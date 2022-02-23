Мы видим активные попытки дестабилизировать ситуацию именно в Харькове, - Дудин
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В Харьковской области усиливаются меры безопасности в связи с эскалацией ситуации со стороны РФ, сообщил начальник Управления Службы безопасности Украины в области Роман Дудин.
"На сегодняшний день штаб АТЦ (Антитеррористического центра. - Ред.) работает слаженно. Фактически ежедневно появляются новые бригады. Если на прошедшем совещании у нас было только три бригады, то на сегодняшний день их семь. Не обошли вниманием присутствие здесь третьего полка специального назначения, который осуществлял высадку в Изюме, Купянске и других городах. Очень сильно усилилась составляющая ПВО. Уже сформировалось полностью военное руководство, принят весь комплекс мер, который военные должны принять, в частности минирование потенциальных подходов. Отдельно в городе работают группы специального назначения военной разведки, и очень неплохо работают", - сказал Дудин на совещании в Харьковской облгосадминистрации в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он сообщил также, что сформированы два пояса обороны Харькова.
"Уже сформированы два пояса обороны Харькова только из военных. И те 17 тысяч, о которых я говорил (полиция, курсанты и т.д. - Ред.), остаются только на город Харьков, для наведения порядка", - сказал Дудин.
Он подчеркнул, что наблюдаются постоянные попытки дестабилизировать ситуацию.
"Ежедневно мы видим активные попытки дестабилизировать ситуацию именно в Харькове. С позавчера на вчера это была попытка совершить поджог, совершить террористический акт в отношении церкви т.н. Московского патриархата. Мы перехватили исполнителей... Мы знаем, откуда этот звонок поступил, мы знаем, кто за ним стоит. Мы видим, что есть искусственная попытка создать повод для того, чтобы создать здесь какую-то межконфессиональную рознь, взбудоражить население и т. д. Понимаем, что нападение именно на церкви, именно на так называемый Московский патриархат - это нечто из элементов от Гитлера или Геббельса", - сказал Дудин.
Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки были задержаны три группы, которые осуществляли фото-, видеофиксацию мест скопления людей.
Дудин отметил также информационные атаки с помощью т.н. ботоферм и Telegram-каналов.
"Я призываю верить официальным средствам массовой информации, не обращать внимания на определенные Telegram-каналы, на комментарии... Мы боремся с этим (с информационными атаками. – Ред.)", – сказал Дудин.
Кроме того, по его словам, наблюдаются активные попытки расшатать ситуацию в регионе с помощью криминальных элементов.
"Видим активные попытки вмешиваться с той стороны в деятельность нашего "криминального мира" и вовлечь их в протестные акции, в расшатывание ситуации, в дестабилизацию. Я думаю, что мы уже донесли до каждого нашу реакцию... Как-то это не по понятиям их сотрудничать с иностранными разведками, не очень это вяжется. Мы реагируем очень жестко", - сказал Дудин.
Он также обратился к жителям региона и приезжим с просьбой сообщать о "любых непонятных группах, любых непонятных так называемых соседях, тех лицах, которых не видели с 14 года", любым удобным способом.
Пожалуйста, подождите...
Власов был великий полководец 2-й мировой войны, человек, который спас Москву (а с ней и весь СССР) от немецко-фашистких захатчиков.
Именно Власов спас Москву, а не какие-то мифические "панфиловцы", которые и выдуманы были агитпропом лишь для того, чтобы было кого чествовать за спасение Москвы; известная операция Власова, ее проходят до сих пор, рекомендую ознакомиться.
Отплатили Власову за спасение их жизней, их страны и их режима советские руководители логично: Власова с его штабом повесили.
Почеми генерал Власов перешел на сторону немцев?
А его "дыру" затыкать послали, другой военноначальник проср*л, так послали Власова, он же так здорово под Москвой то справился. Правда, сделать Власов ничего не мог, его солдаты не то что боеприпасов, а и хлеба не получали, ели кору с деревьеви и даже промышляли каннибализмом.
