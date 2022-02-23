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США запровадили санкції проти двох російських держбанків і дітей чиновників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США запровадили санкції проти двох російських держбанків і дітей чиновників

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанка. У списку також - 42 їхні дочірні компанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Мінфіну США.

Мінфін також повідомив, що персональні санкції будуть запроваджені проти дітей російських чиновників:

- Дениса Бортникова – сина голови ФСБ РФ Олександра Бортникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;

- Петра Фрадкова – виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем’єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ. За інформацією Мінфіну США, Петро Фрадков особисто був залучений у процеси налагодження контрактів банку з оборонною галуззю Росії. Він публічно брав участь у спільних засіданнях з Путіним, на яких погоджували угоди про надання коштів для державних оборонних проєктів. Крім того, Фрадков є гендиректором ПАТ "Російський експортний центр", який є підрозділом "Внешэкономбанка", проти якого США також запровадили санкції;

- Володимира Кирієнко – колишнього віце-президента держкомпанії "Ростелеком", виконавчого директора групи "VK Group" та сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Сергій Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ. Володимир Кирієнко залучений в управління найбільшою російською соціальною мережею "ВКонтакте".

Також читайте: США запроваджують перший пакет санкцій проти Росії, - Байден

Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.

Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може також потрапити під санкції уряду США.

Водночас, батьки цих росіян – Олександр Бортников, Михайло Фрадков та Сергій Кирієнко вже перебувають у санкційному переліку Мінфіну США.

Крім цього, США забороняють купівлю на вторинному ринку державних облігацій, випущених Мінфіном РФ, Банком Росії або Фондом національного добробуту РФ після 1 березня 2022 року.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+99
завтра доречі 23 Якщо завтра почуєте від когось "с праздником", їбаште на звук.
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22.02.2022 23:52
+41
Первый раз слышу такие банки. Где Сбербанк? Где РЖД? Где Аерофлот?
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22.02.2022 23:56
+30
День окупаційної армії..Можна завтра бажати здохнути усім кацапам,)(уйлу та московії скорішого занепаду та розвалу.
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22.02.2022 23:55
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23.02.2022 00:40 Відповісти
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23.02.2022 00:41 Відповісти
Если бы США и Великобритания в 1945 году обложили Гитлера санкциями,а не бомбили-он бы не проиграл.
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23.02.2022 00:42 Відповісти
США и Великобритания уже десятилетиями несут огромные расходы из за того, что бомбили Германию а не ссср
С Гитлером были все шансы договорится, начиная с 1943-го он был готов на любые условия, кроме "безоговорочной капитуляции", и он предпочел покинуть этот мир, не подписав такие документы. Сравните с Зеленским и почувствуйте разницу между немцем и евреем. И заодно подумайте, а оно вам надо жить и далее советскими мифами?
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23.02.2022 01:09 Відповісти
Уточните, пожалуйста, какие "такие документы" подписал Зеленский ?
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23.02.2022 01:16 Відповісти
Зеленские и Рабиновичи никогда не подписывают никаких документов, в которых есть риски, выходящие за рамки термина "расходы". In the other words, there are no documents you have asked for exists in the past.
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23.02.2022 01:38 Відповісти
Є така книга, називається "Лабіринт" - це мемуари Вальтера Шелленберга. Там зокрема багато про політичні/дипломатичні проекти тих часів. Дійсно, можливостей було багато. Але усе прокохали (зокрема через герра Рібентропа, який загубив цілу низку ініціатив через власні амбіції).
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23.02.2022 04:20 Відповісти
Окрім "Лабіринта" прочитав багато різних мемеарів про події того часу. То й маю точку зору, яка значно відрізняється від "традиційної". Війна це завжди важки рішення та важкі помилки.
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23.02.2022 12:01 Відповісти
Гитлер - еврей по отцу. А по матери - австриец. Аастрия- это другая страна. А гражданство Германии он взял во взрослом возрасте. Так что немецким там и не пахнет. Развел немцев.
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23.02.2022 07:52 Відповісти
Обычная советская глупость, в которой половина правды.
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23.02.2022 11:39 Відповісти
Ужас какой. Как теперь банкирам снискать хлеб насущный ?
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23.02.2022 01:05 Відповісти
...а, деток же за что?
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23.02.2022 05:22 Відповісти
Аниже дети! 😉
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23.02.2022 06:34 Відповісти
""Госдума спустя три года одобрила в основном чтении законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки
Уведомление предложили не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы.

Госдума во втором, основном чтении спустя три года после внесения приняла проект изменений закона о военной службе. В документе уточнили правила вручения повесток призывникам, следует из текста законопроекта."
https://newsland.com/user/4297807604/content/gosduma-odobrila-zakonoproekt-ob-obiazatelnoi-iavke-rossiian-v-*********-bez-povestki/7557059

Мои самые сердечные поздравления русским "ванечкам".
За Тимченко, за Ротенбергов, за Миллера идите, 'ванечки", удобрять поля Донбасса.

