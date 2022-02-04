УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5190 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 620 28

Правозахисник Пономарьов про звернення до Путіна проти війни з Україною: "Більшість росіян поділяють нашу точку зору"

Правозахисник Пономарьов про звернення до Путіна проти війни з Україною: "Більшість росіян поділяють нашу точку зору"

Російська інтелігенція звернулася до глави Кремля Володимира Путіна з закликом припинити ескалацію на російсько-українському кордоні.

Перший підписант петиції, правозахисник Лев Пономарьов розповів, що вони зроблять все можливе, щоб запобігти або припинити повномасштабну війну проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Серед інших підписантів – акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович і ще близько 100 людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною

"Ми переважно звертаємося до російського суспільства, що від нас залежить майбутнє країни. Нас багато. Нам соромно, що російська влада так поводиться. І ми повинні це зупинити, щоб більше це не повторилося", – пояснив правозахисник.

На запитання, чи впливає якось на Кремль настрій росіян, не згодних вести повномасштабну війну проти України, Пономарьов відповів ствердно.

"Не може не впливати. Не можу сказати, що вже вплинуло, але абсолютно переконаний… Ми впевнені, що більшість росіян нашу точку зору поділяють. Ще радянський народ жив із гаслом: тільки не було б війни. Він і зараз продовжує так жити, бо забагато зазнали від Другої світової війни", – вважає активіст.

Інша справа, уточнив Пономарьов, що у руках влади зараз засоби масової інформації.

Автор: 

