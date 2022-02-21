Медведєв про визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: "Буде важко"
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Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що визнання т. зв. "ДНР" та "ЛНР" залишається єдиним виходом для Москви.
Про це він розповів на засіданні Ради безпеки РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Щодо "ДНР" та "ЛНР", складається враження, що ці території Україні взагалі не потрібні. Україна не збирається виконувати Мінські угоди. Пам'ятаю 2008 рік, коли мені довелося ухвалити непросте рішення про визнання Південної Осетії та Абхазії. Ми знаємо, що було потім", - сказав він.
За його словами, 2008 рік нібито був уроком для НАТО та низки європейських країн.
"Вони зрозуміли - так чинити з Російською Федерацією не можна. Зараз ситуація складніша. Але в чомусь нам простіше. Тоді ми не знали, яка буде реакція. А тепер ми знаємо, що відбуватиметься. Ми знаємо всі повідомлення щодо санкцій, які транслювалися на нашу адресу. Дам свою оцінку: буде важко", - заявив Медведєв.
Він зазначив, що на Донбасі проживає 800 тисяч громадян Російської федерації, і, на його думку, цей факт "не можна ігнорувати".
Будь ласка, зачекайте...
Заодно пусть Нарнию признают!
оні будут тоже дтрудни...
Димон, а ещё в 2014 г было "непростое" решение аннексировать Крым.
И понеслась.
Димон, ты смешон.
Все це відволікання уваги...
Типу, зараз визнаемо незалежність ЛДНР, додаемо бандформуванням російських вояків, зброї, авіції та важкої техніки - і будемо посиленно відвоювувати теріторію Донецької та Луганської областей, давайте, стягуйте всі українські боездатні частини до Маріуполя і інших містечок і хуторків....
Але все це - омана!
На Київ вони попруть з Білорусі, і у таргана білоруського навіть "дозволу" не питатимуть!
Постріляти дуже здалека по околицях, та по мікрорайонах, алє так шо б Зеленський в штани наклав, та Ермака з піднятими руками до Козака послав - це перше, а друге, і ще більш цікаве: втащити Білорусь до війни з Україною, і далі - зробити таргана вусатого цапом-відбувайлом для Заходу і відвести від себе - безсмертного всі неприемні майбутні санкції.
Димон, @би гусей, неси яйца, разводи уточек)
вот так
Жгите ещё, дебилы !