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Ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові, - Дудін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові, - Дудін

На Харківщині посилюються заходи безпеки у зв'язку з ескалацією ситуації з боку РФ, повідомив начальник Управління Служби безпеки України в області Роман Дудін.

"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру. - Ред.) працює злагоджено. Фактично щодня з'являються нові бригади. Якщо на минулій нараді у нас було лише три бригади, то на сьогодні їх сім. Не оминули увагою присутність тут третього полку спеціального призначення, який здійснював висадку в Ізюмі, Куп'янську та інших містах. Дуже сильно посилилася складова ППО. Уже сформовано повністю військове керівництво, вжито всього комплексу заходів, який військові мають вжити, зокрема мінування потенційних підходів. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки, і дуже непогано працюють", - сказав Дудін під час наради в Харківській облдержадміністрації у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив також, що сформовано два пояси оборони Харкова.

"Уже сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових. І ті 17 тисяч, про які я говорив (поліція, курсанти тощо. - Ред.), залишаються лише на місто Харків, для наведення ладу", - сказав Дудін.

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Він наголосив, що спостерігаються постійні спроби дестабілізувати ситуацію.

"Щодня ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові. Із позавчора на вчора це була спроба зробити підпал, здійснити терористичний акт стосовно церкви т. зв. Московського патріархату. Ми перехопили виконавців... Ми знаємо, звідки цей дзвінок надійшов, ми знаємо, хто за ним стоїть. Ми бачимо, що є штучна спроба створити привід для того, щоб створити тут якусь міжконфесійну ворожнечу, розбурхати населення тощо. Розуміємо, що напад саме на церкви, саме на т. зв. Московський патріархат - це щось із елементів з Гітлера чи Геббельса", - сказав Дудін.

Крім того, за його словами, протягом минулої доби було затримано три групи, які здійснювали фото-, відеофіксацію місць скупчення людей.

Дудін відзначив також інформаційні атаки за допомогою т. зв. ботоферм і Telegram-каналів.

"Я закликаю вірити офіційним засобам масової інформації, не звертати уваги на певні Telegram-канали, на коментарі... Ми боремося з цим (з інформаційними атаками. – Ред.)", – сказав Дудін.

Крім того, за його словами, спостерігаються активні спроби розхитати ситуацію в регіоні за допомогою кримінальних елементів.

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"Бачимо активні спроби втручатися з того боку в діяльність нашого "кримінального світу" та залучити їх до протестних акцій, до розхитування ситуації, до дестабілізації. Я думаю, що ми вже донесли до кожного нашу реакцію... Якось це не за поняттями їхніми співпрацювати з іноземними розвідками, не дуже це в'яжеться. Ми реагуємо вкрай жорстко", - сказав Дудін.

Він також звернувся до жителів регіону і приїжджих із проханням повідомляти про "будь-які незрозумілі групи, будь-яких незрозумілих так званих сусідів, тих осіб, яких не бачили з 14 року", в будь-який зручний спосіб.
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Топ коментарі
+24
нічого подібного, якщо роблять, то мають це казати, суспільство має бути в курсі того що все під контролем.
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23.02.2022 13:20
+19
Вы не правы, я из Харькова, у нас в офисе 70 человек, из которых только 2 в той или иной форме поддерживают россию, и те друг друга мягко говоря недолюбливают (прикол!!!)... Остальные люди только за Украину и это не пустые слова... Это видно. Уже всем все стало ясно, благо примеров полно... Как в ОРДЛО или В САМОЙ РАШКЕ жить никто не хочет... Пусть остаются в своих болотах со своими жабами.
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23.02.2022 13:42
+11
В Харькове, как бы это помягче написать, не менее 40% не за Украину. И их часть с радостью побежит в сторону Гоптовки (не понимая, что они выбирают) с караваями и цветами. Поэтому в Харькове нужно работать очень аккуратно, если пока спокойно - значит работа делается правильно и своевременно.
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23.02.2022 13:24
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Вы бы меньше писали, сколько и чего, а больше молча делали.
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23.02.2022 13:16 Відповісти
нічого подібного, якщо роблять, то мають це казати, суспільство має бути в курсі того що все під контролем.
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23.02.2022 13:20 Відповісти
"Такое впечатление, что в России правят потомки власовцев"

