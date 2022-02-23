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призыв (707) ВСУ (5141) резервисты (59)

Сегодня стартует призыв резервистов ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сегодня стартует призыв резервистов ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал Приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы 1 год", - говорится в сообщении.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

В то же время, отметили в ВСУ, за призванными резервистами, согласно Закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

"В соответствии с Приказом Президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или же получив повестку для явки в свой ТЦК. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призванным, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Также читайте: Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
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23.02.2022 10:40
+33
юзик, лысый, пикалов конечно же в первых рядах?
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23.02.2022 10:37
+28
згадав ще про одного "захисника" Донбасу: сивоху.......
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23.02.2022 10:42
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От і настає момент істини. Від того, як швидко, та ефективно пройде цей захід, і залежать всі подальші плани І ГЕнштабу і ПЕнтагону.
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23.02.2022 10:37 Ответить
А як повʼязані плани Генштабу та Пентагону з призовом резервістів?
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23.02.2022 11:04 Ответить
Все як завжди - надання допомоги США реально залежить від того, чи готові українці самі захищати свою країну. Реальна допомога в 2015 році від США пішла тільки з-за того, що в 2014 році Україна показала, що суспільство та уряд готові боротися до кінця.
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23.02.2022 12:32 Ответить
А що наши частини роблять на передовій донбасу? Якби не збиралися захищатися то їх там би не було. До чого тут резервісти?
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23.02.2022 12:35 Ответить
Що за дурню я тільки но що прочитав... Ви в своєму розумі? Частини на лінії розмежування - це не того розміру військовий контингент, який здатен ефективно виконати будь-які бойові завдання проти 120-130 тисяч ************** окупантів. Подивіться на карту - нашій країні загрожують від Бресту до Придністров'я. За низької інтенсивності бойових дій та загроз - наявних військ ще якось вистачає. Для протистояння нинішнім загрозам - наявної кількості ЗСУ - гарантовано недостатньо.

Тому призов - буде. І призов у нинішньому вигляді та розмірі - це насправді державна зрада хєрограя.
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23.02.2022 12:49 Ответить
В чому дурня? Ви написали
Все як завжди - надання допомоги США реально залежить від того, чи готові українці самі захищати свою країну.
Так про готовність мова йде чи про можливість? Готовність є навіть тоді, якщо умовно кажучи є хоч одна людина, яка готова захищати. Інша справа чи є в неї можливість це зробити. Чи Ви хотіли сказати, що якщо США побачить що в нас недостатньо можливості, то допомогати не буде. Чи як?
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23.02.2022 13:12 Ответить
юзик, лысый, пикалов конечно же в первых рядах?
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23.02.2022 10:37 Ответить
згадав ще про одного "захисника" Донбасу: сивоху.......
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23.02.2022 10:42 Ответить
Аякже - із стрічками на лобі з написом POHUY , як під час виборів на стадіоні ((
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23.02.2022 10:49 Ответить
Та він їх вже зжер!!!
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23.02.2022 10:52 Ответить
за себе не відповіси, ти повоюєшь? чи ти з кацапії?
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23.02.2022 11:29 Ответить
Может,сначала на вопрос ответишь?
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23.02.2022 12:13 Ответить
Але,оглянись вокруг себя не ....ли кто тебя!зесрань просрала Донбасс окончательно -теперь свинособаки ещё дальше попрутся
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23.02.2022 11:29 Ответить
Ага.И Илон Маск тоже просрал Донбасс.Твой рыго-медведчуковец просрал.Или напомнить о чем они с Медведчуком общались?
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23.02.2022 12:12 Ответить
Свои байки можешь теперь засунуть в дупу - все видят куда привели ваши голосилки за наркомана,который мечтал заглянуть в глаз пуйла -все это на совести зесрани
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23.02.2022 14:40 Ответить
Зесрань виновата,что кацапы зашли на те территории,что им сдал Пэтя с Турчиновым? Ну-ну.Хз кого там в дупу засунут,а народ этих типков уже засунул
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23.02.2022 15:02 Ответить
А сыновья депутатов в ВР ?
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23.02.2022 10:56 Ответить
А ти гадаєш депутатів РФії сини на війні? Ніт. Навіщо цю маячню писати.... кацап чи дурко?
P. S. путин-*****.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
**********&кацапи &рфія - ПНХ.
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23.02.2022 11:18 Ответить
Й без їх є кому дати пи#дюлей кацапам! Не сси .
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23.02.2022 11:16 Ответить
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23.02.2022 10:40 Ответить
Ти організовуєш частину з новобранців ?
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23.02.2022 10:51 Ответить
Саме в ЗСУ призивають 36 тисяч учасників АТО, в яких підписаний контракт з ЗСУ,
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23.02.2022 10:53 Ответить
Водночас, зазначили в ЗСУ, за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата. Джерело: https://censor.net/ua/n3318246

