Ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові, - Дудін
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На Харківщині посилюються заходи безпеки у зв'язку з ескалацією ситуації з боку РФ, повідомив начальник Управління Служби безпеки України в області Роман Дудін.
"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру. - Ред.) працює злагоджено. Фактично щодня з'являються нові бригади. Якщо на минулій нараді у нас було лише три бригади, то на сьогодні їх сім. Не оминули увагою присутність тут третього полку спеціального призначення, який здійснював висадку в Ізюмі, Куп'янську та інших містах. Дуже сильно посилилася складова ППО. Уже сформовано повністю військове керівництво, вжито всього комплексу заходів, який військові мають вжити, зокрема мінування потенційних підходів. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки, і дуже непогано працюють", - сказав Дудін під час наради в Харківській облдержадміністрації у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він повідомив також, що сформовано два пояси оборони Харкова.
"Уже сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових. І ті 17 тисяч, про які я говорив (поліція, курсанти тощо. - Ред.), залишаються лише на місто Харків, для наведення ладу", - сказав Дудін.
Він наголосив, що спостерігаються постійні спроби дестабілізувати ситуацію.
"Щодня ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові. Із позавчора на вчора це була спроба зробити підпал, здійснити терористичний акт стосовно церкви т. зв. Московського патріархату. Ми перехопили виконавців... Ми знаємо, звідки цей дзвінок надійшов, ми знаємо, хто за ним стоїть. Ми бачимо, що є штучна спроба створити привід для того, щоб створити тут якусь міжконфесійну ворожнечу, розбурхати населення тощо. Розуміємо, що напад саме на церкви, саме на т. зв. Московський патріархат - це щось із елементів з Гітлера чи Геббельса", - сказав Дудін.
Крім того, за його словами, протягом минулої доби було затримано три групи, які здійснювали фото-, відеофіксацію місць скупчення людей.
Дудін відзначив також інформаційні атаки за допомогою т. зв. ботоферм і Telegram-каналів.
"Я закликаю вірити офіційним засобам масової інформації, не звертати уваги на певні Telegram-канали, на коментарі... Ми боремося з цим (з інформаційними атаками. – Ред.)", – сказав Дудін.
Крім того, за його словами, спостерігаються активні спроби розхитати ситуацію в регіоні за допомогою кримінальних елементів.
"Бачимо активні спроби втручатися з того боку в діяльність нашого "кримінального світу" та залучити їх до протестних акцій, до розхитування ситуації, до дестабілізації. Я думаю, що ми вже донесли до кожного нашу реакцію... Якось це не за поняттями їхніми співпрацювати з іноземними розвідками, не дуже це в'яжеться. Ми реагуємо вкрай жорстко", - сказав Дудін.
Він також звернувся до жителів регіону і приїжджих із проханням повідомляти про "будь-які незрозумілі групи, будь-яких незрозумілих так званих сусідів, тих осіб, яких не бачили з 14 року", в будь-який зручний спосіб.
Будь ласка, зачекайте...
Власов был великий полководец 2-й мировой войны, человек, который спас Москву (а с ней и весь СССР) от немецко-фашистких захатчиков.
Именно Власов спас Москву, а не какие-то мифические "панфиловцы", которые и выдуманы были агитпропом лишь для того, чтобы было кого чествовать за спасение Москвы; известная операция Власова, ее проходят до сих пор, рекомендую ознакомиться.
Отплатили Власову за спасение их жизней, их страны и их режима советские руководители логично: Власова с его штабом повесили.
Почеми генерал Власов перешел на сторону немцев?
А его "дыру" затыкать послали, другой военноначальник проср*л, так послали Власова, он же так здорово под Москвой то справился. Правда, сделать Власов ничего не мог, его солдаты не то что боеприпасов, а и хлеба не получали, ели кору с деревьеви и даже промышляли каннибализмом.
