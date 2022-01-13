Окупанти показали затриману на Донбасі вчительку Шило: назвали "коригувальницею". ВIДЕО

"МДБ" "ДНР" затримало коригувальницю вогню української армії. Ексклюзив" – із такими заголовками на каналі російської окупаційної адміністрації вийшов сюжет про затримання "української шпигунки". Це педагог Наталія Шило.

У сюжеті не уточнили, що утримують жінку під вартою з літа 2021 року. Вона їхала до матері на окуповану територію та була знята з рейсу терористами РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Частина шпигунства була особистою ініціативою, частина завданням Служби безпеки України", – йдеться в ефірі підконтрольного терористам "ДНР" телеканалу. Наталія Шило родом із Горлівки, вона переїхала на вільну територію України. В ОРДЛО вона їхала відвідати хвору матір.

У сюжеті жінку звинувачують у так званому шпигунстві на користь України, що вона нібито передавала інформацію про пересування російської військової техніки українським спецслужбам. Як нібито докази наводять скріншоти з твітера і заявляють, що Наталія Шило побічно причетна до смертей горлівчан.

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У сюжеті найманці РФ визнають, що затримали її під час приїзду до Горлівки.

Затримали Наталю Шило ще 5 липня 2021 року. Деякий час її дочка Ірина сподівалася, що невдовзі її маму відпустять. Проте Наталю Шило перевели з ІТТ до СІЗО. Тоді дочка Наталії надала ситуації розголосу.

Після публікацій у ЗМІ про Наталі написала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Дочка Наталії Ірина каже, що хоч і дуже переживає, але рада побачити та почути маму вперше за півроку.

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"Я так сильно хвилююся за неї, адже вона там… І тут це відео. Її очі… Вона така гарна", - такими словами Ірина Шило відреагувала на відео.

Спілкуватися із родичами Наталі заборонено. Про її стан дочка може дізнаватись лише від адвоката, який працює в ОРДЛО.