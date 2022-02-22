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Дністровська ГАЕС (6) охорона (283) Національна гвардія (1228) ГАЕС (4)

Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нацгвардія посилила охорону Дністровської ГАЕС

Військовослужбовці Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України приступили до виконання завдань з охорони Дністровської гідроакумулюючої електростанції, що розташована у Чернівецькій області.

Посилили охорону об’єкту нацгвардійці спільно з працівниками поліції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

Головним завдання для правоохоронців є надійний захист Дністровської ГАЕС.

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"Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи. Зокрема, патрулюватимуть прилеглу місцевість, будуть вести спостереження, оцінювати існуючу обстановку навколо об’єкту, перевірятимуть документи та транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.
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тільки зараз ?) ... "красавчики"
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22.02.2022 17:28 Відповісти
І чого тільки Дністрянську.... А решту електростанцій не треба?
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23.02.2022 08:33 Відповісти
"Дністрянську" а є така? ))
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23.02.2022 09:21 Відповісти
Озороною стратегічрих об'єктів керує російський фсб-ник і неонацист Сергій Коротких, якого Білецький протягнув і легалізував через Азов. А Аваков зробив йому кар'єру в нацгвардії і призначив охороняти стратегічні об'єкти
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Ківавєц...
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Добре, хоч встигли..Тут.
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Дырявые орки что-то только что взорвали в Донецке. Взрыв был слышен во всех районах. Интересно, это что надо было так взорвать, чтобы весь город задрожал и услышал взрыв???
И естественно обвинят ДРГ от ВСУ...готовимся к эскалации..
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23.02.2022 00:35 Відповісти
Заправку?
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23.02.2022 00:45 Відповісти
пока не ясно...
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23.02.2022 00:55 Відповісти
Понравилось ..
"Сказать, что я в ярости, ничего не сказать. россияне, не питайте иллюзий. В Украине вас не встретят хлебом и солью, горилкой и салом. Вас напихают свинцом, а кому повезет останетесь инвалидами, и вам будут платить копейки, но не долго. россия распадётся и вас будут проклинать."
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23.02.2022 00:58 Відповісти
Китай не эвакуирует свое посольство. С Киевом и т.д. все будет ОК. Укрепляйте лучше Донбасс, Путин не воюет сам, он любит делать это чужими руками. Сейчас сами себя обстреляют, раз ВСУ ссыкотно, и попробуют расшириться до Мариуполя.
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23.02.2022 06:47 Відповісти
Нема ніякого "посилення охорони" на Дністровський ГАЕС, працюю тут, не обманюйте, або у Вас не правильна інфа ( часто плучаєте Дністровську ГЕС і ГАЕС) або просто дизінфа
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23.02.2022 09:20 Відповісти
 
 