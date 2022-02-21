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Медведев о признании "ЛНР" и "ДНР" Россией: "Будет тяжело"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Медведев о признании

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, экс-президент и экс-премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" остаются единственным выходом для Москвы.

Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Что касается "ДНР" и "ЛНР", создается впечатление, что эти территории Украине вообще не нужны. Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что было потом", - сказал он.

По его словам, 2008 якобы был уроком для НАТО и ряда европейских стран.

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"Они поняли - так поступать с Российской Федерацией нельзя. Сейчас ситуация сложнее. Но в чем нам проще. Тогда мы не знали, какая будет реакция. А теперь мы знаем, что будет. Мы знаем все сообщения о санкциях, которые транслировались в наш адрес. Дам свою оценку: будет тяжело", - заявил Медведев.

Он отметил, что на Донбассе проживают 800 тысяч граждан Российской федерации, и, по его мнению, этот факт "нельзя игнорировать".
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Топ комментарии
+35
Да, димон, лица у вас стали совершенно невеселые. Шо-то пошло не так? Во как бывает.
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21.02.2022 17:36
+26
Захерченко хотел и до Лондона дойти... Как говорится, одна нога здесь, другая - там.
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21.02.2022 17:48
+23
козломордия может признавать шо угодно, хоть Марсианскую республику. Єто ничего не меняет.
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21.02.2022 17:37
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🔥Колокольцев предложил признать ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей, включая Мариуполь и т.д.
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21.02.2022 17:35 Ответить
можно и коня бабочкой назначить
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21.02.2022 17:37 Ответить
козломордия может признавать шо угодно, хоть Марсианскую республику. Єто ничего не меняет.
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21.02.2022 17:37 Ответить
Ну да, оккупированные земли для всего мира останутся оккупированными, но пусть Путин восстанавливает то, что он разрушил за 8 лет и вывозит оттуда всех сепаров - кормителей Киева, как делает сейчас. А потом все равно придется отдать все украденное Украине. Ворованное в горле застрянет. А наша армия должна не пускать дальше ублюдков и отбить то, что они прихватили при Зеленском. Минские соглашения не выгодны Украине и они должны быть забыты. Только Будапештские.
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21.02.2022 18:48 Ответить
Захерченко хотел и до Лондона дойти... Как говорится, одна нога здесь, другая - там.
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21.02.2022 17:48 Ответить
не...одна здесь, а другая хз где...
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21.02.2022 18:13 Ответить
Может уже и дошло,с подземными водами
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21.02.2022 18:31 Ответить
Разве что с птичьими говнами...
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21.02.2022 18:51 Ответить
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21.02.2022 18:57 Ответить
Цікаво, а чому не по Гібралтар?
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21.02.2022 20:16 Ответить
Да, димон, лица у вас стали совершенно невеселые. Шо-то пошло не так? Во как бывает.
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21.02.2022 17:36 Ответить
ну а кому сегодня на параше жить тяжело? всем легко )
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21.02.2022 17:36 Ответить
Оставьте людей в покое. Важко ему...Люди без света, тепла и воды. Им-то каково?
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21.02.2022 17:36 Ответить
Дєнєг нєт і нє будєт-но ви дєржітесь...
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21.02.2022 17:36 Ответить
Короче, всё понятно, сейчас признавать будут и типа договор о военной помощи подписывать и вводить туда армию. Война переходит в открытую фазу
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21.02.2022 17:37 Ответить
Война на этом заканчивается. Пока что.
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21.02.2022 18:09 Ответить
Так а Марік коли ж будуть брати? таваріщ колокольцев не озвучив?
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21.02.2022 20:19 Ответить
Димон, готовь шампуры для своих уточек
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21.02.2022 17:37 Ответить
можно поздравить жителей даунбасса с возвращением в родную говень для начала нужно аннулировать все украинские загранпаспорта, выданные им с 2014г
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21.02.2022 17:37 Ответить
Ну чё там, Славянск?! Нэля Штепа возвращается!
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21.02.2022 17:38 Ответить
Картина маслом: челядь упрашивает царя послать всех на убой, царь хмурится, знает что получит люлей, но пошлет
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21.02.2022 17:38 Ответить
Достали мєдєда із нафталіна
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21.02.2022 17:38 Ответить
это их следующий президент. если кадыров не убьет его быстрее, чем он кадырова
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21.02.2022 17:40 Ответить
800 тысяч тех, кому вы впендюрили свои корочки. Так надо говорить, недомерок.
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21.02.2022 17:40 Ответить