Власов был великий полководец 2-й мировой войны, человек, который спас Москву (а с ней и весь СССР) от немецко-фашистких захатчиков.
Именно Власов спас Москву, а не какие-то мифические "панфиловцы", которые и выдуманы были агитпропом лишь для того, чтобы было кого чествовать за спасение Москвы; известная операция Власова, ее проходят до сих пор, рекомендую ознакомиться.

Отплатили Власову за спасение их жизней, их страны и их режима советские руководители логично: Власова с его штабом повесили.

Почеми генерал Власов перешел на сторону немцев?
А его "дыру" затыкать послали, другой военноначальник проср*л, так послали Власова, он же так здорово под Москвой то справился. Правда, сделать Власов ничего не мог, его солдаты не то что боеприпасов, а и хлеба не получали, ели кору с деревьеви и даже промышляли каннибализмом.

Сдали генерала Власова немцам свои же советские люди, русские пейзане. Вот их, насколько мне известно, в отличие от штаба Власова, не повесила совестская военная прокуратура.

Завербовать Власова было легко: как раз в то время вышел знаменитый людоедский указ "Ни шагу назад". Показали его Власову, солдаты которого кору и человечину в котле ели, и вот таких вот солдат, полагалось по новому указу расстреливать - так Власов и завербовался.

В чем была ошибка Власова?
Власов был гениальный полководец, никакой политик.
Сталин еми самолет предлагал прислать в котел, вывезти Власова, а тот отказался без своих солдат один спасаться. Глупое решение.
Надо было, нсмотревшись на солдат, каннибализмом промышлявших, согласиться, прилететь в Москву на прием к рябому Йоське в Кремль, и, выстрелив Йоське из табельного оружия промеж глаз, сказать: "Я теперь у вас главнокомандующий".
И коммунистическое стадо всех этих Ждановых, Молотовых и прочих холуев рябого Йоськи сразу бы прониклось и пошло целовать сапоги новому хозяину.
А так - погиб Власов зазря.
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23.02.2022 14:18 Відповісти
Конечно они и правят!
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23.02.2022 15:41 Відповісти
В Харькове, как бы это помягче написать, не менее 40% не за Украину. И их часть с радостью побежит в сторону Гоптовки (не понимая, что они выбирают) с караваями и цветами. Поэтому в Харькове нужно работать очень аккуратно, если пока спокойно - значит работа делается правильно и своевременно.
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23.02.2022 13:24 Відповісти
Походите по рынках (Барабан, Центральный, Лоск, местные рынки) послушайте о чем шушукаются между собой продавцы, поговорите с таксистами (лучше при поездке тет а тет), прикиньтесь ватой, сепаром и заведите сами разговор. Они не понимают что такое раша, и что их ждет. Они думают что будут рашинские зарплаты, но остальное останется как сейчас. Сегодня очень показательный день - поздравляют друг друга с несуществующим праздником.
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23.02.2022 13:42 Відповісти
Отчасти так. Но вот сегодня час назад в Классе на ХГ три бабули "шушукались" от том, каким идиотом выглядел Нарышкин, ну и путина поминали незлым тихим словом.. Так что не всё однозначно)))
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23.02.2022 14:08 Відповісти
5ю колонну пора щемить.. а то прикрываются демократией Шуфричи и ОПЗЖ.... ***** пользуется слабостью демократии и ответку ему такую же жесткую готовить нужно
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23.02.2022 13:32 Відповісти
не пора сделать то что почему то не сделал порох. ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ ВСЕХ ГРАЖДАН РФ !!! получил пашпорт немытой- автоматически утратил наше !! и -без пенсий. без соцвыплат. без права голосования. даже на местных виборах.. а иначе не будт..
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23.02.2022 14:18 Відповісти
В ХА действительно очень много ватанов. Но они не являются активными. На Гоптовку они не побегут точно, максимум на Сумскую, и то если им на цветы и каравай скинут деньги на карту. Вспомните 14-й год. Хоть как-то раскачать ситуацию удалось только завезя автобусами агентуру, которая собрала митинг под Драматическим театром и кричала "Кернес выходи". Действия рф сегодня предсказать очень трудно, но моё мнение, что они не начнут наступление в города, где не увидят митингов в поддерку "асвабадителей".
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23.02.2022 13:40 Відповісти
"Но они не являются активными"

