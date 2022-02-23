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США ввели санкции против двух российских госбанков и детей чиновников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

США ввели санкции против двух российских госбанков и детей чиновников

Министерство финансов США официально сообщило, что вводит санкции против двух российских государственных банков – ВЭБ и Промсвязьбанка. В списке также - 42 их дочерние компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессрелиз Минфина США.

Минфин также сообщил, что персональные санкции будут введены против детей российских чиновников:

- Дениса Бортникова – сына председателя ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников занимает должности заместителя президента российского государственного банка "ВТБ" и является председателем правления банка;

- Петра Фрадкова – исполнительного директора "Промсвязьбанка" и сына экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова, также занимавшего должность главы Службы внешней разведки Минобороны РФ. По информации Минфина США, Петр Фрадков лично был вовлечен в процессы налаживания контрактов банка с отраслью России. Он публично участвовал в совместных заседаниях с Путиным, на которых формировали соглашения о предоставлении средств для государственных оборонных проектов. Кроме того, Фрадков является гениректором ПАО "Российский экспортный центр", являющимся подразделением "Внешэкономбанка", против которого США также ввели санкции;

- Владимира Кириенко – бывшего вице-президента госкомпании "Ростелеком", исполнительного директора группы VK Group и сына первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным правительства США, Сергей Кириенко курирует направление внутренней политики в РФ. Владимир Кириенко вовлечен в управление крупнейшей российской социальной сетью "ВКонтакте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США вводят первый пакет санкций против России, - Байден

Как объяснили в пресс-службе США, все имущество и финансовые активы на американской территории у этих трех упомянутых лиц заблокированы правительством США.

Кроме того, любой банк, который согласится совершать транзакции и операции под санкционными россиянами, может быть также попасть под санкции правительства США.

В то же время родители этих россиян – Александр Бортников, Михаил Фрадков и Сергей Кириенко уже находятся в санкционном перечне Минфина США.

Кроме того, США запрещают покупку на вторичном рынке государственных облигаций, выпущенных Минфином РФ, Банком России или Фондом национального благосостояния РФ после 1 марта 2022 года.

Читайте также: Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон
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Топ комментарии
+99
завтра доречі 23 Якщо завтра почуєте від когось "с праздником", їбаште на звук.
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22.02.2022 23:52
+41
Первый раз слышу такие банки. Где Сбербанк? Где РЖД? Где Аерофлот?
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22.02.2022 23:56
+30
День окупаційної армії..Можна завтра бажати здохнути усім кацапам,)(уйлу та московії скорішого занепаду та розвалу.
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22.02.2022 23:55
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23.02.2022 00:40 Ответить
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23.02.2022 00:41 Ответить
Если бы США и Великобритания в 1945 году обложили Гитлера санкциями,а не бомбили-он бы не проиграл.
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23.02.2022 00:42 Ответить
США и Великобритания уже десятилетиями несут огромные расходы из за того, что бомбили Германию а не ссср
С Гитлером были все шансы договорится, начиная с 1943-го он был готов на любые условия, кроме "безоговорочной капитуляции", и он предпочел покинуть этот мир, не подписав такие документы. Сравните с Зеленским и почувствуйте разницу между немцем и евреем. И заодно подумайте, а оно вам надо жить и далее советскими мифами?
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23.02.2022 01:09 Ответить
Уточните, пожалуйста, какие "такие документы" подписал Зеленский ?
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23.02.2022 01:16 Ответить
Зеленские и Рабиновичи никогда не подписывают никаких документов, в которых есть риски, выходящие за рамки термина "расходы". In the other words, there are no documents you have asked for exists in the past.
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23.02.2022 01:38 Ответить
Є така книга, називається "Лабіринт" - це мемуари Вальтера Шелленберга. Там зокрема багато про політичні/дипломатичні проекти тих часів. Дійсно, можливостей було багато. Але усе прокохали (зокрема через герра Рібентропа, який загубив цілу низку ініціатив через власні амбіції).
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23.02.2022 04:20 Ответить
Окрім "Лабіринта" прочитав багато різних мемеарів про події того часу. То й маю точку зору, яка значно відрізняється від "традиційної". Війна це завжди важки рішення та важкі помилки.
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23.02.2022 12:01 Ответить
Гитлер - еврей по отцу. А по матери - австриец. Аастрия- это другая страна. А гражданство Германии он взял во взрослом возрасте. Так что немецким там и не пахнет. Развел немцев.
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23.02.2022 07:52 Ответить
Обычная советская глупость, в которой половина правды.
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23.02.2022 11:39 Ответить
Ужас какой. Как теперь банкирам снискать хлеб насущный ?
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23.02.2022 01:05 Ответить
...а, деток же за что?
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23.02.2022 05:22 Ответить
Аниже дети! 😉
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23.02.2022 06:34 Ответить
""Госдума спустя три года одобрила в основном чтении законопроект об обязательной явке в военкомат без повестки
Уведомление предложили не только вручать лично, но и отправлять по почте заказным письмом. Неявка или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы.

Госдума во втором, основном чтении спустя три года после внесения приняла проект изменений закона о военной службе. В документе уточнили правила вручения повесток призывникам, следует из текста законопроекта."
https://newsland.com/user/4297807604/content/gosduma-odobrila-zakonoproekt-ob-obiazatelnoi-iavke-rossiian-v-*********-bez-povestki/7557059

Мои самые сердечные поздравления русским "ванечкам".
За Тимченко, за Ротенбергов, за Миллера идите, 'ванечки", удобрять поля Донбасса.

