Миссия МВФ начинает работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда начинает обсуждение программы с украинскими властями на фоне российского кризиса.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой программы МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", – говорится в сообщении.

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По результатам второго просмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 млн долларов по программе stand-by.