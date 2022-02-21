Россияне заявили о захвате в плен украинского военнослужащего
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики якобы захватили в плен украинского военнослужащего.
Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Сегодня ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены", - сказал Бортников.
"Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", – добавил директор ФСБ РФ.
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Сплошные кацапские клише про "схроны", не говоря, про кацапский акцент.
Наводиш мобилу на ростовскую область и воюешь с украинскими дрг, дисиптиконами, эльфами и агресивно настроеными пингвинами верхом на зебрах...
Эй, санитары!!!
Готовьте медали...))))
Два БМП, к воторых сидело 5 человек, они из Луганской области шли захватывать Воркуту. Это один случай.
А второй случай, это когда БТР, проехав из Мариуполя, через линию фронта и всю дыныру заехал аж в рассеюшку, тот хотел захватить Таганрог.
Это совсем же разные вещи, и вещества для этого нужны тоже разные.