Я когда пассифлору (passion fruit) в свое время сажала, зарыла печенку баранью под растение, хорошо укоренилось растение, плодоносит.
Ну, а на "ванечках' то пшеница попрет сам-десять.
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23.02.2022 05:57 Ответить
Ну, а що раніше заважало? Доброта та людяність? Невже? Помрій, мрійнику! Мрія окриляє.)))))
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23.02.2022 06:47 Ответить
Вже видалили це москвопадло. Хай ніхто з наших не прийме на свій рахунок.)
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23.02.2022 06:50 Ответить
Вот "настоящие" санкции.
"Цена кризиса вокруг Донбасса и признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР продолжает расти. Главная «кубышка» президента Владимира Путина - Фонд национального благосостояния потерял 2 трлн руб. за четыре месяца из-за постоянной эскалации напряженности у границ Украины. Теперь из Фонда, изначально предназначенного для софинансирование пенсий россиян, предлагается потратить 1,5 трлн руб. на восстановление разрушенного войной Донбасса.

Триллионы рублей сгорают в кризисе
Фонд национального благосостояния стал одной из многочисленных «жертв» нагнетания напряженности у границ Украины и признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С 1 февраля ФНБ потерял 909 млрд руб. из-за обесценивания акций Сбербанка и «Аэрофлота», в которые вложены резервы, следует из данных Минфина и расчетов Finanz.
- Котировки крупнейшего банка страны упали на 30% с начала месяца. В ФНБ на 1 февраля было акций Сбербанка на 2,996 трлн руб. Убыток составил 900 млрд руб. Акций «Аэрофлота» в Фонде хранилось на 47,2 млрд руб., а теперь - на 37,8 млрд.
Однако если провести расчеты с 1 ноября, то пакет акций Сбербанка в ФНБ стоил 4,04 трлн руб. (сейчас 2,09 трлн), а «Аэрофлота» - 57,2 млрд руб. (против 37,8 млрд сейчас). Таким образом, за четыре месяца геополитических игр ФНБ «похудел» на 2 трлн руб. Этой суммы хватило бы на два года расходов на систему высшего образования.
-На 1 февраля общий объем ФНБ составлял 13,6 трлн руб., из которых «живых» денег только 8,8 трлн руб., или 112,7 млрд долларов. Часть этой суммы - а именно 1,5 трлн руб. - уже предлагают вложить в восстановление ДНР и ЛНР. Об этом заявил замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин. По его словам, этих денег хватит на три года. Средства пойдут на восстановление домов, подстанций, очистных сооружений, объектов социально-экономической инфраструктуры и дорог Донбасса."
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-poteriala-2-trln-rublei-rezervov-iz-za-donbassa/7556951

Сейчас попилят денюжки на ремонте ассенизаторных служб Донецка и Луганска (это "очистные сооружения"), дороги, разбитые в хлам, подремонтируют (а то танки российкие завязнут по распутице на дорогах молодых республик), а когда республиканцы обвалят цену на нефть до той, как была при Ельцине, то россияне будут хрен последний без соли доедать, потому как весь фонд ихнего благосостояния уйдет на Бамбас.
Замечательная новость, я считаю.

Это если же при таких ценах на нефть у кремлявских башен так кормовая база ужалась, что только и состалось, как фонд благосостояния громить, то что будет, когда цена на нефть грохнется.
Жрать начнут друг-дружку, вот что будет, кремлевская башня накинется на другию башню, как динозавр на динозавра.
Собственно, последний год им жировать, точнее, до ноября.
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23.02.2022 06:15 Ответить
Колись читав, що сума у тому фонді, дивним чином, приблизно дорівнює сумарному боргу Газпрому і Роснєфті.
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23.02.2022 06:40 Ответить
Пора водить ,,кубинские,, или ,,Иранские,, санкции. Рубль даже подорожал.
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23.02.2022 06:22 Ответить
Это банки военного сектора. Согласна с вами, санкции НИ О ЧЁМ!
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23.02.2022 06:41 Ответить
Чиновник разъезжающий по Европе и покупающий элитные дома для своих детей это 100% коррупционер. Если бы у европейцев была совесть они бы всем запретили.
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23.02.2022 06:56 Ответить
Где эмбарго? Все остальное несерьёзно.
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23.02.2022 07:13 Ответить
эмбарго не будет никогда. ну в обозримом будущем точно.
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23.02.2022 08:34 Ответить
На рф сміються з цього... Ніхто і не чув про ці банка.
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23.02.2022 07:18 Ответить
обязательно вводить санкции на все эти семьи с их выродками иначе нет смысла! пусть их детёныши и жены не шастают по шопингам и круизам по миру,сидят дома...едут в ***** рассеи необьятной и там тратят рубасы свои и ходят в бары пить бояру... хватит этим выродкам жировать и обучаться и лечится в европе . ато введут санкцию на их папика а его жена и дети прекрасно себя чухают путешествуя по миру и без него...((
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23.02.2022 07:35 Ответить
Всіх нащадків ********* виключити із закордонних Вузів і депортувати в *********
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23.02.2022 07:44 Ответить
Vot pokazali sto i deti popadiot pod sankciji.Kogo tam deti ecio statov Lavrova,Soigu?Vot eti budet sleducije vybroseni takze.
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23.02.2022 07:53 Ответить
А сынка димы "айфончика" забыли, а у него бизнес в США или он байстрюком оказался
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23.02.2022 08:20 Ответить
Крутые санкции.
Экономики РФ хана!
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23.02.2022 08:43 Ответить
А вы хотите все и сразу. Так не будет. Санкции будут вводить и выводить постепенно, для большего удовольствия.
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23.02.2022 09:12 Ответить
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