ВР разрешила оперативно выделять средства из госбюджета на нужды ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада поддержала закон, который позволит Кабинету Министров перераспределять средства на Вооруженные силы без согласования с ВРУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР.
За закон №7100 проголосовали 347 народных депутатов.
Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины и с целью обеспечения расходов на национальную безопасность и оборону.
Законом предоставлено право Кабинету Министров Украины принимать решения:
- по согласованию с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины о сокращении расходов и кредитования государственного бюджета и их направлении в резервный фонд государственного бюджета с целью использования на нужды Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных и других государственных органов, привлеченных к выполнению задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечения неприкосновенности государственной границы и защиты государства;
- о порядке применения и размерах государственных социальных стандартов и гарантий исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местных бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Законом установлено, что межбюджетные отношения регулируются в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий период на основе, что обеспечивают выполнение органами государственной власти, органами власти Автономной Республики Крым, органами местного самоуправления возложенных на них задач и функций в такой период.
Согласно Закону, исполнение полномочий органами Казначейства Украины на соответствующей территории Украины может производиться в особом режиме в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует в течение трех месяцев.
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Як там найвеличніший казали? Ми може збільшити ЗСУ у 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати (читай красти) дороги...
Але законопроєкт 7012 - порожній, за ним немає грошей.
Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн.
Втім, навіть у разі прийняття цього проєкту, профінансувати його можна, виключно якщо парламент одночасно проголосує й підняття ренти на газ (законопроєкт 7038) - що є джерелом фінансування таких видатків. Джерело: https://censor.net/ua/r3317909