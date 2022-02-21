Росіяни заявили про захоплення в полон українського військовослужбовця
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Глава ФСБ Росії Олександр Бортніков повідомив, що російські силовики нібито захопили в полон українського військовослужбовця.
Про це він заявив на засіданні Радбезу РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Сьогодні вночі дві диверсійні групи військових України вийшли на кордон із РФ у Луганській області та з території Маріуполя. В результаті бою наших прикордонників, що відбувся, за підтримки Міністерства оборони РФ ці дві диверсійні групи були знищені", - сказав Бортніков.
"Один із військовослужбовців України захоплений у полон", - додав директор ФСБ РФ.
Топ коментарі
+34 Герхард
показати весь коментар21.02.2022 17:00
+24 буков
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+23 ПП Уксусов
показати весь коментар21.02.2022 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
Сплошные кацапские клише про "схроны", не говоря, про кацапский акцент.
Наводиш мобилу на ростовскую область и воюешь с украинскими дрг, дисиптиконами, эльфами и агресивно настроеными пингвинами верхом на зебрах...
Эй, санитары!!!
Готовьте медали...))))
Два БМП, к воторых сидело 5 человек, они из Луганской области шли захватывать Воркуту. Это один случай.
А второй случай, это когда БТР, проехав из Мариуполя, через линию фронта и всю дыныру заехал аж в рассеюшку, тот хотел захватить Таганрог.
Это совсем же разные вещи, и вещества для этого нужны тоже разные.