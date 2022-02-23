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Сьогодні стартує призов резервістів ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Сьогодні стартує призов резервістів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський видав Указ про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться від сьогодні. Максимальний термін служби 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

Водночас, зазначили в ЗСУ,  за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.

"Відповідно до Указу Президента України, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
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23.02.2022 10:40
+33
юзик, лысый, пикалов конечно же в первых рядах?
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23.02.2022 10:37
+28
згадав ще про одного "захисника" Донбасу: сивоху.......
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23.02.2022 10:42
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От і настає момент істини. Від того, як швидко, та ефективно пройде цей захід, і залежать всі подальші плани І ГЕнштабу і ПЕнтагону.
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23.02.2022 10:37 Відповісти
А як повʼязані плани Генштабу та Пентагону з призовом резервістів?
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23.02.2022 11:04 Відповісти
Все як завжди - надання допомоги США реально залежить від того, чи готові українці самі захищати свою країну. Реальна допомога в 2015 році від США пішла тільки з-за того, що в 2014 році Україна показала, що суспільство та уряд готові боротися до кінця.
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23.02.2022 12:32 Відповісти
А що наши частини роблять на передовій донбасу? Якби не збиралися захищатися то їх там би не було. До чого тут резервісти?
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23.02.2022 12:35 Відповісти
Що за дурню я тільки но що прочитав... Ви в своєму розумі? Частини на лінії розмежування - це не того розміру військовий контингент, який здатен ефективно виконати будь-які бойові завдання проти 120-130 тисяч ************** окупантів. Подивіться на карту - нашій країні загрожують від Бресту до Придністров'я. За низької інтенсивності бойових дій та загроз - наявних військ ще якось вистачає. Для протистояння нинішнім загрозам - наявної кількості ЗСУ - гарантовано недостатньо.

Тому призов - буде. І призов у нинішньому вигляді та розмірі - це насправді державна зрада хєрограя.
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23.02.2022 12:49 Відповісти
В чому дурня? Ви написали
Все як завжди - надання допомоги США реально залежить від того, чи готові українці самі захищати свою країну.
Так про готовність мова йде чи про можливість? Готовність є навіть тоді, якщо умовно кажучи є хоч одна людина, яка готова захищати. Інша справа чи є в неї можливість це зробити. Чи Ви хотіли сказати, що якщо США побачить що в нас недостатньо можливості, то допомогати не буде. Чи як?
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23.02.2022 13:12 Відповісти
юзик, лысый, пикалов конечно же в первых рядах?
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23.02.2022 10:37 Відповісти
згадав ще про одного "захисника" Донбасу: сивоху.......
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23.02.2022 10:42 Відповісти
Аякже - із стрічками на лобі з написом POHUY , як під час виборів на стадіоні ((
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23.02.2022 10:49 Відповісти
Та він їх вже зжер!!!
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23.02.2022 10:52 Відповісти
за себе не відповіси, ти повоюєшь? чи ти з кацапії?
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23.02.2022 11:29 Відповісти
Может,сначала на вопрос ответишь?
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23.02.2022 12:13 Відповісти
Але,оглянись вокруг себя не ....ли кто тебя!зесрань просрала Донбасс окончательно -теперь свинособаки ещё дальше попрутся
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23.02.2022 11:29 Відповісти
Ага.И Илон Маск тоже просрал Донбасс.Твой рыго-медведчуковец просрал.Или напомнить о чем они с Медведчуком общались?
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23.02.2022 12:12 Відповісти
Свои байки можешь теперь засунуть в дупу - все видят куда привели ваши голосилки за наркомана,который мечтал заглянуть в глаз пуйла -все это на совести зесрани
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23.02.2022 14:40 Відповісти
Зесрань виновата,что кацапы зашли на те территории,что им сдал Пэтя с Турчиновым? Ну-ну.Хз кого там в дупу засунут,а народ этих типков уже засунул
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23.02.2022 15:02 Відповісти
А сыновья депутатов в ВР ?
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23.02.2022 10:56 Відповісти
А ти гадаєш депутатів РФії сини на війні? Ніт. Навіщо цю маячню писати.... кацап чи дурко?
P. S. путин-*****.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
РФ- нацисска фашисская страна террорист.
**********&кацапи &рфія - ПНХ.
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23.02.2022 11:18 Відповісти
Й без їх є кому дати пи#дюлей кацапам! Не сси .
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23.02.2022 11:16 Відповісти
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23.02.2022 10:40 Відповісти
Ти організовуєш частину з новобранців ?
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23.02.2022 10:51 Відповісти
Саме в ЗСУ призивають 36 тисяч учасників АТО, в яких підписаний контракт з ЗСУ,
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23.02.2022 10:53 Відповісти
Водночас, зазначили в ЗСУ, за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата. Джерело: https://censor.net/ua/n3318246

