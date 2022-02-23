Місія МВФ починає роботу в Україні
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Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи.
Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться в повідомленні.
За результатами другого перегляду очікується отримання третього траншу в розмірі 700 млн доларів за програмою stand-by.
Топ коментарі
+6 Small Jerboa
показати весь коментар23.02.2022 08:29
+4 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар23.02.2022 08:24
+4 Гыг с Вами
показати весь коментар23.02.2022 08:39
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Думаю, основные автобаны были построены за эти гроши.
Словакия тоже строит современные автобаны и тоннели за гроши ЕС.
Пусть иЕС В УКРАИНУ вкладывает , если Украина форпост мира для ЕС.
в нас теж нарітної єдності,"за халяву"
💸Дело в том, что население, которое месяцами убаюкивали фразами "угрозы нет, это Запад сеет панику", после признания Россией ДНР и ЛНР бросилось в банки, снимать деньги и разрывать договора на депозиты. Банки уже взвыли. Если так пойдут дела в кассах просто не останется наличности. Тогда одно из двух. Либо включать станок, либо отпускать гривну в свободный полет, т е раскручивать маховик инфляции.
🤷🏻♂️Увещеваниям президента и его команды уже никто не верит. Запад же обещает подумать, однако реально денег не дает. А того что было обещано ранее просто не хватает. Что и не удивительно. После того как правительство Украины героически разрушило взаимоотношения с МВФ, одалживать ему никто не хочет.
😥Для Зеленского это катастрофа, т к раскрутка инфляции сразу же болезненно ударит по его рейтингу. Однако Запад это мало волнует, там свои граждане и свои рейтинги. Спасать рейтинг Зеленского страны НАТО не видят причин.
📈А впереди у правительства обещанное повышение тарифов на комуналку. Которые компенсировать уже нечем. Т е расходы придется полностью переложить на плечи населения. Зеленскому обязательно вспомнят обещание снизить в два раза тарифы по сравнению с временами Порошенко, реально сейчас они уже в два раза выросли.
🤭Учитывая что рейтинги Зеленского и его основного конкурента Порошенко уже идут почти ноздря в ноздрю, становится очевидно. Если Запад сейчас не даст денег чтобы закрыть все дыры, лидером рейтинга Зеленскому осталось быть месяц, а в лучшем случае два.
Чи Ви думаєте просто так вони блокують призначення прокурора ?
Гетьманцев- ВРАГ УКРАИНЫ
Пока Ахметов прячется на своих 200 миллионных виллах, надо бы убрать всю доходность и прибыль из систем облэнерго - пусть работают без прибыли . НИКАКИХ НАКРУТОК И КОЭФФИЦИЕНТОВ на стоимость продукта