Ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові, - Дудін

На Харківщині посилюються заходи безпеки у зв'язку з ескалацією ситуації з боку РФ, повідомив начальник Управління Служби безпеки України в області Роман Дудін.

"На сьогодні штаб АТЦ (Антитерористичного центру. - Ред.) працює злагоджено. Фактично щодня з'являються нові бригади. Якщо на минулій нараді у нас було лише три бригади, то на сьогодні їх сім. Не оминули увагою присутність тут третього полку спеціального призначення, який здійснював висадку в Ізюмі, Куп'янську та інших містах. Дуже сильно посилилася складова ППО. Уже сформовано повністю військове керівництво, вжито всього комплексу заходів, який військові мають вжити, зокрема мінування потенційних підходів. Окремо в місті працюють групи спеціального призначення військової розвідки, і дуже непогано працюють", - сказав Дудін під час наради в Харківській облдержадміністрації у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив також, що сформовано два пояси оборони Харкова.

"Уже сформовано два пояси оборони Харкова лише з військових. І ті 17 тисяч, про які я говорив (поліція, курсанти тощо. - Ред.), залишаються лише на місто Харків, для наведення ладу", - сказав Дудін.

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Він наголосив, що спостерігаються постійні спроби дестабілізувати ситуацію.

"Щодня ми бачимо активні спроби дестабілізувати ситуацію саме в Харкові. Із позавчора на вчора це була спроба зробити підпал, здійснити терористичний акт стосовно церкви т. зв. Московського патріархату. Ми перехопили виконавців... Ми знаємо, звідки цей дзвінок надійшов, ми знаємо, хто за ним стоїть. Ми бачимо, що є штучна спроба створити привід для того, щоб створити тут якусь міжконфесійну ворожнечу, розбурхати населення тощо. Розуміємо, що напад саме на церкви, саме на т. зв. Московський патріархат - це щось із елементів з Гітлера чи Геббельса", - сказав Дудін.

Крім того, за його словами, протягом минулої доби було затримано три групи, які здійснювали фото-, відеофіксацію місць скупчення людей.

Дудін відзначив також інформаційні атаки за допомогою т. зв. ботоферм і Telegram-каналів.

"Я закликаю вірити офіційним засобам масової інформації, не звертати уваги на певні Telegram-канали, на коментарі... Ми боремося з цим (з інформаційними атаками. – Ред.)", – сказав Дудін.

Крім того, за його словами, спостерігаються активні спроби розхитати ситуацію в регіоні за допомогою кримінальних елементів.

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"Бачимо активні спроби втручатися з того боку в діяльність нашого "кримінального світу" та залучити їх до протестних акцій, до розхитування ситуації, до дестабілізації. Я думаю, що ми вже донесли до кожного нашу реакцію... Якось це не за поняттями їхніми співпрацювати з іноземними розвідками, не дуже це в'яжеться. Ми реагуємо вкрай жорстко", - сказав Дудін.

Він також звернувся до жителів регіону і приїжджих із проханням повідомляти про "будь-які незрозумілі групи, будь-яких незрозумілих так званих сусідів, тих осіб, яких не бачили з 14 року", в будь-який зручний спосіб.