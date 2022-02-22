Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що розташована у Чернівецькій області.
Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.
Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС.
"Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи. Зокрема, патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати існуючу обстановку навколо об’єкту, перевірятимуть документи та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И естественно обвинят ДРГ от ВСУ...готовимся к эскалации..
"Сказать, что я в ярости, ничего не сказать. россияне, не питайте иллюзий. В Украине вас не встретят хлебом и солью, горилкой и салом. Вас напихают свинцом, а кому повезет останетесь инвалидами, и вам будут платить копейки, но не долго. россия распадётся и вас будут проклинать."