Я на это очень надеюсь
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23.02.2022 13:45 Відповісти
Вы не правы, я из Харькова, у нас в офисе 70 человек, из которых только 2 в той или иной форме поддерживают россию, и те друг друга мягко говоря недолюбливают (прикол!!!)... Остальные люди только за Украину и это не пустые слова... Это видно. Уже всем все стало ясно, благо примеров полно... Как в ОРДЛО или В САМОЙ РАШКЕ жить никто не хочет... Пусть остаются в своих болотах со своими жабами.
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23.02.2022 13:42 Відповісти
В офисе, да, и то смотря в каком. Но как выше написали - рынок, таксисты, причем они на самом деле за халяву и "гигантское бабло". А то, что вместо халявы и бабла они получат снаряд в свой дом, до них даже после 8 лет войны не доходит в силу их слабого умственного развития, обусловленного генетикой.
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23.02.2022 13:56 Відповісти
Хм. А интересное расслоение. В офисе / В такси-на рынке. Хм-м-м-м...
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23.02.2022 15:32 Відповісти
Рынки потеряли много оборота, до войны с рынков ХА в рф шел очень большой товаропоток. Таксисты часто подстраиваются под мнение пассажира, потому что деньги не пахнут. Вобщем весь этот контингент мечтает о бабле. Тут особо и расследовать нечего.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
Но согласись, их труд более... энергозатратен, что ли... я потому и задумался. Офисный-то мне известен. Интересно мнение, скажем, на ХТЗ. Или на крупных заводах вообще.
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23.02.2022 15:47 Відповісти
О крупных заводах сейчас ничего сказать не могу. Но до войны там гуляла пропагандистская басня о том, что "придет рф заработают заводы на всю мощность". Хотя по факту все заводы, которые попали в собственность владельцев из рф были остановлены, некоторые снесены под ноль. Для примера даже такой прибыльный завод как Лисичанский НПЗ был остановлен за полтора года до войны и не работает до текущего времени. Лисичанский Содовый завод (второй был в Крыму) на момент когда я его видел последний раз ещё до войны уже выглядел вот так. Не думаю что это как-то связано с энергозатратностью труда. Скорее с отсутсвием мозгов.
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23.02.2022 16:10 Відповісти
Как я "люблю" тех, кто людей рабочих специальностей по умолчанию считает тупее себя... не уподобляйся таким, ок?
Я хоть и офисный сотрудник, но с работягами контакты через отца держу, от корней не отрываюсь, так сказать. А потому и интересно было бы сравнить.