Средняя по стране или по табульке (которая у многих не больше 8ми оф) особенно в бизнесе?
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23.02.2022 10:49 Відповісти
Ну як на такий коментар не вставити свої п"ять копійок ? Податкова завжди наголошувала - вимагайте виплати зарплати офіційно ...... а так пох яка вона там середня , чи по странє чи по палатє (( Нормальні роботодавці своїм мобілізованим працівникам без держави часто допомагають - від придбання амуніції , до допомоги родині.
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23.02.2022 10:56 Відповісти
Слава Шустрий

Ну як на такий коментар не вставити свої п"ять копійок ? Податкова завжди наголошувала - вимагайте виплати зарплати офіційно ...... а так пох яка вона там середня , чи по странє чи по палатє (( Нормальні роботодавці своїм мобілізованим працівникам без держави часто допомагають - від придбання амуніції , до допомоги родині.

Податкова она такая, только наголошуэ, а реалии таковы - работы толком нет, не хочешь - иди ищи другую (которой нет).
"Нормальные" сейчас такое могут позволить только те кто с бюджетом васьвась, либо все так же на серой % на 50. Не тянет сейчас уже никто, это не 14-18й, когда еще сальцо было на боках. Да и давайте чесно, ну оформлен работяга на 14-15к (задрал повыше, многие больше 12ти не получают) - налоги на руки сколько ? 11? большенство в свои выходные подрабатывают что бы вытянуть комуналку и питание семьи.А теперь как?
В новости нет НИЧЕГО, призвать призывают, ГДЕ освобождение от комуналки призывника, где льготы для семьи на период призыва, где страховка кормильца. А самое главное - своих призывают? Вот и получаем, новость есть, а заботы от гос. - НОЛЬ. Зато на себя любимых бабла не жалеют, а на армию урезают и не голосуют.
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23.02.2022 11:11 Відповісти
Если ты ФОП, а не наемный работник в штате, то какое отношение государство имеет к твоему бизнесу? Речь о тех работниках, которые наняты в соответствии с нормами КЗОТ.
У ФОП 3 группы доход до 7 лямов, предлагаешь его потерю из бюджета компенсировать?
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23.02.2022 11:20 Відповісти
Заробляєте ви "не набагато більше інших", а ось податки платите значно менші за інших. Тож і держава перед вами має значно менше зобов'язань за інших, які і ПДФО платять, і ЄСВ у відсотках від повного доходу, а не від мінімальної ЗП. Все справедливо. Хто вам заважав різницю в сплачуваних податках накопичувати саме на такий випадок - коли вас призовуть на службу?

Ви живете на жорстокій планеті. Тут задарма якщо щось і отримаєш, то це буде або якщо ти сам по собі недієздтатний (і то, не в кожній країні - наша ще дуже "соціальна", до речі), або ти сам по собі тварюка і "ходиш по головам".
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23.02.2022 12:39 Відповісти
Порада: звільнення від податків на ФОП робиться за 5 хвилин шляхом подачі в кабінеті платника податків відповідної заяви. Не піднімаючись з дивана.

Повторюю: або ви працюєте "на дядю", платите (ви або за вас) купу податків - і маєте соц.пакет мінімум класу "аби не здохнути з голоду", або приймаєте на себе ВСІ ризики самостійності - оформлюєте ФОП, САМІ займаєтесь всіма питаннями власного забезпечення ВСИМ на ВСІ випадки життя (хоча і тут вам держава надає дармову освіту і частково дармове лікування).

Чи ви, оформлюючи ФОП, цього не розуміли?!? Якщо ні - то зверніться до психіатра - інфантилізм, зазвичай, звісно, лікується гривночкою, але і лікарі щось можуть у вашій голові змінити трішки.
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23.02.2022 12:56 Відповісти
Вас безкоштовно народили (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля $10000), вас безкоштовно лікували (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля $5000 на день перебування в лікарні), вас безкоштовно навчали (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля $5000 за семестр перебування в ВУЗ-і), вас безкоштовно все життя захищали від бандитів (в справжніх кап.країнах це коштує десь біля 45-55% податків з вашого доходу тільки прямих) тощо.

А тепер ви вирішили, що ви нікому нічого не винні, держава все ваше життя буй клала на вас і задумалися щодо пошуку ПМЖ за кордоном?

Вали нахєр, скиглій невдячний. Такі поци тільки про свої права та про те, що їм винна держава, знають і пам'ятають, а про свої обов'язки ніц не бажають ні знати, ні пам'ятати.
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23.02.2022 14:39 Відповісти
Свиномат диванний, я з ЗСУ служив менше року назад звільнився. Не тобі чмо диванне розказувати мені про мої "обов'язки".
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23.02.2022 14:43 Відповісти
Так сказали ж середньомісячна. Це ж не держава буде платити, а роботодавець. Тому середньомісячна працівника скоріш за все за півроку на його рабочому місці.
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23.02.2022 11:07 Відповісти
Ваша середня ЗП на вашому місці роботи за відповідний період.

