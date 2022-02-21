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Медведєв про визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією: "Буде важко"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Медведєв про визнання

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації, експрезидент та експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що визнання т. зв. "ДНР" та "ЛНР" залишається єдиним виходом для Москви.

Про це він розповів на засіданні Ради безпеки РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Щодо "ДНР" та "ЛНР", складається враження, що ці території Україні взагалі не потрібні. Україна не збирається виконувати Мінські угоди. Пам'ятаю 2008 рік, коли мені довелося ухвалити непросте рішення про визнання Південної Осетії та Абхазії. Ми знаємо, що було потім", - сказав він.

За його словами, 2008 рік нібито був уроком для НАТО та низки європейських країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні пропонували повернути Донбас на будь-яких умовах, - Козак

"Вони зрозуміли - так чинити з Російською Федерацією не можна. Зараз ситуація складніша. Але в чомусь нам простіше. Тоді ми не знали, яка буде реакція. А тепер ми знаємо, що відбуватиметься. Ми знаємо всі повідомлення щодо санкцій, які транслювалися на нашу адресу. Дам свою оцінку: буде важко", - заявив Медведєв.

Він зазначив, що на Донбасі проживає 800 тисяч громадян Російської федерації, і, на його думку, цей факт "не можна ігнорувати".

