Канада накладає санкції на депутатів Держдуми РФ та російські банки, - Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про нові санкції проти Росії через визнання нею так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал СВС.

"Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі", - заявив Трюдо.

Санкції передбачають заборону на будь-які фінансові операції із так званими "ЛНР" та "ДНР".

Також канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та двома підтримуваними державою російськими банками. Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували "за" щодо визнання ОРДЛО.

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Трюдо заявив, що санкції "діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України".