Средняя по стране или по табульке (которая у многих не больше 8ми оф) особенно в бизнесе?
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23.02.2022 10:49 Ответить
Ну як на такий коментар не вставити свої п"ять копійок ? Податкова завжди наголошувала - вимагайте виплати зарплати офіційно ...... а так пох яка вона там середня , чи по странє чи по палатє (( Нормальні роботодавці своїм мобілізованим працівникам без держави часто допомагають - від придбання амуніції , до допомоги родині.
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23.02.2022 10:56 Ответить
Слава Шустрий

Ну як на такий коментар не вставити свої п"ять копійок ? Податкова завжди наголошувала - вимагайте виплати зарплати офіційно ...... а так пох яка вона там середня , чи по странє чи по палатє (( Нормальні роботодавці своїм мобілізованим працівникам без держави часто допомагають - від придбання амуніції , до допомоги родині.

Податкова она такая, только наголошуэ, а реалии таковы - работы толком нет, не хочешь - иди ищи другую (которой нет).
"Нормальные" сейчас такое могут позволить только те кто с бюджетом васьвась, либо все так же на серой % на 50. Не тянет сейчас уже никто, это не 14-18й, когда еще сальцо было на боках. Да и давайте чесно, ну оформлен работяга на 14-15к (задрал повыше, многие больше 12ти не получают) - налоги на руки сколько ? 11? большенство в свои выходные подрабатывают что бы вытянуть комуналку и питание семьи.А теперь как?
В новости нет НИЧЕГО, призвать призывают, ГДЕ освобождение от комуналки призывника, где льготы для семьи на период призыва, где страховка кормильца. А самое главное - своих призывают? Вот и получаем, новость есть, а заботы от гос. - НОЛЬ. Зато на себя любимых бабла не жалеют, а на армию урезают и не голосуют.
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23.02.2022 11:11 Ответить
Если ты ФОП, а не наемный работник в штате, то какое отношение государство имеет к твоему бизнесу? Речь о тех работниках, которые наняты в соответствии с нормами КЗОТ.
У ФОП 3 группы доход до 7 лямов, предлагаешь его потерю из бюджета компенсировать?
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23.02.2022 11:20 Ответить
Заробляєте ви "не набагато більше інших", а ось податки платите значно менші за інших. Тож і держава перед вами має значно менше зобов'язань за інших, які і ПДФО платять, і ЄСВ у відсотках від повного доходу, а не від мінімальної ЗП. Все справедливо. Хто вам заважав різницю в сплачуваних податках накопичувати саме на такий випадок - коли вас призовуть на службу?

Ви живете на жорстокій планеті. Тут задарма якщо щось і отримаєш, то це буде або якщо ти сам по собі недієздтатний (і то, не в кожній країні - наша ще дуже "соціальна", до речі), або ти сам по собі тварюка і "ходиш по головам".
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23.02.2022 12:39 Ответить
Порада: звільнення від податків на ФОП робиться за 5 хвилин шляхом подачі в кабінеті платника податків відповідної заяви. Не піднімаючись з дивана.

Повторюю: або ви працюєте "на дядю", платите (ви або за вас) купу податків - і маєте соц.пакет мінімум класу "аби не здохнути з голоду", або приймаєте на себе ВСІ ризики самостійності - оформлюєте ФОП, САМІ займаєтесь всіма питаннями власного забезпечення ВСИМ на ВСІ випадки життя (хоча і тут вам держава надає дармову освіту і частково дармове лікування).

Чи ви, оформлюючи ФОП, цього не розуміли?!? Якщо ні - то зверніться до психіатра - інфантилізм, зазвичай, звісно, лікується гривночкою, але і лікарі щось можуть у вашій голові змінити трішки.
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23.02.2022 12:56 Ответить
Вас безкоштовно народили (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля $10000), вас безкоштовно лікували (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля $5000 на день перебування в лікарні), вас безкоштовно навчали (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля $5000 за семестр перебування в ВУЗ-і), вас безкоштовно все життя захищали від бандитів (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля 45-55% податків з вашого доходу тільки прямих) тощо.

А тепер ви вирішили, що ви нікому нічого не винні, держава все ваше життя буй клала на вас і задумалися щодо пошуку ПМЖ за кордоном?

