика подяка цим людям!Всім разом і кожному окремо! 133 це тільки початок,далі буде більше
показати весь коментар
21.02.2022 15:45 Відповісти
Спасибо!
показати весь коментар
21.02.2022 15:49 Відповісти
Прикро, що в списку немає Ігоря Крутого, Кирила Туриченка, Меладзе (хоча б одного)... Скільки їх, тих, хто кормиться з рук путіна, забули своє коріння???
показати весь коментар
21.02.2022 17:04 Відповісти
Наивные люди, которых власть не трогает, чтобы показать существование оппозиции. Они ничего сделать не могут, только по-говорить. Но даже на это требуется недюжинное мужество в современной РФии.
показати весь коментар
21.02.2022 17:18 Відповісти
 
 