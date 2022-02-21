Медведев о признании "ЛНР" и "ДНР" Россией: "Будет тяжело"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, экс-президент и экс-премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" остаются единственным выходом для Москвы.
Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Что касается "ДНР" и "ЛНР", создается впечатление, что эти территории Украине вообще не нужны. Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что было потом", - сказал он.
По его словам, 2008 якобы был уроком для НАТО и ряда европейских стран.
"Они поняли - так поступать с Российской Федерацией нельзя. Сейчас ситуация сложнее. Но в чем нам проще. Тогда мы не знали, какая будет реакция. А теперь мы знаем, что будет. Мы знаем все сообщения о санкциях, которые транслировались в наш адрес. Дам свою оценку: будет тяжело", - заявил Медведев.
Он отметил, что на Донбассе проживают 800 тысяч граждан Российской федерации, и, по его мнению, этот факт "нельзя игнорировать".
Пожалуйста, подождите...
Заодно пусть Нарнию признают!
оні будут тоже дтрудни...
Димон, а ещё в 2014 г было "непростое" решение аннексировать Крым.
И понеслась.
Димон, ты смешон.
Все це відволікання уваги...
Типу, зараз визнаемо незалежність ЛДНР, додаемо бандформуванням російських вояків, зброї, авіції та важкої техніки - і будемо посиленно відвоювувати теріторію Донецької та Луганської областей, давайте, стягуйте всі українські боездатні частини до Маріуполя і інших містечок і хуторків....
Але все це - омана!
На Київ вони попруть з Білорусі, і у таргана білоруського навіть "дозволу" не питатимуть!
Постріляти дуже здалека по околицях, та по мікрорайонах, алє так шо б Зеленський в штани наклав, та Ермака з піднятими руками до Козака послав - це перше, а друге, і ще більш цікаве: втащити Білорусь до війни з Україною, і далі - зробити таргана вусатого цапом-відбувайлом для Заходу і відвести від себе - безсмертного всі неприемні майбутні санкції.
Димон, @би гусей, неси яйца, разводи уточек)
вот так
Жгите ещё, дебилы !