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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты показали задержанную на Донбассе учительницу Шило: назвали "корректировщицей". ВИДЕО

""МГБ ДНР" задержало корректировщицу огня украинской армии. Эксклюзив" – с такими заголовками на канале российской оккупационной администрации вышел сюжет о задержании "украинской шпионки". Это педагог Наталья Шило.

В сюжете не уточнили, что держат женщину под стражей с лета 2021 года. Она ехала к матери на оккупированную территорию и была снята с рейса террористами РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

"Часть шпионажа была личной инициативой, часть заданием Службы безопасности Украины", – говорится в эфире подконтрольного террористам "ДНР" телеканала. Наталья Шило родом из Горловки, она переехала на свободную территорию Украины. В ОРДЛО она ехала навестить больную мать.

В сюжете женщину обвиняют в так называемом шпионаже в пользу Украины, в том, что она передавала информацию о передвижении военной техники группировки российских гибридных сил украинским спецслужбам. В качестве якобы доказательств приводят скриншоты из твитера и заявляют, что Наталья Шило косвенно причастна к смертям горловчан.

Оккупанты показали задержанную на Донбассе учительницу Шило: назвали корректировщицей 01

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В сюжете боевики признают, что задержали ее во время приезда в Горловку.

Задержали Наталью Шило еще 5 июля 2021 года. Некоторое время ее дочь Ирина надеялась, что скоро ее маму отпустят. Однако Наталью Шило перевели из ИВС в СИЗО. Тогда дочь Натальи предала ситуацию огласке.

После публикаций в СМИ о Наталье написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Дочь Натальи Ирина говорит, что хоть и очень переживает, но рада увидеть и услышать маму впервые за полгода.

Также смотрите: Украинка Стаценко, которую оккупанты незаконно удерживают в СИЗО Донецка, в критическом состоянии и нуждается в операции. Настаиваю на ее освобождении, - Денисова. ФОТО

"Я так сильно переживаю о ней, ведь она там… И тут это видео. Ее глаза… Она такая красивая", - такими словами Ирина Шило отреагировала  на видео.

Общаться с родственниками Наталье запрещено. О ее состоянии дочь может узнавать лишь от адвоката, работающего в ОРДЛО.

Автор: 

плен (2614) Донбасс (26956) учитель (497) пленные (2142) наемники рф (2085)


