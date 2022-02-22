Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС

Військовослужбовці Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що розташована у Чернівецькій області.

Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС.

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"Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи. Зокрема, патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати існуючу обстановку навколо об’єкту, перевірятимуть документи та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.