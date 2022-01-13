Оккупанты показали задержанную на Донбассе учительницу Шило: назвали "корректировщицей". ВИДЕО

""МГБ ДНР" задержало корректировщицу огня украинской армии. Эксклюзив" – с такими заголовками на канале российской оккупационной администрации вышел сюжет о задержании "украинской шпионки". Это педагог Наталья Шило.

В сюжете не уточнили, что держат женщину под стражей с лета 2021 года. Она ехала к матери на оккупированную территорию и была снята с рейса террористами РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

"Часть шпионажа была личной инициативой, часть заданием Службы безопасности Украины", – говорится в эфире подконтрольного террористам "ДНР" телеканала. Наталья Шило родом из Горловки, она переехала на свободную территорию Украины. В ОРДЛО она ехала навестить больную мать.

В сюжете женщину обвиняют в так называемом шпионаже в пользу Украины, в том, что она передавала информацию о передвижении военной техники группировки российских гибридных сил украинским спецслужбам. В качестве якобы доказательств приводят скриншоты из твитера и заявляют, что Наталья Шило косвенно причастна к смертям горловчан.

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В сюжете боевики признают, что задержали ее во время приезда в Горловку.

Задержали Наталью Шило еще 5 июля 2021 года. Некоторое время ее дочь Ирина надеялась, что скоро ее маму отпустят. Однако Наталью Шило перевели из ИВС в СИЗО. Тогда дочь Натальи предала ситуацию огласке.

После публикаций в СМИ о Наталье написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Дочь Натальи Ирина говорит, что хоть и очень переживает, но рада увидеть и услышать маму впервые за полгода.

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"Я так сильно переживаю о ней, ведь она там… И тут это видео. Ее глаза… Она такая красивая", - такими словами Ирина Шило отреагировала на видео.

Общаться с родственниками Наталье запрещено. О ее состоянии дочь может узнавать лишь от адвоката, работающего в ОРДЛО.