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Топ комментарии
+46
Ви не розумієте. бєспрєдєл - він та но й бєспрєдєл, що там можна все. я теж переселенка з непідкотрольної. там залишилась квартира. і, коли мене запитують чому я туди не їзджу провідати своє майно, я відповідаю, що не хочу попвнювати собою обінний фонд. для мене така ситуація, про що каже ця дівчина цілком зрозуміла. не зрузомуло тілько одне - як ще залишаються люди, які вірять у якусь людяність чи адекватність тих орків, які там засіли.
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13.01.2022 11:08
+37
чому сбу не знімає кацапів з поїздів, літаків "певцов и музыкантов" і не оголошує підозри в шпигунстві, так можна набрати фонд для обміну
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13.01.2022 11:02
+23
Пида*ры КОЗЛОМОРДЫЕ.
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13.01.2022 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Треба підійти професійно до цієї "коригувальниці". Коригувальником не може бути перша пересічна людина. То й треба спитати про деякі професійні навички "коригувальниці". Бо завтра коригувальниками будуть всі учні вчительки.
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13.01.2022 11:02 Ответить
Ви не розумієте. бєспрєдєл - він та но й бєспрєдєл, що там можна все. я теж переселенка з непідкотрольної. там залишилась квартира. і, коли мене запитують чому я туди не їзджу провідати своє майно, я відповідаю, що не хочу попвнювати собою обінний фонд. для мене така ситуація, про що каже ця дівчина цілком зрозуміла. не зрузомуло тілько одне - як ще залишаються люди, які вірять у якусь людяність чи адекватність тих орків, які там засіли.
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13.01.2022 11:08 Ответить
и УВЕРЕН НА 10000% что 120% типа быдлоскотобазы ОРЛДО осуждают корректировщицу Украины клятую вчытельку бандеривку хвашистку нацику... все ОРЛДО я бы приказал будь у меня такая воля и возможность накрыть бомбами и ракетами сутки напролет и сбросить пару грязнвх атомных бимбочек разжиусом поражения 50 квадратов км... для отрастки чтобы между Украиной и Парашой была зона отчуждения не доставайся же никому и чем терять не лучше ли разрушить то же самое с Крымом- чтобы лет 500-1000 ни в Крыму нив части ОРДЛО кроме выживших растений деревьев и одичавших ждивотных не воняло человеком.. априорикак в ЧАЭС...
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13.01.2022 11:30 Ответить
Вы правы, вот вчерашние комментарии орков https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2443&p=3#p1453054 на одном из их ресурсов
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13.01.2022 12:35 Ответить
их комментарии - высеры, извините, это просто ужас, какое недалекое быдло и мразь
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13.01.2022 13:27 Ответить
без суда и следствия, осудили и приговорили( они не исправимы, когда человек просто не способен мыслить, что с этим можно сделать?
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13.01.2022 13:29 Ответить
продукти русской культури
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13.01.2022 14:38 Ответить
зашел - почитал
как в говне вывалялся
как это все теперь забыть ????
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13.01.2022 15:47 Ответить
Українська символіка на аватарці цього досить щоб потрапити на подвал, а там уже "присвоять" спеціальність і зроблять докази для паРаші TV. Якщо ху...ло зможе проштовхнути амністію для бандитів які катують людей і янеЛох заглянувши у його очі це підтримає, це буде кінець Україні.
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13.01.2022 11:28 Ответить
чому сбу не знімає кацапів з поїздів, літаків "певцов и музыкантов" і не оголошує підозри в шпигунстві, так можна набрати фонд для обміну
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13.01.2022 11:02 Ответить
Напевно у сбу є більш цікаві заняття, нафіг їм потрібна ця вчителька.
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13.01.2022 11:07 Ответить
зуби вибивати украiнським казахам бiльш цiкавiшe.
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13.01.2022 14:39 Ответить
Чому СБУ? Может ФСБУ? ФСБУ сейчас по запросам кацапов и диктатора Казахстана отлавливает казахов которые говорили плохие слова на назарбаева
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13.01.2022 11:11 Ответить
А що таке СБУ?
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13.01.2022 12:34 Ответить
А що таке СРАКА?
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13.01.2022 12:53 Ответить
СРАКА - це назва партіі з якої вийшли партіі "ГОЛОС" і "СЛУГА НАРОДУ"...Соціально революцієне...ще там щось...
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13.01.2022 16:44 Ответить
загугли! ти ж у форумi змiг рeчeння набрати. набeри три букви в гуглi пошуку
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13.01.2022 14:40 Ответить
Розумники - виборці Зєлі? Це іронія була...
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13.01.2022 15:42 Ответить
ну тут твого рило-лiца нe видно щоб замiтити iронiю щe по мiмиц чи по iнтонацii голосую зато тут багато таких хто рeально питати можe що цe?
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13.01.2022 18:11 Ответить
немає наказу
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13.01.2022 15:43 Ответить
Бо Бубочка побачив мір в очах *****
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13.01.2022 16:03 Ответить
Пида*ры КОЗЛОМОРДЫЕ.
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13.01.2022 11:03 Ответить
Ватные уроды должны понять , Донбасс и Крым - это Украина . А если что , запомните , все в Украине станут корректировщиками и диверсантами .
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13.01.2022 11:07 Ответить
Ермак говорил, что 90%.
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13.01.2022 11:13 Ответить
Ваты больше , чем 10% .
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13.01.2022 11:17 Ответить
а шо лицо вчительки ми бачимо сєпарам замилюємо ?
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13.01.2022 11:11 Ответить
Москалі формують "обмінний" фонд, а від України будуть вимагати повернення справжніх злочинців, ще й з виправдальними вироками. Даунбасяни, нех¥й шастать.
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13.01.2022 11:13 Ответить
Дмитрий Чекалкин


Єдиний син у матері..
В зоні проведення ООС загинув дніпрянин Ілля Супрун. Воїн разом з побратимом загинули 10 січня - чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Іллі тепер назавжди 23... Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна



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13.01.2022 11:14 Ответить
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13.01.2022 13:54 Ответить
***
Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
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13.01.2022 14:01 Ответить
А Данилов к маме не поехал. Не захотел становиться "корректировщиком".
Но 3-х комнатную квартиру продал. И заплатил террористам все налоги от её продажи (проспонсировал оккупантов).
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13.01.2022 11:19 Ответить
Медведчук тоже корректировщик. Ходит посрать на поводке.
Путина это, кстати, жутко бесит.
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13.01.2022 11:30 Ответить
це каже про одне ні яких КПВВ не повинно бути там ворожа територія ! нічого шастать !
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13.01.2022 11:30 Ответить
Чи вона там на мітлі літала, "коригуючи" стрільбу.
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13.01.2022 11:43 Ответить
то у вас в голове линия разграничения. услышьте, бамбаз.
придурки совковые
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13.01.2022 11:43 Ответить
я думаю, нам нужно просто посмотреть в глаза Путину и война кончится!
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13.01.2022 13:36 Ответить
Мати й донька - ще одна родина російськомовних українців-переселенців, яких ***** "звільнило" від "праклятих бєндеравцав". А насправді - від спокійного мирного життя.
Горіть у пеклі, москалі!
Нагадаю слова ще однієї російськомовної українки:
"https://www.youtube.com/watch?v=G_YWpQ0bx4U&t=299s Мне 80 лет. За что меня бьют? Я войну прошла вот такой маленькой. Фашисты того не сделали, что делают эти падлы! " - мешканка української Мар'їнки про наступ російсько-фашистських військ 3 червня 2015 р.
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13.01.2022 13:42 Ответить
 
 