Я когда пассифлору (passion fruit) в свое время сажала, зарыла печенку баранью под растение, хорошо укоренилось растение, плодоносит.
Ну, а на "ванечках' то пшеница попрет сам-десять.
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23.02.2022 05:57 Відповісти
Ну, а що раніше заважало? Доброта та людяність? Невже? Помрій, мрійнику! Мрія окриляє.)))))
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23.02.2022 06:47 Відповісти
Вже видалили це москвопадло. Хай ніхто з наших не прийме на свій рахунок.)
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23.02.2022 06:50 Відповісти
Вот "настоящие" санкции.
"Цена кризиса вокруг Донбасса и признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжает расти. Главная «кубышка» президента Владимира Путина - Фонд национального благосостояния потерял 2 трлн руб. за четыре месяца из-за постоянной эскалации напряженности у границ Украины. Теперь из Фонда, изначально предназначенного для софинансирование пенсий россиян, предлагается потратить 1,5 трлн руб. на восстановление разрушенного войной Донбасса.

Триллионы рублей сгорают в кризисе
Фонд национального благосостояния стал одной из многочисленных «жертв» нагнетания напряженности у границ Украины и признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С 1 февраля ФНБ потерял 909 млрд руб. из-за обесценивания акций Сбербанка и «Аэрофлота», в которые вложены резервы, следует из данных Минфина и расчетов Finanz.
- Котировки крупнейшего банка страны упали на 30% с начала месяца. В ФНБ на 1 февраля было акций Сбербанка на 2,996 трлн руб. Убыток составил 900 млрд руб. Акций «Аэрофлота» в Фонде хранилось на 47,2 млрд руб., а теперь - на 37,8 млрд.
Однако если провести расчеты с 1 ноября, то пакет акций Сбербанка в ФНБ стоил 4,04 трлн руб. (сейчас 2,09 трлн), а «Аэрофлота» - 57,2 млрд руб. (против 37,8 млрд сейчас). Таким образом, за четыре месяца геополитических игр ФНБ «похудел» на 2 трлн руб. Этой суммы хватило бы на два года расходов на систему высшего образования.
-На 1 февраля общий объем ФНБ составлял 13,6 трлн руб., из которых «живых» денег только 8,8 трлн руб., или 112,7 млрд долларов. Часть этой суммы - а именно 1,5 трлн руб. - уже предлагают вложить в восстановление ДНР и ЛНР. Об этом заявил замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. По его словам, этих денег хватит на три года. Средства пойдут на восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог Донбасса."
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-poteriala-2-trln-rublei-rezervov-iz-za-donbassa/7556951

Сейчас попилят денюжки на ремонте ассенизаторных служб Донецка и Луганска (это "очистные сооружения"), дороги, разбитые в хлам, подремонтируют (а то танки российкие завязнут по распутице на дорогах молодых республик), а когда республиканцы обвалят цену на нефть до той, как была при Ельцине, то россияне будут хрен последний без соли доедать, потому как весь фонд ихнего благосостояния уйдет на Бамбас.
Замечательная новость, я считаю.

Это если же при таких ценах на нефть у кремлявских башен так кормовая база ужалась, что только и состалось, как фонд благосостояния громить, то что будет, когда цена на нефть грохнется.
Жрать начнут друг-дружку, вот что будет, кремлевская башня накинется на другию башню, как динозавр на динозавра.
Собственно, последний год им жировать, точнее, до ноября.
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23.02.2022 06:15 Відповісти
Колись читав, що сума у тому фонді, дивним чином, приблизно дорівнює сумарному боргу Газпрому і Роснєфті.
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23.02.2022 06:40 Відповісти
Пора водить ,,кубинские,, или ,,Иранские,, санкции. Рубль даже подорожал.
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23.02.2022 06:22 Відповісти
Это банки военного сектора. Согласна с вами, санкции НИ О ЧЁМ!
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23.02.2022 06:41 Відповісти
Чиновник разъезжающий по Европе и покупающий элитные дома для своих детей это 100% коррупционер. Если бы у европейцев была совесть они бы всем запретили.
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23.02.2022 06:56 Відповісти
Где эмбарго? Все остальное несерьёзно.
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23.02.2022 07:13 Відповісти
эмбарго не будет никогда. ну в обозримом будущем точно.
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23.02.2022 08:34 Відповісти
На рф сміються з цього... Ніхто і не чув про ці банка.
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23.02.2022 07:18 Відповісти
обязательно вводить санкции на все эти семьи с их выродками иначе нет смысла! пусть их детёныши и жены не шастают по шопингам и круизам по миру,сидят дома...едут в ***** рассеи необьятной и там тратят рубасы свои и ходят в бары пить бояру... хватит этим выродкам жировать и обучаться и лечится в европе . ато введут санкцию на их папика а его жена и дети прекрасно себя чухают путешествуя по миру и без него...((
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23.02.2022 07:35 Відповісти
Всіх нащадків ********* виключити із закордонних Вузів і депортувати в *********
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23.02.2022 07:44 Відповісти
Vot pokazali sto i deti popadiot pod sankciji.Kogo tam deti ecio statov Lavrova,Soigu?Vot eti budet sleducije vybroseni takze.
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23.02.2022 07:53 Відповісти
А сынка димы "айфончика" забыли, а у него бизнес в США или он байстрюком оказался
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23.02.2022 08:20 Відповісти
Крутые санкции.
Экономики РФ хана!
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23.02.2022 08:43 Відповісти
А вы хотите все и сразу. Так не будет. Санкции будут вводить и выводить постепенно, для большего удовольствия.
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23.02.2022 09:12 Відповісти
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