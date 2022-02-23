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Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацгвардия усилила охрану Днестровской ГАЭС

Военнослужащие Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области.

Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с сотрудниками полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии Украины.

Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС.

"Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия. В частности, будут патрулировать близлежащую местность, будут вести наблюдения, оценивать существующую обстановку вокруг объекта, будут проверять документы и транспортные средства", - говорится в сообщении.

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тільки зараз ?) ... "красавчики"
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22.02.2022 17:28 Ответить
І чого тільки Дністрянську.... А решту електростанцій не треба?
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23.02.2022 08:33 Ответить
"Дністрянську" а є така? ))
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23.02.2022 09:21 Ответить
Озороною стратегічрих об'єктів керує російський фсб-ник і неонацист Сергій Коротких, якого Білецький протягнув і легалізував через Азов. А Аваков зробив йому кар'єру в нацгвардії і призначив охороняти стратегічні об'єкти
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22.02.2022 17:28 Ответить
Ківавєц...
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22.02.2022 17:49 Ответить
Добре, хоч встигли..Тут.
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22.02.2022 17:33 Ответить
Дырявые орки что-то только что взорвали в Донецке. Взрыв был слышен во всех районах. Интересно, это что надо было так взорвать, чтобы весь город задрожал и услышал взрыв???
И естественно обвинят ДРГ от ВСУ...готовимся к эскалации..
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23.02.2022 00:35 Ответить
Заправку?
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23.02.2022 00:45 Ответить
пока не ясно...
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23.02.2022 00:55 Ответить
Понравилось ..
"Сказать, что я в ярости, ничего не сказать. россияне, не питайте иллюзий. В Украине вас не встретят хлебом и солью, горилкой и салом. Вас напихают свинцом, а кому повезет останетесь инвалидами, и вам будут платить копейки, но не долго. россия распадётся и вас будут проклинать."
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23.02.2022 00:58 Ответить
Китай не эвакуирует свое посольство. С Киевом и т.д. все будет ОК. Укрепляйте лучше Донбасс, Путин не воюет сам, он любит делать это чужими руками. Сейчас сами себя обстреляют, раз ВСУ ссыкотно, и попробуют расшириться до Мариуполя.
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23.02.2022 06:47 Ответить
Нема ніякого "посилення охорони" на Дністровський ГАЕС, працюю тут, не обманюйте, або у Вас не правильна інфа ( часто плучаєте Дністровську ГЕС і ГАЕС) або просто дизінфа
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23.02.2022 09:20 Ответить
 
 