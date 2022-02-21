Медведев о признании "ЛНР" и "ДНР" Россией: "Будет тяжело"

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, экс-президент и экс-премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что признание т.н. "ДНР" и "ЛНР" остаются единственным выходом для Москвы.

Об этом он рассказал на заседании Совета безопасности РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Что касается "ДНР" и "ЛНР", создается впечатление, что эти территории Украине вообще не нужны. Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Мы знаем, что было потом", - сказал он.

По его словам, 2008 якобы был уроком для НАТО и ряда европейских стран.

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"Они поняли - так поступать с Российской Федерацией нельзя. Сейчас ситуация сложнее. Но в чем нам проще. Тогда мы не знали, какая будет реакция. А теперь мы знаем, что будет. Мы знаем все сообщения о санкциях, которые транслировались в наш адрес. Дам свою оценку: будет тяжело", - заявил Медведев.

Он отметил, что на Донбассе проживают 800 тысяч граждан Российской федерации, и, по его мнению, этот факт "нельзя игнорировать".