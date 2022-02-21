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Россияне заявили о захвате в плен украинского военнослужащего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне заявили о захвате в плен украинского военнослужащего

Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что российские силовики якобы захватили в плен украинского военнослужащего.

Об этом он заявил на заседании Совбеза РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Сегодня ночью две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены", - сказал Бортников.

"Один из военнослужащих Украины захвачен в плен", – добавил директор ФСБ РФ.

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Топ комментарии
+34
Ага. В соцсетях уже разобрали откровения этого "укропа" по косточкам.
Сплошные кацапские клише про "схроны", не говоря, про кацапский акцент.
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21.02.2022 17:00
+24
Так в Донецьку в тюрьмі біля сотні наших полонених.
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21.02.2022 17:02
+23
Правда? Правда в том, что готовилось наступление на Воркуту, но этого ж никто не скажет...
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21.02.2022 17:05
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на маскву шли походу
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21.02.2022 16:59 Ответить
Не, говорят ростовского главмента грохнуть хотели.
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21.02.2022 17:00 Ответить
Якби карлика, то можна було ризикнути.
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21.02.2022 17:03 Ответить
мндя наркомания мля
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21.02.2022 17:00 Ответить
А что от наших слышно?если это правда то стыд позор
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21.02.2022 17:00 Ответить
Правда? Правда в том, что готовилось наступление на Воркуту, но этого ж никто не скажет...
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21.02.2022 17:05 Ответить
Так як раз від ваших і чутно. Це ж Бортніков заявив. Ти зіба не читав про що новина?
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21.02.2022 17:22 Ответить
Правда, правда, не сумнівайся! То ті самі, які ще у 2014-му "матьчіка в трусіках" розпинали! 😁 А якщо серйозно, то зарубай курку, витяги з її голови мізки і сфотографуй.потім гарно роздивись фото. Так от, твої мізки удвічі менші.
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21.02.2022 17:48 Ответить
Ага. В соцсетях уже разобрали откровения этого "укропа" по косточкам.
Сплошные кацапские клише про "схроны", не говоря, про кацапский акцент.
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21.02.2022 17:00 Ответить
Сейчас какого-то измученного военнопленного, заставят говорить все что им выгодно.
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21.02.2022 17:00 Ответить
А как он попал в плен,фамилия подразделение
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21.02.2022 17:01 Ответить
Так в Донецьку в тюрьмі біля сотні наших полонених.
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21.02.2022 17:02 Ответить
Їх і покажуть...
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21.02.2022 17:16 Ответить
А морду актера который играет "украинского дрг-шника" покажут? Может Безруков или Панин?
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21.02.2022 17:01 Ответить
козловский, прошепчет какую то невнятную дичь, а субтитрами напишут что захотят.
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21.02.2022 17:03 Ответить
Нема чого у відпустку їздити до Московії під час війни, мабуть родичі там.
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21.02.2022 17:01 Ответить
Ех невдача, на двох БТРах ледь Москву не захопили, треба було три послати.
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21.02.2022 17:01 Ответить
Говорят, что это видео с Думы или откуда идет в записи. А произошло это четыре часа назад или около того.
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21.02.2022 17:01 Ответить
фамилия диверсанта Шойгу аль Путин??? вы конченные пе@еренки кто вам поверит в ваши сказки дебелье крем@лядское..суки недое@анные....
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21.02.2022 17:02 Ответить
лживые свиньи будут врать по нарастающей, это все, что им осталось делать - разводить панику, клоуны долбанные.
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21.02.2022 17:02 Ответить
Після феесбешних катувань в Ізоляції,він у чому хочеш признається….
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21.02.2022 17:03 Ответить
прям от Мариуполя по трассе на Новоазовск на БТРе ехали, да?
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21.02.2022 17:03 Ответить
Чистимо кулемети і чекаємо на скажених років.
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21.02.2022 17:05 Ответить
Это наверное какая-то специально разработанная для ФээСБы версия "ПакемонГО"...
Наводиш мобилу на ростовскую область и воюешь с украинскими дрг, дисиптиконами, эльфами и агресивно настроеными пингвинами верхом на зебрах...
Эй, санитары!!!
Готовьте медали...))))
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21.02.2022 17:08 Ответить
Ну зря вы так - Вполне могли схватить нашего бойца...не усмотрел Боец и попал в плен...конечно смеятся это хорошо...но и недооценивать Спецназ ФСБ не стоит...на 10к москальского мяса есть и профессионалы высокого уровня...
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21.02.2022 17:09 Ответить
Ага, а два БТР-а которые хотели Москву захватить и заехали в Ростовскую область это как? Или это Укры на стол ко суровые что на двух БТР-ах решили Москву разрушить, или кто-то с РФ принимает тяжелые наркотики (массово). И во второй вариант я верю больше.
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21.02.2022 17:13 Ответить
Не, это вы тут все попутали.