Потому как даже по нашему офису вырисовывается картинка. Довольно определенная.
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23.02.2022 16:14 Відповісти
Назвал два завода, с сотрудниками которых сталкивался лично. И там байка о которой я упомянул одинаково ходила как в цехах с тяжелым производством, так и в кабинетах управления заводом. Это было до войны. Не вижу зависимости от характера труда, это зависит от фактической способности человека к анализу имеющихся фактов и возможности доступа к информации. С Интернетом в Украине уже давно все впорядке, любую информацию о судьбе крупных заводов, приобретенных росиянами, всегда можно было найти. Но поверить в байку легче и не надо париться.
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23.02.2022 16:38 Відповісти
А тут ларчик открывается предельно просто. Вот смотрите. Есть эти работяги. И есть рядом офис. Они ж не слепые. Все видят. И условия труда и ответ в виде зарплаты.
А потому вариант с угробленным заводом они переводят так: "Эти ... из офисов нифига не умеют, угробили завод, а власть (понятно какая, да?) создала условия чтоб его угробить, по...рив связи с ..." - примерно так.
Ключик - зарплата. Вот когда производящий товар будет получать столько же сколько и дизайнер например... вот тогда и думать он будет так же.
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23.02.2022 17:03 Відповісти
На мертвых заводах в госсобственности Украины оно может и так. Но я видел примеры на работающих заводах, на которых после приобретения росиянами уже был поставлен новый свой менеджемент, приехавший из рф. И при этом весьма образованные рабочие (производство сложное), демонтируют и грузят на вывоз очень дорогие компоненты, но продолжают верить в байку и светлое будущее после реконструкции.
Что касается зарплат, то дизайнеры в ХА получают меньше токаря-карусельщика. Но без дизайнера ваши правнуки будут всю жизнь ездить на таврии.
Зарплаты свыше чем "на еду" определяются спросом и предложением. А одинаковые зарплаты это из области комунизма или кибуца. В рыночной экономике зарплата сварщика всегда будет больше зарплаты разнорабочего. Мешки со строительным мусором носить более энергозатратно, чем сварочный аппарат. Но сварщика найти сложнее, чем разнорабочего.
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23.02.2022 17:27 Відповісти
Ага. Но директор по маркетингу всегда будет получать больше. Или столько же но иметь куда как более простые условия.
Вот ваш спрос и предложение определяет ход их мыслей. А насчет вывезли все еще проще - раз вывезли в РФ - то там работа есть, а тут благодаря () - нет.
Т.е. чтобы обеспечить лояльность - нужно всего-то поставить в хотя бы равные условия в плане зарплаты. А в идеале - ну не может тот кто не производит получать больше того кто производит. И вот пока оно так будет - будут %ы за РФ и... да скорее не за РФ а против такой вот несправедливости.

