РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11011 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
55 418 90
армия (8415) война (46726) призыв (707) ВСУ (5141) Залужный (531) резервисты (59)

Резервисты массово идут в территориальные центры комплектования, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Резервисты массово идут в территориальные центры комплектования, - Залужный

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный поблагодарил резервистов, массово идущих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащих, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника держат позиции.

Об этом он заявил на странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо резервистам оперативного резерва Вооруженных Сил Украины, которые с сегодняшнего дня, сразу после издания соответствующего приказа о призыве, массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Эти длиннющие очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет границы", - подчеркнул Залужный.

"Учитывая обострение на линии столкновения, а также необходимость обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины", - добавил он.

Читайте также: Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период

"Сегодня наша армия образца 2022 года – не 2014-го. Мы закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Мы изменились изнутри. ВСУ – это несгибаемый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на какие-либо изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены", - констатировал главнокомандующий.

"Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника удерживают позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления", - отметил Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня стартует призыв резервистов ВСУ

Резервисты массово идут в территориальные центры комплектования, - Залужный 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+104
У нас идут добровольно, в длнр хватают на улицах и силой тащат, вот тебе и разница!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13
+100


Yuriy Kochevenko

Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:14
+62
Ну да. Как там они про нас трындели - ссадили с поезда и в нацгвардию. А оказалось что все что они трындели именно у них самих.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас идут добровольно, в длнр хватают на улицах и силой тащат, вот тебе и разница!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13 Ответить
Ну да. Как там они про нас трындели - ссадили с поезда и в нацгвардию. А оказалось что все что они трындели именно у них самих.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:15 Ответить
Сейчас уже не достать турникетов, тактических рюкзаков и т.д. Очереди до месяца.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:20 Ответить
Список в студию
показать весь комментарий
23.02.2022 16:35 Ответить
Снаряги как раз много. она недешевая.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:43 Ответить
Бачили очі. В моєму осередку за останні 3 місяці на турнікети, розчини, ліки, м'які ноші тощо витрачено десь приблизно 100тис. гривень. Частково свої, частково друзі допомогли, частково зібрано через інтернети. Все відправлено вже і вже в хлопців.
показать весь комментарий
23.02.2022 20:16 Ответить
Не удивлись если заградотряды там будут стоять
показать весь комментарий
23.02.2022 16:42 Ответить
У нас через пекло пройшли 400000 чоловік. Більшість з них знали, що прийде час - і вони повернуться. Дуже багато чекали цього повернення. І значна кількість вважає це поверненням додому. Ті, хто був. Ці, хто вижив. Це - як наркотик.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:24 Ответить
Поясню, чому, як наркотик. Бо ти знаєш, щ ран, чи пізно він тебе вб'є, але ті хвилини, які він діє - це найкраще, що з тобою сталося у цьому житті, вірніше - найзмістовніше.
показать весь комментарий
23.02.2022 18:12 Ответить
Да, ты прав, знаю лично многих молодых людей, прошедших 14й, сейчас уже женаты и дети есть, но рвутся в армию, еле жёны удерживают))) и все мне говорят тоже самое, что и ты
показать весь комментарий
23.02.2022 18:36 Ответить
Один мій друг загинув у 15-му, під час другої ротації, вбив снайпер пострілом у голову. До війни був міліціонером. Інший до війни був пасічником. Пройшов 4 ротації. Між ротація и страшно запивав. На війні не пив. Зовсім. Після четвертої, вдома покінчив життя самогубством. Минулого року. Був би на війні, можливо б жив.
показать весь комментарий
23.02.2022 18:55 Ответить
Коли проведете зміни до Закону про територіальну оборону, де б гранічний вік був хоча би до 65 років?
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13 Ответить
Справок меньше собирать!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:18 Ответить
Мусорам житло во лізинг а резервістам фоточка з лайком
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13 Ответить
Пошана Вам! Героям Слава!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13 Ответить
так i э, краща нагорода-шана вiд Народа
показать весь комментарий
23.02.2022 17:12 Ответить