Якщо у вас ця цифра вам здається замалою, то це проблема ваших відносин з вашим роботодавцем. "табулька на 8к" - це гарантовано ваша особиста проблема. Вам зручно було не платити податків? Чого тепер скиглите?
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23.02.2022 12:42 Відповісти
Зебуины идите лесом
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23.02.2022 12:59 Відповісти
Нє, ви помилилися. Я - порохобот. А ви, якщо у вас "табулька на 8к гривень" - ідіот.
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23.02.2022 14:42 Відповісти
что и следовало ожидеть, работники предприятий олигархов,бюджетники, сфера жкх,медики и пр.- идиоты по вашему. Где б вы были ,если б не они.
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23.02.2022 14:55 Відповісти
Не перекручуйте. Якщо ваша реальна зп відрізняється від "табульки" - це ваш ідіотизм. Якщо ви готові працювати повний робочий день за 8к - це ваш ідіотизм.

І...так - люди в сфері ЖКХ, медики, бюджетники, які згодні за 8к "корячитись на дядю" - переважно ідіоти.

Якщо були б не згодні - отримували б інші гроші. Бо тільки ідіоти не об'єднуються в профспілки і не вимагають гідної зарплати. Тільки ідіоти не шукають собі більшої ЗП. Тільки ідіоти сидять на одному місці і скиглять "нема роботи", хоча в сусідньому селі/районі/місті/області - шукають робітників на в 2-3 рази більші зарплати.
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23.02.2022 18:17 Відповісти
По сути это ответ, наряду с другими, на вчерашний "ультиматум" писюна. Главное успеть до нападения.
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23.02.2022 10:50 Відповісти
Ну він же з британською толерантністю
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23.02.2022 10:56 Відповісти
Пишіть сміло *********, тут за правду не банять.
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23.02.2022 11:20 Відповісти
я якщо я не проходив військову службу і в мене довідка замість військового квитка з поміткою ( не має військової підготовки, обмежено здатний у військовий час ) не маю прописки і знятий з військового обліку вже три роки. То мені потрібно щось робити чи можна далі коменти строчити?
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23.02.2022 10:52 Відповісти
Можна гроші скинути
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23.02.2022 10:54 Відповісти
куди саме?
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23.02.2022 10:54 Відповісти
Фонд "Повернись живим", наприклад!
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23.02.2022 10:57 Відповісти
До військомату сходи, там підкажуть! Тили ще не відмінили, праці буде загорло усім!!!
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23.02.2022 10:57 Відповісти
Можете вступити в територіальну оборону ( я не жартую, повірте).
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23.02.2022 10:57 Відповісти
Порада слушна, але, аби туди потрапити, тре пройти 3 круги пекла з довідками тощо. Починаючи від атестатів/дипломів, закінчуючи всіма "правильними" документами з того таки комісаріату по місцю реєстрації і т.д. і т.п. Особисто я б пішов, але вже і вік мій 45+, і документами я не переймався ніколи (є тільки паспорт, ні дипломів, ні приписного, ні військового - хз де воно все)... Працював собі...
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23.02.2022 13:00 Відповісти
якщо що - то ************ усі і у тилу і на передовій .. та навіть кацапів у ямах трамбувати не катком жеж
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23.02.2022 10:58 Відповісти
"не маю прописки і знятий з військового обліку вже три роки" - це як , бомж ? Три роки тому існувала реєстрація за місцем проживання , так розумію що дії по її уникненню були обдуманими щоб влада не змогла знайти .... то чому тепер шелестіти про "що робити " ? - Стати на облік якщо цього душа прагне , або мовчки читати коментарі інших щоб не було скучно (((
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23.02.2022 11:00 Відповісти
Знятий з обліку три роки тому щоб матір інвалід яка проживає одна, отримувала субсидію на двокімнатну квартиру, живу на зйомній хаті останніх 15ть років, довідка замість військового квитка була все життя, з 14го року жодного разу з військомату не приходили і нічого не присилали, працюю на удальонкє, необхідності отримувати прописку немає. Да, як бомж. Половина київських студентів та приїжжіх як бомжі
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23.02.2022 11:05 Відповісти
Якраз усі київські студенти стоять на обліку у військоматі - їх без взяття на облік у гуртожиток не заселяють ; для субсидії перебування на військовому обліку не враховується - паспортний і військомат відокремлені структури що взаємодіють , якщо є бажання перебувати на військовому обліку - потрібно звернутися до військкомату за фактичною адресою проживання , згідно до твого коменту - на передову не заберуть , а у тилу можуть під час активної фази задіяти на допоміжних операціях типу рятувальних чи обслуговуючих
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23.02.2022 11:12 Відповісти
