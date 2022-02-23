Миссия МВФ начинает работу в Украине
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Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.
Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.
По результатам второго просмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 млн долларов по программе stand-by.
Топ комментарии
+6 Small Jerboa
показать весь комментарий23.02.2022 08:29
+4 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий23.02.2022 08:24
+4 Гыг с Вами
показать весь комментарий23.02.2022 08:39
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Думаю, основные автобаны были построены за эти гроши.
Словакия тоже строит современные автобаны и тоннели за гроши ЕС.
Пусть иЕС В УКРАИНУ вкладывает , если Украина форпост мира для ЕС.
в нас теж нарітної єдності,"за халяву"
💸Дело в том, что население, которое месяцами убаюкивали фразами "угрозы нет, это Запад сеет панику", после признания Россией ДНР и ЛНР бросилось в банки, снимать деньги и разрывать договора на депозиты. Банки уже взвыли. Если так пойдут дела в кассах просто не останется наличности. Тогда одно из двух. Либо включать станок, либо отпускать гривну в свободный полет, т е раскручивать маховик инфляции.
🤷🏻♂️Увещеваниям президента и его команды уже никто не верит. Запад же обещает подумать, однако реально денег не дает. А того что было обещано ранее просто не хватает. Что и не удивительно. После того как правительство Украины героически разрушило взаимоотношения с МВФ, одалживать ему никто не хочет.
😥Для Зеленского это катастрофа, т к раскрутка инфляции сразу же болезненно ударит по его рейтингу. Однако Запад это мало волнует, там свои граждане и свои рейтинги. Спасать рейтинг Зеленского страны НАТО не видят причин.
📈А впереди у правительства обещанное повышение тарифов на комуналку. Которые компенсировать уже нечем. Т е расходы придется полностью переложить на плечи населения. Зеленскому обязательно вспомнят обещание снизить в два раза тарифы по сравнению с временами Порошенко, реально сейчас они уже в два раза выросли.
🤭Учитывая что рейтинги Зеленского и его основного конкурента Порошенко уже идут почти ноздря в ноздрю, становится очевидно. Если Запад сейчас не даст денег чтобы закрыть все дыры, лидером рейтинга Зеленскому осталось быть месяц, а в лучшем случае два.
Чи Ви думаєте просто так вони блокують призначення прокурора ?
Гетьманцев- ВРАГ УКРАИНЫ
Пока Ахметов прячется на своих 200 миллионных виллах, надо бы убрать всю доходность и прибыль из систем облэнерго - пусть работают без прибыли . НИКАКИХ НАКРУТОК И КОЭФФИЦИЕНТОВ на стоимость продукта