Вали нахєр, скиглій невдячний. Такі поци тільки про свої права та про те, що їм винна держава, знають і пам'ятають, а про свої обов'язки ніц не бажають ні знати, ні пам'ятати.
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23.02.2022 14:39 Ответить
Свиномат диванний, я з ЗСУ служив менше року назад звільнився. Не тобі чмо диванне розказувати мені про мої "обов'язки".
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23.02.2022 14:43 Ответить
Так сказали ж середньомісячна. Це ж не держава буде платити, а роботодавець. Тому середньомісячна працівника скоріш за все за півроку на його рабочому місці.
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23.02.2022 11:07 Ответить
Ваша середня ЗП на вашому місці роботи за відповідний період.

Якщо у вас ця цифра вам здається замалою, то це проблема ваших відносин з вашим роботодавцем. "табулька на 8к" - це гарантовано ваша особиста проблема. Вам зручно було не платити податків? Чого тепер скиглите?
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23.02.2022 12:42 Ответить
Зебуины идите лесом
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23.02.2022 12:59 Ответить
Нє, ви помилилися. Я - порохобот. А ви, якщо у вас "табулька на 8к гривень" - ідіот.
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23.02.2022 14:42 Ответить
что и следовало ожидеть, работники предприятий олигархов,бюджетники, сфера жкх,медики и пр.- идиоты по вашему. Где б вы были ,если б не они.
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23.02.2022 14:55 Ответить
Не перекручуйте. Якщо ваша реальна зп відрізняється від "табульки" - це ваш ідіотизм. Якщо ви готові працювати повний робочий день за 8к - це ваш ідіотизм.

І...так - люди в сфері ЖКХ, медики, бюджетники, які згодні за 8к "корячитись на дядю" - переважно ідіоти.

