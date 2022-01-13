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Окупанти показали затриману на Донбасі вчительку Шило: назвали "коригувальницею". ВIДЕО

"МДБ" "ДНР" затримало коригувальницю вогню української армії. Ексклюзив" – із такими заголовками на каналі російської окупаційної адміністрації вийшов сюжет про затримання "української шпигунки". Це педагог Наталія Шило.

У сюжеті не уточнили, що утримують жінку під вартою з літа 2021 року. Вона їхала до матері на окуповану територію та була знята з рейсу терористами РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Частина шпигунства була особистою ініціативою, частина завданням Служби безпеки України", – йдеться в ефірі підконтрольного терористам "ДНР" телеканалу. Наталія Шило родом із Горлівки, вона переїхала на вільну територію України. В ОРДЛО вона їхала відвідати хвору матір.

У сюжеті жінку звинувачують у так званому шпигунстві на користь України, що вона нібито передавала інформацію про пересування російської військової техніки українським спецслужбам. Як нібито докази наводять скріншоти з твітера і заявляють, що Наталія Шило побічно причетна до смертей горлівчан.

Окупанти показали затриману на Донбасі вчительку Шило: назвали коригувальницею 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти майже три роки утримують в СІЗО Донецька матір та сина Зайцевих, які потребують медичної допомоги, - Денiсова

У сюжеті найманці РФ визнають, що затримали її під час приїзду до Горлівки.

Затримали Наталю Шило ще 5 липня 2021 року. Деякий час її дочка Ірина сподівалася, що невдовзі її маму відпустять. Проте Наталю Шило перевели з ІТТ до СІЗО. Тоді дочка Наталії надала ситуації розголосу.

Після публікацій у ЗМІ про Наталі написала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

Дочка Наталії Ірина каже, що хоч і дуже переживає, але рада побачити та почути маму вперше за півроку.

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"Я так сильно хвилююся за неї, адже вона там… І тут це відео. Її очі… Вона така гарна", - такими словами Ірина Шило відреагувала на відео.

Спілкуватися із родичами Наталі заборонено. Про її стан дочка може дізнаватись лише від адвоката, який працює в ОРДЛО.

Автор: 

полон (1566) Донбас (22356) вчитель (398) полонені (2266) найманці рф (2058)


