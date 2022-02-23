Канада налагает санкции на депутатов Госдумы РФ и российские банки, - Трюдо
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о новых санкциях против России из-за признания ею так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал СВС.
"Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире", - заявил Трюдо.
Санкции предусматривают запрет на любые финансовые операции с так называемыми ЛНР и ДНР.
Также канадцам будут запрещены сделки с суверенным долгом России и двумя поддерживаемыми государством российскими банками. Оттава также наложит санкции на членов российского парламента, проголосовавших "за" признание ОРДЛО.
Трюдо заявил, что санкции "будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины".
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после выступления было включение политика Максима Шевченко, так у него лыба была до ушей.
так что не думайте, что "только путин виноват". россияне поддерживают политику путина.
Але в перспективі, є надія, що якщо світ нарешті зрозуміє з ким має справу, і не злякається, то разом зможемо відправити мордор в кам'яний вік де їм саме місце.
Перестать покупать в россии любую продукцию.
запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.
Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.
запрет на въезд гражданам россии в Украину.
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