Сегодня стартует призыв резервистов ВСУ
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Президент Владимир Зеленский подписал Приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы 1 год", - говорится в сообщении.
Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.
В то же время, отметили в ВСУ, за призванными резервистами, согласно Закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.
"В соответствии с Приказом Президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или же получив повестку для явки в свой ТЦК. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призванным, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность", - говорится в сообщении.
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Тому призов - буде. І призов у нинішньому вигляді та розмірі - це насправді державна зрада хєрограя.
Все як завжди - надання допомоги США реально залежить від того, чи готові українці самі захищати свою країну.
Так про готовність мова йде чи про можливість? Готовність є навіть тоді, якщо умовно кажучи є хоч одна людина, яка готова захищати. Інша справа чи є в неї можливість це зробити. Чи Ви хотіли сказати, що якщо США побачить що в нас недостатньо можливості, то допомогати не буде. Чи як?
P. S. путин-*****.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
**********&кацапи &рфія - ПНХ.
Средняя по стране или по табульке (которая у многих не больше 8ми оф) особенно в бизнесе?
Ну як на такий коментар не вставити свої п"ять копійок ? Податкова завжди наголошувала - вимагайте виплати зарплати офіційно ...... а так пох яка вона там середня , чи по странє чи по палатє (( Нормальні роботодавці своїм мобілізованим працівникам без держави часто допомагають - від придбання амуніції , до допомоги родині.
Податкова она такая, только наголошуэ, а реалии таковы - работы толком нет, не хочешь - иди ищи другую (которой нет).
"Нормальные" сейчас такое могут позволить только те кто с бюджетом васьвась, либо все так же на серой % на 50. Не тянет сейчас уже никто, это не 14-18й, когда еще сальцо было на боках. Да и давайте чесно, ну оформлен работяга на 14-15к (задрал повыше, многие больше 12ти не получают) - налоги на руки сколько ? 11? большенство в свои выходные подрабатывают что бы вытянуть комуналку и питание семьи.А теперь как?
В новости нет НИЧЕГО, призвать призывают, ГДЕ освобождение от комуналки призывника, где льготы для семьи на период призыва, где страховка кормильца. А самое главное - своих призывают? Вот и получаем, новость есть, а заботы от гос. - НОЛЬ. Зато на себя любимых бабла не жалеют, а на армию урезают и не голосуют.
У ФОП 3 группы доход до 7 лямов, предлагаешь его потерю из бюджета компенсировать?
Ви живете на жорстокій планеті. Тут задарма якщо щось і отримаєш, то це буде або якщо ти сам по собі недієздтатний (і то, не в кожній країні - наша ще дуже "соціальна", до речі), або ти сам по собі тварюка і "ходиш по головам".
Повторюю: або ви працюєте "на дядю", платите (ви або за вас) купу податків - і маєте соц.пакет мінімум класу "аби не здохнути з голоду", або приймаєте на себе ВСІ ризики самостійності - оформлюєте ФОП, САМІ займаєтесь всіма питаннями власного забезпечення ВСИМ на ВСІ випадки життя (хоча і тут вам держава надає дармову освіту і частково дармове лікування).
Чи ви, оформлюючи ФОП, цього не розуміли?!? Якщо ні - то зверніться до психіатра - інфантилізм, зазвичай, звісно, лікується гривночкою, але і лікарі щось можуть у вашій голові змінити трішки.
А тепер ви вирішили, що ви нікому нічого не винні, держава все ваше життя буй клала на вас і задумалися щодо пошуку ПМЖ за кордоном?
Вали нахєр, скиглій невдячний. Такі поци тільки про свої права та про те, що їм винна держава, знають і пам'ятають, а про свої обов'язки ніц не бажають ні знати, ні пам'ятати.
Якщо у вас ця цифра вам здається замалою, то це проблема ваших відносин з вашим роботодавцем. "табулька на 8к" - це гарантовано ваша особиста проблема. Вам зручно було не платити податків? Чого тепер скиглите?
І...так - люди в сфері ЖКХ, медики, бюджетники, які згодні за 8к "корячитись на дядю" - переважно ідіоти.
Якщо були б не згодні - отримували б інші гроші. Бо тільки ідіоти не об'єднуються в профспілки і не вимагають гідної зарплати. Тільки ідіоти не шукають собі більшої ЗП. Тільки ідіоти сидять на одному місці і скиглять "нема роботи", хоча в сусідньому селі/районі/місті/області - шукають робітників на в 2-3 рази більші зарплати.
Ему как мышцы качать , так он здоров, а как страну защищать , так он контуженый .
И таких инвалидов в Раде - 450 штук.