Два БМП, к воторых сидело 5 человек, они из Луганской области шли захватывать Воркуту. Это один случай.

А второй случай, это когда БТР, проехав из Мариуполя, через линию фронта и всю дыныру заехал аж в рассеюшку, тот хотел захватить Таганрог.

Это совсем же разные вещи, и вещества для этого нужны тоже разные.
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21.02.2022 17:23 Ответить
Не, они бтрами Ростов в кольцо брали)) почти замкнули окружение, но тут орденоносное фсб и путлер впереди на медведе, а иногда на стерхов пересаживается)))
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21.02.2022 18:34 Ответить
Там и так сотня наших военнопленных в концлагерях сидит, чтобы показать кого-то по телевизору, вовсе необязательно захватывать в плен ещё одного. Отобьют почки, и ты расскажешь что угодно, лишь бы не били. И тут геройствовать не нужно, хотят, чтобы ты сказал, что Кеннеди убил, что угодно говори, никому хуже от этого не будет.
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21.02.2022 17:27 Ответить
Росский канал показывал "бой с ДРГ" и "захват бойца ЗСУ".
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21.02.2022 20:35 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
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21.02.2022 17:13 Ответить
в России около 9 миллионов украинцев...есть те,что умеют хорошо обращаться с ВВ и навыками диверсионной подготовки...Из них немало кто захотел бы "подработать"...зачем Украине запускать две диверсионные группы на пустырь,где нет ничего стоящего с точки зрения стратегических целей? А ещё и БМП посылать? Это как отправить лыжника на переполненный пляж..))
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21.02.2022 17:15 Ответить
Його упіймали в Луганську. Ішов посередині вулиці у формі, з автоматом і співав "Батько наш Бандера".
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21.02.2022 17:23 Ответить
Да берут военнопленных и сказки рассказывают. И то,это максимум. Походу любого бомжа бери с улицы и вещай ужасающие истории. А кого они там уничтожили-литру самогона или ведро пива-кто знает?
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21.02.2022 17:48 Ответить
Остальным дали оружие без боеприпасов и расстреляли. Русские нацисты похуже немецких фашистов.
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21.02.2022 17:55 Ответить
Выгребают военнопленных для картинки. Суки позорные.
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21.02.2022 17:45 Ответить
В сообщении пресс-службы ЮВО говорилось о 5 убитых украинских военнослужащих плюс 2 уничтоженных с помощью ПТРК БМП. Экипаж БМП (без десанта) 3 человека. Должно быть ещё как минимум 6 трупов.
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21.02.2022 17:52 Ответить
Доказательства как всегда предоставленны не будут?
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21.02.2022 17:52 Ответить
Они же как бриты) слово Джентельмена)))
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21.02.2022 18:38 Ответить
Кацапы приказали привезти на границу с мордором пару десятков военнопленных ВСУ, дали им оружие без боеприпасов и расстреляли...Того, кто остался в живых теперь "допрашивают".
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21.02.2022 17:54 Ответить
я розумію, що кацапи і логіка, це речі не сумісні, але для чого українська ДРГ має іти на кацапію? Вісім років не ходили, а тут раптом пішли? бо злі укри хочуть напасти на саму миролюбиву парашечку?
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21.02.2022 17:59 Ответить
"Сьогодні вночі дві диверсійні групи" - а на відео день. Після такого ніяк не повіриш у варіант що подія справді мала місце і туди їх відправив якийсь засланий агент. В росіян покази не збігаються.
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21.02.2022 21:05 Ответить
Який може бути полонений, якщо, за версією Москви, між Україною та немитою немає війни?
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21.02.2022 22:05 Ответить
предотвратили захват Урюпинска
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26.02.2022 13:36 Ответить
 
 