Якщо були б не згодні - отримували б інші гроші. Бо тільки ідіоти не об'єднуються в профспілки і не вимагають гідної зарплати. Тільки ідіоти не шукають собі більшої ЗП. Тільки ідіоти сидять на одному місці і скиглять "нема роботи", хоча в сусідньому селі/районі/місті/області - шукають робітників на в 2-3 рази більші зарплати.
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23.02.2022 18:17 Ответить
По сути это ответ, наряду с другими, на вчерашний "ультиматум" писюна. Главное успеть до нападения.
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23.02.2022 10:50 Ответить
Ну він же з британською толерантністю
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23.02.2022 10:56 Ответить
Пишіть сміло *********, тут за правду не банять.
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23.02.2022 11:20 Ответить
я якщо я не проходив військову службу і в мене довідка замість військового квитка з поміткою ( не має військової підготовки, обмежено здатний у військовий час ) не маю прописки і знятий з військового обліку вже три роки. То мені потрібно щось робити чи можна далі коменти строчити?
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23.02.2022 10:52 Ответить
Можна гроші скинути
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23.02.2022 10:54 Ответить
куди саме?
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23.02.2022 10:54 Ответить
Фонд "Повернись живим", наприклад!
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23.02.2022 10:57 Ответить
До військомату сходи, там підкажуть! Тили ще не відмінили, праці буде загорло усім!!!
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23.02.2022 10:57 Ответить
Можете вступити в територіальну оборону ( я не жартую, повірте).
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23.02.2022 10:57 Ответить
Порада слушна, але, аби туди потрапити, тре пройти 3 круги пекла з довідками тощо. Починаючи від атестатів/дипломів, закінчуючи всіма "правильними" документами з того таки комісаріату по місцю реєстрації і т.д. і т.п. Особисто я б пішов, але вже і вік мій 45+, і документами я не переймався ніколи (є тільки паспорт, ні дипломів, ні приписного, ні військового - хз де воно все)... Працював собі...
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23.02.2022 13:00 Ответить
якщо що - то ************ усі і у тилу і на передовій .. та навіть кацапів у ямах трамбувати не катком жеж
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23.02.2022 10:58 Ответить
"не маю прописки і знятий з військового обліку вже три роки" - це як , бомж ? Три роки тому існувала реєстрація за місцем проживання , так розумію що дії по її уникненню були обдуманими щоб влада не змогла знайти .... то чому тепер шелестіти про "що робити " ? - Стати на облік якщо цього душа прагне , або мовчки читати коментарі інших щоб не було скучно (((
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23.02.2022 11:00 Ответить
Знятий з обліку три роки тому щоб матір інвалід яка проживає одна, отримувала субсидію на двокімнатну квартиру, живу на зйомній хаті останніх 15ть років, довідка замість військового квитка була все життя, з 14го року жодного разу з військомату не приходили і нічого не присилали, працюю на удальонкє, необхідності отримувати прописку немає. Да, як бомж. Половина київських студентів та приїжжіх як бомжі
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23.02.2022 11:05 Ответить
Якраз усі київські студенти стоять на обліку у військоматі - їх без взяття на облік у гуртожиток не заселяють ; для субсидії перебування на військовому обліку не враховується - паспортний і військомат відокремлені структури що взаємодіють , якщо є бажання перебувати на військовому обліку - потрібно звернутися до військкомату за фактичною адресою проживання , згідно до твого коменту - на передову не заберуть , а у тилу можуть під час активної фази задіяти на допоміжних операціях типу рятувальних чи обслуговуючих
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23.02.2022 11:12 Ответить
Тоді стану на облік, мене через зняття з прописки з обліку як зняли так я і не відновлювався за логікою що до цього не цікавились мною значить буду діяти по совісті та по можливостям. Дякую за роз'яснення
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23.02.2022 11:20 Ответить
Знакомая ситуация, таких людей очень много. Не всем надо браться ща оружие, есть логистика, медицина, разные формы волонтерства. А хочешь воевать иди в добробат, там прописка не нужна, только контакт, чтоб ваш труп забрали, сорри). Кто хочет стране помочь найдет как.
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23.02.2022 15:25 Ответить
просто запитав тут бо впадло звонити в військомат
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23.02.2022 11:08 Ответить
А це вже від Вас залежить.
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23.02.2022 11:08 Ответить
У мене таке саме. Я в ТРО.
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23.02.2022 12:06 Ответить
під цей призов підлягають ті, хто підписав контракт на службу в резерві чи з числа всіх, звільнених в запас?
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23.02.2022 10:53 Ответить
Прийдуть з воєнкомату і все роскажуть,*********** по хатам ходити,хотя 90 відсотків ніколи не були на війні,але мають убд
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23.02.2022 10:55 Ответить
Це таки да , а дехто з воєнкоматівських ухитрився навіть інвалідність отримати загоряючи на пляжі (( , не скажу що всі такі , але талантів вистачає ((
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23.02.2022 11:02 Ответить
А скіки тих резервістів працюють нелегально і годують родину.І що їм тепер робити?Піпець держава потурбувалась.Ті хто сидів по кабаках і клубах знов будуть там сидіти,а ті хто пройшов шанці знов багнюку місити під обстрілами.
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23.02.2022 10:55 Ответить
Призванным резервистам будут платить зарплату военных, но если он где-то работал официально, то сохраняется средняя заработная плата. Молодые военные пенсионеры запаса (до 60 лет), ещё и пенсию получают. Знаю таких, были призваны по мобилизации получали пенсию, зарплату, и военную зарплату.
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23.02.2022 12:48 Ответить
Та найжирніші щури вже розбіглися!
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23.02.2022 10:59 Ответить
На найжирніших дія законів не поширюється , вони як не депутати то "госслужащі" які призову не підлягають , бо своїм великим крадівництвом приносять державі Україна "дуже вели користь" без якої та не може обійтися (((
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23.02.2022 11:07 Ответить
брехня....
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23.02.2022 11:02 Ответить
Даже сейчас "стадо негодяев" предлагает выделить на армию только 36 млрд. , а не 50. А на территориальную оборону только 1,5 миллиарда . Напомню, что бюджет конторы ДБР -2, 5 млрд. на прокуратуру 13,5. Украину Венедиктова защищать будет?
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23.02.2022 10:58 Ответить
Пусть прокуроров дбр тоже на передок отправляют
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23.02.2022 11:07 Ответить
90% тут же или сдадутся или дезертируют
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23.02.2022 11:17 Ответить
Я думаю, що Юзік, Лисий та Пікалов нашій армії не потрібні. Якось без них обійдемось. " Кротів" і в офісі на Банковій вистачає...
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23.02.2022 11:14 Ответить
почему же, пусть идут, будут патроны подавать, дежурить на посту .. хоть какая то от них польза будет..
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23.02.2022 11:46 Ответить
Пригодиться. Якось запхать з милом чи солідолом в танк і люки заварить.
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23.02.2022 14:45 Ответить
депутанов призывайте, этих 450 бездельников, пусть хоть окопы копают и подают патроны..
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23.02.2022 11:43 Ответить
Ага, киВа уже в очереди …
Ему как мышцы качать , так он здоров, а как страну защищать , так он контуженый .
И таких инвалидов в Раде - 450 штук.
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23.02.2022 12:01 Ответить
Я бы только окопы доверила и то
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23.02.2022 15:50 Ответить
правду кажучи - треба приймати адекватні заходи. застосувати військовий стан в країні. заборонити вивіз продуктів харчування за кордон. нам потрібна їжа і набої. в перші часи війни завжди гинуть необізнані і вороги .
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23.02.2022 12:14 Ответить
Юзики с лысыми 3,14...лами тоже в резерв сходят у квартальной мрази?
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23.02.2022 12:24 Ответить
Прямо парадокс якийсь - указ про призов резервістів ЗСУ видав той, хто ухилявся від армії чотири рази.
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23.02.2022 12:47 Ответить
 
 