Вообще похер...
Заодно пусть Нарнию признают!
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21.02.2022 17:49 Ответить
Можна подумати,що цей алкаш щось там вирішує.
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21.02.2022 17:51 Ответить
Будет не тяжело ,будет писец !
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21.02.2022 17:54 Ответить
Надеюсь британцы закроют визы всем лапотным и арест на десятки тысяч недвижимости наложат.
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21.02.2022 17:54 Ответить
за німі другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже дтрудни...
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21.02.2022 17:54 Ответить
правильно, каждый росийский житель должен знать, что если как захватили крым то он стал в 2 раза беднее, а как признают эту помойку то станет в 4 раза беднее
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21.02.2022 17:55 Ответить
Сегодня ночью полезут.
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21.02.2022 17:56 Ответить
Чекаю не дочекаюсь,коли в Сибір прийдуть китайці захищати міліон своїх громадян!!! ОТО БУДЕ ВОЮ!!!!! А їм всі припонять,як вони **захищали** донбасят!!!!
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21.02.2022 17:56 Ответить
А эти самые "800 тысяч граждан Российской федерации" тоже будут голосовать, выбирать наше правительство, получать выплаты из нашего бюджета и определять курс Украины?
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21.02.2022 17:57 Ответить
Не надорвитесь.... присоединятели..
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21.02.2022 17:59 Ответить
Вбивати їх без жалю. Окупант не має право на життя.
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21.02.2022 17:59 Ответить
Медвепут - готовся к Гаагскому Трибуналу, там прокуроры тебя уже ждут
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21.02.2022 18:00 Ответить
Медведев не весел - прощай виноградники в Италии и дочечка в Штатах…. Опять же олигархи взвоют… признавайте пацаны, признавайте… я давно говорил - только стена и ров с крокодилами, визовый режим и все идут строем на йух!!
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21.02.2022 18:13 Ответить
"Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии..."
Димон, а ещё в 2014 г было "непростое" решение аннексировать Крым.
И понеслась.
Димон, ты смешон.
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21.02.2022 18:23 Ответить
я говорил всегда,не надо было пенсии платить и давать шастать туда сюда.
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21.02.2022 18:23 Ответить
Питарасы ватные,********** от Украины!
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21.02.2022 18:29 Ответить
Театр, з давно відрепетованими ролями!
Все це відволікання уваги...
Типу, зараз визнаемо незалежність ЛДНР, додаемо бандформуванням російських вояків, зброї, авіції та важкої техніки - і будемо посиленно відвоювувати теріторію Донецької та Луганської областей, давайте, стягуйте всі українські боездатні частини до Маріуполя і інших містечок і хуторків....
Але все це - омана!
На Київ вони попруть з Білорусі, і у таргана білоруського навіть "дозволу" не питатимуть!
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21.02.2022 18:37 Ответить
там их маловато чтобы брать киев, да еще через болота, только на клык смогут взять. Как отвлекающий удар через границу разве что.
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21.02.2022 18:41 Ответить
Не думаю шо в нього зараз на меті "брати Київ"...
Постріляти дуже здалека по околицях, та по мікрорайонах, алє так шо б Зеленський в штани наклав, та Ермака з піднятими руками до Козака послав - це перше, а друге, і ще більш цікаве: втащити Білорусь до війни з Україною, і далі - зробити таргана вусатого цапом-відбувайлом для Заходу і відвести від себе - безсмертного всі неприемні майбутні санкції.
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21.02.2022 19:11 Ответить
відвести санкції - це фантастика, байден введе йому в будь якому разі.
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21.02.2022 19:16 Ответить
800 тисяч громадян Російської федерації - эти граждане каким боком очутились на неподконтрольной территории? как "очутились" так пусть и пи*дуют на родину
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21.02.2022 18:46 Ответить
Димон, @би гусей, разводи уточек)))
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21.02.2022 19:06 Ответить
не, не так.

Димон, @би гусей, неси яйца, разводи уточек)

вот так
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21.02.2022 19:10 Ответить
Айфон.. хочет встретить Моторолу.. под музон Кобзона
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21.02.2022 19:26 Ответить
"Буде важко",-сказав дімон, шо у перекладу на т.з. російську означає ******. Та притом незабаром; десь на пів року.
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21.02.2022 20:14 Ответить
Він зазначив, що на Донбасі проживає 800 тисяч громадян Російської федерації, і, на його думку, цей факт "не можна ігнорувати" - без офіційної згоди України ці 800 тисяч є нелегалами, все просто,
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21.02.2022 20:55 Ответить
петля на шее раши затягивается все больше и больше......
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21.02.2022 21:05 Ответить
Будет тяжело, "но вы держитесь"!
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21.02.2022 21:09 Ответить
димон из запоя вышел...
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21.02.2022 22:22 Ответить
Нравится, не нравится - а Минск-2 - отменяется !
Жгите ещё, дебилы !
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22.02.2022 00:20 Ответить
 
 