Yuriy Kochevenko

Рідні мої бойові побратими, всі хто пройшов пекельні 2014-2015!
Ми були чесні, ми зробили все, що в нашій силі тоді.
Сьогодні ми знову потрібні нашій країні! Ми знали, що це не минуче і ось цей момент настав. Вся нація як єдиний кулак! Перемога або смерть! Слава Україні!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:14 Ответить
Смерть ворогам!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:02 Ответить
Все так, братіку, Перемога, а коли її не буде, то краще смерть, бо видіти цею наволоч на своїй землі не сила буде.
показать весь комментарий
23.02.2022 19:54 Ответить
Нюзьке вас тут не ждут!!!,вас будут Убивать!,идите к мамке лучше
показать весь комментарий
23.02.2022 16:15 Ответить
А ще краще - до папки. Прямо на той орган, що породив.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:03 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 17:13 Ответить
Кстати да, во время ЧП продажа спиртных запрещена!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:19 Ответить
чё, правда?
показать весь комментарий
23.02.2022 20:21 Ответить
Лучше валяться пьяным в канаве в наРФии, чем мертвым в Украине!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:20 Ответить
Если мертвым, то смело можно говорить НА УКРАИНЕ)
показать весь комментарий
23.02.2022 18:09 Ответить
Накать на Украину могут только лишнехромосомные особи.
А я рожден в Запорожье, к сожалению, с русскоговорящей челюстью. Горбатого могила исправит.
Дети и внук нормально розмовляють!
показать весь комментарий
23.02.2022 18:28 Ответить
кацапо-фашистов давно никто не боится .епашим/eпашили и будем епашить на перегной!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:16 Ответить
Картопля добре вродить
показать весь комментарий
23.02.2022 16:23 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 17:15 Ответить
Совковая красная фашиза размечталась о реванше, но, нынешняя московская Кзыл Орда уже не та, что в 1944 году:

теперь Орде не сожрать Украину: теперь захватчикам будет противостоять не крестьянская, почти безоружная УПА, а миллионная украинская армия с тяжёлым вооружением.
показать весь комментарий
23.02.2022 20:35 Ответить
сказали быть на телефоне,жду
показать весь комментарий
23.02.2022 16:17 Ответить
Бережи вас Боже і всіх наших захисників!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:53 Ответить
Українці, за нами перемога над одвічним ворогом - фашистською московією!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:18 Ответить
дай Боже!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:16 Ответить
Хоч Головнокомандувач у нас притомний, та й НГШ непоганий. Сподіваюся саме вони будуть керувати, а не Єрмак з Зеленським.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:19 Ответить
Головнокомандувач наверно лучший за 8 лет войны.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:40 Ответить
Ермак с Зеленским будут ползти на коленях-отвлекать внимание *****,пока Залужный будет скрытно развертывать войска))
показать весь комментарий
23.02.2022 16:56 Ответить
дякую, справжнім мужчинам і дівчатам.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:19 Ответить
а в это время в Донецке на улицах ни одного мужика. Орки ловят всех без разбору. Родственники жены живут нынче в Донецке, говорят у них с работы забрали 4х мужиков, единственных, и вручили повестку начальнику, который притворился коронавирусным, и пообещал прийти потом) из рассказов этих мужиков, которым возят еду из дома, они сидят в чем то напоминающем тюрьму, и уже было несколько случаев когда люди повесились.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:20 Ответить
Готовят на пушечное мясо массовку - классика жанра - штрафники..
показать весь комментарий
23.02.2022 16:36 Ответить
У мене таке враження, що цих лугандонців, посадять у техніку, підігнану до наших кордонів і використають у першій хвилі атаки. Тоді питяння втрат для пуйла не стоятиме і 45 тис поліетиленових мішків для російських трупів може і вистачить.
Скажете, фашисти до такого не додумалися? Правда, але Чінгіс-Хан та Батий воювали саме так, а раха нащидок Золотої Орди.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:36 Ответить
Ну и отлично. Когда те начнут бросать свои позиции и в них начнут стреть заград отряды, то война начнется между ними самими.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:38 Ответить
Андрійко читай історичні книжки - у 2ww. Aмериканські військові експерти питали яким чином радянська армія прориває укріплення ворога з мінними полями. Відповідав сам Жуков. Спочатку в бій кидають штрафників які підривають протипіхотні міни а вже потім інженерні частини знімають протитанкові міни для танкової атаки. Тому чому дивуватись- це гарматне м'ясо посадять на застарілу техніку та кинуть на прорив...
показать весь комментарий
23.02.2022 20:34 Ответить
Чим скоріше і більше повіситься руцкамірської падолі тим краще!!!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:09 Ответить
В України і українців один вибір - або зараз відстояти свою незалежність, ідентичність і свободу, або ніколи.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:24 Ответить
Валить не собираюсь, хоть и не активный резерв, но ток 41. Малых с женой от города подальше, а вот уйобкам ватным будет мерзко, обещаю.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:30 Ответить
з-за кородону теж пiдтягнуться нашi, вiдсиджуватись не будем
показать весь комментарий
23.02.2022 16:34 Ответить
Эстонец, щас с перелетами проблема, Балтик Эйр до февраля отменил рейсы, барыги подняли цены в 2раза... Лучше по барахолкам броники, Стингеры Базуки собрать и отправить. США может запросто отправить стрелковое вооружение которое на складах в резерве из-за гонки вооружений. В 14 году коллеге выслал обмундирование - броники попадают под неэкспортируемую категорию. Можно только лично привезти на себе
показать весь комментарий
23.02.2022 16:42 Ответить
На многих не надейтесь.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:10 Ответить
На тебя даже ***** твоё не надеется))
показать весь комментарий
23.02.2022 18:41 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 16:35 Ответить
Зачем разрушать кремль ?
Это глупо и нецелесообразно.
Там можно разместить организацию "Офис Правого Сектора")
показать весь комментарий
23.02.2022 18:11 Ответить
И на ворота повесить огромный портрет Степана Андреевича Бандеры Вот мацквичи обрадуются))
показать весь комментарий
23.02.2022 18:42 Ответить
это неглупо и очень целесообразно! чтобы он валялся в руинах минимум 1000 лет
показать весь комментарий
23.02.2022 22:22 Ответить
"Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть деликатным или умным. Пользуйтесь грубыми приемами. Бейте по цели сразу. Вернитесь и ударьте снова. Затем ударьте еще - сильнейшим ударом сплеча." У. Черчиль
показать весь комментарий
23.02.2022 16:37 Ответить
У Украины нет пути назад, если русские зайдут, то в Украине будут построены концентрационные лагеря и у России есть расстрельные списки. Потому у Украинцев есть только путь вперед и биться до последнего за свою свободу! Это борьба за свою жизнь!!!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:50 Ответить
Коли в 2014 році неповнолітнього краматорчанина (не львівлянина) за жовто-синю стрічку на рюкзачку по-звірячому вбили, то про що можно тепер казати!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:17 Ответить
Це той вожак, який після боїв за москву приїхав оглядати місця боїв, зупинилась колона на дорозі, повиходили, військові пояснювали лідеру що було, де ворог і тут вошдь захотів какати і рушив до кущів. Хтось зупинив і сказав, що сапери не все оглянули, тільки трасу... вошдь покакав перед присутніми прямо там, де стояв. одне слово - герой. Це не моя вигадка - спогади Мікояна
показать весь комментарий
23.02.2022 17:25 Ответить
посмотри бредни Путина по поводу аншлюса Луганды и тебе станет ясно, что

