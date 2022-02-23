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Місія МВФ починає роботу в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Місія МВФ починає роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає сьогодні обговорення з владою України другого перегляду програми, що підтримується МВФ. Зустрічі місії відбуватимуться в онлайн режимі", – йдеться в повідомленні.

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За результатами другого перегляду очікується отримання третього траншу в розмірі 700 млн доларів за програмою stand-by.
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Топ коментарі
+6
А антикоррупционный прокурор так до сих пор и не назначен!
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23.02.2022 08:29
+4
А можливо в таких умовах не кредити , а допомога?
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23.02.2022 08:24
+4
бо в польщі був уряд народної єдності,протикомуняцкий...
в нас теж нарітної єдності,"за халяву"
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23.02.2022 08:39
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А можливо в таких умовах не кредити , а допомога?
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23.02.2022 08:24 Відповісти
ніт,лише кредити...бо в таких умовах винний саме цей уряд.
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23.02.2022 08:37 Відповісти
Можно и кредиты но на продолжительный период и под 0.1 процент
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23.02.2022 08:39 Відповісти
А антикоррупционный прокурор так до сих пор и не назначен!
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23.02.2022 08:29 Відповісти
вот ведь сюрприз, да?
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23.02.2022 08:34 Відповісти
Польше вроде 54 млрд безвозмездно выделили , когда принимали в ЕС .
Думаю, основные автобаны были построены за эти гроши.

Словакия тоже строит современные автобаны и тоннели за гроши ЕС.

Пусть иЕС В УКРАИНУ вкладывает , если Украина форпост мира для ЕС.
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23.02.2022 08:34 Відповісти
Больше 80 ,борг простили. И влили больше 250милиардов.
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23.02.2022 08:36 Відповісти
бо в польщі був уряд народної єдності,протикомуняцкий...
в нас теж нарітної єдності,"за халяву"
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23.02.2022 08:39 Відповісти
Нет эффективно работающих антикоррупционных органов - нет кредитов.
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23.02.2022 08:35 Відповісти
Никаких кредитов не давать! Пока не будет независимый глава САП и Набу!
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23.02.2022 08:36 Відповісти
Та так і буде. З цими брехливими квартальщиками по іншому не можна. А до результатів роботи цієї місії МВФ прив'язані і інші транші. Ес он недавно виділив 1.2 млрд, але після узгодження нової програми МВФ. Клоун розривається. Тут корєша ібуть, там народ розірве, якщо країну без грошей залишить
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23.02.2022 08:42 Відповісти
​​🏛️Источник сообщает, что Офис президента сейчас в прямом смысле канючит деньги у стран Запада. Президент Зеленский переживает наверное наиболее сложный кризис своего правления.



💸Дело в том, что население, которое месяцами убаюкивали фразами "угрозы нет, это Запад сеет панику", после признания Россией ДНР и ЛНР бросилось в банки, снимать деньги и разрывать договора на депозиты. Банки уже взвыли. Если так пойдут дела в кассах просто не останется наличности. Тогда одно из двух. Либо включать станок, либо отпускать гривну в свободный полет, т е раскручивать маховик инфляции.



🤷🏻‍♂️Увещеваниям президента и его команды уже никто не верит. Запад же обещает подумать, однако реально денег не дает. А того что было обещано ранее просто не хватает. Что и не удивительно. После того как правительство Украины героически разрушило взаимоотношения с МВФ, одалживать ему никто не хочет.



😥Для Зеленского это катастрофа, т к раскрутка инфляции сразу же болезненно ударит по его рейтингу. Однако Запад это мало волнует, там свои граждане и свои рейтинги. Спасать рейтинг Зеленского страны НАТО не видят причин.



📈А впереди у правительства обещанное повышение тарифов на комуналку. Которые компенсировать уже нечем. Т е расходы придется полностью переложить на плечи населения. Зеленскому обязательно вспомнят обещание снизить в два раза тарифы по сравнению с временами Порошенко, реально сейчас они уже в два раза выросли.



🤭Учитывая что рейтинги Зеленского и его основного конкурента Порошенко уже идут почти ноздря в ноздрю, становится очевидно. Если Запад сейчас не даст денег чтобы закрыть все дыры, лидером рейтинга Зеленскому осталось быть месяц, а в лучшем случае два.
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23.02.2022 08:37 Відповісти
Зеленский после своего вчерашнего блеяния и нескрываемого перепуга и не способности руководить страной в критическое время потерял остатки и того что ещё было. Даже его самые упоротые почитатели увидели перед собой труса и полную бездарь.
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23.02.2022 08:48 Відповісти
Шановні МВФ, не давайте ні цента, поки це шапіто не дасть обрати прокурора САП! Інакше всі Ваші допомоги підуть до бородатого Бені, зрадника Єрмака, мавпи Арахамії і т.д.
Чи Ви думаєте просто так вони блокують призначення прокурора ?
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23.02.2022 08:46 Відповісти
знаючи в якому стані зараз перебуває Україна могли би і пробачити борги, союзнички, мать вашу....
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23.02.2022 08:51 Відповісти
Гетьманцева кто-то выгонит под зад из Рады??? Шоб не лез в экономику Украины своим пророссийским носом
Гетьманцев- ВРАГ УКРАИНЫ
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23.02.2022 08:53 Відповісти
И про КОММУНАЛКУ
Пока Ахметов прячется на своих 200 миллионных виллах, надо бы убрать всю доходность и прибыль из систем облэнерго - пусть работают без прибыли . НИКАКИХ НАКРУТОК И КОЭФФИЦИЕНТОВ на стоимость продукта
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23.02.2022 08:58 Відповісти
 
 