Також читайте: Рада Безпеки РФ розглядає питання про визнання т. зв. "ЛНР" та "ДНР"
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Топ коментарі
+35
Да, димон, лица у вас стали совершенно невеселые. Шо-то пошло не так? Во как бывает.
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21.02.2022 17:36
+26
Захерченко хотел и до Лондона дойти... Как говорится, одна нога здесь, другая - там.
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21.02.2022 17:48
+23
козломордия может признавать шо угодно, хоть Марсианскую республику. Єто ничего не меняет.
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21.02.2022 17:37
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🔥Колокольцев предложил признать ЛДНР в границах Донецкой и Луганской областей, включая Мариуполь и т.д.
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21.02.2022 17:35 Відповісти
можно и коня бабочкой назначить
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21.02.2022 17:37 Відповісти
козломордия может признавать шо угодно, хоть Марсианскую республику. Єто ничего не меняет.
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21.02.2022 17:37 Відповісти
Ну да, оккупированные земли для всего мира останутся оккупированными, но пусть Путин восстанавливает то, что он разрушил за 8 лет и вывозит оттуда всех сепаров - кормителей Киева, как делает сейчас. А потом все равно придется отдать все украденное Украине. Ворованное в горле застрянет. А наша армия должна не пускать дальше ублюдков и отбить то, что они прихватили при Зеленском. Минские соглашения не выгодны Украине и они должны быть забыты. Только Будапештские.
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21.02.2022 18:48 Відповісти
Захерченко хотел и до Лондона дойти... Как говорится, одна нога здесь, другая - там.
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21.02.2022 17:48 Відповісти
не...одна здесь, а другая хз где...
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21.02.2022 18:13 Відповісти
Может уже и дошло,с подземными водами
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21.02.2022 18:31 Відповісти
Разве что с птичьими говнами...
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21.02.2022 18:51 Відповісти
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21.02.2022 18:57 Відповісти
Цікаво, а чому не по Гібралтар?
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21.02.2022 20:16 Відповісти
Да, димон, лица у вас стали совершенно невеселые. Шо-то пошло не так? Во как бывает.
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21.02.2022 17:36 Відповісти
ну а кому сегодня на параше жить тяжело? всем легко )
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21.02.2022 17:36 Відповісти
Оставьте людей в покое. Важко ему...Люди без света, тепла и воды. Им-то каково?
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21.02.2022 17:36 Відповісти
Дєнєг нєт і нє будєт-но ви дєржітесь...
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21.02.2022 17:36 Відповісти
Короче, всё понятно, сейчас признавать будут и типа договор о военной помощи подписывать и вводить туда армию. Война переходит в открытую фазу
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21.02.2022 17:37 Відповісти
Война на этом заканчивается. Пока что.
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21.02.2022 18:09 Відповісти
Так а Марік коли ж будуть брати? таваріщ колокольцев не озвучив?
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21.02.2022 20:19 Відповісти
Димон, готовь шампуры для своих уточек
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21.02.2022 17:37 Відповісти
можно поздравить жителей даунбасса с возвращением в родную говень для начала нужно аннулировать все украинские загранпаспорта, выданные им с 2014г
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21.02.2022 17:37 Відповісти
Ну чё там, Славянск?! Нэля Штепа возвращается!
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21.02.2022 17:38 Відповісти
Картина маслом: челядь упрашивает царя послать всех на убой, царь хмурится, знает что получит люлей, но пошлет
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21.02.2022 17:38 Відповісти
Достали мєдєда із нафталіна
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21.02.2022 17:38 Відповісти
это их следующий президент. если кадыров не убьет его быстрее, чем он кадырова
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21.02.2022 17:40 Відповісти
800 тысяч тех, кому вы впендюрили свои корочки. Так надо говорить, недомерок.
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21.02.2022 17:40 Відповісти
Вообще похер...
Заодно пусть Нарнию признают!
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21.02.2022 17:49 Відповісти
Можна подумати,що цей алкаш щось там вирішує.
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21.02.2022 17:51 Відповісти
Будет не тяжело ,будет писец !
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21.02.2022 17:54 Відповісти
Надеюсь британцы закроют визы всем лапотным и арест на десятки тысяч недвижимости наложат.
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21.02.2022 17:54 Відповісти
за німі другіє пріхо-о-дят,
оні будут тоже дтрудни...
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21.02.2022 17:54 Відповісти
правильно, каждый росийский житель должен знать, что если как захватили крым то он стал в 2 раза беднее, а как признают эту помойку то станет в 4 раза беднее
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21.02.2022 17:55 Відповісти
Сегодня ночью полезут.
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21.02.2022 17:56 Відповісти
Чекаю не дочекаюсь,коли в Сибір прийдуть китайці захищати міліон своїх громадян!!! ОТО БУДЕ ВОЮ!!!!! А їм всі припонять,як вони **захищали** донбасят!!!!
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21.02.2022 17:56 Відповісти
А эти самые "800 тысяч граждан Российской федерации" тоже будут голосовать, выбирать наше правительство, получать выплаты из нашего бюджета и определять курс Украины?
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21.02.2022 17:57 Відповісти
Не надорвитесь.... присоединятели..
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21.02.2022 17:59 Відповісти
Вбивати їх без жалю. Окупант не має право на життя.
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21.02.2022 17:59 Відповісти
Медвепут - готовся к Гаагскому Трибуналу, там прокуроры тебя уже ждут
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21.02.2022 18:00 Відповісти
Медведев не весел - прощай виноградники в Италии и дочечка в Штатах…. Опять же олигархи взвоют… признавайте пацаны, признавайте… я давно говорил - только стена и ров с крокодилами, визовый режим и все идут строем на йух!!
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21.02.2022 18:13 Відповісти
"Помню 2008 год, когда мне пришлось принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии..."
Димон, а ещё в 2014 г было "непростое" решение аннексировать Крым.
И понеслась.
Димон, ты смешон.
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21.02.2022 18:23 Відповісти
я говорил всегда,не надо было пенсии платить и давать шастать туда сюда.
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21.02.2022 18:23 Відповісти
Питарасы ватные,********** от Украины!
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21.02.2022 18:29 Відповісти
Театр, з давно відрепетованими ролями!
Все це відволікання уваги...
Типу, зараз визнаемо незалежність ЛДНР, додаемо бандформуванням російських вояків, зброї, авіції та важкої техніки - і будемо посиленно відвоювувати теріторію Донецької та Луганської областей, давайте, стягуйте всі українські боездатні частини до Маріуполя і інших містечок і хуторків....
Але все це - омана!
На Київ вони попруть з Білорусі, і у таргана білоруського навіть "дозволу" не питатимуть!
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21.02.2022 18:37 Відповісти
там их маловато чтобы брать киев, да еще через болота, только на клык смогут взять. Как отвлекающий удар через границу разве что.
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21.02.2022 18:41 Відповісти
Не думаю шо в нього зараз на меті "брати Київ"...
Постріляти дуже здалека по околицях, та по мікрорайонах, алє так шо б Зеленський в штани наклав, та Ермака з піднятими руками до Козака послав - це перше, а друге, і ще більш цікаве: втащити Білорусь до війни з Україною, і далі - зробити таргана вусатого цапом-відбувайлом для Заходу і відвести від себе - безсмертного всі неприемні майбутні санкції.
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21.02.2022 19:11 Відповісти
відвести санкції - це фантастика, байден введе йому в будь якому разі.
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21.02.2022 19:16 Відповісти
800 тисяч громадян Російської федерації - эти граждане каким боком очутились на неподконтрольной территории? как "очутились" так пусть и пи*дуют на родину
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21.02.2022 18:46 Відповісти
Димон, @би гусей, разводи уточек)))
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21.02.2022 19:06 Відповісти
не, не так.

Димон, @би гусей, неси яйца, разводи уточек)

вот так
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21.02.2022 19:10 Відповісти
Айфон.. хочет встретить Моторолу.. под музон Кобзона
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21.02.2022 19:26 Відповісти
"Буде важко",-сказав дімон, шо у перекладу на т.з. російську означає ******. Та притом незабаром; десь на пів року.
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21.02.2022 20:14 Відповісти
Він зазначив, що на Донбасі проживає 800 тисяч громадян Російської федерації, і, на його думку, цей факт "не можна ігнорувати" - без офіційної згоди України ці 800 тисяч є нелегалами, все просто,
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21.02.2022 20:55 Відповісти
петля на шее раши затягивается все больше и больше......
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21.02.2022 21:05 Відповісти
Будет тяжело, "но вы держитесь"!
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21.02.2022 21:09 Відповісти
димон из запоя вышел...
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21.02.2022 22:22 Відповісти
Нравится, не нравится - а Минск-2 - отменяется !
Жгите ещё, дебилы !
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22.02.2022 00:20 Відповісти
 
 