Вы поймите правильно. Я Вам причины указываю и пути решения. Пусть они лично Вам даже не нравятся.
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23.02.2022 17:32 Відповісти
Ваши пути решения мне не нравятся потому, что их еще ленин изложил в своих трудах и потом они были воплощены в ссср, и мне "посчастливилось" в нем 16 лет пожить. Другими словами результат мне известен на личном опыте.
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23.02.2022 17:51 Відповісти
Ну, сейчас применяются те пути решения что Вам нравятся. Результат в виде 40% недовольных - пишете Вы, а не я.
Я так скажу. Фактам пофигу кто их излагает. Я. Вы. Ленин. Байден. Кто угодно. Факты - они на то и факты.
В СССР они были воплощены не в полной мере, потому как была номенклатура партийная на положении привелигированных.
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23.02.2022 17:53 Відповісти
В Виннице, Львове, Праге и Мюнхене директор по маркетингу тоже получает больше чем оператор автоматизированной линии и физически меньше напрягается тоже. Но там нет ватанов. Единственное, что может помочь недовольным ватанам это рф (ссср), одинаковый паёк в гулаге и номерная могила. И они именно этот выбор и сделают.
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23.02.2022 18:59 Відповісти
то же с Харькова.у меня сосед даже сегодня утверждает что это на Донбассе заварушку затеяли омериканцы, а обстрел населенных пунктов ведут биндеравци. родом из Саратова хотя и прожил в Украине около сорока лет. а таких что под подушкой прячут тряпку аквафреш процентов 15 -20 не меньше. как говорил Геббельс- дайте мне сми и я с людей сделаю стадо свиней . у рашизма это получилось как и у гитлера. это зомби. и уже не излечимы. что с ними делать вот в чем вопрос???
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23.02.2022 16:32 Відповісти
Ничего с ними нельзя сделать в условиях демократии. Они уже не могут принять мысль о том, что "родной руский солдатик" стрельнул по детскому садику. Эта мысль разрушает в них полностью сознание и систему ценностей начиная с возраста когда они еще в пеленки писали. Им легче совершить самоубийство, чем принять текущую реальность.
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23.02.2022 16:46 Відповісти
Так, чомусь ОПЗЖісти всі в Європу втекли крім Волошина,який під санкціями втік в Білорусію.Усі хто втік вигнати з депутатів і забрати мандати.Живу в Харкові є трішки напруга,але відкрито ніхтоїх не буде хлібом сіллю зустрічати ,навпаки малороси втікають мої знайомі.
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23.02.2022 13:46 Відповісти
На счет полиции согласен. Те кто в райотделах сидят - да. Патрули - процент патриотов больше.
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23.02.2022 13:53 Відповісти
так они у Вас флюгер еще тот. До 14 все в Регионах, после Майдана - все перебежали в Батькивщину. Потом не следил, но думаю - принцип "корыта" остался.
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23.02.2022 15:27 Відповісти
согласен с Вами. 50/50 силовиков особенно тех кто при непосильно нажитом и возрастных сразу подпишутся за мордор.
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23.02.2022 16:39 Відповісти
Неправда! У нас недавно выборы мэра были, Добкин и 30% не набрал! Хотя он уже и сменил риторику на "просто хорошие отношения с Россией и русский язык".
В Харькове очень много переселенцев из ОРДЛО и все прекрасно знают, чем для нас чреват "русский мир". Большинство готовятся защищать Харьков и Украину от Мордора.
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23.02.2022 13:52 Відповісти
Харьков сегодня заселен донецкой братвой бежавшей с Донбасса. и наслышан от агитаторов заробитчан. как они на на выборах свою братву во власть протаскивают,
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23.02.2022 16:45 Відповісти
не то ти загнул. 40% занадто.. 15% за путина. это да.. но до 40% не дотянет. гепе з дупой на 1 .03.14г. удалось раскачать город и через их телеканали вивести удалось на площадь до 20 тис. чел.. из которих нехарьковчан тложе много.. вот там и были особо росийскоупоротые.. но харьков- придумал погремуху пухйлу.. но харьков дал фронту добробатов и солдат. так что надо держать вухо востро но не паниковать..
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23.02.2022 14:14 Відповісти
🟨🟦 Russia is not Rus' ! Russia is Muscovy ! 🟨🟦 Ukraine is real Rus'. Russian Federation is Muscovy. 🟨🟦 Stop Muscovite imperialism! 🟨🟦
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23.02.2022 13:24 Відповісти
По законам военного времени растреливать на месте при попыткак захвата зданий и подстрекательства к беспорядкам. Обьявить это по ТВ чтобы военные были уверены в том, что их потом не обвинят в превышении полномочий. И чаше об этом говорить.. И в наглядность пришить пару сепаров казачков!!!! Слава Украине! Путин Х.уйло!!!
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23.02.2022 13:30 Відповісти
Для цього в Харківській області повинен буть введений "військовий стан", та і розстріл це вже дуже крайня міра...
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23.02.2022 14:45 Відповісти
К границам Украины подтягивается российская авиация. В 35 км от границы с Украиной замечены около 30 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и МИ-24П. Они приземлились 22 февраля в районе трассы Р-35 Хойники - Брагин в Гомельской области Беларуси, сообщает Инсайдер UA.
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23.02.2022 13:36 Відповісти
Потестуємо у реальних умовах - https://uk.wikipedia.org/wiki/Piorun_(%D0%9F%D0%97%D0%A0%D0%9A)