Сдали генерала Власова немцам свои же советские люди, русские пейзане. Вот их, насколько мне известно, в отличие от штаба Власова, не повесила совестская военная прокуратура.
Завербовать Власова было легко: как раз в то время вышел знаменитый людоедский указ "Ни шагу назад". Показали его Власову, солдаты которого кору и человечину в котле ели, и вот таких вот солдат, полагалось по новому указу расстреливать - так Власов и завербовался.
В чем была ошибка Власова?
Власов был гениальный полководец, никакой политик.
Сталин еми самолет предлагал прислать в котел, вывезти Власова, а тот отказался без своих солдат один спасаться. Глупое решение.
Надо было, нсмотревшись на солдат, каннибализмом промышлявших, согласиться, прилететь в Москву на прием к рябому Йоське в Кремль, и, выстрелив Йоське из табельного оружия промеж глаз, сказать: "Я теперь у вас главнокомандующий".
И коммунистическое стадо всех этих Ждановых, Молотовых и прочих холуев рябого Йоськи сразу бы прониклось и пошло целовать сапоги новому хозяину.
А так - погиб Власов зазря.
Я на это очень надеюсь
Я хоть и офисный сотрудник, но с работягами контакты через отца держу, от корней не отрываюсь, так сказать. А потому и интересно было бы сравнить.
Потому как даже по нашему офису вырисовывается картинка. Довольно определенная.
А потому вариант с угробленным заводом они переводят так: "Эти ... из офисов нифига не умеют, угробили завод, а власть (понятно какая, да?) создала условия чтоб его угробить, по...рив связи с ..." - примерно так.
Ключик - зарплата. Вот когда производящий товар будет получать столько же сколько и дизайнер например... вот тогда и думать он будет так же.
Что касается зарплат, то дизайнеры в ХА получают меньше токаря-карусельщика. Но без дизайнера ваши правнуки будут всю жизнь ездить на таврии.
Зарплаты свыше чем "на еду" определяются спросом и предложением. А одинаковые зарплаты это из области комунизма или кибуца. В рыночной экономике зарплата сварщика всегда будет больше зарплаты разнорабочего. Мешки со строительным мусором носить более энергозатратно, чем сварочный аппарат. Но сварщика найти сложнее, чем разнорабочего.
Вот ваш спрос и предложение определяет ход их мыслей. А насчет вывезли все еще проще - раз вывезли в РФ - то там работа есть, а тут благодаря () - нет.
Т.е. чтобы обеспечить лояльность - нужно всего-то поставить в хотя бы равные условия в плане зарплаты. А в идеале - ну не может тот кто не производит получать больше того кто производит. И вот пока оно так будет - будут %ы за РФ и... да скорее не за РФ а против такой вот несправедливости.
Вы поймите правильно. Я Вам причины указываю и пути решения. Пусть они лично Вам даже не нравятся.
Я так скажу. Фактам пофигу кто их излагает. Я. Вы. Ленин. Байден. Кто угодно. Факты - они на то и факты.
В СССР они были воплощены не в полной мере, потому как была номенклатура партийная на положении привелигированных.
В Харькове очень много переселенцев из ОРДЛО и все прекрасно знают, чем для нас чреват "русский мир". Большинство готовятся защищать Харьков и Украину от Мордора.
Хоча, звичайно, краще б не довелося ...
Не в Калифорнии, нет? (в Рф серваки в Калифорнии *********)
Вырубить бы им серваки - да и дело с концом.
Какие комментарии от пригожинских в российских СМИ и на форумах в отношении Украины - подонок на подонке.
Каиново племя.
Источник: https://censor.net/ru/n3318305
У них у многих серваки не в РФ.
Удивлена, что вот на владельцев серваков санкции никто не наложил.
Выгоду кто имеет с этого, что ли?
Ведь кто-то же имеет выгоду от того, что у Шария есть канал в youtube?
Это же не Кремль, youtube принадлежит Гугл.