будущая война с рашкой это вопрос выживания украинцев и Украины

война будет страшная - пуйло не пожалеет ни денег, ни жизней рашкован и украинцев чтоб достичь бредовой мечты - уничтожить Украину

это будет далеко не 14-й год.....
показать весь комментарий
23.02.2022 17:54 Ответить
Расстрел не самое страшное, то что творится в российских тюрьмах с масовыми изнасиловпниями страшней растрела. Они тут еще страшней будут деыстаовать. Так что мотивация драться до посдеднего кацапа и в плен не славаться у украинцев есть.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:57 Ответить
тебе пример вонючая кавзказская бздливая обезьяна Йося Сралин?
показать весь комментарий
23.02.2022 22:24 Ответить
Пришли с малым в военкомат - ему нужно в первый раз на воинский учет встать.
Вы не прописаны в нашем Районе идите лесом - суть ответа.
П - патриотзим. Киев, Подольский р-н.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:06 Ответить
Иди в ТРО.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:18 Ответить
А каким боком место регистрации к воинскому делу? Издержки призовного режима?
показать весь комментарий
23.02.2022 17:21 Ответить
Да. Причем в законе четко написано: ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ. А для подтверждения места проживания мы справок нанесли. Из обслуживающей организации, школы, больницы, свидетельства соседей... после чего плюнули и написали заяву на вышестоящую структуру. Когда относили - их местный подполковник (ФИО в открытых источниках легко найти) такой "Ну раз вы выбрали путь заяв...". Мудак.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:27 Ответить
Ибо регистрация таже прописка..и хер кому шо докажешь в казенном учреждении...а вот в тюрьму примут и без прописки
показать весь комментарий
23.02.2022 17:38 Ответить
У меня таже херня...Перепрописался с бывшего места службы в едином окне...а вот встать на воинский учет член...автоматом не ставят...надо ехать сниматься и по месту прописки ставать...
показать весь комментарий
23.02.2022 17:37 Ответить
Якщо без прописки, то це не армія, а махновщина або козаччина. куди потім звертатися, щоб його знайти або прислати сповіщення про нього...
показать весь комментарий
23.02.2022 18:16 Ответить
Сколько бы там путлеровцы не *******, сейчас не 2014 год, когда боевой опыт был у ничтожно-малого количества людей. За 8 лет огромное множество граждан, мужчин, женщин, прошли войну на передовой, поэтому чисто с точки зрения боевого опыта, не говоря о тех, кто ещё будет призван в 18 лет, и выше, чисто с точки зрения участников боевых действий - в Украине в наличие ВСУ столько же опытных бойцов сколько в Турции Эрдогана, второй силе НАТО после США. Отбросим всяких залётных туристов, которые сделали себе документ участника боевых действий и всё равно останется сотни и сотни и сотни тысяч бойцов с опытом. Так что со своими 165 тысячами + ещё сотней тысяч путлеровцев - Путлер Украину ******** брать.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:09 Ответить
Чиста правда! Сьогодні прийшов у військкомат о 10-тій - черга величезна. Усі з рюкзаками, готові відправлятися. Це моя Україна! Слава!!!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:13 Ответить
Я с сыном остаюсь защищать Киев. Родню под Житомир с собакой и тесчей.
Все буде гаразд!
показать весь комментарий
23.02.2022 17:14 Ответить
В єдності сила ....що там ***** гавкало... прокидайтесь козаки пора показати, що таке Київська Русь і де місце орди...
показать весь комментарий
23.02.2022 17:23 Ответить
Бей орков этим оружием!

