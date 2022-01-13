Оккупанты показали задержанную на Донбассе учительницу Шило: назвали "корректировщицей". ВИДЕО
""МГБ ДНР" задержало корректировщицу огня украинской армии. Эксклюзив" – с такими заголовками на канале российской оккупационной администрации вышел сюжет о задержании "украинской шпионки". Это педагог Наталья Шило.
В сюжете не уточнили, что держат женщину под стражей с лета 2021 года. Она ехала к матери на оккупированную территорию и была снята с рейса террористами РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода
"Часть шпионажа была личной инициативой, часть заданием Службы безопасности Украины", – говорится в эфире подконтрольного террористам "ДНР" телеканала. Наталья Шило родом из Горловки, она переехала на свободную территорию Украины. В ОРДЛО она ехала навестить больную мать.
В сюжете женщину обвиняют в так называемом шпионаже в пользу Украины, в том, что она передавала информацию о передвижении военной техники группировки российских гибридных сил украинским спецслужбам. В качестве якобы доказательств приводят скриншоты из твитера и заявляют, что Наталья Шило косвенно причастна к смертям горловчан.
В сюжете боевики признают, что задержали ее во время приезда в Горловку.
Задержали Наталью Шило еще 5 июля 2021 года. Некоторое время ее дочь Ирина надеялась, что скоро ее маму отпустят. Однако Наталью Шило перевели из ИВС в СИЗО. Тогда дочь Натальи предала ситуацию огласке.
После публикаций в СМИ о Наталье написала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Дочь Натальи Ирина говорит, что хоть и очень переживает, но рада увидеть и услышать маму впервые за полгода.
"Я так сильно переживаю о ней, ведь она там… И тут это видео. Ее глаза… Она такая красивая", - такими словами Ирина Шило отреагировала на видео.
Общаться с родственниками Наталье запрещено. О ее состоянии дочь может узнавать лишь от адвоката, работающего в ОРДЛО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как в говне вывалялся
как это все теперь забыть ????
Єдиний син у матері..
В зоні проведення ООС загинув дніпрянин Ілля Супрун. Воїн разом з побратимом загинули 10 січня - чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Іллі тепер назавжди 23... Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
Но 3-х комнатную квартиру продал. И заплатил террористам все налоги от её продажи (проспонсировал оккупантов).
Путина это, кстати, жутко бесит.
придурки совковые
Горіть у пеклі, москалі!
Нагадаю слова ще однієї російськомовної українки:
"https://www.youtube.com/watch?v=G_YWpQ0bx4U&t=299s Мне 80 лет. За что меня бьют? Я войну прошла вот такой маленькой. Фашисты того не сделали, что делают эти падлы! " - мешканка української Мар'їнки про наступ російсько-фашистських військ 3 червня 2015 р.