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Топ коментарі
+46
Ви не розумієте. бєспрєдєл - він та но й бєспрєдєл, що там можна все. я теж переселенка з непідкотрольної. там залишилась квартира. і, коли мене запитують чому я туди не їзджу провідати своє майно, я відповідаю, що не хочу попвнювати собою обінний фонд. для мене така ситуація, про що каже ця дівчина цілком зрозуміла. не зрузомуло тілько одне - як ще залишаються люди, які вірять у якусь людяність чи адекватність тих орків, які там засіли.
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13.01.2022 11:08
+37
чому сбу не знімає кацапів з поїздів, літаків "певцов и музыкантов" і не оголошує підозри в шпигунстві, так можна набрати фонд для обміну
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13.01.2022 11:02
+23
Пида*ры КОЗЛОМОРДЫЕ.
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13.01.2022 11:03
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Треба підійти професійно до цієї "коригувальниці". Коригувальником не може бути перша пересічна людина. То й треба спитати про деякі професійні навички "коригувальниці". Бо завтра коригувальниками будуть всі учні вчительки.
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13.01.2022 11:02 Відповісти
Ви не розумієте. бєспрєдєл - він та но й бєспрєдєл, що там можна все. я теж переселенка з непідкотрольної. там залишилась квартира. і, коли мене запитують чому я туди не їзджу провідати своє майно, я відповідаю, що не хочу попвнювати собою обінний фонд. для мене така ситуація, про що каже ця дівчина цілком зрозуміла. не зрузомуло тілько одне - як ще залишаються люди, які вірять у якусь людяність чи адекватність тих орків, які там засіли.
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13.01.2022 11:08 Відповісти
и УВЕРЕН НА 10000% что 120% типа быдлоскотобазы ОРЛДО осуждают корректировщицу Украины клятую вчытельку бандеривку хвашистку нацику... все ОРЛДО я бы приказал будь у меня такая воля и возможность накрыть бомбами и ракетами сутки напролет и сбросить пару грязнвх атомных бимбочек разжиусом поражения 50 квадратов км... для отрастки чтобы между Украиной и Парашой была зона отчуждения не доставайся же никому и чем терять не лучше ли разрушить то же самое с Крымом- чтобы лет 500-1000 ни в Крыму нив части ОРДЛО кроме выживших растений деревьев и одичавших ждивотных не воняло человеком.. априорикак в ЧАЭС...
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13.01.2022 11:30 Відповісти
Вы правы, вот вчерашние комментарии орков https://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=2443&p=3#p1453054 на одном из их ресурсов
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13.01.2022 12:35 Відповісти
их комментарии - высеры, извините, это просто ужас, какое недалекое быдло и мразь
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13.01.2022 13:27 Відповісти
без суда и следствия, осудили и приговорили( они не исправимы, когда человек просто не способен мыслить, что с этим можно сделать?
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13.01.2022 13:29 Відповісти
продукти русской культури
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13.01.2022 14:38 Відповісти
зашел - почитал
как в говне вывалялся
как это все теперь забыть ????
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13.01.2022 15:47 Відповісти
Українська символіка на аватарці цього досить щоб потрапити на подвал, а там уже "присвоять" спеціальність і зроблять докази для паРаші TV. Якщо ху...ло зможе проштовхнути амністію для бандитів які катують людей і янеЛох заглянувши у його очі це підтримає, це буде кінець Україні.
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13.01.2022 11:28 Відповісти
чому сбу не знімає кацапів з поїздів, літаків "певцов и музыкантов" і не оголошує підозри в шпигунстві, так можна набрати фонд для обміну
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13.01.2022 11:02 Відповісти
Напевно у сбу є більш цікаві заняття, нафіг їм потрібна ця вчителька.
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13.01.2022 11:07 Відповісти
зуби вибивати украiнським казахам бiльш цiкавiшe.
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13.01.2022 14:39 Відповісти
Чому СБУ? Может ФСБУ? ФСБУ сейчас по запросам кацапов и диктатора Казахстана отлавливает казахов которые говорили плохие слова на назарбаева
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13.01.2022 11:11 Відповісти
А що таке СБУ?
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13.01.2022 12:34 Відповісти
А що таке СРАКА?
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13.01.2022 12:53 Відповісти
СРАКА - це назва партіі з якої вийшли партіі "ГОЛОС" і "СЛУГА НАРОДУ"...Соціально революцієне...ще там щось...
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13.01.2022 16:44 Відповісти
загугли! ти ж у форумi змiг рeчeння набрати. набeри три букви в гуглi пошуку
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13.01.2022 14:40 Відповісти
Розумники - виборці Зєлі? Це іронія була...
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13.01.2022 15:42 Відповісти
ну тут твого рило-лiца нe видно щоб замiтити iронiю щe по мiмиц чи по iнтонацii голосую зато тут багато таких хто рeально питати можe що цe?
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13.01.2022 18:11 Відповісти
немає наказу
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13.01.2022 15:43 Відповісти
Бо Бубочка побачив мір в очах *****
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13.01.2022 16:03 Відповісти
Пида*ры КОЗЛОМОРДЫЕ.
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13.01.2022 11:03 Відповісти
Ватные уроды должны понять , Донбасс и Крым - это Украина . А если что , запомните , все в Украине станут корректировщиками и диверсантами .
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13.01.2022 11:07 Відповісти
Ермак говорил, что 90%.
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13.01.2022 11:13 Відповісти
Ваты больше , чем 10% .
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13.01.2022 11:17 Відповісти
а шо лицо вчительки ми бачимо сєпарам замилюємо ?
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13.01.2022 11:11 Відповісти
Москалі формують "обмінний" фонд, а від України будуть вимагати повернення справжніх злочинців, ще й з виправдальними вироками. Даунбасяни, нех¥й шастать.
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13.01.2022 11:13 Відповісти
Дмитрий Чекалкин


Єдиний син у матері..
В зоні проведення ООС загинув дніпрянин Ілля Супрун. Воїн разом з побратимом загинули 10 січня - чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Іллі тепер назавжди 23... Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна



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13.01.2022 11:14 Відповісти
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13.01.2022 13:54 Відповісти
***
Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
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13.01.2022 14:01 Відповісти
А Данилов к маме не поехал. Не захотел становиться "корректировщиком".
Но 3-х комнатную квартиру продал. И заплатил террористам все налоги от её продажи (проспонсировал оккупантов).
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13.01.2022 11:19 Відповісти
Медведчук тоже корректировщик. Ходит посрать на поводке.
Путина это, кстати, жутко бесит.
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13.01.2022 11:30 Відповісти
це каже про одне ні яких КПВВ не повинно бути там ворожа територія ! нічого шастать !
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13.01.2022 11:30 Відповісти
Чи вона там на мітлі літала, "коригуючи" стрільбу.
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13.01.2022 11:43 Відповісти
то у вас в голове линия разграничения. услышьте, бамбаз.
придурки совковые
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13.01.2022 11:43 Відповісти
я думаю, нам нужно просто посмотреть в глаза Путину и война кончится!
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13.01.2022 13:36 Відповісти
Мати й донька - ще одна родина російськомовних українців-переселенців, яких ***** "звільнило" від "праклятих бєндеравцав". А насправді - від спокійного мирного життя.
Горіть у пеклі, москалі!
Нагадаю слова ще однієї російськомовної українки:
"https://www.youtube.com/watch?v=G_YWpQ0bx4U&t=299s Мне 80 лет. За что меня бьют? Я войну прошла вот такой маленькой. Фашисты того не сделали, что делают эти падлы! " - мешканка української Мар'їнки про наступ російсько-фашистських військ 3 червня 2015 р.
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13.01.2022 13:42 Відповісти
 
 