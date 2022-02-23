Сегодня стартует призыв резервистов ВСУ

Президент Владимир Зеленский подписал Приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Призыв начнется с сегодняшнего дня. Максимальный срок службы 1 год", - говорится в сообщении.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

В то же время, отметили в ВСУ, за призванными резервистами, согласно Закону Украины, будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

"В соответствии с Приказом Президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или же получив повестку для явки в свой ТЦК. Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призванным, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

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