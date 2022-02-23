Місія МВФ починає роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться в повідомленні.

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За результатами другого перегляду очікується отримання третього траншу в розмірі 700 млн доларів за програмою stand-by.