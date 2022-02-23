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ВР разрешила оперативно выделять средства из госбюджета на нужды ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВР разрешила оперативно выделять средства из госбюджета на нужды ВСУ

Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.

За закон №7100 проголосовали 347 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону.

Законом предоставлено право Кабинету Министров Украины принимать решения:

- по согласованию с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины о сокращении расходов и кредитования государственного бюджета и их направлении в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечения неприкосновенности государственной границы и защиты государства;

- о порядке применения и размерах государственных социальных стандартов и гарантий исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Законом установлено, что межбюджетные отношения регулируются в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий период на основе, что обеспечивают выполнение органами государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления возложенных на них задач и функций в такой период.

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Согласно Закону, исполнение полномочий органами Казначейства Украины на соответствующей территории Украины может производиться в особом режиме в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и действует в течение трех месяцев.

Автор: Наталя Джума
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головне аби їх на чергові дороги не розпиляли
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23.02.2022 14:44 Ответить
За голосувала вся Фракція ЄС. Отже так потрібно. Нє гоні безтолкову волну.
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23.02.2022 14:46 Ответить
За рахунок резервного фонду, соціальних виплат, місцевих бюджетів... а от Велике будівництво не трожь! То бєніне, то святе! Ні, ми то все розуміємо, треба, але ж!
Як там найвеличніший казали? Ми може збільшити ЗСУ у 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати (читай красти) дороги...
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23.02.2022 14:45 Ответить
зеЛох та слуги урода підстрахувалися - Як вчора сказав Стефанчук на погоджувальній раді - "на четвер запланований законопроєкт 7012-2", яким Зеленський підтримує армію.
Але законопроєкт 7012 - порожній, за ним немає грошей.
Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн.

Втім, навіть у разі прийняття цього проєкту, профінансувати його можна, виключно якщо парламент одночасно проголосує й підняття ренти на газ (законопроєкт 7038) - що є джерелом фінансування таких видатків. Джерело: https://censor.net/ua/r3317909
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23.02.2022 14:47 Ответить
А решта коштів кому планують?
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23.02.2022 15:38 Ответить
Полагаю, откаты за дороги получены шайкой слуг во главе из гундосиком оманским наперед. теперь, если заморозят выделение баблишка, фейковым обстрелом автомобиля не отделаются
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23.02.2022 14:53 Ответить
Слава Богу, хоч так "роздуплилися"!
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23.02.2022 15:04 Ответить
Хорошо бы ,чтобы те средства ещё и были в нужных размерах и чтобы их никто не стырил ..
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23.02.2022 15:09 Ответить
а нам бы томагавки RGM/UGM-109D ,да на 46 корабликов модификацию BGM-109E , да А
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23.02.2022 15:31 Ответить
апачей ан - 64 малость - только самое хорошее индейсое с самой Америки - по ленд лизу конечно
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23.02.2022 15:34 Ответить
 
 