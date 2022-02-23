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Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новых санкциях против России из-за признания ею так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал СВС.

"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире", - заявил Трюдо.

Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с так называемыми ЛНР и ДНР.

Также канадцам будут запрещены сделки с суверенным долгом России и двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" признание ОРДЛО.

Также читайте: США ввели санкции против двух российских госбанков и детей чиновников

Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Канадійцям-респект...
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23.02.2022 01:59
+20
Подяка від української бандерівки.
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23.02.2022 02:04
+17
А верховна рада хоть якісь санкції проти росії прийме?

Перестать покупать в россии любую продукцию.

запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

запрет на въезд гражданам россии в Украину.

найти замену российскому газу и нефти

закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа

сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
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23.02.2022 02:12
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Канадійцям-респект...
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23.02.2022 01:59 Ответить
Обрубите рашистам интернет.
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23.02.2022 02:04 Ответить
Вони на чебурашку перейдуть. І це серйозно
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23.02.2022 02:05 Ответить
Хочу.
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23.02.2022 02:28 Ответить
Подяка від української бандерівки.
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23.02.2022 02:04 Ответить
Есть империя зла в мире, а есть все другие страны.
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23.02.2022 02:05 Ответить
вчера смотрел выступление путина по каналу дождь.

после выступления было включение политика Максима Шевченко, так у него лыба была до ушей.

так что не думайте, что "только путин виноват". россияне поддерживают политику путина.
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23.02.2022 02:08 Ответить
Наближені до «імператора» звичайно підтримують, але це лише до тих пір, поки їхні коханки живуть у Монако, а лічінки навчаються у Лондоні. Як тільки їх звідти депортують то підтримка одразу і закінчиться.
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23.02.2022 02:14 Ответить
Шевченко е...нутый на все голову. Коммуно-имперско-православный исламист)
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23.02.2022 23:31 Ответить
Звісно ті орки знали на що йдуть, коли визнавали Ордло і санкціями тих паскуд одразу не зупинити, і не вдавити. Вони ще зможуть насрати і обов'язково насруть.
Але в перспективі, є надія, що якщо світ нарешті зрозуміє з ким має справу, і не злякається, то разом зможемо відправити мордор в кам'яний вік де їм саме місце.
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23.02.2022 02:12 Ответить
А верховна рада хоть якісь санкції проти росії прийме?

Перестать покупать в россии любую продукцию.

запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

запрет на въезд гражданам россии в Украину.

найти замену российскому газу и нефти

закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа

сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
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23.02.2022 02:12 Ответить
Не ждите. Вся надежда на Запад. У нас нет правительства. Есть слуги урода
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23.02.2022 02:25 Ответить
Що? опзж з ящика не соромиться смердіти, бо навіть прямий конал запрошує(((
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23.02.2022 05:25 Ответить
всю преступную, террористическую верхушку кремля, вместе в путэнем пора ликвидировать.
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23.02.2022 02:55 Ответить
РОСІЯ готується до повномасштабного вторгнення / ТУРЧИНОВ про головні небезпеки:
https://www.youtube.com/watch?v=b6bZeRoMdUM
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23.02.2022 03:21 Ответить
Як би там не було, АЛЕ САНКЦІЇ РОБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ. Це не кулемет-стрілив і вбив. Санкції дають результат в часі. Але при одній умові-якщо це дійсно санкції, а не показушне бла-бла-бла, і друге-чи Захід готовий піти на них в повному об'ємі, бо в деякій мірі вони вдарять і по Заходу. Будьмо реалістами.
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23.02.2022 05:16 Ответить
В Канаде больше Украины, чем у нас.
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23.02.2022 05:28 Ответить
Щира подяка Канаді за підтримку 👍🏼💪🙏🏼
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23.02.2022 05:33 Ответить
Більше полєзних санкцій!
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23.02.2022 07:10 Ответить
Самое страшное дл раши будут технические санкции..такие как отключене Iphone..но эт так для затравки и предупреджения но есть еще страшнее.Проги типа Oracle и другие..а на них завязано управление инфраструктурой
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23.02.2022 07:21 Ответить
Особисто я вважаю Джастіна Трюдо найбільшим другом України. Разом з Борисом Джонсоном. Але Трюдо таки на першому місці. За вишиванку. Респект обом. Вони найадекватніші серед західних лідерів.
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23.02.2022 08:27 Ответить
Як гарненько, після цього ці російські банки перетворилися в камери зберігання грошей і прості каси, а кацапи дикою ордою, якій світові гроші не потрібні.
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23.02.2022 08:31 Ответить
Україна має перестати показувати всі російські фільми і заборонити всю музику російських окупантів.
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23.02.2022 08:54 Ответить
і заборонити російські банки, завозити сюди російські товари. Ви зайдіть в магазини, там більше російських і білоруських цукерків, аніж нашої компанії "Рошен". А "Рошен" у самі складні часи країни, коли була горяча фаза війни і розкрадена казна і ЗВР, більше всіх заплатив податків, встановив ПВО над Києвом. Але телепні своєю пропагандою просто знищують цей бізнес на користь російського і білоруського, а фактично того ж російського. Ще маленький приклад, як "зелені" барани, та ОПЗЖісти знищили виробництво українського автобуса "Богдан"( я вже мовчу за ЛАЗ), набрехали на Порошенко і завод обонкротили, а сьогодні в основному закупляють російські автобуси "ПАЗ" і "ГАЗЕЛЬ". Обсурд, їде шкільний автобус ПАЗ, який придбаний державою у росіян за бюджетні кошти під час російсько-української війни. Хворим на голову дати якийсь фейк, декілька раз повторити і вони не задумуючись знищать те, на що їх направляють, а потім будуть плакатися, що в нас нічого немає, що така важка доля. За українські військові катери писати вже не буду, не буду за українські трактори, автомобілі "Краз" бо "еліта" купує білоруські, російські. Такі вони вумні українці.
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23.02.2022 09:21 Ответить
 
 