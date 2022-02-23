Сьогодні стартує призов резервістів ЗСУ

Президент Володимир Зеленський видав Указ про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Призов розпочнеться від сьогодні. Максимальний термін служби 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

Водночас, зазначили в ЗСУ, за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.

"Відповідно до Указу Президента України, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність", - йдеться в повідомленні.

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