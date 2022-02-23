США ввели санкции против двух российских госбанков и детей чиновников
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Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанка. В списке также - 42 их дочерние компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессрелиз Минфина США.
Минфин также сообщил, что персональные санкции будут введены против детей российских чиновников:
- Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;
- Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;
- Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".
Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.
Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.
В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.
Кроме того, США запрещают покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния РФ после 1 марта 2022 года.
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С Гитлером были все шансы договорится, начиная с 1943-го он был готов на любые условия, кроме "безоговорочной капитуляции", и он предпочел покинуть этот мир, не подписав такие документы. Сравните с Зеленским и почувствуйте разницу между немцем и евреем. И заодно подумайте, а оно вам надо жить и далее советскими мифами?
Уведомление предложили не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы.
Госдума во втором, основном чтении спустя три года после внесения приняла проект изменений закона о военной службе. В документе уточнили правила вручения повесток призывникам, следует из текста законопроекта."
https://newsland.com/user/4297807604/content/gosduma-odobrila-zakonoproekt-ob-obiazatelnoi-iavke-rossiian-v-*********-bez-povestki/7557059
Мои самые сердечные поздравления русским "ванечкам".
За Тимченко, за Ротенбергов, за Миллера идите, 'ванечки", удобрять поля Донбасса.
Я когда пассифлору (passion fruit) в свое время сажала, зарыла печенку баранью под растение, хорошо укоренилось растение, плодоносит.
Ну, а на "ванечках' то пшеница попрет сам-десять.
"Цена кризиса вокруг Донбасса и признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжает расти. Главная «кубышка» президента Владимира Путина - Фонд национального благосостояния потерял 2 трлн руб. за четыре месяца из-за постоянной эскалации напряженности у границ Украины. Теперь из Фонда, изначально предназначенного для софинансирование пенсий россиян, предлагается потратить 1,5 трлн руб. на восстановление разрушенного войной Донбасса.
Триллионы рублей сгорают в кризисе
Фонд национального благосостояния стал одной из многочисленных «жертв» нагнетания напряженности у границ Украины и признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С 1 февраля ФНБ потерял 909 млрд руб. из-за обесценивания акций Сбербанка и «Аэрофлота», в которые вложены резервы, следует из данных Минфина и расчетов Finanz.
- Котировки крупнейшего банка страны упали на 30% с начала месяца. В ФНБ на 1 февраля было акций Сбербанка на 2,996 трлн руб. Убыток составил 900 млрд руб. Акций «Аэрофлота» в Фонде хранилось на 47,2 млрд руб., а теперь - на 37,8 млрд.
Однако если провести расчеты с 1 ноября, то пакет акций Сбербанка в ФНБ стоил 4,04 трлн руб. (сейчас 2,09 трлн), а «Аэрофлота» - 57,2 млрд руб. (против 37,8 млрд сейчас). Таким образом, за четыре месяца геополитических игр ФНБ «похудел» на 2 трлн руб. Этой суммы хватило бы на два года расходов на систему высшего образования.
-На 1 февраля общий объем ФНБ составлял 13,6 трлн руб., из которых «живых» денег только 8,8 трлн руб., или 112,7 млрд долларов. Часть этой суммы - а именно 1,5 трлн руб. - уже предлагают вложить в восстановление ДНР и ЛНР. Об этом заявил замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. По его словам, этих денег хватит на три года. Средства пойдут на восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог Донбасса."
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-poteriala-2-trln-rublei-rezervov-iz-za-donbassa/7556951
Сейчас попилят денюжки на ремонте ассенизаторных служб Донецка и Луганска (это "очистные сооружения"), дороги, разбитые в хлам, подремонтируют (а то танки российкие завязнут по распутице на дорогах молодых республик), а когда республиканцы обвалят цену на нефть до той, как была при Ельцине, то россияне будут хрен последний без соли доедать, потому как весь фонд ихнего благосостояния уйдет на Бамбас.
Замечательная новость, я считаю.
Это если же при таких ценах на нефть у кремлявских башен так кормовая база ужалась, что только и состалось, как фонд благосостояния громить, то что будет, когда цена на нефть грохнется.
Жрать начнут друг-дружку, вот что будет, кремлевская башня накинется на другию башню, как динозавр на динозавра.
Собственно, последний год им жировать, точнее, до ноября.
Экономики РФ хана!