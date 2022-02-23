Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо
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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про нові санкції проти Росії через визнання нею так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал СВС.
"Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі", - заявив Трюдо.
Санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".
Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.
Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".
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после выступления было включение политика Максима Шевченко, так у него лыба была до ушей.
так что не думайте, что "только путин виноват". россияне поддерживают политику путина.
Але в перспективі, є надія, що якщо світ нарешті зрозуміє з ким має справу, і не злякається, то разом зможемо відправити мордор в кам'яний вік де їм саме місце.
Перестать покупать в россии любую продукцию.
запретить нашим телеканалам покупать любой российский медиа-контент: фильмы, сериалы, передачи.
Запретить россии провозить продукцию через нашу территорию в Европу.
запрет на въезд гражданам россии в Украину.
найти замену российскому газу и нефти
закрыть российские сми: корреспондент.нет и страна.уа
сторонников россии депортировать в россию! лидеров ОПЗЖ выслать в россию. Принять закон о колаборантах!
https://www.youtube.com/watch?v=b6bZeRoMdUM