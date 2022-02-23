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ВР дозволила оперативно виділяти кошти з держбюджету на потреби ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ВР дозволила оперативно виділяти кошти з держбюджету на потреби ЗСУ

Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

За закон №7100  проголосували 347 народних депутатів.

Законом внесено зміни до Бюджетного кодексу України у зв’язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації проти України, визнанням самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України та з метою забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону. 

Законом надано право Кабінету Міністрів України приймати рішення:

- за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави;

- щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Законом встановлено, що міжбюджетні відносини регулюються відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний період на засадах, що забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування покладених на них завдань і функцій у такий період.

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Згідно із Законом, виконання повноважень органами Казначейства України на відповідній території України може здійснюватися в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом трьох місяців

Автор: Ірина Дашківська
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головне аби їх на чергові дороги не розпиляли
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23.02.2022 14:44 Відповісти
За голосувала вся Фракція ЄС. Отже так потрібно. Нє гоні безтолкову волну.
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23.02.2022 14:46 Відповісти
За рахунок резервного фонду, соціальних виплат, місцевих бюджетів... а от Велике будівництво не трожь! То бєніне, то святе! Ні, ми то все розуміємо, треба, але ж!
Як там найвеличніший казали? Ми може збільшити ЗСУ у 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати (читай красти) дороги...
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23.02.2022 14:45 Відповісти
зеЛох та слуги урода підстрахувалися - Як вчора сказав Стефанчук на погоджувальній раді - "на четвер запланований законопроєкт 7012-2", яким Зеленський підтримує армію.
Але законопроєкт 7012 - порожній, за ним немає грошей.
Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн.

Втім, навіть у разі прийняття цього проєкту, профінансувати його можна, виключно якщо парламент одночасно проголосує й підняття ренти на газ (законопроєкт 7038) - що є джерелом фінансування таких видатків. Джерело: https://censor.net/ua/r3317909
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23.02.2022 14:47 Відповісти
А решта коштів кому планують?
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23.02.2022 15:38 Відповісти
Полагаю, откаты за дороги получены шайкой слуг во главе из гундосиком оманским наперед. теперь, если заморозят выделение баблишка, фейковым обстрелом автомобиля не отделаются
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23.02.2022 14:53 Відповісти
Слава Богу, хоч так "роздуплилися"!
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23.02.2022 15:04 Відповісти
Хорошо бы ,чтобы те средства ещё и были в нужных размерах и чтобы их никто не стырил ..
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23.02.2022 15:09 Відповісти
а нам бы томагавки RGM/UGM-109D ,да на 46 корабликов модификацию BGM-109E , да А
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23.02.2022 15:31 Відповісти
апачей ан - 64 малость - только самое хорошее индейсое с самой Америки - по ленд лизу конечно
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23.02.2022 15:34 Відповісти
 
 