Хоча, звичайно, краще б не довелося ...
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Я сам из Харькова. Возможно есть у нас 40% не за Украину. Но из них процента 2 готовы бороться за руссский мирр, остальные бухтят тихо-тихо на своих тараканьих кухнях: "не ту страну назвали Гандурасом... страна идиотов и т.п.". Мы их знаем, мы за ними следим. А то, что 3 полк спецназа в нашем регионе - это круто! Эти ребята наваляли кадыровцам под Донецким аэропортом и не только кадыровцам.
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23.02.2022 13:42 Відповісти
вали отсюда акваФрээшь штопаный, забаньте этого ******** по IP
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23.02.2022 14:09 Відповісти
28, 41% проголосовали в 2021 году за Добкина, это никак не 40%. А большинство, как я, пошли и проголосовали против Добкина, несмотря на пандемию. В результате чего выбрали Терехова в первом туре, чему я очень рада. Чуть не каждый день думаю - слава богу, что у нас сейчас мэр не Добкин! Страшно подумать, чтобы он сейчас нам здесь устроил.
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23.02.2022 13:56 Відповісти
Я бы не стал судить по выборам, часть голосов за Терехова была не за Терехова, а за приемника Кернеса, за правую руку Кернеса, за зама Кернеса, в общем за того кто смог больше себя показать его последователем.
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23.02.2022 14:03 Відповісти
за дубкина голосовали не потому что он имеет авторитет в харькове. нет. голосовали те кого достал уже гепа сильно.. против гепи голосовали. понимая что терех-шестерка гепы.. не более..
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23.02.2022 14:22 Відповісти
терехов дубкин и кернес- это то же самое.. токо цвета разные..
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23.02.2022 14:20 Відповісти
Интересно, а в какой стране сервера российских СМИ находятся?
Не в Калифорнии, нет? (в Рф серваки в Калифорнии *********)
Вырубить бы им серваки - да и дело с концом.
Какие комментарии от пригожинских в российских СМИ и на форумах в отношении Украины - подонок на подонке.
Каиново племя.
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23.02.2022 14:00 Відповісти
А говорят что нынешняя власть ничего не делает, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение. Ну то что не все сообщают это правда, но делают и не мало судя по всему.
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23.02.2022 14:01 Відповісти
хм.. я только об этом говорил ниже в новости - Нужен Срочно Комендантский час и закрыть границу нах полностью..Усиленные проверки ВСЕХ граждан в поиске диверсантов и т.д. и т.п...
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23.02.2022 14:03 Відповісти
"Дудин отметил также информационные атаки с помощью т.н. ботоферм и Telegram-каналов. "
Источник: https://censor.net/ru/n3318305

У них у многих серваки не в РФ.
Удивлена, что вот на владельцев серваков санкции никто не наложил.
Выгоду кто имеет с этого, что ли?
Ведь кто-то же имеет выгоду от того, что у Шария есть канал в youtube?
Это же не Кремль, youtube принадлежит Гугл.
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23.02.2022 14:03 Відповісти
ХАРЬКОВ это мечта рашки захватить его.... это громадный красивый современный город...в котором есть абсолютно всё! промышленность военного типа. авиационный завод. танковотракторный. военные училища и гарнизоны, и многое другое значащие для страны предприятия. город номер два в стране. так в двух словах..город студенчества военных и бизнеса. закрыть нахрен все гоптовки шмоптовки на замок и никого не впускать. только на похороны и лечения. закрыть границы на замок и разорвать дип отношения .
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23.02.2022 14:29 Відповісти
На похороны и лечение можно выпускать, но впускать тоже не нужно. У нас кладбища и больницы не резиновые.
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23.02.2022 14:41 Відповісти
Украине не везет ... То один падонок напал в 5 часов утра на западе, теперь такой же в на востоке
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24.02.2022 09:36 Відповісти
 
 