Тоді стану на облік, мене через зняття з прописки з обліку як зняли так я і не відновлювався за логікою що до цього не цікавились мною значить буду діяти по совісті та по можливостям. Дякую за роз'яснення
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23.02.2022 11:20 Відповісти
Знакомая ситуация, таких людей очень много. Не всем надо браться ща оружие, есть логистика, медицина, разные формы волонтерства. А хочешь воевать иди в добробат, там прописка не нужна, только контакт, чтоб ваш труп забрали, сорри). Кто хочет стране помочь найдет как.
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23.02.2022 15:25 Відповісти
просто запитав тут бо впадло звонити в військомат
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23.02.2022 11:08 Відповісти
А це вже від Вас залежить.
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23.02.2022 11:08 Відповісти
У мене таке саме. Я в ТРО.
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23.02.2022 12:06 Відповісти
під цей призов підлягають ті, хто підписав контракт на службу в резерві чи з числа всіх, звільнених в запас?
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23.02.2022 10:53 Відповісти
Прийдуть з воєнкомату і все роскажуть,*********** по хатам ходити,хотя 90 відсотків ніколи не були на війні,але мають убд
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23.02.2022 10:55 Відповісти
Це таки да , а дехто з воєнкоматівських ухитрився навіть інвалідність отримати загоряючи на пляжі (( , не скажу що всі такі , але талантів вистачає ((
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23.02.2022 11:02 Відповісти
А скіки тих резервістів працюють нелегально і годують родину.І що їм тепер робити?Піпець держава потурбувалась.Ті хто сидів по кабаках і клубах знов будуть там сидіти,а ті хто пройшов шанці знов багнюку місити під обстрілами.
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23.02.2022 10:55 Відповісти
Призванным резервистам будут платить зарплату военных, но если он где-то работал официально, то сохраняется средняя заработная плата. Молодые военные пенсионеры запаса (до 60 лет), ещё и пенсию получают. Знаю таких, были призваны по мобилизации получали пенсию, зарплату, и военную зарплату.
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Та найжирніші щури вже розбіглися!
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23.02.2022 10:59 Відповісти
На найжирніших дія законів не поширюється , вони як не депутати то "госслужащі" які призову не підлягають , бо своїм великим крадівництвом приносять державі Україна "дуже вели користь" без якої та не може обійтися (((
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23.02.2022 11:07 Відповісти
брехня....
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23.02.2022 11:02 Відповісти
Даже сейчас "стадо негодяев" предлагает выделить на армию только 36 млрд. , а не 50. А на территориальную оборону только 1,5 миллиарда . Напомню, что бюджет конторы ДБР -2, 5 млрд. на прокуратуру 13,5. Украину Венедиктова защищать будет?
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23.02.2022 10:58 Відповісти
Пусть прокуроров дбр тоже на передок отправляют
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23.02.2022 11:07 Відповісти
90% тут же или сдадутся или дезертируют
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23.02.2022 11:17 Відповісти
Я думаю, що Юзік, Лисий та Пікалов нашій армії не потрібні. Якось без них обійдемось. " Кротів" і в офісі на Банковій вистачає...
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23.02.2022 11:14 Відповісти
почему же, пусть идут, будут патроны подавать, дежурить на посту .. хоть какая то от них польза будет..
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23.02.2022 11:46 Відповісти
Пригодиться. Якось запхать з милом чи солідолом в танк і люки заварить.
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23.02.2022 14:45 Відповісти
депутанов призывайте, этих 450 бездельников, пусть хоть окопы копают и подают патроны..
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23.02.2022 11:43 Відповісти
Ага, киВа уже в очереди …
Ему как мышцы качать , так он здоров, а как страну защищать , так он контуженый .
И таких инвалидов в Раде - 450 штук.
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23.02.2022 12:01 Відповісти
Я бы только окопы доверила и то
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23.02.2022 15:50 Відповісти
правду кажучи - треба приймати адекватні заходи. застосувати військовий стан в країні. заборонити вивіз продуктів харчування за кордон. нам потрібна їжа і набої. в перші часи війни завжди гинуть необізнані і вороги .
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23.02.2022 12:14 Відповісти
Юзики с лысыми 3,14...лами тоже в резерв сходят у квартальной мрази?
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23.02.2022 12:24 Відповісти
Прямо парадокс якийсь - указ про призов резервістів ЗСУ видав той, хто ухилявся від армії чотири рази.
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23.02.2022 12:47 Відповісти
 
 