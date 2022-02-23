Сьогодні стартує призов резервістів ЗСУ
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Президент Володимир Зеленський видав Указ про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.
Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться від сьогодні. Максимальний термін служби 1 рік", - йдеться в повідомленні.
Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.
Водночас, зазначили в ЗСУ, за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.
"Відповідно до Указу Президента України, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Тому призов - буде. І призов у нинішньому вигляді та розмірі - це насправді державна зрада хєрограя.
Все як завжди - надання допомоги США реально залежить від того, чи готові українці самі захищати свою країну.
Так про готовність мова йде чи про можливість? Готовність є навіть тоді, якщо умовно кажучи є хоч одна людина, яка готова захищати. Інша справа чи є в неї можливість це зробити. Чи Ви хотіли сказати, що якщо США побачить що в нас недостатньо можливості, то допомогати не буде. Чи як?
P. S. путин-*****.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
**********&кацапи &рфія - ПНХ.
Средняя по стране или по табульке (которая у многих не больше 8ми оф) особенно в бизнесе?
Ну як на такий коментар не вставити свої п"ять копійок ? Податкова завжди наголошувала - вимагайте виплати зарплати офіційно ...... а так пох яка вона там середня , чи по странє чи по палатє (( Нормальні роботодавці своїм мобілізованим працівникам без держави часто допомагають - від придбання амуніції , до допомоги родині.
Податкова она такая, только наголошуэ, а реалии таковы - работы толком нет, не хочешь - иди ищи другую (которой нет).
"Нормальные" сейчас такое могут позволить только те кто с бюджетом васьвась, либо все так же на серой % на 50. Не тянет сейчас уже никто, это не 14-18й, когда еще сальцо было на боках. Да и давайте чесно, ну оформлен работяга на 14-15к (задрал повыше, многие больше 12ти не получают) - налоги на руки сколько ? 11? большенство в свои выходные подрабатывают что бы вытянуть комуналку и питание семьи.А теперь как?
В новости нет НИЧЕГО, призвать призывают, ГДЕ освобождение от комуналки призывника, где льготы для семьи на период призыва, где страховка кормильца. А самое главное - своих призывают? Вот и получаем, новость есть, а заботы от гос. - НОЛЬ. Зато на себя любимых бабла не жалеют, а на армию урезают и не голосуют.
У ФОП 3 группы доход до 7 лямов, предлагаешь его потерю из бюджета компенсировать?
Ви живете на жорстокій планеті. Тут задарма якщо щось і отримаєш, то це буде або якщо ти сам по собі недієздтатний (і то, не в кожній країні - наша ще дуже "соціальна", до речі), або ти сам по собі тварюка і "ходиш по головам".
Повторюю: або ви працюєте "на дядю", платите (ви або за вас) купу податків - і маєте соц.пакет мінімум класу "аби не здохнути з голоду", або приймаєте на себе ВСІ ризики самостійності - оформлюєте ФОП, САМІ займаєтесь всіма питаннями власного забезпечення ВСИМ на ВСІ випадки життя (хоча і тут вам держава надає дармову освіту і частково дармове лікування).
Чи ви, оформлюючи ФОП, цього не розуміли?!? Якщо ні - то зверніться до психіатра - інфантилізм, зазвичай, звісно, лікується гривночкою, але і лікарі щось можуть у вашій голові змінити трішки.
А тепер ви вирішили, що ви нікому нічого не винні, держава все ваше життя буй клала на вас і задумалися щодо пошуку ПМЖ за кордоном?
Вали нахєр, скиглій невдячний. Такі поци тільки про свої права та про те, що їм винна держава, знають і пам'ятають, а про свої обов'язки ніц не бажають ні знати, ні пам'ятати.
Якщо у вас ця цифра вам здається замалою, то це проблема ваших відносин з вашим роботодавцем. "табулька на 8к" - це гарантовано ваша особиста проблема. Вам зручно було не платити податків? Чого тепер скиглите?
І...так - люди в сфері ЖКХ, медики, бюджетники, які згодні за 8к "корячитись на дядю" - переважно ідіоти.
Якщо були б не згодні - отримували б інші гроші. Бо тільки ідіоти не об'єднуються в профспілки і не вимагають гідної зарплати. Тільки ідіоти не шукають собі більшої ЗП. Тільки ідіоти сидять на одному місці і скиглять "нема роботи", хоча в сусідньому селі/районі/місті/області - шукають робітників на в 2-3 рази більші зарплати.
Ему как мышцы качать , так он здоров, а как страну защищать , так он контуженый .
И таких инвалидов в Раде - 450 штук.