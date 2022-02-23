Резервисты массово идут в территориальные центры комплектования, - Залужный
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Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил резервистов, массово идущих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащих, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника держат позиции.
Об этом он заявил на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо резервистам оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после издания соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти длиннющие очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет границы", - подчеркнул Залужный.
"Учитывая обострение на линии столкновения, а также необходимость обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины", - добавил он.
"Сегодня наша армия образца 2022 года – не 2014-го. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на какие-либо изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены", - констатировал главнокомандующий.
"Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника удерживают позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления", - отметил Залужный.
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Yuriy Kochevenko
Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
А я рожден в Запорожье, к сожалению, с русскоговорящей челюстью. Горбатого могила исправит.
Дети и внук нормально розмовляють!
теперь Орде не сожрать Украину: теперь захватчикам будет противостоять не крестьянская, почти безоружная УПА, а миллионная украинская армия с тяжёлым вооружением.
Скажете, фашисти до такого не додумалися? Правда, але Чінгіс-Хан та Батий воювали саме так, а раха нащидок Золотої Орди.
Это глупо и нецелесообразно.
Там можно разместить организацию "Офис Правого Сектора")
будущая война с рашкой это вопрос выживания украинцев и Украины
война будет страшная - пуйло не пожалеет ни денег, ни жизней рашкован и украинцев чтоб достичь бредовой мечты - уничтожить Украину
это будет далеко не 14-й год.....
Вы не прописаны в нашем Районе идите лесом - суть ответа.
П - патриотзим. Киев, Подольский р-н.
Все буде гаразд!
Вторжение предполагает наземное наступление при поддержке с воздуха, с нанесением ракетных и авиаударов. В качестве плацдарма для наступления будет использована не только территория признанных Россией ДНР и ЛНР, но также и территория Белоруссии, в которую прибыли российские войска под предлогом проведения совместных учений.
По словам одного из источников, военная операция, скорее всего, начнется в темное время суток и будет сопровождаться кибератаками на украинскую инфраструктуру.
Хлопцы,держитесь! Слава Украине!