Макаревич Андрій (25) путін володимир (24825) Шендерович Віктор (33) Ахеджакова Лія (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Большинство хрюссиян бояться получить звиздюлей, а не войны с Украиной. Если бы территорию Украины удалось захватить малой кровью, как Крым, то это большинство жрало бы водяру ведрами от радости и целовало хло.
показати весь коментар
04.02.2022 13:46 Відповісти
+7
умом понимаю этих людей - их совесть заставляет говорить "нет" сумасшедшему вождю, они достойны памяти тех, кажется, восьми (?) героев, что вышли в 1968-м высказать осуждение вторжению в чехословакию. но с точки зрения "глубинного народа": шендерович и пономарев - иностранные агенты, ахеджакова - сумасшедшая старуха со своими "извинениями", макаревич вообще хрен поймешь кто.
показати весь коментар
04.02.2022 13:49 Відповісти
+6
Де та більшість?Сидить по норам і зловтішається?
показати весь коментар
04.02.2022 13:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро мы увидим дворцовый переворот ,когда уберут этого упыря.
показати весь коментар
04.02.2022 13:41 Відповісти
а підупирщики залишаться і будуть вирощувати упирьонка, немає до потойбічних жодної довіри, хай ідуть геть, від нас подалі
показати весь коментар
04.02.2022 14:09 Відповісти
Лучше лебединое озеро на ОРТ.
показати весь коментар
04.02.2022 18:23 Відповісти
Де та більшість?Сидить по норам і зловтішається?
показати весь коментар
04.02.2022 13:44 Відповісти
і зловтішається шваброю товаріща.
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
Большинство хрюссиян бояться получить звиздюлей, а не войны с Украиной. Если бы территорию Украины удалось захватить малой кровью, как Крым, то это большинство жрало бы водяру ведрами от радости и целовало хло.
показати весь коментар
04.02.2022 13:46 Відповісти
В лесятку. Есть вероятность что "маленькая побелоносная" война с Украиной обернется томагавками по собственной рязани. Потому и ссыкотно выродкам.
показати весь коментар
04.02.2022 14:01 Відповісти
В Россії ні чого не буде. Народ розуміє тільки " батішку-царя"
показати весь коментар
04.02.2022 13:47 Відповісти
А шо такоє расєйская інтєлігєнция,це хто,це взагалі про кого???
показати весь коментар
04.02.2022 13:48 Відповісти
умом понимаю этих людей - их совесть заставляет говорить "нет" сумасшедшему вождю, они достойны памяти тех, кажется, восьми (?) героев, что вышли в 1968-м высказать осуждение вторжению в чехословакию. но с точки зрения "глубинного народа": шендерович и пономарев - иностранные агенты, ахеджакова - сумасшедшая старуха со своими "извинениями", макаревич вообще хрен поймешь кто.
показати весь коментар
04.02.2022 13:49 Відповісти
не довел до конца мысль - "а путен маладец, он у хахлов крым атжал, диды ваевали, накатем бояры, штоб нас пендосы уважали, еще кадырова нада папрасить он им жоппы парвет!"
показати весь коментар
04.02.2022 13:51 Відповісти
Не нужно так говорить о Лии. Лия Ахеджакова и в 2014г. говорила о подлости россии по отношению к Украине. Шендерович противоречив, но на всякий случай свалил за кордон
показати весь коментар
04.02.2022 15:11 Відповісти
я не от себя же говорю, а "с точки зрения "глубинного народа": ... лия - ". кстати, шендерович, имхо, не противоречив, а просто гениален.
показати весь коментар
04.02.2022 15:22 Відповісти
Ми впевнені, що більшість росіян нашу точку зору поділяють. Ще радянський народ жив із гаслом: тільки не було б війни. Він і зараз продовжує так жити, бо забагато зазнали від Другої світової війни", - вважає активіст. - Пізьдьож
показати весь коментар
04.02.2022 13:54 Відповісти
пізно спохватилися.де ви були коли ваш ***** перетворюбвався на Фюрера починаючи з Грузії,потім окупції Криму?де ви були коли 8 років на усіх федеральних каналах розповідали що в Україні живуть фашисти..хочете зупинити війну,тоді зайдіть у бункер і вишибіть плешивому карліку всі його гнилі від ботоксу мізки
показати весь коментар
04.02.2022 13:55 Відповісти
Пошукайте інфу про Ахіджакову. Вона завжди була там, де треба.
Але таких, як вона, дуже мало.
показати весь коментар
04.02.2022 14:12 Відповісти
Читайте уважно допис.
показати весь коментар
20.04.2022 06:43 Відповісти
ні, він спочатку підірвав кілька багатоповерхових будинків свої громадян, хотів побачити реакцію і побачив - можна, ці стерплять
показати весь коментар
04.02.2022 14:16 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 13:58 Відповісти
Так хто зна що у ***** в мізках
показати весь коментар
04.02.2022 13:58 Відповісти
Не думайте, що коли Х..ло здохне, риторика на росії зміниться. На його місце може прийти ще більш кончене створіння. Може клімат там такий, може радіяція якась, але там живе 99% хворих на голову свинособак.
показати весь коментар
04.02.2022 14:03 Відповісти
Коли ***** здохне і верхівка буде зайнята боротьбою за владу, то буде вікно можливостей для нас, Грузії і Молдови.
показати весь коментар
04.02.2022 14:12 Відповісти
"Ми впевнені, що більшість росіян нашу точку зору поділяють." (c)
"Подавляющая доля россиян (86%) стабильно поддерживает "присоединение" Крыма к России. 5% затруднились ответить" - Левада-Центр 26.04.2021
показати весь коментар
04.02.2022 14:05 Відповісти
))))типа в Рашке больше граждан чем населения ?кому ты чешешь...
показати весь коментар
04.02.2022 14:11 Відповісти
Путиноидам проще по нарам рассадить эту интеллигецию,чем прекратить эскалацию. Шизоиды живут в своем мире.
показати весь коментар
04.02.2022 14:14 Відповісти
Якісь маргінали від імені колективного путіна (росіян) пояснюють путіну, що колективний путін проти путіна. Сміятись чи плакати?)
показати весь коментар
04.02.2022 14:18 Відповісти
Всего около ста человек... Всё, что осталось от вида "человек разумный" в эрэфийском оркостане.
показати весь коментар
04.02.2022 14:58 Відповісти
 
 