показать весь комментарий
23.02.2022 17:28 Ответить
Береги этих бойцов. Не вздумай разместить их в чистом поле под градами, как в 14. ***** ни секунды не будет сомневаться. Пусть уж лучше ****** на населенным пунктам.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:41 Ответить
ага бегим аж)
показать весь комментарий
23.02.2022 17:45 Ответить
Ветеранов треба рассредоточить,больше во второй линии обороны.Скажем 70% рассредоточить во второй эшелон,а 30% в первую линию для поднятия духа и опыта первой линии.Бо неизвестно,каким будет наступ москалей.Щоб так не оказалось,що ветеранов поставят в первую линию и их возьмут в котёл со всеми вытекающими.Таким образом,потеряв опытных подготовленных бойцов,оборона сильно сдаст.Короче,треба грамотно использовать мотивированных профи и минимизировать их риски попадания в безвыходные ситуации.Як вариант
показать весь комментарий
23.02.2022 17:57 Ответить
Это прописные истины, думаю в Генштабе лучше знают что делать . А мы диванные войны должны помогать материально и организационно , либо идти в тероборону
показать весь комментарий
23.02.2022 18:02 Ответить
Разведывательные службы США полагают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины начнется в ближайшие 48 часов. Эту информацию администрация президента США Джо Байдена передала президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Newsweek со ссылкой на источники в американской разведке.

Вторжение предполагает наземное наступление при поддержке с воздуха, с нанесением ракетных и авиаударов. В качестве плацдарма для наступления будет использована не только территория признанных Россией ДНР и ЛНР, но также и территория Белоруссии, в которую прибыли российские войска под предлогом проведения совместных учений.

По словам одного из источников, военная операция, скорее всего, начнется в темное время суток и будет сопровождаться кибератаками на украинскую инфраструктуру.
Хлопцы,держитесь! Слава Украине!
показать весь комментарий
23.02.2022 18:21 Ответить
Хто йде до нас з мечем-від меча загине.Це наша історична земля і наше право її відстоювати.Смерть-ворогам!Слава-героям!
показать весь комментарий
23.02.2022 18:58 Ответить
Сходил сегодня в военкомат. Заводской районный города Николаев... Сказали приходи завтра с 11 до 14, (прибыл примерно в 15.10) , другого времени для резервистов в целых сутках нет. Пойду завтра в выделенный промежуток времени, посмотрю на очередь.
показать весь комментарий
23.02.2022 19:09 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 19:45 Ответить
ПРИГАДАЄМО КАЦАПАМ ВСЕ
показать весь комментарий
23.02.2022 20:17 Ответить
Твари кацапские
показать весь комментарий
23.02.2022 21:22 Ответить
Воевать за родную страну и за портянки путлера две большие разницы! Путлер обречён на провал после первого же крупного поражения. Думаю дойдет до того, что его свои же траванут.
показать весь комментарий
23.02.2022 21:21 Ответить
Якщо ж прийдеться воювати -- буду застосовувати не тільки вогнепальну зброю, але і хімічну і бактеріальну ! І нехай мені хтось скаже, що я порушую "правила" ведення війни !!! Москалі повинні бути мертвими, і яким способом -- не важливо !!!
показать весь комментарий
23.02.2022 22:57 Ответить
 
 