Сдали генерала Власова немцам свои же советские люди, русские пейзане. Вот их, насколько мне известно, в отличие от штаба Власова, не повесила совестская военная прокуратура.
Завербовать Власова было легко: как раз в то время вышел знаменитый людоедский указ "Ни шагу назад". Показали его Власову, солдаты которого кору и человечину в котле ели, и вот таких вот солдат, полагалось по новому указу расстреливать - так Власов и завербовался.
В чем была ошибка Власова?
Власов был гениальный полководец, никакой политик.
Сталин еми самолет предлагал прислать в котел, вывезти Власова, а тот отказался без своих солдат один спасаться. Глупое решение.
Надо было, нсмотревшись на солдат, каннибализмом промышлявших, согласиться, прилететь в Москву на прием к рябому Йоське в Кремль, и, выстрелив Йоське из табельного оружия промеж глаз, сказать: "Я теперь у вас главнокомандующий".
И коммунистическое стадо всех этих Ждановых, Молотовых и прочих холуев рябого Йоськи сразу бы прониклось и пошло целовать сапоги новому хозяину.
А так - погиб Власов зазря.
Я на это очень надеюсь
Я хоть и офисный сотрудник, но с работягами контакты через отца держу, от корней не отрываюсь, так сказать. А потому и интересно было бы сравнить.
Потому как даже по нашему офису вырисовывается картинка. Довольно определенная.
А потому вариант с угробленным заводом они переводят так: "Эти ... из офисов нифига не умеют, угробили завод, а власть (понятно какая, да?) создала условия чтоб его угробить, по...рив связи с ..." - примерно так.
Ключик - зарплата. Вот когда производящий товар будет получать столько же сколько и дизайнер например... вот тогда и думать он будет так же.
Что касается зарплат, то дизайнеры в ХА получают меньше токаря-карусельщика. Но без дизайнера ваши правнуки будут всю жизнь ездить на таврии.
Зарплаты свыше чем "на еду" определяются спросом и предложением. А одинаковые зарплаты это из области комунизма или кибуца. В рыночной экономике зарплата сварщика всегда будет больше зарплаты разнорабочего. Мешки со строительным мусором носить более энергозатратно, чем сварочный аппарат. Но сварщика найти сложнее, чем разнорабочего.
Вот ваш спрос и предложение определяет ход их мыслей. А насчет вывезли все еще проще - раз вывезли в РФ - то там работа есть, а тут благодаря () - нет.
Т.е. чтобы обеспечить лояльность - нужно всего-то поставить в хотя бы равные условия в плане зарплаты. А в идеале - ну не может тот кто не производит получать больше того кто производит. И вот пока оно так будет - будут %ы за РФ и... да скорее не за РФ а против такой вот несправедливости.
Вы поймите правильно. Я Вам причины указываю и пути решения. Пусть они лично Вам даже не нравятся.
Я так скажу. Фактам пофигу кто их излагает. Я. Вы. Ленин. Байден. Кто угодно. Факты - они на то и факты.
В СССР они были воплощены не в полной мере, потому как была номенклатура партийная на положении привелигированных.
В Харькове очень много переселенцев из ОРДЛО и все прекрасно знают, чем для нас чреват "русский мир". Большинство готовятся защищать Харьков и Украину от Мордора.
Хоча, звичайно, краще б не довелося ...
Не в Калифорнии, нет? (в Рф серваки в Калифорнии *********)
Вырубить бы им серваки - да и дело с концом.
Какие комментарии от пригожинских в российских СМИ и на форумах в отношении Украины - подонок на подонке.
Каиново племя.
Источник: https://censor.net/ru/n3318305
У них у многих серваки не в РФ.
Удивлена, что вот на владельцев серваков санкции никто не наложил.
Выгоду кто имеет с этого, что ли?
Ведь кто-то же имеет выгоду от того, что у Шария есть канал в youtube?
Это же не Кремль, youtube принадлежит Гугл.