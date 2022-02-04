Правозахисник Пономарьов про звернення до Путіна проти війни з Україною: "Більшість росіян поділяють нашу точку зору"

Російська інтелігенція звернулася до глави Кремля Володимира Путіна з закликом припинити ескалацію на російсько-українському кордоні.

Перший підписант петиції, правозахисник Лев Пономарьов розповів, що вони зроблять все можливе, щоб запобігти або припинити повномасштабну війну проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Серед інших підписантів – акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич, письменник Віктор Шендерович і ще близько 100 людей.

"Ми переважно звертаємося до російського суспільства, що від нас залежить майбутнє країни. Нас багато. Нам соромно, що російська влада так поводиться. І ми повинні це зупинити, щоб більше це не повторилося", – пояснив правозахисник.

На запитання, чи впливає якось на Кремль настрій росіян, не згодних вести повномасштабну війну проти України, Пономарьов відповів ствердно.

"Не може не впливати. Не можу сказати, що вже вплинуло, але абсолютно переконаний… Ми впевнені, що більшість росіян нашу точку зору поділяють. Ще радянський народ жив із гаслом: тільки не було б війни. Він і зараз продовжує так жити, бо забагато зазнали від Другої світової війни", – вважає активіст.

Інша справа, уточнив Пономарьов, що у руках влади зараз засоби масової інформації.