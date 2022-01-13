Окупанти показали затриману на Донбасі вчительку Шило: назвали "коригувальницею". ВIДЕО
"МДБ" "ДНР" затримало коригувальницю вогню української армії. Ексклюзив" – із такими заголовками на каналі російської окупаційної адміністрації вийшов сюжет про затримання "української шпигунки". Це педагог Наталія Шило.
У сюжеті не уточнили, що утримують жінку під вартою з літа 2021 року. Вона їхала до матері на окуповану територію та була знята з рейсу терористами РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
"Частина шпигунства була особистою ініціативою, частина завданням Служби безпеки України", – йдеться в ефірі підконтрольного терористам "ДНР" телеканалу. Наталія Шило родом із Горлівки, вона переїхала на вільну територію України. В ОРДЛО вона їхала відвідати хвору матір.
У сюжеті жінку звинувачують у так званому шпигунстві на користь України, що вона нібито передавала інформацію про пересування російської військової техніки українським спецслужбам. Як нібито докази наводять скріншоти з твітера і заявляють, що Наталія Шило побічно причетна до смертей горлівчан.
У сюжеті найманці РФ визнають, що затримали її під час приїзду до Горлівки.
Затримали Наталю Шило ще 5 липня 2021 року. Деякий час її дочка Ірина сподівалася, що невдовзі її маму відпустять. Проте Наталю Шило перевели з ІТТ до СІЗО. Тоді дочка Наталії надала ситуації розголосу.
Після публікацій у ЗМІ про Наталі написала уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.
Дочка Наталії Ірина каже, що хоч і дуже переживає, але рада побачити та почути маму вперше за півроку.
"Я так сильно хвилююся за неї, адже вона там… І тут це відео. Її очі… Вона така гарна", - такими словами Ірина Шило відреагувала на відео.
Спілкуватися із родичами Наталі заборонено. Про її стан дочка може дізнаватись лише від адвоката, який працює в ОРДЛО.
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как в говне вывалялся
как это все теперь забыть ????
Єдиний син у матері..
В зоні проведення ООС загинув дніпрянин Ілля Супрун. Воїн разом з побратимом загинули 10 січня - чоловіки підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Іллі тепер назавжди 23... Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
Допомогти Ніні Супрун:
Картка 4731219645596051 Супрун Ніна Володимирівна
Но 3-х комнатную квартиру продал. И заплатил террористам все налоги от её продажи (проспонсировал оккупантов).
Путина это, кстати, жутко бесит.
придурки совковые
Горіть у пеклі, москалі!
Нагадаю слова ще однієї російськомовної українки:
"https://www.youtube.com/watch?v=G_YWpQ0bx4U&t=299s Мне 80 лет. За что меня бьют? Я войну прошла вот такой маленькой. Фашисты того не сделали, что делают эти падлы! " - мешканка української Мар'їнки про наступ російсько-фашистських військ 3 червня 2015 р.