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Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про нові санкції проти Росії через визнання нею так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал СВС.

"Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі", - заявив Трюдо.

Санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

Також читайте: США запровадили санкції проти двох російських держбанків і дітей чиновників

Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Канадійцям-респект...
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23.02.2022 01:59
+20
Подяка від української бандерівки.
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23.02.2022 02:04
+17
А верховна рада хоть якісь санкції проти росії прийме?

Перестать покупать в россии любую продукцию.

запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

запрет на въезд гражданам россии в Украину.

найти замену российскому газу и нефти

закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа

сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
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23.02.2022 02:12
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Канадійцям-респект...
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23.02.2022 01:59 Відповісти
Обрубите рашистам интернет.
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23.02.2022 02:04 Відповісти
Вони на чебурашку перейдуть. І це серйозно
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23.02.2022 02:05 Відповісти
Хочу.
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23.02.2022 02:28 Відповісти
Подяка від української бандерівки.
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23.02.2022 02:04 Відповісти
Есть империя зла в мире, а есть все другие страны.
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23.02.2022 02:05 Відповісти
вчера смотрел выступление путина по каналу дождь.

после выступления было включение политика Максима Шевченко, так у него лыба была до ушей.

так что не думайте, что "только путин виноват". россияне поддерживают политику путина.
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23.02.2022 02:08 Відповісти
Наближені до «імператора» звичайно підтримують, але це лише до тих пір, поки їхні коханки живуть у Монако, а лічінки навчаються у Лондоні. Як тільки їх звідти депортують то підтримка одразу і закінчиться.
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23.02.2022 02:14 Відповісти
Шевченко е...нутый на все голову. Коммуно-имперско-православный исламист)
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23.02.2022 23:31 Відповісти
Звісно ті орки знали на що йдуть, коли визнавали Ордло і санкціями тих паскуд одразу не зупинити, і не вдавити. Вони ще зможуть насрати і обов'язково насруть.
Але в перспективі, є надія, що якщо світ нарешті зрозуміє з ким має справу, і не злякається, то разом зможемо відправити мордор в кам'яний вік де їм саме місце.
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23.02.2022 02:12 Відповісти
А верховна рада хоть якісь санкції проти росії прийме?

Перестать покупать в россии любую продукцию.

запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.

Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.

запрет на въезд гражданам россии в Украину.

найти замену российскому газу и нефти

закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа

сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
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23.02.2022 02:12 Відповісти
Не ждите. Вся надежда на Запад. У нас нет правительства. Есть слуги урода
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23.02.2022 02:25 Відповісти
Що? опзж з ящика не соромиться смердіти, бо навіть прямий конал запрошує(((
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23.02.2022 05:25 Відповісти
всю преступную, террористическую верхушку кремля, вместе в путэнем пора ликвидировать.
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23.02.2022 02:55 Відповісти
РОСІЯ готується до повномасштабного вторгнення / ТУРЧИНОВ про головні небезпеки:
https://www.youtube.com/watch?v=b6bZeRoMdUM
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23.02.2022 03:21 Відповісти
Як би там не було, АЛЕ САНКЦІЇ РОБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ. Це не кулемет-стрілив і вбив. Санкції дають результат в часі. Але при одній умові-якщо це дійсно санкції, а не показушне бла-бла-бла, і друге-чи Захід готовий піти на них в повному об'ємі, бо в деякій мірі вони вдарять і по Заходу. Будьмо реалістами.
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23.02.2022 05:16 Відповісти
В Канаде больше Украины, чем у нас.
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23.02.2022 05:28 Відповісти
Щира подяка Канаді за підтримку 👍🏼💪🙏🏼
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23.02.2022 05:33 Відповісти
Більше полєзних санкцій!
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23.02.2022 07:10 Відповісти
Самое страшное дл раши будут технические санкции..такие как отключене Iphone..но эт так для затравки и предупреджения но есть еще страшнее.Проги типа Oracle и другие..а на них завязано управление инфраструктурой
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23.02.2022 07:21 Відповісти
Особисто я вважаю Джастіна Трюдо найбільшим другом України. Разом з Борисом Джонсоном. Але Трюдо таки на першому місці. За вишиванку. Респект обом. Вони найадекватніші серед західних лідерів.
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23.02.2022 08:27 Відповісти
Як гарненько, після цього ці російські банки перетворилися в камери зберігання грошей і прості каси, а кацапи дикою ордою, якій світові гроші не потрібні.
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23.02.2022 08:31 Відповісти
Україна має перестати показувати всі російські фільми і заборонити всю музику російських окупантів.
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23.02.2022 08:54 Відповісти
і заборонити російські банки, завозити сюди російські товари. Ви зайдіть в магазини, там більше російських і білоруських цукерків, аніж нашої компанії "Рошен". А "Рошен" у самі складні часи країни, коли була горяча фаза війни і розкрадена казна і ЗВР, більше всіх заплатив податків, встановив ПВО над Києвом. Але телепні своєю пропагандою просто знищують цей бізнес на користь російського і білоруського, а фактично того ж російського. Ще маленький приклад, як "зелені" барани, та ОПЗЖісти знищили виробництво українського автобуса "Богдан"( я вже мовчу за ЛАЗ), набрехали на Порошенко і завод обонкротили, а сьогодні в основному закупляють російські автобуси "ПАЗ" і "ГАЗЕЛЬ". Обсурд, їде шкільний автобус ПАЗ, який придбаний державою у росіян за бюджетні кошти під час російсько-української війни. Хворим на голову дати якийсь фейк, декілька раз повторити і вони не задумуючись знищать те, на що їх направляють, а потім будуть плакатися, що в нас нічого немає, що така важка доля. За українські військові катери писати вже не буду, не буду за українські трактори, автомобілі "Краз" бо "еліта" купує білоруські, російські. Такі вони вумні українці.
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23.02.2022 09:21 Відповісти
 
 